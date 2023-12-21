Суддя Тандир, який вбив нацгвардійця, змахлював щоб не платити компенсацію родині загиблого

У Святошинському районному суді Києва триває розгляд справи судді Олексія Тандира, якого звинувачують у тому, що він стані алкогольного спʼяніння збив на смерть на блокпосту 22-річного нагвардійця Вадима Бондаренка.

Перед засіданням 19 грудня соцмережі сколихнуло обговорення того, що Тандир розлучився із дружиною і переоформив на неї більшу частину майна — квартиру і машиномісце.

Ще 6 вересня у підготовчому засіданні рідні загиблого заявили цивільний позов на суму 38 мільйонів гривень. Однак майно залишалося не арештованим.

Потерпілих представляє адвокатське обʼєднання Aver Lex, яке багато років публічно обслуговувало президента-втікача Віктора Януковича, розірвавши договір тільки після повномасштабного вторгнення РФ. Ці адвокати подали клопотання про арешт майна 20 листопада.

«Ми передбачали такі дії Олексія Тандира. Тому, щоб забезпечити цивільні позови потерпілих та унеможливити відчуження майна обвинуваченого, ще 20 листопада 2023 року подали до суду вимогу про його арешт.

Але судове засідання, де це питання мало вирішуватися, було зірвано через неявку його захисників. Через два дні, після цього, 06.12.2023 року судом винесено рішення про розірвання шлюбу за позовом дружини Олексія Тандира — Людмили Тандир.

А вже 12.12.2023 року, ймовірно у СІЗО, між ними укладено договір про поділ спільного майна, за яким усе майно Олексія Тандира переходить до дружини.

Зрозуміло, що такі дії направлені на перешкоджання потерпілим в отриманні компенсації і вчергове вказують на недобросовісну поведінку самого Тандира.

Готуємо позов про визнання такого договору недійсним та наполягатимемо на арешті цього майна у кримінальному провадженні», — написав у Фейсбуці адвокат Віталій Сердюк, після того, як Тандир поділив майно з ексдружиною.

«Коли дізналася, що це суддя, була така злість»

Справді, два тижні тому вдова нацгвардійця Бондаренка прибула до суду, щоб дати показання. Однак розгляд справи не відбувся. Адвокати обвинуваченого Ірина Бовнегра та Олег Юрченко виявились залученими у захисті іншого судді — Вʼячеслава Дзюбіна з Київського апеляційного суду, якого з іще трьома служителями Феміди запідозрили в одержанні хабара.

4 грудня у Вищій раді правосуддя саме розглядали питання про дозвіл на взяття суддів під варту. Щоправда, сам Дзюбін до ВРП того дня не прибув, оскільки його госпіталізували і захисник Бовнегра їздила до нього в лікарню і отримувала довідку від медиків. До Святошинського райсуду Києва адвокати подали клопотання про відкладення засідання.

Дружина загиблого Бондаренка засмучено пояснювала суду, що із початком повномасштабної війни вона з дітьми проживає у Фінляндії і має квитки на найближчі дні. В Україну вона їхала майже два дні, витрачаючи гроші і розлучаючись із дітьми і приїхати ще раз найближчим часом вона навряд чи зможе.

Теоретично суд міг провести засідання за відсутності адвокатів Тандира, адже йдеться не про особливо тяжкий злочин, коли участь захисника, згідно з законом, є обовʼязкова. Були й інші причини, не передбачені КПК, але такі, що полегшували участь Тандира, а саме, що обвинувачений має юридичну освіту, адже є професійним суддею і, зрештою, потерпіла не була очевидцем злочину і мала тільки характеризувати загиблого, описувати свої душевні страждання та ін. Але Тандир навідріз відмовився, щоб засідання проходило без захисників.

19 грудня Анна Бондаренко вже брала участь у процесі по відеозвʼязку з-закордону. Вона розповіла, що дізналась про смерть чоловіка від родичів. На похорон не встигла. Коли Вадима хоронили, вона тільки сідала в автобус, щоб їхати в Україну.

Потерпіла Анна Бондаренко

«У нас не стало сімʼї, у дітей — батька, в батьків — сина, не стало близької людини», — описала вона.

Сімʼя виховувала трьох дітей: спільну дочку Поліну 2021 р.н. і ще двох малолітніх дітей Анни від попередніх стосунків. Жінка каже, що діти були повністю на утриманні чоловіка. До мобілізації Вадима вони, живучи в селі, тримали домашнє господарство — свиней, велику рогату худобу. Крім того, Вадим тиждень через тиждень працював на заводі. На майбутнє подружжя планувало поїхати за кордон на заробітки, щоб купити собі житло.

