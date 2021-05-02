Стартаперы против «Макдоналдс»: частные детективы, китайские хакеры и замороженный йогурт

Незатейливый рожок мороженого из популярной фастфуд сети не так прост, как кажется — за ним стоят корпорации, бюрократия и несовершенный дизайн. Стартаперы из Америки попытались «пофиксить» систему, а в итоге практически лишились бизнеса. А точнее двух.

Частные детективы, китайские хакеры и замороженный йогурт — все подробности этой странной истории собрали журналисты WIRED, а Ruki пересказали все самое интересное.

Глобальный макфлурри-коллапс

В ресторанах сети «Макдоналдс» установлены десятки тысяч аппаратов для приготовления мороженого и милкшейков — непримечательные, на первый взгляд, машины придают десертам особую взбитую консистенцию. Но за хромированным «фасадом» скрывается хитрая бизнес-модель и безумная механика работы, которая вызывает недоумение у инженеров по всему миру.

Начнем с того, что аппараты постоянно ломаются: в США проблема приобрела такой масштаб, что разработчики и энтузиасты пытаются решить ее своими силами. Например, создают «партизанские» карты и алгоритмы. Так, один программист разработал бота для отслеживания поломок — каждые полчаса он автоматически пытается заказать рожок или макфлурри и определяет, в каких ресторанах машины уже успели сломаться. К примеру, в Нью-Йорке на момент написания статьи было сломано почти 23% аппаратов.

Интерфейс сайта Macbroken.com. на котором показаны работающие и сломанные аппараты

Шутки и мемы о поломках собирают в Twitter сотни лайков, а пользователи стабильно негодуют — мороженого и десертов опять нет в наличии. Над проблемой иронизирует даже официальный аккаунт McDonald’s: «Мы хотели опубликовать шутку о наших аппаратах для мороженого, но подумали, вдруг и она не сработает?» И все же, что привело к масштабному макфлурри-коллапсу?

Простое объяснение дает Джереми О’Салливан, который несколько лет пытался починить систему, но натолкнулся на безжалостное противостояние со стороны «Макдоналдса» и его поставщиков. Главная причина коллапса — это слишком сложная конструкция аппарата C602, который компания Taylor поставляет эксклюзивно во все рестораны сети.

Печально известный аппарат от Taylor. Фото: GABRIELA HASBUN

На первый взгляд, это обычное устройство, но управлять им могут только специально обученные люди. Например, чтобы получить доступ к меню, нужно ввести секретный «чит-код» — для этого придется набрать комбинацию из 20 цифр, после этого аппарат отобразит сакральные настройки.

Вот только секретный макфлурри-шифр нигде не задокументирован — даже в инструкции к устройству. Его не знают ни рядовые работники «Макдоналдс», ни техники. Тайным знанием владеют только сертифицированные механики Taylor, которые взимают с ресторана тысячи долларов за обслуживание ежегодно. К слову, сами машины стоят по $18 тыс. И они поразительно часто выходят из строя.

Пару лет назад американец Джереми О’Салливан и его подруга Мелисса Нельсон решили избавить работников ресторана от лишней головной боли — они изобрели небольшой девайс Kytch, который устанавливался внутри аппарата и подключался к Wi-fi. Устройство работало по принципу «жучка» — собирало данные о работе машины и выводило их в приложение с удобным интерфейсом. Прибор мог предупреждать о поломках и заранее менять настройки, чтобы избежать сбоя системы.

«Жучок» Kytch. Фото: GABRIELA HASBUN

Франчайзи начали массово скупать хакерские девайсы, пока в процесс не вмешалось руководство «Макдоналдс» — головной офис заявил, что использование Kytch нарушает политику конфиденциальности, а еще он травмоопасен. А спустя буквально несколько часов сеть объявила, что ее главный поставщик Taylor выпустила новую модель аппарата с удобным интерфейсом, который подозрительно напоминал разработку изобретателей.

Так началась война между энтузиастами и корпорацией — и длится она уже второй год. Но обо всем по порядку.

Роботы для замороженного йогурта

Джереми О’Салливан и Мелисса Нельсон в прошлом сами работали в крупных корпорациях — Джереми занимал позицию в Ernst & Young, а Мелисса строила карьеру в Deloitte. В начале нулевых они задумали создать свое дело — в то время как раз набирали популярность кафе по продаже замороженного йогурта, и пара решила открыть собственное заведение. Но, оценив затраты, О’Салливан и Нельсон поняли, что запуск обойдется слишком дорого — большую часть денег «съест» аренда и оплата труда. Так появилась идея роботизированного аппарата Frobot. Но проектировать его с нуля пара не стала — предприниматели взяли за основу машину Taylor, только поместили ее в новый корпус с большим тачскрином и терминалом для приема безналичных платежей.

Предприниматели купили б/у аппарат Taylor на Craigslist, наняли команду инженеров и спустя три года представили первый рабочий прототип. Аппарат установили сперва в кафетерии медицинского вуза, а затем в крупном коворкинге в столице США. Услуги робота пользовались спросом, так что О’Салливан и Нельсон уволились с работы и перебрались в Сан-Франциско. Frobot приносил по $500 ежедневно, но затраты тоже росли — например, по требованиям регуляторов, нужно было регулярно проверять температуру внутри устройства. А сделать это мог только сертифицированный техник Taylor — от него-то бизнесмены и узнали о наличии секретного кода, который открывал доступ к настройкам.

В тот период Frobot привлек внимание hardware-акселератора Hax — благодаря этому команда получила $100 тыс. от инвесторов, приглашение в Шэньчжэнь и доступ к консалтинговым услугам. В число консультантов входил знаменитый хакер и hardware-гуру Эндрю «Банни» Хуанг, который в свое время первым в мире «хакнул» Xbox. Американские предприниматели попросили Хуанга решить проблему с аппаратом.

