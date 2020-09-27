«От воровства семечек до обвинений в убийстве»: что известно об «агробароне» Вадиме Нестеренко, оказавшемся в громком скандале

Почему его бизнес-империю бывшие партнеры называют «мыльным пузырем»?

Скандал в агросекторе: бывшие участники Ristoneholdings на пресс-конференции 23 сентября рассказали о бездарной финансовой политике Вадима Нестеренко, которая фактически уничтожила его агропредприятия.

Сейчас «агробарон» пытается добыть нужное решение в Хозяйственном суде Днепропетровской области, чтобы заполучить контроль над активами бывших партнеров – ООО «Днепромлын» и ООО «Хлебозавод 10». В СМИ сообщалось, что Нестеренко пытается подкупить судей. Этосоциально значимые для Днепра предприятия, поэтому на их защиту готовы встать нардепы из разных парламентских фракций.

Учредитель ООО «Днепромлын» Евгений Моршинин пояснил: «Иски Вадима Нестеренко юридически ничтожны. Раздел бизнеса произошел в июле этого года. Никаких заявлений в правоохранительные органы Нестеренко не подавал. Шумиха в прессе о якобы рейдерском захвате нужна ему для того, чтобы уклониться от уплаты долгов. Исходя из безосновательности исковых требований, можно прийти к выводам , что через суд он хочет попытаться дискредитировать работу «Хлебозавода №10» перед контрагентами , и возможно потом этим шантажировать предприятие с целью заложить его под свои кредитные обязательства. Мы надеемся на здравый смысл и торжество правосудия в Хозяйственном суде Днепропетровской области».

Вадим Нестеренко не впервые оказывается в эпицентре скандалов в аграрном секторе. Об этом говорят материалы из Единого реестра досудебных расследований под номерами №4202040000000635 и № 1202004000000662. Оба эпизода очень похожи между собой. В прокуратуру Днепропетровской области обратились потерпевшие с заявлением, что Нестеренко и подконтрольные ему члены ПОГ «Добробут» украли урожай подсолнечника в их фермерских хозяйства, в населенных пунктах Солдатское и Васильевка (Днепропетровская область).

Судя по всему, есть вопросы к Вадиму Нестеренко и у налоговиков. В Главном управлении Государственной фискальной службы в Днепропетровской области находятся материалы досудебного расследования по уголовному производству № 32019041660000020 от 10.05.2019 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 212 УК Украины. Речь идет об участии Вадима Нестеренко в операциях по уклонению от налогов на сумму свыше полутора миллионов гривен.

В местных СМИ регулярно всплывают скандалы и с обвинениями Вадима Нестеренко в более тяжких преступлениях. И все – связано с переделами в агросекторе. Например, дело о рейдерстве агропредприятия «Дар», где при таинственных обстоятельствах погибли все собственники предприятия.

Об этом скандале с агрофирмой «Дар» поднимался вопрос и на парламентском комитете в 2017 году. Глава Ассоциации фермеров Днепропетровщины Анатолий Гайворонский указал на Вадима Нестеренка как на рейдера. Примечательно, что Анатолий Гайворонский в своем выступлении подчеркнул бездеятельность правоохранительных органов в расследовании деятельности Вадима Нестеренко, ведь тот был народным депутатом две каденции. Сейчас, когда агробарон лишился неприкосновенности и статуса, жертвы рейдерских атак надеются на восстановление справедливости, справедливое наказания для виновных и возврат украденного имущества.

Захотят ли судьи Хозяйственного суда Днепропетровской области становиться сообщниками скандального обанкротившегося агробарона? Или все-таки не станут участвовать в беспределе и мешать работе предприятий, снабжающих хлебом и мукой несколько областей Украины?

Автор: Артем Гузяк, Днепр; для УК