— Він настільки гарно до них (до дітей — ред.) відносився. Він 5 років менший (5 років молодший за дружину — ред.). Я не думала, що він у силу юності буде так гарно ставитися до моїх дітей. Він повністю узяв всю відповідальність на себе.

Про те, що за кермом авто, яке збило Вадима був суддя, потерпіла дізналась зі ЗМІ,

«Коли дізналася, що це суддя, це була така злість на всіх. Скажіть мені, як у воюючій країні суддя може дозволити собі випити, сісти за руль і позбавляти когось життя?! Я зараз про це говорю, а всередині все бурлить… Це та людина (суддя — ред.), яка має захищати, а не забирати життя (…) Що йому мішало сказати: «Вибач, я лишив тебе без чоловіка, твоїх дітей без батька, вибач, так склалася ситуація. Пʼяний чи не пʼяний я був. Так склалося». Що мішало цій людині сказати просто вибач?! За сім місяців. Що?! Усі винуваті. Військова частина винувата. Вадим винуватий. Ця людина (Тандир — ред.) взагалі не винна. Його хтось приніс і поставив у ту машину. Вибачення нормального, людського ми не дочекалися (…) 10 років для Тандира — це ніщо. Він позбавив нас цілого життя. А в нього заберуть 10 років. Через 10 років він вийде і буде цілувать своїх дітей, вони будуть його називати папою, будуть проводити з ним час. А моя дитина запитує: «Мам, а чому ти плачеш, а що за суд у тебе зараз відбувається?», — розповідає жінка.

Суддя-обвинувачений Олексій Тандир

Страхова компанія, яка страхувала Тандира, виплатила родині загиблого 320 тисяч гривень. Крім того, рідня відкривала рахунок для збору коштів від небайдужих.

Як пригадує потерпіла, 19 червня 2023-го, після засідання в апеляційному суді щодо запобіжного заходу, їй зателефонувала дружина Тандира і запропонувала зустрітися без адвокатів, щоб «допомогти матеріально». Анна стверджує, що відмовилась і відповіла, що гроші з її рук не братиме і все буде так, як вирішить суд.

Після цього в черговому судовому засіданні Тандир сказав, що його сімʼя вже допомагає. Родина стала перевіряти рахунок, який відкрили для збору пожертв, і знайшла чотири підозрілі платежі на суму 18 тисяч гривень.

— Я попросила Вадіного брата Сашу, щоб він при адвокатах, при судді повернув ці кошти, щоб це бачили всі (…) Про це ще була попереджена сама Людмила Тандир, що я не буду нічого брати. Буде суд, буде цивільний позов, тоді будуть компенсації (…) Сторона Тандира наголошує, щоб усе проводилося правильно. То чому вони так анонімно перекидають?! Дійте по закону, не перекидайте анонімно. Це була моя позиція із самого початку, — пояснила жінка.

В одному з судових засідань представник потерпілих у присутності журналістів намагався віддати гроші адвокату Тандира Юрченку.

Обвинувачений замість запитань намагався перепросити у потерпілої.

— Пані Анно, я неодноразово вибачався, коли мав змогу це вам сказати. І повторюсь іще раз. Мені дуже прикро, що так сталося і я причетний до цієї трагедії. Я послідовний і готовий відшкодувати, як я раніше зазначав. Але хочу просто зʼясувати вашу позицію. З самого початку ви заявляли і це в ЗМІ було, що від Тандира нічого не потрібно. Потім ваша позиція змінилась і ви почали заявляти, що подали позов і відшкодування має відбутися тільки на підставі судового рішення і в межах, які визначить суд. Потім, останнім часом, мені поступають натяки від третіх осіб, щоби я зараз платив. То ви визначтесь, будь ласка, з позицією відшкодування: до вироку чи після, чи як це все має відбутися.

Вдова відповіла, що її позиція не змінилася, тобто компенсація має бути така, як вирішить суд.

Майно не арештували вчасно

Представники потерпілих звинувачують Тандира у недобросовісності і намаганні приховати майно від майбутньої конфіскації.

Але сторона захисту вважає, що їх клієнт нічого не порушив. Адже прокурор не клопотав про арешт майна протягом чотирьох місяців на стадії досудового слідства і в підготовчому засіданні і тому, начебто, прогавив таку можливість. На їх думку, подібне клопотання на стадії судового розгляду під час допиту потерпілих суперечить процесуальному закону. На етапі слідства арештували тільки авто як речовий доказ.

Прокурор Михайло Доманіцький і представник потерпілих Павло Теслюк

У прокуратурі пояснюють, що клопотати про арешт, начебто, можна було тільки після того, як потерпілі заявили цивільні позови.