Шэньчжэнь — это не только мировая столица электроники, но также столица реверсивного инжиниринга. Китайский принцип shanzhai строится на копировании и модификации существующих устройств — это позволяет местным производителям оперативно выпускать дешевые аналоги популярных гаджетов. Следуя shanzhai-логике, аппарат для замороженного йогурта разобрали на части. По словам Хуанга, устройство застряло в далеком прошлом: «Казалось, что закон Мура обошел создателей Taylor стороной, а про Web 2.0 они вообще не слышали». Тогда стало понятно, что перенастроить аппарат не получится, но его можно прокачать с помощью внешнего устройства. Спустя четыре месяца инженеры разработали Kytch — тот самый «жучок», который выводил зашифрованные сведения на простой и понятный интерфейс.

От дружбы к ненависти

Первое время руководство Taylor одобряло эксперименты компании — компании понравился робота для замороженного йогурта, созданный на основе их аппарата. Они хвалили команду и даже посещали ее стенды на отраслевых выставках. Более того, Taylor передала предпринимателям 10 аппаратов для модификации, а одно устройство лично отправила в Шэньчжэнь для дальнейших экспериментов. Но в какой-то момент дружба внезапно прекратилась — представители Taylor перестали отвечать на сообщения, ссылаясь на политику конфиденциальности. Отношения охладели, но с юридической точки зрения проблем не было — и стартап продолжил работу.

Аппарат Frobot — корпус разработал стартап, а внутри установлена обычная машина Taylor. Фото: GABRIELA HASBUN

Популярность Frobot росла — в 2017 году Tesla установила пару автоматов в столовой своей фабрики, владельцы крупной футбольной команды 49ers поставили аппараты на стадионе и даже инвестировали в перспективный бизнес. Дела шли в гору, но устройства по-прежнему постоянно ломались. Не понимая, что происходит, команда даже установила внутри аппарата камеры наблюдения и обнаружила внутренние поломки и баги. Техникам постоянно приходилось что-то чинить и перенастраивать, так что о полной автоматизации речи не шло. «Жучок» Kytch хоть и облегчил работу, но на механику аппарата он все равно повлиять не мог.

Основатели поняли, что нужно что-то менять. В 2019 году они провели ребрендинг и поменяли продуктовую стратегию — компания сменила название на Kytch, а «жучок» стал не вспомогательным, а основным продуктом. Роботов списали, точки с замороженным йогуртом закрыли. Теперь команда работала не с B2C, а с B2B рынком. О’Салливан лично объезжал рестораны и предлагал установить датчик в обмен на полугодовое бесплатное обслуживание.

К осени 2020-го Kytch установила более 500 устройств в ресторанах по всему миру и планировала интегрировать еще столько же до конца года. Но империя Taylor решила нанести ответный удар. Незадолго до этого производители аппаратов неоднократно пыталась приобрести устройство Kytch и размещали на сайте заказы через посредников, но всякий раз бизнесмены их вычисляли. Как-то раз они выяснили, что в качестве посредника компания использует сотрудника детективного агентства Marksmen. В тот же период «жучками» заинтересовались представители франчайзинговой сети «Макдоналдса». Они запросили несколько приборчиков для тестирования, и стартаперы решили, что наконец-то получат официальное признание. Но, как оказалось, «Макдоналдс» и Taylor работали сообща, чтобы сместить амбициозных новичков.

Полная заморозка

В конце 2020-го сеть ресторанов внезапно разослала всем франчайзи предупреждение: «Мы настоятельно рекомендуем прекратить использование Kytch». А уже на следующий день компания презентовала новый аппарат — Taylor Shake Sundae Connectivity, который частично воспроизводил функционал Kytch. Клиенты начали массово отменять подписки и отказываться от тестового периода. Стартап лишился доходов — корпорации фактически «заморозили» бизнес.

Основатели стартапа Frobot и Kytch Мелисса Нельсон и Джереми О’Салливан. Фото: GABRIELA HASBUN

Проведя собственное расследование, предприниматели выяснили, что Taylor скорее всего позаимствовала их разработки. На это указывали косвенные факторы, например, то, что никто не слышал о новом умном аппарате, как вдруг компания «выкатила» его без каких-либо анонсов. Хитрая тактика помогла оттеснить новичков и позаимствовать их идею. Приведет ли это к улучшению продукта — пока большой вопрос. Но судя по карте поломок, машины с макфлурри продолжают ломаться.

А команда О’Салливана готовит иск против обеих корпораций. Но классическая схватка Давида с Голиафом, может окончиться не так, как в библейском сюжете. Основатели стартапа не тешат себя иллюзиями — они уверены, что их бизнес окончательно уничтожен, а статья в WIRED — это своего рода бизнес-некролог.

Хакер Эндрю Хуанг, который участвовал в разработке «жучка», считает, что стартап все равно добился своего. «Когда крупные ребята внезапно обращают на тебя внимание, значит, они видят в тебе угрозу. А значит, девайсы Kytch пользовались спросом и действительно могли устроить революцию на рынке. Так что гигантам проще было закопать идею от греха подальше», — отметил Хуанг в интервью WIRED.

О’Салливан считает, что об истории должно узнать как можно больше людей. Его стартап пытался починить систему, но система не нуждалась в починке, потому что считала баг прибыльной фичей. «Это история не про машину для мороженого, а про корпоративную машину, которая стоит за этой историей», — подчеркивает О’Салливан. Взломать эту систему ни ему, ни его команде пока не удалось.

Источник: Ruki