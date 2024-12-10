Історії жінок, які наважилися вирватися з кола сімейного насильства: зламані пальці, побиття, і постійний страх

З 25 листопада по 10 грудня діє кампанія “16 днів проти насильства”, що охоплює низку важливих дат: від Міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок до Міжнародного дня прав людини.

Тисячі організацій і мільйони людей щороку говорять про необхідність підвищення обізнаності щодо форм насильства та наголошують на тому, що кривдники повинні нести відповідальність за скоєні злочини, пише видання “Рубрика“.

Загальнонаціональне опитування, яке ГО “Дівчата” провела у співпраці з World Vision у 2024 році, показало, що лише 24% українців, які пережили фізичне чи сексуальне насильство, звертаються по допомогу.

Цьогоріч у межах кампанії команда БФ “Схід SOS” підготувала історії жінок, які звернулися до спеціалісток і отримали кваліфіковану допомогу. Вони змогли почати життя з чистого аркуша та залишити біль у минулому, після чого наважилися розповісти про пережитий досвід. Всі персональні дані змінено з міркувань безпеки.

“Він ламав мені пальці, ставив на коліна, водив обличчям по підлозі”: історія Тетяни

Тетяні 40 років, до повномасштабного вторгнення вона разом із чоловіком виховувала 14-річного сина та працювала бухгалтеркою. Родина жила звичайним рутинним життям — дім-робота-дім. Все змінила війна. Підприємство, де працювала Тетяна, закрилося, а село опинилося в окупації. 7 місяців вони жили у страху. Перед визволенням їх примусово вивезли до рф, звідти вони втекли до одного з міст України.

Згодом чоловік почав працювати дистанційно, син теж перевівся на дистанційне навчання. В орендованій квартирі було чутно кожне слово. Чоловік постійно вимагав тиші та поступово відгороджувався від сім’ї. Згодом його ставлення стало змінюватися на гірше.

“Він почав проявляти агресію. На кожне слово забирав телефон, ображав і погрожував. Потім пішли кулаки. Він ламав мені пальці, ставив на коліна, водив обличчям по підлозі. Навіть сину показував на відео життя мусульманських родин, де чоловік — головний, а жінка має бути в нього під ногами”, — зізналася Тетяна.

Чоловік постійно злився через нестачу грошей, навіть просив дружину менше їсти. Він налаштовував друзів і знайомих проти неї, залишав із сином на добу без зв’язку. Жінка розуміла, що їй вкрай необхідна підтримка.

Тетяна почала шукати порятунку. Вона звернулася до одного з фондів по гуманітарну допомогу та відвідувала групові заходи зі психологом. Жінка намагалася налагодити стосунки з чоловіком, але щоразу лише дужче страждала.

“Я вчилася любити чоловіка, говорила йому про це, просила більше розмовляти. Але все було лише гірше. Коли син почав захищати мене, чоловік почав бити його теж… Це стало останньою краплею”, — пояснила вона.

Дізнавшись з інтернету про можливість безоплатної консультації у психолога в “Затишно space”, жінка записалася та вперше розповіла про пережитий дісвід домашнього насильства. Фахівчиня скерувала Тетяну до соціальної працівниці простору, яка розробила покроковий план дій і щодня залишалася на зв’язку. Коли чоловіка не було вдома, Тетяна з сином зібралися та втекли. Вони переночували у знайомої, а вранці вирушили до іншої області.

Завдяки підтримці соціальної працівниці Тетяна змогла відновити документ про місце реєстрації сина, винайняти житло, оформити аліменти, знайти офіційну роботу у новому місті та отримати закордонні паспорти.

“Моє життя почалося з чистого аркуша. Вперше ми з сином їдемо у відпустку автобусним туром. Раніше я навіть не могла мріяти про такий поворот, далі дому нічого не бачила. Нарешті я вільна й можу дихати на повні груди”, — розповіла Тетяна.

