«От воровства семечек до обвинений в убийстве»: что известно об «агробароне» Вадиме Нестеренко, оказавшемся в громком скандале

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Нестеренко

Почему его бизнес-империю бывшие партнеры называют «мыльным пузырем»?

Скандал в агросекторе: бывшие участники Ristoneholdings на пресс-конференции 23 сентября рассказали о бездарной финансовой политике Вадима Нестеренко, которая фактически уничтожила его агропредприятия.

Учредитель ООО "Днепромлын" Евгений Моршинин

Сейчас «агробарон» пытается добыть нужное решение в Хозяйственном суде Днепропетровской области,  чтобы заполучить контроль над активами бывших партнеров – ООО «Днепромлын» и  ООО «Хлебозавод 10». В СМИ сообщалось, что Нестеренко пытается подкупить судей.  Этосоциально значимые для Днепра предприятия, поэтому на их защиту готовы встать нардепы из разных парламентских фракций.

Вадим Нестеренко

Вадим Нестеренко

Учредитель  ООО «Днепромлын» Евгений Моршинин пояснил:  «Иски Вадима Нестеренко юридически ничтожны. Раздел бизнеса произошел в июле этого года. Никаких заявлений в правоохранительные органы Нестеренко не подавал. Шумиха в прессе о якобы рейдерском захвате нужна ему для того, чтобы уклониться от уплаты долгов. Исходя из безосновательности исковых требований, можно прийти к выводам , что через суд он хочет попытаться дискредитировать работу «Хлебозавода №10» перед контрагентами , и возможно потом этим шантажировать предприятие с целью заложить его под свои кредитные обязательства. Мы надеемся на здравый смысл и торжество правосудия в Хозяйственном суде Днепропетровской области».

Вадим Нестеренко не впервые оказывается в эпицентре скандалов в аграрном секторе. Об этом говорят материалы из Единого реестра досудебных расследований под номерами   №4202040000000635 и № 1202004000000662. Оба эпизода очень похожи между собой. В прокуратуру Днепропетровской области обратились потерпевшие с заявлением, что Нестеренко и подконтрольные ему члены ПОГ «Добробут» украли урожай  подсолнечника в их фермерских хозяйства, в населенных пунктах Солдатское и Васильевка (Днепропетровская область).

ВИТЯГ С ЕРДР

Судя по всему, есть вопросы к Вадиму Нестеренко и у налоговиков. В Главном управлении Государственной фискальной службы в Днепропетровской области находятся материалы досудебного расследования по уголовному производству № 32019041660000020 от 10.05.2019 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 212 УК Украины. Речь идет об участии Вадима Нестеренко в операциях по уклонению от налогов на сумму свыше полутора миллионов гривен.

В местных  СМИ регулярно всплывают скандалы и с обвинениями Вадима Нестеренко в более тяжких преступлениях. И все – связано с переделами в агросекторе. Например, дело о рейдерстве агропредприятия «Дар», где при таинственных обстоятельствах погибли все собственники предприятия.

Об этом скандале с агрофирмой «Дар» поднимался вопрос и на парламентском комитете в 2017 году. Глава Ассоциации фермеров Днепропетровщины Анатолий Гайворонский указал на Вадима Нестеренка как на рейдера.  Примечательно, что Анатолий Гайворонский в своем выступлении подчеркнул бездеятельность правоохранительных органов в расследовании деятельности Вадима Нестеренко, ведь тот был народным депутатом две каденции. Сейчас, когда агробарон лишился неприкосновенности и статуса, жертвы рейдерских атак надеются на восстановление справедливости, справедливое наказания для виновных и возврат украденного имущества.

Захотят ли судьи Хозяйственного суда Днепропетровской области становиться сообщниками скандального обанкротившегося агробарона? Или все-таки не станут участвовать в беспределе и мешать работе предприятий, снабжающих хлебом и мукой несколько областей Украины?

Автор: Артем Гузяк, Днепр; для УК

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