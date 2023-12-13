Суддя Тандир, який збив на смерть нацгвардійця, продовжує отримувати десятки тисяч зарплатні, перебуваючи в СІЗО

З моменту аварії на блокпосту в Києві судді щомісяця нараховують посадовий оклад у 63 тисячі гривень.

Суддя Олексій Тандир, перебуваючи пів року у слідчому ізоляторі, отримує зарплатню в Макарівському районному суді Київської області. З моменту скоєння Тандиром смертельної ДТП, йому нараховували щомісяця 63 тисячі гривень.

Про це пише “Бабель” з посиланням на документ з Територіального управління Державної судової адміністрації в Київській області.

У відповіді на запит сказано, що з моменту аварії на блокпості в Києві судді нараховують посадовий оклад. Він становить 63 тисячі гривень. Надбавки за вислугу років та за науковий ступінь з Тандира зняли. Їх припинили виплачувати з 2 червня 2023 року. Також йому не виплачують надбавку за адміністративну роботу — Тандир після арешту склав із себе повноваження голови суду.

Заробітна плата Тандира з надбавками становила приблизно 100 тисяч гривень. Що цікаво, з березня по травень 2023 року Тандир отримав винагороду на загальну суму 305 867 гривень.

Справа судді Тандира: