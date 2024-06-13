Убивство 9-річної українки в Німеччині: поліція розкрила нові деталі

Незадовго до загибелі Валерія повідомляла, що її переслідував дорослий чоловік.

У вбивстві дев’ятирічної української дівчинки Валерії, тіло якої знайшли в середу в лісі поблизу міста Дебельн у Німеччині, підозрюють двох чоловіків – уродженців України та Молдови, Про це пише Bild, з посиланням на інформацію від правоохоронних органів.

Як пише видання, перший підозрюваний – уродженець Молдови Андрій, колишній хлопець 33-річної матері Валерії. Він проживає в Празі, але чеські слідчі не можуть його знайти.

Відомо, що вранці в день убивства він писав матері дівчинки і вимагав зателефонувати. За інформацією Bild, він був у Дебельні того дня.