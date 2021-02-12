Колишній СБУшник на BMW X5 проти «швидкої» та здорового глузду

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Колишній СБУшник на BMW X5 проти "швидкої" та здорового глузду

У грудні в машину Вінницької «швидкої допомоги» врізався «БМВ Х5», за кермом був колишній працівник СБУ. Цікаво, що СБУшник звинувачує у аварії самого водія швидкої. І все йде до того, що водій сам має оплатити ремонт. В середу відбувся черговий суд.

Коротко про те, чому такі ситуації з мажорами, які не пропускають швидкі, стають прикрою нормою для України розказує депутатка Олександра Устінова у своєму блозі на сторінках видання Українська правда.

Олег Притуляк, водій «швидкої»

Олег Притуляк, водій «швидкої»

Знайомтеся, це Олег. Він працює водієм «швидкої допомоги» «Вінницького обласного центру екстреної медичної допомоги», живе дуже скромно, разом з дружиною виховує донечку, а щоб заробити хоч трохи більше коштів вечорами таксує.

Того вечора Олег поспішав на важливий виклик: жінці, хворій на коронавірус, стало зле – схопило серце. Він їхав по відкритій дорозі з увімкненими маячками та звуковими сигналами, коли з боку в нього раптово врізався водій позашляховика. Хоча за всіма правилами «карету швидкої» треба було пропустити.

Лікарня оплачувати ремонт не збирається, а страховка не покриє водію 120 тисяч гривень збитків за ремонт «швидкої», поки рішення суду не буде на його користь. Сам чоловік не здатний виплатити такі гроші – для його родини ця сума величезна.

Якщо ж Олег програє суд – його ще й визнають винним у аварії, яку він не вчиняв, і йому доведеться відшкодовувати вартість розбитого позашляховика екс-СБУшника (чому в хазяїна такої дорогої автівки не була оформлена КАСКО це окреме питання — прим. УК).

В свою чергу, на чоловіка, постійно тисне Олександр Іванюк, водій «БМВ», аби справа не мала гучного розголосу. Так, нещодавно він телефонував йому з погрозами «почати вести себе інакше», якщо справу не вирішать «тихо». Цю розмову оприлюднив адвокат потерпілого.

Крім того, СБУшник у середу домігся в суді проведення експертизи за свій рахунок, аби перевірити: чи міг він дійсно пропустити «швидку». Проте вінницькі громадські активісти, адвокат та й сам Олег стурбовані, що результати такої експертизи можуть підробити.

З постаттю СБУшника пов’язано кілька неоднозначних історій: він був квартирований в Києві та працював у відділі фінансового забезпечення механіком-водієм, хоч його ніхто з водіїв не пам’ятає. Зараз він судиться з СБУ за неотримання додаткових виплат з 2011 по 2017 рік, а отже у Службі Безпеки чоловік таки працював.

В Інтернеті є декларація дружини СБУшника за 2016 рік. Там вказано, що її чоловік зміг придбати земельну ділянку за 100 тисяч гривень у 1.5 га. Також на нього записаний недобудований будинок на 300 квадратів. Щастить же комусь працювати водієм в СБУ!

Чому ж Олега потрібно підтримати? Бо тільки за останніх 2 роки на Вінниччині 17 швидких потрапили в ДТП, а більше половини водіїв мали оплачувати ремонт своєї автівки самостійно, навіть коли це була не їхня провина.

Щороку в Україні в ДТП потрапляє близько ста «карет швидких», а за даними Нацполіції з 2018 по 2021 рік, 321 авто «швидкої» стали учасниками аварії.

Люди, що не порушуючи правил, їдуть рятувати чиєсь життя, можуть стати жертвою неадекватного водія позашляховика, і вину свою довести не зможуть. А вся відповідальність за аварію почасти лежатиме на їхніх плечах.

За останні три роки було зареєстровано майже 2 тисячі адміністративних правопорушень за ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції. Проте до суду чомусь направлено тільки 209 справ, а штрафи накладено усього на 89 порушників – це лише 4,4 відсотки від всіх протоколів.

Більш ніж у половині випадків водіїв визнавали винними. У більшості випадків, незалежно від результату свої авто водії ремонтують власним коштом. Про це повідомила громадська активістка Таїса Гайда.

Натомість ті, хто можуть «порєшать» в суді, такі справи до суду доводять, мало того – змушують водіїв сплачувати їм ремонт.

Чомусь завжди за неуважність та компетентність державних органів, мають розплачуватися звичайні люди, які й ще мають відчувати тиск з боку місцевих «рєшал». У нашому випадку – водій вінницької «швидкої» Олег.

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