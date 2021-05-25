«Нападение на страны ЕС». Беларуси грозит еще большая изоляция

Шокирующая ситуация с посадкой пассажирского самолета в Минске и задержание оппозиционного медийщика ставит сразу несколько вопросов перед миром и — отдельно — перед Украиной. Первые дни после инцидента должны показать: какие ответы выберет международное сообщество, а какие — Киев.

ПОХИЩЕНИЕ В ВОЗДУХЕ

23 мая власти Беларуси экстренного посадила в аэропорту Минска самолет Ryanair рейса Афины-Вильнюс. «Самолет неожиданно подал сигнал бедствия и изменил курс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о «заминировании», — написал канал NEXTA.

Борт Ryanair сопровождал белорусский истребитель МиГ-29.

После посадки в столице Беларуси пассажиров и экипаж, как потом сообщило руководство авиакомпании, держали под вооруженной охраной и обыскивалы их багаж. Бомбы или взрывчатки ни в чемоданах, ни на борту лайнера не нашли. Но после проверок местные силовики задержали пассажира: оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича, бывшего редактора главного оппозиционного телеграмм-канала Беларуси NEXTA, а ныне редактора телеграмм-канала «Беларусь головного мозга».

NEXTA был «главным коммуникатором страны» во время протестов, вспыхнувших в Беларуси в знак протеста против фальсификаций на президентских выборах со стороны власти во главе с Александром Лукашенко. Когда в Беларуси власти ограничили пользование интернетом, остался только Telegram, который собрал вокруг себя всех белорусов, следивших за политикой.

С началом протестов канал начал публиковать фото- и видеосообщения пользователей со всей страны и распространять новости СМИ, сайты которых могли быть заблокированы. «NEXTA — это тысячи белорусов, которые делятся какой-то информацией, которые присылают ее нам и, таким образом, рассказывают ее на всю страну. Они рассказывают те истории, которые должны быть услышаны, которые никогда не прозвучат на белорусском телевидении или в официальных белорусских СМИ», — рассказывал главный редактор проекта Роман Протасевич в интервью Euronews.

Би-Би-Си тогда спросило у Протасевича, кем себя больше воспринимает команда NEXTA — СМИ или координаторами протеста? Главред проекта ответил так: «До начала всей этой ситуации с голосованием и протестами мы работали как медиа, причем как медиа достаточно успешное», но сейчас, по его словам, уже «трудно сказать, кем мы являемся». «Наверное, прежде всего белорусами, которые хотят вернуться домой и жить в свободной стране без диктатуры», — отметил Протасевич, который жил в Польше.

Официальный Минск неоднократно обращался в Варшаву с требованием выдать Протасевича. Белорусские власти обвиняют его в организации массовых беспорядков, разжигании социальной розни. За это ему может грозит смертная казнь.

РЕАКЦИЯ ЗАПАДА

После скандальной задержки оппозиционного журналиста представители западных стран и институтов выступила с резкой критикой действий режима Лукашенко.

«Принудительная посадка коммерческого самолета для задержания журналиста — беспрецедентный, шокирующий акт», — написал в своем твиттере премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, комментируя посадку в Минске самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, и задержание оппозиционного белорусского журналиста. Европейский совет «должен рассмотреть необходимость усиления давления на Беларусь», подчеркнул глава греческого правительства.

«За этой отвратительной акцией стоит белорусский режим. Я требую немедленно освободить Романа Протасевича!» — написал в twitter литовский президент Гитанас Науседа. Литва обратилась к странам ЕС с предложением запретить полеты над Беларусью и лишить ее членства в Международной организации гражданской авиации.

«Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования», — отметил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала ситуацию с самолетом Ryanair «похищение», которое должно быть предписано санкциями. Она заявила, что Романа Протасевича Должны освободить немедленно, и ЕС рассмотрит конкретные шаги реагирования на ситуацию.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель анонсировала тщательное расследование инцидента.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коуэн описал события как «авиационное пиратство, финансируемым государством».

