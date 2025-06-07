Схематоз для ухилянтів від ХОВА: влада заробляла і використовувала волонтерів та благодійні фонди

Хто є серед засновників та керівників фондів, які фігурують у справі чиновників ХОВА та облради щодо переправлення осіб через кордон

Головне слідче управління СБУ здійснює досудове розслідування у справі щодо незаконного переправлення чоловіків за кордон, у якій фігурує Харківська обласна військова адміністрація. У матеріалах справи йдеться про те, що в період з жовтня 2022 року по теперішній час декілька людей організували незаконний канал переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду і за “лагідного” сприяння ХОВА.

Прайс був такий: 3000 доларів коштував виїзд із поверненням і понад 10 000 доларів – виїзд без повернення в Україну, а схема проста: чоловіків мобілізаційного віку вносили в накази Харківської обласної військової адміністрації для виїзду за межі України як водіям, які возять гуманітарні вантажі. Вони за документами мали їхати за кордон за медичними товарами та гуманітарною допомогою для потреб ЗСУ та цивільних. Про це йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду м. Києва.

Кримінальне провадження

Кримінальне провадження відкрито за статтями “Незаконне переправлення осіб через кордон”, “Незаконні дії з інформацією” та “Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу”.

За даними харківського журналіста Павла Федосенка, в рамках цієї справи підозру отримав тільки колишній радник голови Харківської облради Єгорової-Луценко Олексій Сініцин. Йому обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Також працівники СБУ провели обшуки у кількох чиновників Харківської ОВА та Харківської облради, зокрема, слідчі дії були у заступника начальника Харківської ОВА Романа Семенухи (відповідає в команді Синєгубова за спорт), його підлеглого, начальника управління у справах молоді та спорту ХОВА Костянтина Ананченка, колишньої керівниці апарату ОВА Вікторії Белявцевої, уже колишнього радника голови Харківської облради Олексія Сініцина, а також у керівників кількох благодійних фондів і громадських організацій.

З ухвал суду стало відомо, що наприкінці березня 2025 року обшуки пройшли у будинку, де проживає колишній радник голови Харківської облради з гуманітарних питань та зв`язків із громадськістю на громадських засадах Олексій Сініцин. У нього вилучили мобільний телефон з інформацією, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів кримінального провадження, а також встановлено додаткових осіб з числа керівників (засновників та працівників) благодійних організацій та громадських об`єднань.

Йдеться про кілька волонтерських та громадських організацій, водіями яких ставали чоловіки, які хотіли виїхати за кордон і сплачували “таксу” за виїзд. Серед них є дуже відомі харківські ГО, які дійсно допомагали війську і Харкову ще до початку повномасштабної війни і продовжують це робити зараз.

Наводимо повний перелік організацій, що фігурують у справі: ГО “Об`єднання “Сила Громад”, ГО “ТНП Л.ОБ”, БО “Благодійний фонд “Харків з тобою”, БО “Благодійний фонд “Крона надії”, БО “Благодійний фонд “Будуємо разом”, ГО “МОТО ХАБ “СТРІТ ВЕЙ”, ГО “Колос”, БО “БФ “Добрі серця небайдужих”.

Керівники та засновники:

ГО “Об`єднання “Сила Громад” (керівник – Олексій Сініцин, засновники – Сергій Доротич, Андрій Карпенко, Олексій Бежевець)

ГО “ТНП Л.ОБ” (нова назва ГО “Аграрна правозахисна ініціатива) – (керівник у 2022 – Дмитро Прасолов, у 2023 – Олександра Коблиця, у 2024 – Вадим Рудік, засновники – Михайло Озеров та Михайло Оріщенко)

БО “Благодійний фонд “Харків з тобою” (керівник – Олена Рофе-Бекетова, засновники – Тетяна Бідняк, Наталія Яковлева, Андрій Шейнін, Олена Шержукова, Ірина Маркевич)

БО “Благодійний фонд “Крона надії” (керівник – Богдан Балака, засновник – Ігор Балака)

БО “Благодійний фонд “Будуємо разом” (керівник та засновник – Ігор Треньов)

ГО “МОТО ХАБ “СТРІТ ВЕЙ” (керівник – Сергій Васильченко, засновники – Олена Панаріна та Сергій Васильченко)

ГО “Колос” (Зачепилівська районна громадська організація “Футбольний клуб Колос”) – (керівник – Дмитро Зубарев, засновники – Олександр Зеленський, Дмитро Зубарев, Максим Лисяк)

БО “БФ “Добрі серця небайдужих” (керівник – Дмитро Омеляненко, засновник – Олег Трофімцов).

У рамках цієї справи ще 30 січня пройшов обшук у приміщеннях Харківської обласної військової адміністрації, під час якого вилучено документи, подані різними благодійними організаціями, громадськими об`єднаннями, іншими особами, на підставі яких включено в накази Харківської ОВА осіб, які в якості водії здійснили виїзд за межі України для доставки гуманітарної допомоги, проте не повернулись.

У березні 2025 року були проведені обшуки у керівників благодійних фондів та накладено арешт на вилучене майно та документи, в тому числі і лист від 17 лютого 2023 року від Громадської організації “Об`єднання Сила Громад” на адресу начальника Харківської ОВА з додатком (копії закордонних паспортів громадян України для виїзду за кордон) на 7 аркушах, лист БО “БФ “Крона надії” на адресу начальника Харківської ОВА з додатком (копії закордонних паспортів громадян України для виїзду за кордон) на 7 аркушах, телефони на яких в месенджері WhatsUp наявне листування щодо організації виїзду осіб за межі України від імені БО “Благодійний фонд “Харків з тобою”, ГО “Об`єднання “Сила Громад”, БО “БФ “Крона надії”. Також було арештовано 35 000 доларів готівкою.

Могли використовувати волонтерів “втемну”

Як пояснив нам один із керівників БФ, якого немає у даному переліку, чиновники могли використовувати волонтерські організації “втемну”. У 2022 році, пригадує волонтер, який просить не називати свого імені, усі фонди подавали до ХОВА перелік водіїв, які їхали за кордон і їм потрібно було отримати дозвіл за системою “Шлях”.

Його могли дати тільки у ХОВА. Але перед цим представники ХОВА просили включити до переліку “необхідних” людей. Таким чином деякі фонди ставали по суті заручниками, адже нічого не знали про тих, кого додавали у свої документи і не розуміли плани цих людей. Уже в рамках відкритого провадження вони дізнавались, що хтось із тих поданих від ХОВА не повернувся.

Як прокоментували ХАЦу у БО “Благодійний фонд “Харків з тобою”, фонд, як організація, немає відношення до цієї справи. “Директор і один з співзасновників/-ць проходять як свідки. В протоколі обшуку сказано про нерозголошення відомостей досудового розслідування. Фонд в жодному випадку не має стосунку до будь-яких схем, пов’язаних із “Шляхом”, – зазначили у БО “Благодійний фонд “Харків з тобою”.

Це не поодинокі випадки. Проте у матеріалах справи поки що немає інформації про кількість чоловіків, які виїхали “за сприяння ХОВА” і “при підтримці ХОВА” і не повернулися.

Варто зазначити, що після оголошення підозри голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко звільнила свого радника Олексія Сініцина. Більше підозр нікому не оголошували і з ХОВА нікого не звільняли.

Джерело: Харківський Антикорупційний Центр