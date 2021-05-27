Обзор кремлевской дезинформации: «золотая рационализация» обезумевшего Лукашенко

Прокремлевские СМИ пустили в ход крайне распространенный — и при этом столь же ущербный — инструмент. В литературе по этике подобный прием называется «золотой рационализацией» — это представление о том, что неэтичное или преступное действие считается менее неэтичным или преступным, если «все так делают». Если другие лгут, крадут или жульничают, почему мне нельзя так делать?

23 мая беларуский истребитель перехватил рейс FR4987 авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Авиадиспетчерская служба аэропорта в Минске сообщила о наличии бомбы на борту и потребовала перенаправить самолет в Минск. После приземления один из пассажиров самолета — оппозиционный журналист, разыскиваемый беларускими властями по обвинению в «экстремизме», — был задержан.

Никаких бомб обнаружено не было. Во второй половине дня 24 мая беларуские власти заявили, что об угрозе взрыва сообщила палестинская террористическая организация ХАМАС, которая планировала его якобы для того, чтобы заставить ЕС потребовать от Израиля прекращения огня в Газе. Однако эта ситуация сложилась через несколько дней после того, как в ходе переговоров уже было достигнуто решение о прекращении огня.

Данный инцидент вызвал практически единодушное международное осуждение. Майкл О’Лири, генеральный директор ирландской авиакомпании Ryanair, описывает этот инцидент как «угон, совершенный при поддержке государства». Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни назвал данную ситуацию «актом государственного авиапиратства». Большинство пассажиров на борту самолета были гражданами Литвы, и литовские власти в настоящее время расследуют инцидент как «террористический акт».

Прокремлевские СМИ позволяют себе говорить о том, что «все» практикуют принуждение пассажирских лайнеров к посадке с помощью истребителей. Официальный представитель МИД России Мария Захарова просит Запад не применять «двойные стандарты» в отношении Беларуси потому, что «все так делают!». Ее начальник, Министр иностранных дел Сергей Лавров, также придерживается мнения о том, что «все так делают!»:

«Наиболее известный эпизод [произошел] в 2013 году, когда по настоянию США Австрия заставила приземлиться самолет президента Боливии без каких-либо последующих извинений, и случай, о котором не так часто говорят, в 2016 г., когда самолет белорусских авиалиний был принудительно посажен в Киеве, так как Служба безопасности Украины интересовалась гражданином Армении, находившимся на борту. Он был снят с рейса и самолет продолжил полет без каких-либо извинений».

Однако тут Лаврова надо было бы поправить: Президент Украины на самом деле извинился за случившееся и предложил авиакомпании финансовую компенсацию.

По данным The Washington Post, ни один из примеров, приведенных Марией Захаровой и другими официальными лицами, не связан с запугиванием угрозой взрыва или подавлением политической оппозиции.

«РИА Новости» предполагает, что угон гражданских самолетов — обычная практика для служб безопасности во всем мире. Все так делают! Агентство забывает упомянуть, что в случае с рейсом Ryanair пассажирский самолет был перехвачен принадлежащим ВВС Беларуси истребителем МиГ-29, вооруженным ракетами класса «воздух-воздух».

В целом прокремлевская экосистема очень быстро адаптировалась к защите с использованием аргумента «все так делают». Этот нарратив повторяется в материалах на английском, немецком, испанском и арабском языках. Точно такие же заявления повторяются в прокремлевских СМИ Азербайджана, Грузии, Украины и Сербии. Все повторяют аргумент «Все так делают».

Сообщения от подконтрольных Кремлю аккаунтов в соцсетях немного разнообразнее. Главный редактор RT Маргарита Симоньян высоко оценивает решение Лукашенко использовать истребители против гражданских самолетов. Подобная похвальная оценка транслируется и в Telegram-каналах, симпатизирующих властям Беларуси (и, скорее всего, связанных с ними).

Что еще все делают так?

К сожалению, это не первый случай, когда оправдания строятся на принципе «все так делают». В базе данных EUvsDisinfo по дезинформации (на английском) содержится ряд примеров, иллюстрирующих подобную линию поведения. Согласно искаженной прокремлевской логике, можно было незаконно аннексировать Крым, потому что Запад признал Косово.

Применение насилия правоохранительными структурами против уличных протестов в России — это якобы нормально, потому что в Европе также зафиксированы единичные случаи насилия во время уличных протестов. Использование допинга российскими спортсменами — это нормально, потому что спортсмены во всех странах используют допинг…

Оправдание краж, насилия или использования наркотиков на основании принципа «все так делают» не является достойным аргументом. Аннексия Крыма — широко признанное нарушение международного права. Жесткое подавление российской полицией демонстраций в январе 2021 года было ничем иным, как нарушением российского законодательства, а допинг — это просто жульничество, которое карается международными спортивными властями. Нарушали другие те же законы или нет, в данном случае не имеет значения.

Источник: EUvsDisinfo