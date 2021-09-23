Покушение на Шефира. Хроника ЧП и версии

Вчера около полудня 22 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подтвердила факт: утром под Киевом на дороге между селами Лесники и Ходосовка был обстрелян автомобиль Сергея Шефира — первого помощника президента Владимира Зеленского. Из автоматического оружия калибра 7,62 мм было осуществлено около 10 выстрелов.

В результате ранен водитель, он госпитализирован, отмечает Деловая столица. На место происшествия выехало руководство Нацполиции и прокуратуры. «Прошу не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками. Правоохранители делают все возможное с целью установления лиц злоумышленников и их задержания», — подчеркнула Венедиктова.

Чем похвастался Подоляк

Призыв «не заниматься выдумками», как можно понять, адресован в первую очередь Офису президента. Советник руководителя ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк, считающийся главным политтехнологом Банковой, еще до появления каких-либо официальных сообщений правоохранителей успел осчастливить медиа своими комментариями, в которых рассказал, кто и для чего организовал это покушение.

Говоря не от себя лично, а от имени всей команды Зеленского, Подоляк расценил покушение на Шефира как «попытку демонстративного убийства ключевого члена команды». Примечательно, что Подоляк не скрывает своей эксклюзивной осведомленности о замыслах преступников. Он знает, что целью этого преступления является запугать Зеленского.

«Сразу скажу, что мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов», — заявил Подоляк. Он подчеркнул, что «ответом на преступные действия будут еще более жесткие антиолигархические и антикриминальные решения власти».

Вскоре Подоляк провел брифинг, где похвастался эксклюзивной осведомленностью еще и о том, как было осуществлено это покушение, с мельчайшими техническими деталями. Он даже знает соответствующую терминологию. «Предварительно вам скажу, что это была лежка, — рассказал он о заранее подготовленном месте, с которого стрелял снайпер. — То есть человек, который стрелял, лежа это делал».

Подоляк подробно описал трудности, с которыми столкнулся снайпер. «Лежка была только с той стороны дороги, которая ближе к водителю авто. А с противоположной стороны, где сидел Шефир, «стрелять было просто невозможно. Лежка была только с одной стороны», — пояснил Подоляк. Тем не менее, если верить Подоляку, снайпер сделал максимум возможного. «Была попытка попасть и в водителя, и в пассажира», — подчеркнул советник Ермака.

Зачем это Зеленскому

Оперативно прямо из Нью-Йорка отреагировал Зеленский. На своей фейсбук-страничке он поместил видеообращение, в котором заявил: «Считается, что это было покушение на убийство. Сразу после выступления на Генассамблее ООН я отправляюсь в столицу. Кто за этим стоит, скажу откровенно — не знаю. Пока. Какие это силы могут быть, внутренние или внешние. Но для себя не считаю их силой. Потому что передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным». О просьбе Венедиктовой «не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками» ему, наверное, не сообщили.

В этой связи приведем официальное заявление председателя Национальной полиции генерала Игоря Клименко. «Три основные версии, которые рассматривает Национальная полиция: в связи с государственной деятельностью, с целью давления на высшее руководство государства, с целью дестабилизации политической ситуации, в частности с участием спецслужб иностранных государств». Итак, у Нацполиции официально три версии, однако ОП и затем сам Зеленский настаивают только на одной из этих трех версий: «с целью давления на высшее руководство государства». Как это сформулировал Зеленский, «передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга».

И тут, конечно, возникает вопрос, зачем это Зеленскому — отвлекать внимание от двух других версий. Прежде всего, почему он сходу отвергает версию, озвученную главой Нацполиции, о том, что на Шефира напали в связи с его государственной деятельностью.

Сам Шефир, кстати, тоже сходу отвергает эту версию. «Я не могу связать это с тем, над чем я работаю. Ибо последние дни я работаю над съемками студии «Квартал 95». Никаких дел, которые бы вызвали агрессию, я не вел», — заявил он на брифинге в МВД.

Вот только достаточно погуглить «Шефир Энергоатом», чтобы найти интересные рассказы о том, что первый помощник Зеленского лично курировал назначения руководителей одной из крупнейших госкомпаний. Также интересная информация всплывает при поиске «Шефир Одесский припортовый».

Приведем еще мнение журналиста Юрия Бутусова: «Шефир — доверенное лицо президента Зеленского. Именно он ведет все личные финансовые дела структур «95 квартала» и выполняет личные поручения президента. Его фактический уровень влияния, также как и влияние Ермака, намного выше, чем статус. Именно Шефир лично контактирует со всеми олигархами, имеет право расставлять свои кадры на многие посты, например, в энергетике, государственной фискальной службе. Он лично гарант исполнения многих тайных соглашений и между Офисом президента и различными финансово-политическими группами».

Наверное, в этом и заключается ответ на вопрос, почему Банковая заинтересована отвлечь внимание от версии о том, что покушение связано с государственной деятельностью Шефира. Банковой крайне невыгодно, чтобы внимание медиа сфокусировалось на тех делах, которыми занимался Шефир.

Но есть еще и третья версия — о покушении «с целью дестабилизации политической ситуации». Вообще-то эта версия имеет право на существование. Если говорить о внешних заказчиках, то Путину, вполне вероятно, было бы гораздо важнее именно дестабилизировать политическую ситуацию в Украине, чем запугивать Зеленского. Но Зеленский почему-то отвергает эту версию, а настаивает, что непременно кто-то захотел ему «передать привет».

Мотивы Зеленского прозрачны, их четко сформулировал Подоляк. Банковая решила воспользоваться покушением на Шефира для новой волны обвинений в адрес олигархов.

Можно предугадать дальнейшие пиар-ходы ОП. Ранение водителя Шефира будет превращено в предупредительный выстрел по Зеленскому. А все противники закона Зеленского об олигархах будут записаны в соучастники этого покушения.

Это означает, среди прочего, что если Зеленскому был нужен повод, чтобы ввести против любых неугодных политиков и бизнесменов санкции СНБО без суда и следствия, то теперь такой повод придумывать не нужно. Он уже есть.

Покушение на Сергея Шефира. Хроника

Утром 22 сентября было совершено покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира, который также является директором и основателем «Студии Квартал-95»

Сергей Шефир