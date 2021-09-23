Покушение на Шефира. Хроника ЧП и версии
Вчера около полудня 22 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подтвердила факт: утром под Киевом на дороге между селами Лесники и Ходосовка был обстрелян автомобиль Сергея Шефира — первого помощника президента Владимира Зеленского. Из автоматического оружия калибра 7,62 мм было осуществлено около 10 выстрелов.
В результате ранен водитель, он госпитализирован, отмечает Деловая столица. На место происшествия выехало руководство Нацполиции и прокуратуры. «Прошу не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками. Правоохранители делают все возможное с целью установления лиц злоумышленников и их задержания», — подчеркнула Венедиктова.
Чем похвастался Подоляк
Призыв «не заниматься выдумками», как можно понять, адресован в первую очередь Офису президента. Советник руководителя ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк, считающийся главным политтехнологом Банковой, еще до появления каких-либо официальных сообщений правоохранителей успел осчастливить медиа своими комментариями, в которых рассказал, кто и для чего организовал это покушение.
Говоря не от себя лично, а от имени всей команды Зеленского, Подоляк расценил покушение на Шефира как «попытку демонстративного убийства ключевого члена команды». Примечательно, что Подоляк не скрывает своей эксклюзивной осведомленности о замыслах преступников. Он знает, что целью этого преступления является запугать Зеленского.
«Сразу скажу, что мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов», — заявил Подоляк. Он подчеркнул, что «ответом на преступные действия будут еще более жесткие антиолигархические и антикриминальные решения власти».
Вскоре Подоляк провел брифинг, где похвастался эксклюзивной осведомленностью еще и о том, как было осуществлено это покушение, с мельчайшими техническими деталями. Он даже знает соответствующую терминологию. «Предварительно вам скажу, что это была лежка, — рассказал он о заранее подготовленном месте, с которого стрелял снайпер. — То есть человек, который стрелял, лежа это делал».
Подоляк подробно описал трудности, с которыми столкнулся снайпер. «Лежка была только с той стороны дороги, которая ближе к водителю авто. А с противоположной стороны, где сидел Шефир, «стрелять было просто невозможно. Лежка была только с одной стороны», — пояснил Подоляк. Тем не менее, если верить Подоляку, снайпер сделал максимум возможного. «Была попытка попасть и в водителя, и в пассажира», — подчеркнул советник Ермака.
Зачем это Зеленскому
Оперативно прямо из Нью-Йорка отреагировал Зеленский. На своей фейсбук-страничке он поместил видеообращение, в котором заявил: «Считается, что это было покушение на убийство. Сразу после выступления на Генассамблее ООН я отправляюсь в столицу. Кто за этим стоит, скажу откровенно — не знаю. Пока. Какие это силы могут быть, внутренние или внешние. Но для себя не считаю их силой. Потому что передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным». О просьбе Венедиктовой «не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками» ему, наверное, не сообщили.
В этой связи приведем официальное заявление председателя Национальной полиции генерала Игоря Клименко. «Три основные версии, которые рассматривает Национальная полиция: в связи с государственной деятельностью, с целью давления на высшее руководство государства, с целью дестабилизации политической ситуации, в частности с участием спецслужб иностранных государств». Итак, у Нацполиции официально три версии, однако ОП и затем сам Зеленский настаивают только на одной из этих трех версий: «с целью давления на высшее руководство государства». Как это сформулировал Зеленский, «передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга».
И тут, конечно, возникает вопрос, зачем это Зеленскому — отвлекать внимание от двух других версий. Прежде всего, почему он сходу отвергает версию, озвученную главой Нацполиции, о том, что на Шефира напали в связи с его государственной деятельностью.
Сам Шефир, кстати, тоже сходу отвергает эту версию. «Я не могу связать это с тем, над чем я работаю. Ибо последние дни я работаю над съемками студии «Квартал 95». Никаких дел, которые бы вызвали агрессию, я не вел», — заявил он на брифинге в МВД.
Вот только достаточно погуглить «Шефир Энергоатом», чтобы найти интересные рассказы о том, что первый помощник Зеленского лично курировал назначения руководителей одной из крупнейших госкомпаний. Также интересная информация всплывает при поиске «Шефир Одесский припортовый».
