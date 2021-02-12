Колишній СБУшник на BMW X5 проти «швидкої» та здорового глузду

У грудні в машину Вінницької «швидкої допомоги» врізався «БМВ Х5», за кермом був колишній працівник СБУ. Цікаво, що СБУшник звинувачує у аварії самого водія швидкої. І все йде до того, що водій сам має оплатити ремонт. В середу відбувся черговий суд.

Коротко про те, чому такі ситуації з мажорами, які не пропускають швидкі, стають прикрою нормою для України розказує депутатка Олександра Устінова у своєму блозі на сторінках видання Українська правда.

Знайомтеся, це Олег. Він працює водієм «швидкої допомоги» «Вінницького обласного центру екстреної медичної допомоги», живе дуже скромно, разом з дружиною виховує донечку, а щоб заробити хоч трохи більше коштів вечорами таксує.

Того вечора Олег поспішав на важливий виклик: жінці, хворій на коронавірус, стало зле – схопило серце. Він їхав по відкритій дорозі з увімкненими маячками та звуковими сигналами, коли з боку в нього раптово врізався водій позашляховика. Хоча за всіма правилами «карету швидкої» треба було пропустити.

Лікарня оплачувати ремонт не збирається, а страховка не покриє водію 120 тисяч гривень збитків за ремонт «швидкої», поки рішення суду не буде на його користь. Сам чоловік не здатний виплатити такі гроші – для його родини ця сума величезна.

Якщо ж Олег програє суд – його ще й визнають винним у аварії, яку він не вчиняв, і йому доведеться відшкодовувати вартість розбитого позашляховика екс-СБУшника (чому в хазяїна такої дорогої автівки не була оформлена КАСКО це окреме питання — прим. УК).

В свою чергу, на чоловіка, постійно тисне Олександр Іванюк, водій «БМВ», аби справа не мала гучного розголосу. Так, нещодавно він телефонував йому з погрозами «почати вести себе інакше», якщо справу не вирішать «тихо». Цю розмову оприлюднив адвокат потерпілого.

Крім того, СБУшник у середу домігся в суді проведення експертизи за свій рахунок, аби перевірити: чи міг він дійсно пропустити «швидку». Проте вінницькі громадські активісти, адвокат та й сам Олег стурбовані, що результати такої експертизи можуть підробити.

З постаттю СБУшника пов’язано кілька неоднозначних історій: він був квартирований в Києві та працював у відділі фінансового забезпечення механіком-водієм, хоч його ніхто з водіїв не пам’ятає. Зараз він судиться з СБУ за неотримання додаткових виплат з 2011 по 2017 рік, а отже у Службі Безпеки чоловік таки працював.

В Інтернеті є декларація дружини СБУшника за 2016 рік. Там вказано, що її чоловік зміг придбати земельну ділянку за 100 тисяч гривень у 1.5 га. Також на нього записаний недобудований будинок на 300 квадратів. Щастить же комусь працювати водієм в СБУ!

Чому ж Олега потрібно підтримати? Бо тільки за останніх 2 роки на Вінниччині 17 швидких потрапили в ДТП, а більше половини водіїв мали оплачувати ремонт своєї автівки самостійно, навіть коли це була не їхня провина.

Щороку в Україні в ДТП потрапляє близько ста «карет швидких», а за даними Нацполіції з 2018 по 2021 рік, 321 авто «швидкої» стали учасниками аварії.

Люди, що не порушуючи правил, їдуть рятувати чиєсь життя, можуть стати жертвою неадекватного водія позашляховика, і вину свою довести не зможуть. А вся відповідальність за аварію почасти лежатиме на їхніх плечах.

За останні три роки було зареєстровано майже 2 тисячі адміністративних правопорушень за ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції. Проте до суду чомусь направлено тільки 209 справ, а штрафи накладено усього на 89 порушників – це лише 4,4 відсотки від всіх протоколів.

Більш ніж у половині випадків водіїв визнавали винними. У більшості випадків, незалежно від результату свої авто водії ремонтують власним коштом. Про це повідомила громадська активістка Таїса Гайда.

Натомість ті, хто можуть «порєшать» в суді, такі справи до суду доводять, мало того – змушують водіїв сплачувати їм ремонт.

Чомусь завжди за неуважність та компетентність державних органів, мають розплачуватися звичайні люди, які й ще мають відчувати тиск з боку місцевих «рєшал». У нашому випадку – водій вінницької «швидкої» Олег.