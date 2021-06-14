Как пытают в минских РУВД весной 2021-го: «Прижгли паяльником голову, чтобы сказал пароль от телефона»

Пытки в Беларуси не закончились: только за последний месяц правозащитники «Весны» узнали минимум о трех подобных случаях во Фрунзенском РУВД Минска (пытках электрошокером, степлером и обычными шнурками).

Сегодня, по информации «Весны», издание КУКУ рассказывает жуткую историю минчанина, которого задержали в начале мая за расклеивание наклеек с БЧБ.

Били по голове, животу и грудной клетке. Задержание

Александр расклеивал наклейки на пересечении улиц Притыцкого и Полоцкой. Когда он вышел из перехода в сторону ТЦ «Скала», к нему подошел неизвестный мужчина, через минуту подбежали еще трое. Александра сбили с ног, застегнули руки в наручники, потом подняли, отвели за дерево – и начали избивать. Как рассказывает Александр, удары руками были по животу и грудной клетке, а ногами – в области бедер и голени. Парня били около десяти минут. На протяжении всего времени неизвестные задавали ему вопросы: в каких закрытых чатах состоит, в каких маршах участвовал, где телефон, где машина и т.д. Александр помнит, что один из них фотографировал его на свой телефон.

Потом подъехал серый бус. Александра отвели туда и положили на пол между пассажирскими сиденьями – избиения продолжились в машине, которая никуда не ехала.

Один из силовиков нанес Александру около 20 ударов руками и ногами по голове, по животу, по спине и конечностям; второй ударил кулаками около пяти раз по голове и грудной клетке; тот, который находился справа от Александра, ударил три раза по голове и нанес один удар ногой по ноге парня.

Через время, по словам Александра, пришел командир. Он не бил парня. Силовики пошли осматривать машину Александра – без понятых и его самого. Нашли наклейки и трафареты, за что Александр получил еще три удара ногами по голове и животу. После этого с Александра сняли наручники, но связали два больших пальца стяжками.

По дороге во Фрунзенское РУВД парня снимали на нагрудную видеокамеру «Дозор». В отделение его доставили примерно в час ночи и посадили на стул около входа в кабинет. Потом Александра несколько раз выводили к его машине во двор, один раз сотрудник тянул его туда, держась двумя пальцами за ноздри.

«Он надел мне на голову боксерский шлем, себе на руки – боксерские перчатки». РУВД

Уже в кабинете были двое сотрудников РУВД в штатском, которые не представились. Они составляли на Александра протокол по ст. 24.23 КоАП. Один из них предложил парню записать «признательное» видео, но Александр отказался.

Александр вспоминает: «Второй мужчина достал из сейфа боксерский шлем темно-красного цвета с фрагментами бежевого цвета, боксерские перчатки, электрошокер и перцовый баллон.

Он надел мне на голову боксерский шлем, себе – боксерские перчатки, и начал наносить удары мне по голове в область правого и левого висков около пяти раз, после чего я упал на левый бок.

Он бил меня сначала ногами по спине в районе почек и по ногам. После этого он меня поднял, посадил на стул и спросил, будем ли записывать видео. Я снова отказался от записи, после чего он снова начал избивать, как я уже говорил выше [в боксерских перчатках]. Когда я лежал на полу, он нанес мне сильный удар по копчику, я почувствовал сильную боль. После этого он взял электрошокер и начал бить им по рукам в область кистей не меньше пяти раз. Дальше меня опять посадили на стул. После этого он взял перцовый баллон, но тогда я согласился на запись видео за исключением нескольких пунктов».

После в кабинет зашли четверо сотрудников, которые задерживали Александра. Предложили ему подписать протокол об административном правонарушении. Замечаний того, с чем парень был не согласен, сотрудники внести не дали – ударили ногой по ногам, а потом и кулаком в правый висок.

Медиков по просьбе парня не вызвали, сотрудники РУВД сказали, что «врача нет».

Александр рассказывает: «Сложилось впечатление, что никто и никого не стесняется, не скрывается. Все знают, что тебя бьют. Это обыденность. Заходили милиционеры в форме, спрашивали: «А что ты такой помятый? Тебя что, били?». И тут же хохотать… Все время оскорбляли, унижали, абсолютно все из них матерятся. У них форма общения такая. У меня понятой был с подтвержденной «короной», так его бросали по всем камерам в дежурке.

Был со мной и парень Николай, сел за наркотики. У него был сломан нос, поэтому его возили в больницу, что-то поправили, дали аспирин и даже никакого фиксатора не положили, короче, дышал он ртом. Также, по его словам, ему прижгли два раза паяльником голову, чтобы он сказал пароль от телефона. Следы на голове у него были».

Избиения не относятся к делу. Суд

Заявление об избиении Александр не писал, так как «не видит в этом смысла» и уверен, что сотрудников Фрунзенского РУВД не привлекут к ответственности. Когда парень давал показания следователю, его попросили описать милиционеров, которые его избивали. Александр предложил пройти по коридору РУВД и показать их лично. Следователь посмеялась, но идти отказалась, так как «там разберутся». У Александра дома провели обыски, во время которого забрали всю технику и даже машину. Кроме этого, по словам парня, ему и его семье угрожали.

Суд по административному делу Александра рассматривала судья Фрунзенского района Мария Ерохина. Александр вспоминает: «Судье было очень неинтересно. Апогеем абсурда стал вопрос, почему мои слова расходятся с протоколом, который я подписал. Я заявил, что меня избивали и не давали внести замечания в протокол. Но судья Ерохина сказала, что это не имеет отношения к рассматриваемому делу». Результат – 15 суток административного ареста.

«Как только «политический» въезжает в «дом», забирают все матрасы». Окрестина

Александр также рассказал об условиях содержания в ИВС и Ципе: «На Окрестина есть отдельный список «политических». Я заезжал с тридцатью уголовниками и только мне не дали белье. На вопрос одного сотрудника, почему, второй ответил, что «он в списке». Как только «политический» въезжает в «дом», забирают все матрасы и «ломается» переключатель. На Ципе мне повезло, я сидел с уголовниками, поэтому матрас и подушка были. Напротив была полная камера «политических»: на 8 нар – 16 человек, окна закрыты, они в трусах, потому что там просто баня. Их несколько раз в сутки заливали хлоркой. Шмон ночью, ни одной прогулки, а также нас ни разу не выводили в душ. Половину передачи воруют сотрудники.

Лично меня на Окрестина не били, девочек тоже, но ругались на них дай боже. Отдельно хотел бы сказать про питание… Качество еды такое, что вся камера периодически дрыщет».

Источник: KYKY