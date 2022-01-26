Как Крым «потопил» командующего ВМС Германии

На минувшей неделе командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд скандальных заявлений, в частности, о том, что Украина никогда не вернет контроль над Крымом, и ее вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО.

Какой была реакция на слова вице-адмирала в Германии, как отреагировала на это Украина, и может ли произошедшее изменить отношения официального Киева и Берлина, читайте в материале издания Крым.Реалии.

«Европейская правда», во время выступления на конференции Индийского института оборонных исследований вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах высказался о негативных, по его мнению, перспективах вступления Украины и Грузии в НАТО, в отличие от стран Балтии, в которых, по его мнению, была другая ситуация, поскольку они «были суверенными до оккупации. А Украина была в СССР». Как пишет украинское издание, во время выступления на конференции Индийского института оборонных исследований вице-адмиралвысказался о негативных, по его мнению, перспективах вступления Украины и Грузии в НАТО, в отличие от стран Балтии, в которых, по его мнению, была другая ситуация, поскольку они «были суверенными до оккупации. А Украина была в СССР».

По поводу Крымского полуострова вице-адмирал сказал, в частности: «Крым «ушел» и никогда не вернется, это факт. И мы должны руководствоваться фактическим положением дел, а не эмоциями».

Командующий ВМС Германии также высказал мнение, что президент России Владимир Путин «просто хочет уважения», и что, по его мнению, «лучше дать ему то уважение, которого он требует, а может и заслуживает».

Реакция МИД Украины была резкой и быстрой: спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко в комментарии Радіо Свобода назвал такие высказывания неприемлемыми. В официальном заявлении на сайте МИД Украины говорится, что Крымский полуостров «может быть потерян лишь в воображении немецкого вице-адмирала».

«Были особенно удивлены сантиментами господина Шенбаха о необходимости возобновить диалог с Россией в то время, как количество жертв от российской агрессии уже превысило 14 тысяч, а более чем стотысячная армия России выстроилась вдоль украинских границ, на Донбассе продолжают гибнуть люди от российских пуль, а Крым превращен в гетто прав человека и вооруженный до зубов авианосец, угрожающий всему Черноморскому региону. На территории самой Германии российские спецслужбы уничтожают политических оппонентов, проводят дезинформационные кампании и пытаются вмешаться во внутренние дела. Даже попытки понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должны иметь свои моральные, политические границы и границы безопасности. В этом случае границы грубо нарушены», – говорится в заявлении МИД Украины.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Федеративной Республики Германия в Украине Анку Фельдгузен из-за высказываний Шенбаха. «Выражено также глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о не предоставлении Украине оборонного оружия. Подчеркнуто, что сегодня, как никогда, важны твердость и солидарность Украины и партнеров для сдерживания разрушительных намерений России», – сообщили в украинском МИД.

После разгоревшегося скандала Кай-Ахим Шенбах написал в Twitter, что его заявления о Крыме и Украине являются личным мнением, а не официальной позицией государства, и добавил, что неосторожно, неправильно оценил ситуацию и не должен был этого делать. Позже он подал в отставку.

«Я только что попросил федерального министра обороны немедленно освободить меня от обязанностей (…) Чтобы предотвратить дальнейший ущерб ВМС Германии, Бундесверу, но прежде всего ФРГ, я считаю этот шаг необходимым. Федеральный министр удовлетворила мою просьбу», – сказано в его заявлении. Кай-Ахим Шенбах назвал свои слова о Крыме «опрометчивыми».

Отставка командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха из-за высказываний о Крыме приветствуется Украиной, однако такого шага недостаточно для восстановления доверия к германской политике, заявил после этого украинский посол в Германии Андрей Мельник.

«Правительство Германии должно изменить свой курс по Киеву», – написал Мельник в Твиттере.

Журналистка из Крыма, которая живет и работает в Германии, Анастасия Магазова, рассказала Крым.Реалии, что немецкие СМИ бурно отреагировали на заявление командующего ВМС Германии.

«СМИ и эксперты начали призывать Шенбаха к ответу. И как только началась эта волна, сразу же появились заявления от правительства. Министр обороны Германии сразу же дистанцировалась от позиции Шенбаха, она сказала, что это личное мнение, которое полностью идет вразрез с официальной позицией Берлина, которую мы слышим в течение многих лет – они поддерживают территориальную целостность Украины, считают Крым частью Украины и не признают (попытки аннексии – ред.). Однако то, что сказал Шенбах в Индии, совершенно не отображает эту позицию. И в очередной раз немецкое правительство «встало на шпагат» между своим дипломатическим образом и тем, что происходит на самом деле, какие заявления делают немецкие политики на фоне того напряжения, которое мы наблюдаем на границе с Украиной», – отметила Магазова.

По словам журналистки, СМИ и общественное мнение в Германии стало важным фактором для последующей отставки немецкого вице-адмирала. Так, издание BILD на главной странице разместило призыв к Шенбаху с требованием покинуть свой пост.