Генеральный директор авиакомпании Майкл О’Лири заявил журналистам, что принудительная диверсия рейса Ryanair в Беларуси была профинансированным государством похищением. Топ-менеджер уверен: подобный инцидент случается впервые с европейской авиакомпанией. О’Лири отметил экипаж, который «провел феноменальную работу, чтобы вывести этот самолет и почти всех пассажиров из Минска через шесть часов».

В то же время, по его словам, белорусские власти задержали не только журналиста, но и его спутницу. Кроме того, в Минске с самолета сошли «агенты КГБ».

Глава МИД Ирландии пояснил: «Пять-шесть человек покинули самолет, но только один из них был арестован – из чего можно предположить, что остальные были людьми спецслужб». «Я думаю, что если ЕС не будет твердо и прямо реагировать, то я думаю, что Беларусь расценит это как слабость от имени ЕС «, — заявил Саймон Коуэн.

«НАПАДЕНИЕ НА СТРАНЫ ЕС»

Особенно возмутительным для Европейского Союза, очевидно, должен быть тот факт, что рейс самолета (по данным из Варшавы — зарегистрированного в Польше) компании Ryanair, крупнейшей в Европе бюджетной авиакомпании из Ирландии (которая является членом ЕС), осуществлялся из Греции (ЕС) в Литву (ЕС), но оказался в ловушке из-за действий «транзитной» Беларуси. Это, по сути, означает, что любой евросоюзовский самолет так же может быть остановлен режимом Лукашенко в воздушном пространстве Беларуси под любым надуманным предлогом.

Принудительная посадка в аэропорту Минска самолета Ryanair по маршруту Афины-Вильнюс фактически является нападением по крайней мере на три страны ЕС, отметил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский. Как сообщил Укринформ со ссылкой на польские СМИ, представитель МИД отметил: «То, что особенно важно и нужно подчеркнуть, это факт, что совершено нападение крайней мере на три страны ЕС Грецию, с территории которого стартовал самолет, Литву, которая была местом назначения, и Польшу, где самолет был зарегистрирован, а граждане которой, а также и ряда других стран ЕС, находились на его борту «.

Новый уровень опасности на европейском континенте из-за этой новой реальности требует тактических действий и стратегического переосмысления.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил журналистам, что санкции против режима Лукашенко должны касаться вопроса воздушного движения над территорией Беларуси и запрета полетов для белорусских авиалиний.

Пока что европейские авиаперевозчики пытаются облетать белорусскую территорию. В обход воздушного пространства Беларуси направились в первой половине дня 24 мая рейсы авиакомпаний стран ЕС — AirBaltic (Латвия) и Wizz Air (Венгрия).

УКРАИНСКИЙ КОНТЕКСТ

Журналисты в Украине и за рубежом уже заметили, что «спецоперация» Минска по методике похожа на операцию, которую украинские спецслужбы якобы должны были осуществить в отношении членов российской частной военной компании Вагнера. По существующей неофициальной версии, бойцов ЧВК должны были задержать в Украине, принудительно посадив в Киеве самолет Минск-Стамбул. Но летом 2020 года операция сорвалась, в Минске «вагнеровцев» задержала белорусские власти и выдала России. А теперь «Лукашенко скопировал часть спецоперации Украины», как написал расследователь Bellingcat Христо Грозев, который сейчас готовит фильм об украинском «вагнергейте».

В то же время журналист Юрий Бутусов уверен: речь идет о двух разных ситуациях: «Посадка самолета по делу» вагнеровцев «должна была быть осуществлена по согласованию со страной – владельцем самолета, с Национальной разведкой Турции. ..Мы сажали самолет не с журналистом, а с террористами. … Это не пиратство, а борьба с преступностью, совершенно разные цели и последствия. … Украина планировала посадку «вагнеровцев» в рамках совместной спецоперации со спецслужбами США».