Приведем еще мнение журналиста Юрия Бутусова:
«Шефир — доверенное лицо президента Зеленского. Именно он ведет все личные финансовые дела структур «95 квартала» и выполняет личные поручения президента. Его фактический уровень влияния, также как и влияние Ермака, намного выше, чем статус. Именно Шефир лично контактирует со всеми олигархами, имеет право расставлять свои кадры на многие посты, например, в энергетике, государственной фискальной службе. Он лично гарант исполнения многих тайных соглашений и между Офисом президента и различными финансово-политическими группами».
Наверное, в этом и заключается ответ на вопрос, почему Банковая заинтересована отвлечь внимание от версии о том, что покушение связано с государственной деятельностью Шефира. Банковой крайне невыгодно, чтобы внимание медиа сфокусировалось на тех делах, которыми занимался Шефир.
Но есть еще и третья версия — о покушении «с целью дестабилизации политической ситуации». Вообще-то эта версия имеет право на существование. Если говорить о внешних заказчиках, то Путину, вполне вероятно, было бы гораздо важнее именно дестабилизировать политическую ситуацию в Украине, чем запугивать Зеленского. Но Зеленский почему-то отвергает эту версию, а настаивает, что непременно кто-то захотел ему «передать привет».
Мотивы Зеленского прозрачны, их четко сформулировал Подоляк. Банковая решила воспользоваться покушением на Шефира для новой волны обвинений в адрес олигархов.
Можно предугадать дальнейшие пиар-ходы ОП. Ранение водителя Шефира будет превращено в предупредительный выстрел по Зеленскому. А все противники закона Зеленского об олигархах будут записаны в соучастники этого покушения.
Это означает, среди прочего, что если Зеленскому был нужен повод, чтобы ввести против любых неугодных политиков и бизнесменов санкции СНБО без суда и следствия, то теперь такой повод придумывать не нужно. Он уже есть.
Покушение на Сергея Шефира. Хроника
Утром 22 сентября было совершено покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира, который также является директором и основателем «Студии Квартал-95»
Покушение было совершено около 10 часов утра вблизи села Лесники — неизвестные обстреляли машину Шефира. По имеющимся данным, в машину попали около 10 пуль, но Шефир при этом не пострадал. Был тяжело ранен его водитель, в которого попали три пули. Полиция объявила спецоперацию «Сирена» для розыска злоумышленников.
21:13 Венедиктова назвала две версии следствия
«Для всех очень важно понять, что это было. Когда я прибыла на место, где была припаркована машина, первое, на что я обратила внимание — как это происходило. Мы слышали разные версии об имитации, запугивании и т.д. Нет — это не имитация и не запугивание, когда автоматной очередью прорезается авто», — убеждена генпрокурор.
19:37 США осудили покушение на Шефира
«Мы приобщаемся к тем, кто осуждает нападение, которое произошло сегодня под Киевом на первого помощника президента Украины Сергея Шефира и надеемся на скорейшее расследование инцидента, чтобы привлечь виновных к ответственности», — сказано в сообщении.
18:00 Ранение водителя Шефира: Врачи сказали, куда попали преступники, и показали пули
«Все гладко, (операция) прошла стандартно без всяких осложнений… Он абсолютно сейчас стабилен, угрозы для жизни нет», — сказал главный врач «Феофании» Игорь Семенов.
17:16 Зеленский связывает покушение на своего помощника Сергея Шефира с изменениями в государстве.
«С 2014 года таких шагов в отношении окружения президента не было. То есть, это говорит о реакции на реальные изменения в государстве, то, что мы хотим делать, и даже то, что еще не удалось. То есть это направление — оно было выбрано правильно», — сказал Зеленский.
Он также добавил, что к этому нападению, вероятно, могут быть причастны группы, которые ранее контролировали процессы в Украине.
«Это говорит о том, что если раньше все контролировалось разными группами, то сегодня из рук это идет. Поэтому, я считаю это одной из вероятных версий произошедшего», — заявил президент.
17:00 Глава МВД Денис Монастырский считает, что жизнь Шефира спас тот факт, что водитель сумел выехать из зоны обстрела.
«Если бы автомобиль остановился через 50–100 м, то последствия были бы однозначно трагичными. То, что водитель проехал и выехал из зоны обстрела, – было фактом, который спас жизнь. Эта машина на спущенном колесе еще проехала около пяти километров. Водитель действительно ранен. Слава богу, первый помощник президента остался без ранений. В то же время можно говорить о том, что намерения преступников были достаточно серьезными», – сказал Монастырский.
