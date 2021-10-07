Почему белорусы доносили на участников протестов против режима Лукашенко?

Противостоящие Лукашенко «Киберпартизаны» выложили в интернет карту с личными данными людей, обращавшихся в милицию с жалобами на протестующих во время президентских выборов в августе 2020 года и после.

Согласно этим данным, более двух тысяч звонков в МВД поступило с июля по ноябрь 2020 года в связи с акциями протеста. В это время белорусы заявляли в милицию не только на случайных прохожих, но и на соседей и даже родственников.

Корреспондент Настоящего Времени смогла поговорить с некоторыми из тех, кто звонил в милицию с сообщением об участниках акций (Настоящее Время не может утверждать, что все эти люди действительно звонили в милицию, как и то, что события, приведенные в их заявлениях, правдивы).

После публикации данных на подъездах домов были замечены листовки с надписью «Страна должна знать своих «героев» или «Внимание, стукач».

Об опубликованном «Киберпартизанами» списке тех, кто сообщал властям об участниках протеста, и об ответной реакции белорусов журналист Настоящего Времени поговорила с программным директором образовательной инициативы «Белорусская академия», старшим экспертом «Центра новых идей» Геннадием Коршуновым.

– Люди высказывали недовольство, скорее, формами протестов, которые мешали чем-то им лично непосредственно, – вот это нужно иметь в виду. Плюс очень забавно получается, что недовольные протестами – это не означает автоматической поддержки президента или человека, объявившего себя президентом. Хотя и такие, и такие есть.

Если же говорить именно о мотивации, то достаточно существенная часть – сложно говорить о количестве, но тем не менее, – это эгоистические звонки, когда люди жалуются на то, что что-то им мешает отдыхать, им мешают спать. С какой-то точки зрения, наверное, этих людей можно понять. Пожилые люди, было видно по некоторым позициям, звонили, упирали на то, что они ветераны войны, что этот шум их очень напрягает и так далее.

Второй момент – очевидно, скорее психологический, – когда звонят люди, обиженные жизнью, и те, кто мстит просто любому, кто от них отличается, тому, кто имеет свое мнение, кто готов отстаивать это свое мнение, кто поддерживает отличающуюся от государственной символику и так далее.

Которых бесит все, что они просто не могут понять, и поэтому готовы уничтожать все, что не понимают, в том числе людей, которые поют, которые собираются, которые что-то хотят менять. Что менять, зачем менять – этим людям непонятно, поэтому все, что называется «дубинкой по голове – и возвращаемся в порядочек», и все спокойно.

Наверное, можно говорить о том, что часть людей хочет выслужиться, хочет проявить некую свою инициативность, быть полезным родине и президенту – это тоже видно по содержанию звонков.

Ну и, безусловно, есть часть общества, которая искренне боготворит Александра Лукашенко, и их просто невероятно бесит, раздражает любое сомнение в его правомочности, легитимности.

Есть еще часть звонков, по которым видно, что люди то ли в детстве детективов не начитались, то ли перечитали их уже в зрелом возрасте, когда стараются найти какие-то элементы заговора: кто-то как-то странно оделся и пошел куда-то, собрались два-три человека, что-то шушукаются, что-то, наверное, обсуждают.

То есть напрямую часть таких звонков сложно отнести к числу тех, кто выступил против протестующих, равно как и тех, кто поддерживает существующий режим.

Автор: ; Настоящее время