Официальный же Киев отмечает: спецоперация, подобная действиям Минска в отношении оппозиционного журналиста, если бы она была реализована, дискредитировала бы Украину.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, беседуя с журналистами об инциденте с самолетом Ryanair, заявил: «В результате данной операции сам Лукашенко, и Беларусь в целом, окончательно перешли в разряд максимальной токсичности и нерукопожатых. Никакой компромиссный выход из затянувшегося политического кризиса с участием европейских посредников больше невозможен. Единственный путь у Лукашенко — окончательно растворить свою страну в РФ. Исходя из итоговой цены события, несомненно, что главным организатором и выгодополучателем принудительной посадки является РФ. Более того, сейчас уже совершенно очевидно, что именно РФ в свое время готовила что-то подобное для Украины. В виде несуществующей «спецоперации» с точно таким же принудительным сценарием и последующей максимальной дискредитацией нашей страны … »

Расследование Bellingcat должно поставить точки над «і» о якобы срыве спецоперации против ЧВК Вагнера … или поднять новые вопросы.

Тем временем, «вагнергейт» не единственная проблемная ситуация, которая актуализируется в связи с событиями в Беларуси. Один из таких вопросов: сможет ли собираться в Минске Минская контактная группа? И как вообще нужно ли Украине после инцидента с самолетом и журналистом строить дальше свои отношения с северным соседом?

Судя по довольно сдержанной первой реакции Киева на инцидент с самолетом и задержанным журналистом, окончательное решение касательно новой политики в отношении Минска еще не принято. Но — учитывая резкую позицию наших европейских и евроатлантических партнеров — выбор вариантов у украинской власти очень ограниченный.

Автор: Наталья Ищенко; ДЕНЬ

Евросоюз рекомендовал европейским авиаперевозчикам обходить стороной Беларусь и запретил компаниям этой страны полеты в воздушном пространстве ЕС.

Как сообщает Укринформ, об этом говорится в резолюции, обнародованной на сайте Европейского совета. «Европейский Союз решительно осуждает принудительную посадку самолета Ryanair в Минске (Беларусь) 23 мая 2021 года, что повлекло риск для авиабезопасности, а также задержание белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги», — отмечается в сообщении. В связи с этим Европейский совет: требует немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги, а также обеспечение для них свободы передвижения;

призывает Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот беспрецедентный случай;

приглашает Совет ЕС как можно скорее принять дополнительный перечень персон и учреждений на основе соответствующих рамочных условий для введения санкций;

призывает Совет ЕС принять дальнейшие целевые экономические санкции и пригласить Высокого представителя ЕС и Еврокомиссию незамедлительно представить соответствующие предложения;

призывает всех авиационных перевозчиков на территории ЕС избегать полетов над Беларусью;

призывает Совет ЕС принять необходимые меры для запрета перелетов в воздушном пространстве ЕС белорусских авиакомпаний и запретить доступ в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых ими;

проявляет солидарность с Латвией после необоснованной высылки латвийских дипломатов. «Европейский Союз будет продолжать рассматривать этот вопрос», — подчеркивается в резолюции. Палестинская группировка ХАМАС опровергло свою причастность к якобы «минированию» самолета компании Ryanair, который власти Беларуси заставили сесть в Минске.

Таким образом палестинская организация ХАМАС отреагировала на заявление властей Беларуси о том, будто сообщение о минировании авиалайнера поступило от ее представителей.

«Мы не прибегаем к таким методам. Это могло быть сделано какими-то подозрительными сторонами, которые стремятся демонизировать ХАМАС и навредить мировой симпатии к нашему палестинскому народу и его законному сопротивлению», — цитирует Reuters преcс-секретаря ХАМАС Фаузи Бархума.

Он подчеркнул, что его организация не имеет никакого отношения к заявлению о якобы минировании пассажирского лайнера.

В связи с инцидентом с пассажирским самолетом Ryanair FR4978, который Беларусь принудительно посадила в своем аэропорту, Международная организация гражданской авиации (ICAO) соберется на экстренное заседание.«Президент Совета ICAO созвал срочное заседание 36 дипломатических представителей в Совете ICAO на 27 мая по поводу инцидента, связанного с рейсом Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Беларуси», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что до этого в ICAO только выражали обеспокоенность в связи с принудительной посадкой гражданского самолета в Минске.

Казахстанская авиакомпания Air Astana отменила запуск прямого рейса из Алматы в Минск. На сайте компании рейс между столицами двух государств анонсировался на 31 мая 2021 года.