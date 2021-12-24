Использование ИНТЕРПОЛа в преследовании оппонентов режима Лукашенко

Международная организация уголовной полиции – Интерпол – это организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Штаб-квартира организации находится в г.Лион, Франция.

В системе МВД Беларуси существует Национальное Центральное Бюро Интерпола в Республике Беларусь – подразделение криминальной милиции, входящее в систему ОВД на правах самостоятельного подразделения, осуществляющего сотрудничество и обеспечивающего взаимодействие правоохранительных органов Республики Беларусь с правоохранительными органами других государств – членов Интерпола и Генеральным секретариатом Интерпола в противодействии международной преступности.

Статья 3 Устава Международной организации уголовной полиции (Интерпол) гласит: «Организации категорически запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера».

Но в современных реалиях НЦБ Интерпола в Республике Беларусь стало инструментом поиска и преследования политических и общественных активистов, которые вынуждены были покинуть Беларусь, спасаясь от политических репрессий.

Ярким примером такого преследования явилось задержание в Польше 12 сентября текущего года Макария Малаховского, объявленного режимом в розыск в связи с якобы имевшим место насилием в отношении сотрудника милиции, которое он не совершал, и к тому же уже был привлечен к административной ответственности.

Схема розыска политических оппонентов через Интерпол, которую использует режим, проста. В нарушении статьи 3 устава НЦБ Интерпола в Беларуси принимает без проверки и документы с заведомо искаженными сведениями о совершенных преступлениях и добивается объявления граждан, преследуемых по политическим мотивам, в международный розыск.

За нарушение принципов деятельности Интерпола за объявление в розыск политических оппонентов диктатора – беларускому бюро Интерпола уже было вынесено предупреждение. Что означает, если Беларусь объявит в международный розыск по линии Интерпола по политическим мотивам еще хотя бы одного человека, членство в организации может быть приостановлено.

Но отказ Интерпола объявить Тихановскую в международный розыск и вынесение предупреждения не остановили режим, который, продолжая руководствоваться своими преступными принципами, направил в штаб-квартиру Интерпола своего посла во Франции, чтобы так сказать «порешать вопросы». Прогнозируемо, с лукашистским послом никто разговаривать не стал.

Не следует думать, что Интерпол используется только для объявления в международный розыск граждан, преследуемых по политическим мотивам. НЦБ Интерпола в Республике Беларусь ежедневно шлет десятки запросов в центральный офис именно по политическим делам, либо пробивает информацию о таких гражданах по имеющимся базам Интерпола. Запрашиваемая информация может касаться установления местонахождения гражданина, его статуса в стране пребывания, наличия недвижимости, транспортных средств, средств связи, установления принадлежности абонентских номеров, наличия информации компрометирующего характера в отношении их владельцев, привлечения к ответственности на территории стран, входящих в Интерпол, установление персональных данных граждан, их фото, документов, удостоверяющих личность и многое другое. При этом сам Интерпол даже не подозревает, что эти сведения он передает по политическим уголовным делах.

В основном этим занимаются сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией под руководством полковника милиции Андрея Паршина, непосредственно осуществляющего политические репрессии в Беларуси, и Главного управления противодействия киберпреступности МВД, под руководством Андрея Ковалева, занимающегося установлением граждан, подписанных на различные телеграм каналы, признанные карателями экстремистскими, дающих негативные комментарии в отношении представителей диктатуры, с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности.

Указанные подразделения МВД используют уязвимости в системе Интерпол, благодаря которым подлинность информации, указанной в запросе ни как не проверяется. Все запросы направляются через Национальное центральное бюро Интерпола в Республике Беларусь, сотрудники которого являются сотрудниками МВД и формально исполняют свои обязанности. По каналам Интерпола проверяются лица, которые не привлекаются к уголовной ответственности вообще либо привлекаются за преступления, проверка по которым не соответствует требованиям организации, т.е. по политическим уголовным делам.

В запросах указываются вымышленные номера уголовных дел, материалов проверок, вымышленные фабулы уголовных преступлений, указывается недостоверная информация, которая формально соответствует критериям проверки по каналам Интерпола. Сотрудники НЦБ Интерпола в Республике Беларусь достоверность информации, изложенной в запросе, не проверяют, а зачастую владеют сведениями о том, что она вымышленная. Несмотря на это запросы отправляются ими по каналам Интерпола для исполнения.

Таким образом, ИНТЕРПОЛ в настоящее время является инструментом в руках диктаторского режима Лукашенко, с помощью которого информация о находящихся за рубежом участниках протеста попадает в руки «правоохранительных» органов Беларуси и может быть использована для репрессий либо физического устранения.

Статья подготовлена участником стипендиальной программы SlovakAid.

Автор: Андрей Титов; ISANS