«BILD – самая читаемая газета в Германии. Ежедневный тираж – более 2 миллионов. Эта колонка прозвучала достаточно громко, и снежный ком продолжил набирать массу. И вызов посла Германии в Украине в МИД Украины – это тоже, конечно, событие. На моей памяти подобного во времена независимой Украины еще не было. Некоторые СМИ вышли с первыми полосами, на которых эта ситуация обсуждается. Среди заголовков – «Начальник флота потоплен», или «Лучший адмирал Путина ушел в отставку». Это действительно не осталось без внимания, и я думаю, что в этом есть и позитив для Украины. Еще раз подтверждена позиция, что Крым является частью Украины, и никто не может усомниться в этом. Тем более, из уст (представителя) страны, которая называет себя партнером Украины», – подчеркнула Анастасия Магазова.

Говоря о сути сказанных немецким военачальником слов, российский политолог Игорь Эйдман считает, что серьезно оценивать эти высказывания невозможно: «Я не знаю, мог ли человек в нормальном состоянии, в трезвом уме и доброй памяти нести такую ахинею о том, что Россия будет союзником против Китая. Это просто чепуха, которую всерьез обсуждать невозможно».

По мнению политолога, президент России Владимир Путин угрозой эскалации добивается не уважения, а контроля над Украиной.

«Что касается мотивов Путина, то они гораздо более серьезные, и складываются из внешнеполитической и внутриполитической мотивации. Внутренняя мотивация самая простая, она понятна. Рейтинг Путина падает последние годы, он теряет популярность и у избирателей, и в элите, власть его начинает быть сомнительной. Есть такие примеры, как коллега Назарбаев, которого съели, что называется, за день. Он хотел бы укрепить свою власть и популярность, а военное, милитаристское обострение – испытанное средство. Вспомним, что его рейтинг так же падал до захвата Крыма, а после аннексии Крыма пошел резко вверх», – заявил Эйдман в эфире Радио Крым.Реалии.

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Российский политолог также напомнил о внешней политике России и имперской риторике, которая звучит в Кремле.

«Мы знаем, что Путин – коррумпированный, циничный политик. Тем не менее, некие сильные, глубоко сидящие в нем имперские предрассудки, есть. Может, он их в КГБ подхватил, когда учился в разных чекистских школах, где ему рассказывали о величии родины и врагах, которые ее взяли в кольцо. Он уже немолодой человек, ему скоро в мир иной уходить, плюс-минус лет 10-20, и он хочет войти в историю как восстановитель российской империи, или как создатель новой империи – некоего третьего путинского рейха, после рейха Романовых и советского рейха. А какая может быть российская империя без Украины? Поэтому он пытается не мытьем, так катаньем Украину опять захватить, подчинить себе, сделать ее частью так называемого русского мира, а в реальности – новой Российской империи», – высказал свое мнение Игорь Эйдман.

Содиректор программ внешней политики Центра Разумкова Михаил Пашков связывает стремительное развитие скандала вокруг высказываний командующего ВМС Германии с резким контрастом с официальной позицией Германии, которая вместе с другими странами ЕС приняла участие в учредительном саммите «Крымской платформы».

«ФРГ де-юре подписалась под Крымской платформой, поэтому заявление вице-адмирала Шенбаха прозвучало серьезным диссонансом. Но дело в том, что это не единственное заявление. Напомню заявление премьер-министра Баварии Маркуса Зедера о том, что санкции вредят Германии, что Россия вовсе не враг Европы. Это объясняется многими моментами. Также я напомню о недавнем заявлении 73 немецких экспертов по вопросам Восточноевропейской безопасности, которые обратились с открытым письмом к правительству Германии о том, что восточная политика Германии не выдерживает критики, и она только подталкивает Россию к внешней агрессии, ее надо менять. Это прослеживается и в дальнейших заявлениях немецких политиков, и в отказе Германии поставлять Украине оборонительное оружие, в том числе и блокирование поставок через НАТО, и запрет Эстонии на поставки немецкой устаревшей техники. Это говорит о том, что действительно немецкая политика на российском направлении имеет обратный эффект, эффект провоцирования в какой-то степени российской экспансии в Европу», – заявил Крым.Реалии Михаил Пашков

Говоря о последствиях скандала вокруг высказываний Шенбаха, Пашков говорит, что он не должен привести к ухудшению отношений между Украиной и Германией: «Это не должно быть жестким моментом в отношениях между Германией и Украиной, каким-то препятствием развитию взаимоотношений. Это должно обсуждаться на дипломатическом уровне и учитывать интересы украинской стороны, которую Германия тоже поддерживает».

СПРАВКА: Во вторник 25 января канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что высказывания бывшего командующего ВМС Германии вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха не соответствуют позиции правительства ФРГ. Как сообщает сайт правительства Германии. Шольц заявил на пресс-конференции, что по этой причине отставка Шенбаха «была принята».

Автор: ; Крым.Реалии