“Його ревнощі — не прояв турботи та любові, а контроль і недовіра”: історія Юлії

Юлія разом із чоловіком і дітьми переїхала до Запоріжжя у 2022 році. Родина втратила все в рідному місті через війну, а туга за рідною домівкою та минулим життям стали справжнім випробуванням. Водночас взаємини жінки та чоловіка почали псуватися через ревнощі. Він дедалі частіше вигадував нагоди перевірити телефон дружини, контролювати її спілкування в соцмережах і з людьми з нового оточення.

“Чоловік перестав розуміти, що його ревнощі – не прояв турботи та любові, а контроль і недовіра. Дійшло до того, що він почав ритися в особистих речах, вигадувати незрозумілі неправдиві історії про мене та навіть розповідати про це дітям, налаштовуючи їх проти матері”, — розповіла жінка.

Спочатку Юля переконувала себе, що поведінка коханого — вплив стресу, все налагодиться. Намагалася доводити свою вірність, однак чоловік продовжував проявляти агресію та навіть почав переслідувати.

“Всі свої помилки він ніби намагався перекладати на мене, посипалися постійні дорікання. Без попередження приходив до мене на роботу, ображав, чатував у громадських місцях, звинувачував у зраді”, — додала вона.

Сварки вплинули на психологічний стан не лише жінки, а й дітей. Вона почала шукати допомоги та дізналася про безпечний простір “Затишно space”. Жінка наважилася на розлучення, юристка допомогла скласти позовну заяву про стягнення аліментів. Згодом жінці знадобилася допомога з фіксацією звернення до поліції та підготовкою документів, а також збір належної доказової бази щодо встановлення факту вчинення щодо неї та дітей домашнього насильства.

Юля поїхала з міста. Вона відновлюється після пережитого та прагне притягти до відповідальності чоловіка за домашній терор, аби захистити себе та дітей у майбутньому.

“Я з новонародженою донькою жили в постійному страху, а інколи страждала й мати”: історія Тетяни

Тетяна завагітніла в цивільному шлюбі, проте стосунки з чоловіком не склалися. Після розриву вона народила доньку, не зазначивши колишнього партнера батьком, бо вирішила виховувати самостійно. Повернення з пологового стало початком важкого етапу: колишній почав систематично переслідувати Тетяну.

“Я повернулася у свій будинок, тепер ми жили там втрьох: я, донька та мама. Колишній чоловік не був готовий так просто нас відпустити. Майже щодня він приходив і порушував спокій усіма можливими способами. Я з новонародженою донькою жили в постійному страху, а інколи страждала й мати”, — зізналася жінка.

Чоловік вибивав ворота та двері, кричав під вікнами, погрожував, а іноді вривався в чужий будинок. У моменти агресії він штовхав Тетяну, її матір і постійно провокував сварки. Ситуація загострювалася щодня.

“Він не надавав жодної фінансової допомоги, але звинувачував мене в усіх негараздах. Постійні конфлікти та погрози забирали в мене сили й віру у розв’язання проблеми, нічого не допомагало”, — поділилася вона.

Жінка неодноразово викликала поліцію, але реакція була неефективною. Вона отримувала заборонні приписи, однак це не давало результату — чоловік продовжував тероризувати її.

“Іноді поліція навіть не приїжджала, а складені протоколи не змінювали ситуацію. Мені часто казали, що це особисті сімейні справи, якось впорядкується. Тому у повному розпачі я звернулася до мобільної бригади БФ «Схід SOS», фахівчиня порадила звернутися до простору «Затишно space». Команда допомогла вирішити проблему комплексно та підтримувала на всьому шляху”, — пригадала Тетяна.

У безпечному просторі в Миколаєві жінка почала працювати з юристкою. Спеціалістка вивчила протоколи поліції, постанови суду про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності тощо. На базі цих даних була подана заява до суду про видачу обмежувального припису. Протягом 72 годин суд заборонив чоловікові наближатися до Тетяни та її сім’ї. Жінка також отримала інструкції щодо дій у разі спроби порушити припис з боку колишнього.

Водночас Тетяна проходила консультації зі психологинею у просторі, що допомогло подолати страх і відновити емоційну рівновагу. Ситуація була вирішена — чоловік більше не приходив до її дому, не погрожував і не чіплявся.