На хвилі резонансу прокурор подав власну заяву про арешт майна тільки напередодні засідання, тобто 18 грудня.

— Клопотання продубльоване зі сторони обвинувачення у звʼязку з поширенням інформації щодо поширення та зміни власності на нерухоме майно, яким володів обвинувачений, — сказав прокурор Михайло Доманіцький.

— Він має право і укладати шлюб і розривати шлюб, поділяти майно і не поділяти… Якщо ви можете щось оголосити щодо незаконних дій, то давайте про це говорити. Якщо ні, то, вибачте, ми це сприймаємо як черговий інфопривід, щоб усі навкруги поговорили живе Тандир з дружиною чи не живе, утримує своїх дітей чи не утримує, як вони ділять майно та про інші деталі їх сімейного життя, — каже адвокат Юрченко.

Адвокат Олег Юрченко

— Вам важко, напевно, перед клієнтами вашими зараз порозумітися і відповісти на питання, чому ви це не зробили вчасно за кодексом, адже ви найвеличніше, найгучніше адвокатське обʼєднання AverLex, — звернувся захисник Юрченко до представника потерпілих.

Людмила Тандир не є обвинуваченою чи підозрюваною, майно не є речовим доказом і тому начебто нема підстав для арешту.

Арешт майна третьої особи можливий, коли йдеться про речовий доказ чи спецконфіскацію. Тому захист Тандира вимагав у опонентів послатися на норму закону, за якою вони просять арешту майна третьої особи для задоволення цивільного позову в кримінальному процесі. Крім того, адвокати вважають, що на вирішення подібного клопотання необхідно було запросити в саму власницю або ж її представника.

Тандир неабияк обурився інтересом громадськості до його особистого життя.

— Питання про розлучення виникли значно раніше. Ще з вересня виникли ці питання, а, може, ще раніше. Розлучення є наслідком того хейту, який створюється навколо моєї особи. Що стосується мого особистого життя, моєї дружини і моїх дітей — нікого з присутніх не стосується. Я навіть забороняю і про дружину, і про дітей моїх говорити. По-друге, зрозуміло, що при розлученні має бути вирішено питання спільного майна.

В мене особистого майна не було. Один із обʼєктів спільного майна є квартира, в якій проживають мої діти. Діти залишаються проживати з дружиною. То, ділячи спільне майно, думали, що якось по-інакшому має бути?! Звинуватили, що я обманув суд, що я не отримував зарплати (на адвокатський запит сторони потерпілих здобуто інформацію, що Тандир із моменту скоєння злочину і по сьогодні начебто отримує свій посадовий оклад у 63 тисячі гривень щомісяця — ред.). А ви дивились у запиті, коли мені виплатили ту зарплату?! Мені шість місяців нічого не виплачували і в кінці чи на початку грудня мені вперше виплатили зарплату. Суми, про які йшлося в пресі, це чисто нараховані, а виплачується набагато менше, там податки майже 20%, а то й більше. Чомусь ніхто не питає, що мої діти їли протягом шести місяців, поки я утримуюсь під вартою. Діти почали хворіти по черзі. Дружина сидить із дітьми і не може піти на роботу. А що діти їдять, те нікого не хвилює. Головне, що Тандир у СІЗО зарплату отримує. Приносять, напевно, мені туди з каси.

Місцеві адвокати просили віддати їм суддю на поруки

Понад пів року звинувачений у смертельній ДТП суддя утримується під вартою.

19 грудня прокурор вкотре клопотав продовжити йому запобіжний захід. Захист же наполягав на цілодобовому домашньому арешті з електронним браслетом, посилаючись на практику ЄСПЛ, що тримання під вартою має бути не правилом, а необхідністю, крайнім заходом і не має застосовуватися із каральних міркувань.

Невдоволення захисника викликало те, що прокурор сказав, що статус судді створює додаткові ризики поведінки обвиунуваченого.

— Це треба сприймати як відверту неповагу до суду і всієї судової системи, — сказав адвокат Юрченко. — Питань до неї, напевно багато, але це не може бути сконцентровано все в нашому підзахисному. Всі питання до судової системи намагаються сьогодні в таке горлечко зробити і направити до Тандира. Комусь не задовольнили позов, когось ще щось не влаштувало — у всьому винуватий Тандир. Він винуватий, тому що він суддя (…) За рахунок ЗМІ змогли переконати суспільство, що цей суддя антиморальний, негідник, хуже шахедів, ракет, як він узагалі живе на землі. Це закореніле переконання. Якщо цього достатньо, аби тримати особу під вартою, аби виносити обвинувальні вироки — ми втратимо країну, тому що судова владі і закон це один із стовпів, на чому базується державність. Приклади в історії були, коли люди впливали на суд, розносячи зали. Це було і в Святошинському суді — ламали, тому що вони вважали себе суспільством і вирішили так зробити. Інший приходить в суд і кидає гранати, бо вони вважають, що їм дозволено.

