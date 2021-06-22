У Лукашенка хотят приравнять лозунг «Жыве Беларусь» к «Хайль Гитлер»

В документе говорится, что бело-красно-белый флаг применялся карательными отрядами, действовавшими на территории Беларуси во времена гитлеровской оккупации. А лозунг «Жыве Беларусь» называется «коллаборационистским» и, как утверждается, использовался наравне с нацистским приветствием «Хайль Гитлер».

Месяц назад глава МВД Беларуси Михаил Бендукевич заявил, что основной движущей силой протестов в разных странах являются неонацистские организации. Именно эти силы, по его словам, проявили себя во время акций в белорусских городах после президентских выборов.

В январе о возможности признания флага экстремистским заявляла белорусская Генпрокуратура, отмечает Голос Америки.

Тогда же Александр Лукашенко подписал новый кодекс об административных правонарушениях, где штрафы за бело-красно-белые флаги существенно увеличиваются. Преследования, связанные с государственной символикой Беларуси, после массовых акций протеста участились.

С августа во многих белорусских городах проходят акции против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Демонстранты требуют отставки Лукашенко.

Бело-красно-белый флаг был государственным флагом с 1991 по 1995 год. В 1994 году Александр Лукашенко давал президентскую присягу под этим флагом.