“Я нарешті відновила почуття безпеки. Переслідування забирало в мене найцінніше — час із новонародженою донечкою. Тепер я насолоджуюся кожним моментом і не переживаю за безпеку. Це був складний шлях, але я тепер можу жити, а не виживати”, — переконана жінка.

“Він дізнався про вагітність, кинув пити та обіцяв не почати знову. Це були лише обіцянки”: історія Ірини

Ірині 40 років, до повномасштабного вторгнення разом із чоловіком вони виховували 4 дітей у Запоріжжі. Через напружену ситуацію в місті Ірина із дітьми переїхали в більш безпечне місто. За 6 місяців приїхав і чоловік. Згодом Ірина помітила, що він випиває.

“Я з розумінням підходила до того, що він затримується на роботі – інше місто, треба створювати знайомства. Помітила, що він повертався пізно та одразу йшов спати. Він відсторонився, став байдужим”, — розповіла жінка.

Нові знайомства забирали всі зароблені гроші. Ті часи були для Ірини складними, інколи не вистачало на оренду. Жінка намагалася розпочати діалог і просила чоловіка пройти лікування від залежності.

“Він казав: «Тобі треба – ти й лікуйся. Ти мене за пʼяницю вважаєш?». Я запропонувала розʼїхатися на якийсь час, на що була схожа відповідь: «Хочеш поїхати? Їдь у гуртожиток». Був момент, коли я дізналася про пʼяту вагітність. Він кинув пити та обіцяв не почати знову. Це були лише обіцянки”, — зізналася Ірина.

Крики, поганий настрій і ігнорування здавалися жінці посильною ношею [прим. ред. — закликаємо не ігнорувати будь-яких проявів насильства проти вас і якнайшвидше звертатися до профільних спеціалістів], то фізичне насильство Ірина терпіти не хотіла. Після чергової сварки чоловік у неадекватному стані накинувся на вагітну жінку. Вона одразу викликала поліцію та отримала припис, що заборонив йому наближатися до сімʼї.

“Чоловік порушував припис, приходив і тривожив нас. Мені було соромно про це розповідати, це було вперше зі мною. Спеціалістки простору «Затишно space» допомогли продовжити дію припису, вони ж розповіли як діяти”, — додала жінка.

Нині Ірина будує нове життя та готується до офіційного розлучення: “Я морально прийняла той факт, що він зник із нашого життя, але ми досі в офіційному шлюбі. Планую працювати з фахівчинею щодо розірвання шлюбу, бо найменшому сину лише 3 місяці. Вірю, що у нас все вийде”.

Це лише чотири історії з тисяч випадків, в яких ми допомагаємо постраждалим. Всі ці кейси об’єднує біль і сміливість жінок, право на повну безпеку яких жорстоко порушили кривдники. Важливо пам’ятати, що будь-який прояв насильства не є допустимим. Не варто боятися та соромитися — закликаємо одразу звертатися по допомогу до відповідних органів і спеціалістів, які захистять ваші права та права ваших дітей.

Команда Благодійного фонду “Схід SOS” не є виключенням: допомога постраждалим від ґендерно зумовленого насильства — важливий напрям діяльності фонду, який ми реалізуємо зокрема й у мережі безпечних просторів “Затишно space”, під час польових виїздів мобільних бригад психосоціальної та юридичної підтримки. З початку проєкту ми вже надали юридичну допомогу у мережі безпечних просторів “Затишно space” понад 13 500 жінкам і дітям.

Аби отримати психологічну, юридичну та соціальну допомогу, ви можете звернутися до кол-центру БФ “Схід SOS” з понеділка по суботу (8:00-18:00): 0800 332 614. Консультуємо й у месенджерах: +38(099) 710 48 72 (вайбер), +38(096) 108 60 48 (телеграм).

Пам’ятайте: ніхто не має права порушувати ваші кордони, а ви маєте повне право на захист і безпеку. Зупинимо насильство разом!

Авторка: Яна Коваль

Джерело: РУБРИКА