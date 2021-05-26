Агрофюрер прикрыл Путина

Белорусский лидер отвлек внимание Запада от России ценой потери авиасообщения и превращения своей страны в еще большего изгоя.

Саммит лидеров Евросоюза прошел в сверхсекретной обстановке, пишет издание «Росбалт«. Руководители государств обсуждали проблемы отношений с Беларусью и Россией без электронных устройств, чтобы избежать утечек информации. В итоге, правда, на Россию, которая должна была стать главной темой первого за долгое время офлайн-саммита, времени не хватило — предложения по ней верховному комиссару ЕС по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю поручено подготовить к концу июня. Всю повестку саммита всего за один день сломал белорусский лидер Александр Лукашенко. Для этого ему оказалось достаточно принудительно посадить в Минске самолет ирландской авиакомпании Raynair.

Формальной целью перехвата пассажирского самолета, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс через белорусское воздушное пространство, был назван поиск бомбы, о которой якобы уведомили администрацию минского аэропорта террористы из группировки ХАМАС. Которая, кстати, уже назвала это попыткой дискредитировать почтенную палестинскую организацию, только что заключившую перемирие с Израилем. Реальная же цель акции Лукашенко, судя по ее наглядным итогам, заключалась в аресте летевшего этим рейсом оппозиционера Романа Протасевича и его девушки — россиянки Софии Сапеги.

В Евросоюзе моментально оценили произошедшее как «акт воздушного пиратства» или даже «государственного терроризма». Чем, собственно, и была вызвана предельно жесткая для ЕС реакция: запрет на полеты «Белавиа» в аэропорты Европейского Союза, рекомендация для авиакомпаний ЕС избегать белорусское воздушное пространство, подача международной жалобы в ИКАО (Международная организация гражданской авиации) и, наконец, обсуждение новых персональных и страновых санкций против Лукашенко, его окружения и Беларуси в целом.

Не полагаясь на один только Брюссель, свои меры приняли и отдельные страны. Например, в Латвии заменили официальный белорусский флаг на чемпионате по хоккею на бело-красно-белый, который стал символом сопротивления Лукашенко. Минск страшно разозлился (глава МИД Беларуси Владимир Макей назвал это «циничным попранием всяческих норм международного права, фактически, актом государственного вандализма») и выслал латвийского посла из Беларуси вместе со всеми сотрудниками диппредставительства (кроме одного, чтобы приглядывал за зданием). За Ригой, как сейчас модно говорить, «не заржавело», и восвояси были отправлены все белорусские дипломаты.

А вот в России, напротив, заявили о готовности поддержать союзника в Минске. Правда, дружеская рука протянута пока лишь на уровне главы МИД РФ Сергея Лаврова. Вслед за госпропагандистами, министр попенял ЕС на обыск в 2013 году самолета тогдашнего боливийского президента Эво Моралеса. Ну а сам Кремль скандал с принудительно посаженным в Минске рейсом комментировал осторожно. Другого, впрочем, и не должно было быть, поскольку аккуратное дистанцирование от этого скандала при сохранении поддержки Лукашенко приносит Владимиру Путину сплошные выгоды.

Достаточно сказать, что именно Россия и недружественное поведение ее руководства должны были стать главной темой вчерашней встречи лидеров стран-членов ЕС. Это заседание (непременно в формате личной встречи, а не видеоконференции) планировалось как минимум с февраля. При этом предполагалось, что новые санкции против России станут одной из главных тем. Но Лукашенко словно бы совершил акт самопожертвования и «закрыл грудью» старшего брата, вызвав огонь на себя. Так что Кремлю вряд ли стоит сейчас громко напоминать о себе, тем более, что в ЕС многие уверены, что без согласия и поддержки России Лукашенко на перехват самолета не решился бы.

Кроме того, в СМИ появлялась информация (позже опровергнутая российским МИДом) о нескольких гражданах России, которые будто бы сошли с рейса в Минске, одновременно с задержанием Романа Протасевича. Тот же, в свою очередь, перед посадкой в самолет в Афинах писал о слежке за собой. По белорусской версии, эти пассажиры превратились в белоруса, белоруску и даже одного грека — но официальному Минску сейчас в ЕС на Западе никто не верит. Россиянкой оказалась и София Сапега, девушка Протасевича, и отдельный важный вопрос — защищают ли российские дипломаты и власти сейчас как-то ее права в связи с ничем не обоснованным задержанием в Минске.

В общем, пока про «русскую проблему» на какое-то время на Западе забыли, что может лишь порадовать Кремль. При этом сохраняется угроза, что если европейским властям захочется «привязать» в этой истории Россию, то санкции в авиационной сфере могут быть расширены. Так что одно дело поддержать Лукашенко, может быть, даже помочь ему с поимкой оппозиционера, а совсем другое — встать в один с ним ряд. Это Кремль явно не хотел бы. Тем не менее, намеченную на 28 мая в Сочи встречу с Лукашенко Владимир Путин отменять, похоже, не станет.

Ну а тот приедет за поддержкой и сочувствием. Хотя наиболее пострадавшими пока оказываются еще не покинувшие Беларусь местные оппозиционеры, протестовавшие против фальсификации итогов президентских выборов в прошлом году. Выезд из страны через сухопутные границы возможен только по особым основаниям. С Украиной граница и вовсе закрыта. Теперь отменены и авиарейсы в Киев, потому что украинские власти приняли решение, аналогичное европейскому. Самолеты из стран Евросоюза больше не будут летать в Минск, а значит и обратно, как и «Белавиа». Даже Казахстан отменил ранее планировавшееся на 31 мая возобновление авиасообщения с Минском. Теперь для белорусских оппозиционеров практически единственным окном в мир становится Россия, в которой им тоже не очень рады.

Кстати, и россияне, которые летали в Тбилиси или Киев через Минск, теперь практически лишены этой возможности, потому что если пробовать лететь с пересадкой в ЕС, то там потребуют транзитную визу.

Впрочем, европейцы, принимая свое решение, исходили, в первую очередь, из соображений безопасности своих граждан, а не белорусских или российских. Так что оппозиционеры в этих двух странах остаются, что называется, один на один с собственными режимами.

Автор: Иван Преображенский; РОСБАЛТ