16:22 Шефир заявил, что авто, в котором он находился во время обстрела утром 22 сентября, принадлежит студии «Квартал-95».
«Я езжу на служебном автомобиле студии «Квартал», он не бронированный, охраны я никогда не брал – наверное, теперь заставят меня взять охрану. Это своего рода какие-то неудобства, ну, буду привыкать. Часто сам за рулем езжу, люблю это дело. Ну, буду привыкать к новому образу жизни», – рассказал Шефир.
Говоря о причинах произошедшего, Шефир подчеркнул, что целью покушения был не он лично. По мнению, первого помощника президента обстрел его авто был совершен с целью запугивания главы государства Владимира Зеленского
Шефир также указал, что машину обстреляли в месте, где не было мобильной связи.
«Водитель в первый момент от шока пытался остановиться. Я сказал: «Гони!» По дороге – там еще местность такая, где связи нету мобильной, – я начал дозваниваться, мы доехали до стоянки АТБ», – рассказал он, отметив, что, если бы водитель остановился, скорее всего, покушение бы увенчалось успехом.
15:35 Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что водитель Шефира — его человек.
«Это не просто водитель, а надежный и сильный человек, которого я лично знаю много лет. Всем сердцем надеюсь, что его жизни ничего не угрожает и он быстро поправится. Полиция и другие службы должны принять все необходимые меры для того, чтобы задержать нападавшего. Преступник должен быть привлечен к ответственности. Он не должен избежать наказания вместе с сообщниками и заказчиками. Покушение на Сергея Шефира — это вызов нашему президенту, а значит, и нам всем. Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе», — заявил Ермак.
15:06 Правоохранители рассматривают три версии покушения на жизнь Шефира.
«Три основные версии, которые рассматривает Нацполиция, это — связь с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства, и с целью дестабилизации политической ситуации в нашем государстве, в том числе рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств», — рассказали в полиции.
14:38 Шефир лично прокомментировал покушение, заявив, что цель акции заключалась в запугивании высшего эшелона власти.
Он признался, что ему было жутко, но водитель «вел себя героически, продолжил движение».
По поводу версий произошедшего не сказал ничего определенного. «Видел разные версии. Уверяю, что в нашей команде нет конфликтов», — заявил он.
14:33 Во время покушения на помощника президента Сергея Шефира по его автомобилю выстрелили 18 раз, а не 10, как сообщалось первоначально.
Автомобиль Шефира направлялся из коттеджного городка «Жемчужина Италии», где живут кварталовцы и ранее жил президент Владимир Зеленский, в сторону Новообуховской трассы.
«Между селами Ходосивка и Лесники по автомобилю из посадки было сделано около 18 выстрелов из автоматического оружия. Сам Сергей Шефир не пострадал, однако ранения получил его водитель. В настоящее время, по словам медицинских работников, его жизни ничего не угрожает», — сообщил руководитель Киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко.
Он отметил, что водитель смог самостоятельно проехать 5 км и добраться до ближайшей парковки супермаркета. Сейчас машина находится там. Правоохранители продолжают осмотр.
14:29 Офис президент активно распространяет «темники» о том, что покушение на Шефира может быть связано с программой деолигархизации, которую проводит Владимир Зеленский. На это обратил внимание народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко.
«Появились «темники» Банковой по ситуации с покушением. Интересно, что спустили их буквально через час после инцидента. Это, конечно, вызывает много вопросов. И еще много вопросов к версии о том, что за всем этим стоят олигархи. Потому что именно Шефир занимался обилечиванием как олигархов, так и всех остальных. Он собирал кассу, чтобы платить депутатам от «Слуги народа» по 20-50 тысяч долларов в месяц. И вообще Шефир был одним из тех в окружении Зеленского, кто не поддерживал этот законопроект», — заявил Гончаренко.
13:56 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал версии покушения на Шефира, заявив, что Россия здесь якобы ни при чем.
13:47 Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором прокомментировал покушение на Шефира.
Президент отметил, что пока не знает, кто стоит за покушением.