Суддя Іван Бандура

Також Тандир повідомив, що через адвокатів звернувся до прокурора з клопотанням, щоб його мобілізували на військову службу. Він є офіцером запасу і є бойова військова частина, яке хоче його прийняти на посаду. Мовляв, у СІЗО він користі не приносить, своїх дітей від повітряних атак захистити не може, то з автоматом у руках пішов би захищати державу. Але наразі прокурор на це клопотання ще ніяк не відреагував.

Обвинуваченого вкотре спробували взяти на поруки група адвокатів із Макарівської і місцевий підприємець. Адвокати Олександр Живага, Дмитро Голумбовський, Максим Прокопенко повідомили, що неодноразово брали участь у судових справах під головуванням Тандира, а підприємець Олександр Коваленко був у Макарівському районному суді народним засідателем. виступили в засіданні. Усі вони говорили, що не перший рік знають обвинуваченого як справедливу і порядну людину і вірять, що він не переховуватиметься від правосуддя.

Прокурор і вдова загиблого Бондаренка заперечували, щоб Тандира відпустили на поруки. «Він має сидіти за ґратами», — заявила потерпіла.

У соцмережах закликали до розправи

Адвокат Бовнегра заявила про клопотання, щоб розгляд справи продовжувався у закритому засіданні. За її словами, за участі правоохоронців і представників потерпілі постійно вкидувалась інформація, яка викликала в суспільстві ворожі настрої щодо Тандира і його захисників.

Адвокатка Ірина Бовнегра

— За відсутності обвинувального вироку намагались постійно скласти виключно негативну думку відносно обвинуваченого та сторони захисту. Постійно надавали інтервʼю журналістам, що Тандир та його оточення здійснюють тиск на експертів, що родина обвинуваченого перекинула кошти на рахунок потерпілої Бондаренко, які є знущанням. Після чого під численні камери по закінченні судового засідання один із представників потерпілих намагався повернути одному з захисників ці кошти… З першого дня затримання Тандира в мережі активно висловлювали позицію про те, останнього потрібно було розстріляти на місці, а саме на блокпосту, безпосередньо після ДТП… Після чого суспільство почало більш агресивно висловлювати свою позицію, не обмежуючись фізичною розправою, а й щодо захисників, — йшлося у заяві.

Хвиля негативу в цій хвилі сильно зросла, коли представник потерпілих Сердюк зробив у Фейсбук критичний пост про те, що Тандир переоформив майно на колишню дружину. Після цього кореспондентка «Бабеля» Ганна Мамонова зробила свій пост у мережі, який співзвучний із постом Сердюка. Під дописом користувачі Фейсбуку почали закликати до розправи над обвинуваченим, захисниками і судом: «Іще когось дивують учорашні гранати у Закарпатті. Гранати в Закарпатті — то лише старт. Що за суддя у справі?..».

Бовнегра навела випадки вибухів у судах: у липні 2023 року в Шевченківському суді Києва обвинувачений загинув і двоє постраждало, 30 листопада 2017 в приміщенні Нікопольського райсуду Дніпропетровської області потерпілий підірвав гранату, у результаті двоє осіб загинуло і кілька поранено, ще один випадок трапився 9 лютого 2023-го в Дарницькому суді Києва, внаслідок чого постраждало 15 осіб.

…

19 грудня судове засідання тривало майже чотири години. Суддя вийшов із нарадчої кімнати і оголосив рішення тільки о 12 годині наступного дня.

Тандир залишається під вартою, у клопотанні про передачі на поруки відмовлено. Частково арештували майно Тандира — земельну ділянку і банківські рахунки. В арешті квартири і машиномісця, переоформлених на дружину, суд відмовив.

У наступному засіданні суд перейти до допиту свідків. Прокурор сказав, що має 40 свідків, з яких 35 точно планує допитувати. Переважна більшість свідків — військовослужбовці, будуть зʼясовуватися їх анкетні дані, як вони несуть службу, як організовано блокпости. Серед доказів є відео переміщення військової техніки і роботу ППО, оскільки під час ДТП була тривога.

Суд погодився із учасниками, що розгляд справи слід зробити закритим у частині свідків-військовослужбовців, які розповідатимуть про розгортання блокпостів, і тих доказів, які містять держтаємницю у сфері оборони.

Автор: Ірина Салій

Джерело: «Судовий репортер»