«Какие это силы? Внутренние или внешние? Но силами их не считаю, потому что передавать мне «привет» выстрелами из леса в автомобиль моего друга — это слабость, а вот ответ будет сильным. На прочность нашей команды это не повлияет, на тот курс , который я выбрал со своей командой — к переменам, к детенизации нашей экономики, к борьбе с криминалитетом, к борьбе с крупными влиятельными финансовыми группами это не повлияет, а даже наоборот, так как этот мандат — мандат на изменения — мне дал украинский народ», — сказал Зеленский.
13:19 Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выдвинул три версии покушения на Шефира.
«У меня три версии. Это мог быть привет от контрабандистов и криминальных авторитетов. Все почти из них покинули Украину с насиженных мест, слухи и оперативная информация правоохранительных органов говорят, что (преступники, — прим. «ДС») как-то будут мстить. Вторая версия — российский следует, так как в последнее время активно антироссийская риторика идет, и мы не можем исключать такой момент. И, конечно, накануне такой решительной борьбы с влиянием финансово-промышленных групп (имеется в виду закон о деолигархизации, — прим. «ДС»), тоже нельзя исключать такую версию тоже», — сказал он.
13:05 Президенту Владимиру Зеленскому предоставляют всю информацию по обстрелу автомобиля его первого помощника Сергея Шефира. Пресс-секретарь Зеленского пообещал, что скоро будет публичная реакция главы государства на происшествие.
«Тревожная новость об обстреле автомобиля Сергея Шефира застала президента во время рабочего визита в США. Несмотря на ночь, Владимиру Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают предоставлять всю необходимую информацию. По состоянию на сейчас можно сказать, что исполнитель покушения, а также заказчики и их приспешники не избежат наказания. А также, что курс Офиса президента на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится, и никакие коварные действия на него не повлияют», — заявил Никифоров.
12:58 Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что покушение на Шефира было «приветом» лично Владимиру Зеленскому.
«Что касается версий, то мы будем ждать выводов правоохранителей, но мое личное мнение, что это какой-то привет нашей команде и, в первую очередь, президенту. (Шефир) первый помощник, приближенный к нему человек. Учитывая, что он (Зеленский, — прим. «ДС») в отъезде, а (Шефир, — прим. «ДС») легкая жертва с точки зрения того, что у него нет охраны, передвигается самостоятельно, это было легко сделать — передать привет», — заявил Арахамия.
12:45 Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Николай Тищенко считает покушение на Шефира «беспределом» и уверен, что ему просто повезло остаться в живых.
«Это просто политический беспредел! Просто повезло, Сергей родился в рубашке и ангелы его берегут», — заявил Тищенко.
12:31 Шефир во время покушения не пострадал физически, но находится в шоковом состоянии.
«Он в состоянии шока. Трактует, что стреляли в него, но попали в водителя», — отметил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, пояснив, в половине случаев Шефир ездит за рулем сам.
«В районе Лесников на него было совершено нападение, машина была обстреляна из автоматического оружия, несколько мне сейчас известно. Водитель получил три ранения и госпитализирован. Сам Сергей Нахманович целый, его мгновенно пересадили в экипаж полиции и перевезли в безопасное место», — добавил Арахамия.
12:24 Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, который находится с лидером страны в США, узнал о покушении на Шефира от журналистов.
«Тут четыре часа утра по местному времени. Не знаю, знает ли уже о покушении на Шефира президент. Думаю, президента уже разбудили и рассказали ему. Меня разбудили вы. Я об этом от вас только что узнал. Сейчас будем выяснять», — ответил Никифоров на звонок журналистов.
12:22 На месте совершения покушения на Шефира работают сотрудники полиции, Службы безопасности Украины и Управления государственной охраны. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.
12:07 По факту обстрела авто Шефира открыто уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).
На место преступления приехала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
«Я подтверждаю факт — действительно неустановленные лица расстреляли авто Сергея Шефира. Намерения у них, судя по всему, были серьезные — автоматная очередь прошила автомобиль … Неустановленные лица, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62 осуществили около 10 выстрелов. В результате ранен водитель, которого сейчас госпитализированы», — сообщила она.
11:57 Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк высказал предположение, что покушение связано с антиолигархической политикой Зеленского.
Советник главы ОП заявил, что сейчас «произошло ситуативное объединение полукриминальных политических и экономических субъектов, для которых детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы – прямая угроза их безбедному существованию».
По его словам, нападение на автомобиль с Шефиром «нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды».
Автор: Юрий Вишневский; Деловая столица