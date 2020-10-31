Скандал с решением КСУ: за шаг до возможного правового коллапса

Идея президента Зеленского распустить состав Конституционного Суда соответствует запросу общества и противоречит Конституции. Что дальше?

Кроме того, Конституция четко определяет, что решения и выводы КСУ являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы. Однако законопроектом президента предлагается не выполнять решение КСУ и вернуть действие отдельных положений антикоррупционного законодательства, которые суд признал неконституционными.

В частности, это может быть неспособность выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, нарушение требований относительно несовместимости, совершение значительного дисциплинарного проступка или пренебрежение своими обязанностями и подача заявления об отставке.

Как известно, изменить состав Конституционного суда можно только с согласия самих судей. Для этого нужно не менее двух третей от конституционного состава суда.

В нем предлагается признать, что решение Конституционного Суда от 27 октября 2020 является ничтожным (т.е. не создающим правовых последствий), так как принят судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов. Кроме того, предполагается, что полномочия состава КСУ, который действовал на момент принятия им упомянутого решения, прекращаются со дня вступления в силу данного закона.

Президент Украина Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного Суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий, и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции». В ответ на одиозное решение КС президент решительно пошел ва-банк, несмотря на критику со стороны оппозиционных депутатов и юристов.

Конституционный Суд забросали дымовыми шашками / Фото: Владимир Тарасов, Укринформ

Поэтому ситуация сложилась патовая. С одной стороны решения КС по его содержанию и качеству мотивации имеет мало общего с верховенством права. (Хотя КСУ и отвергает эти обвинения, мотивируя свои решения низким качеством подготовки антикоррупционных законов, что отчасти так и есть. — Авт.). С другой, также далек от верховенства права и президентский законопроект. Но вариантов для выбора у президента было немного. Или глубокое реформирование, включая изменения в Конституцию, и повышение качества подготовки законодательных актов, а это требует неамлого политического лидерства и хоть минимального консенсуса элит. Или обострение кризиса и определенные экстраординарные действия, которые можно оправдать только предотвращением еще худших последствий. Президент решил действовать экстраординарно.

«То, что предлагает Президент, неконституционно, поскольку не может Верховная Рада взять и прервать срок полномочий всех судей, тем более одновременно. Согласно этому закону, возникает ситуация, когда Украина остается без Конституционного суда вообще. Потому что в законопроекте сказано, что «полномочия состава, действующего на момент принятия решения, прекращаются со дня вступления в силу настоящего закона». То есть, нет даже переходных положений. Например, мы объявляем конкурс, а пока не будут новые судьи отобраны, старые действуют. Это тоже была бы конструкция проблемной легитимности, но по крайней мере это бы выглядело юридически», – объяснил Александр Марусяк,специалист в области конституционного и международного публичного права.

Александр Марусяк

По его мнению, на сегодня единственное, что может легитимно сделать власть — это принять необходимые законодательные изменения о декларировании, решение КСУ по которому изначально и вызвало общественный резонанс.

«Чтобы не было угроз отмены безвиза — то есть определенным образом выполнить решение КСУ, но кроме того, начать процедуру доназначения судей», — отметил Марусяк. Эксперт напомнил, что сейчас в Конституционном суде есть три вакантных места, из которых два — по квоте Рады. «Если бы например, ВР изменила правила проведения конкурса судей КСУ, привлекая, например, международных экспертов, тогда судьи, которые будут назначены, будут иметь больший уровень легитимности в глазах общества», — добавил он.

Многие убеждены, что Украина — в шаге от коллапса конституционного строя. Мол, после разгона КС, президент, а за ним и кто угодно вообще перестанут обращать внимание на Конституцию и смогут творить все, что захотят. «Действия некоторых судей, прежде всего Окружного административного суда Киева, а все чаще — и Конституционного Суда — разрушают правовое поле государства и уничтожают достижения важных реформ. — признает историк, народный депутат, экс-директор Национального института памяти Владимир Вятрович. — Но если можно произвольным образом уволить всех судей КС, почему нельзя указами президента лишать полномочий депутатов или мэров? Или принимать законы по «опросам» избирателей. Остановить и без того склонную к постоянным нарушениям Конституции власть будет просто некому. Потому Конституционного Суда не будет вообще, или будет сформирован послушный состав КС, который будет покрывать любой произвол Банковой. К тому же сам КС неизбежно признает произвольный закон антиконституционным. И что дальше: лукашенковщина, поддержка переворота силовыми действиями полиции? Или несколько параллельных законодательств и конституционных судов? Это путь к превращению Украины в failed state в условиях продолжающейся российской агрессии».

И общество, которое давно уже разуверились в отечественной судебной системе (в частности та его активная часть, которая пошла протестовать под стены Конституционного Суда), больше согласно с известным адвокатом Масси Найемом.

«…Вынужден признать, что законопроект Президента — это очень опасный прецедент. То есть фактически мы имеем негативные последствия от решения КСУ, которые уже наступили. И негативные последствия прецедента, когда Президент фактически получает зеленый свет на действия, не предусмотренные законом. В этой ситуации считаю правильным то решение, от которого меньше вреда интересам Украины прямо сейчас. И поэтому такой законопроект — правильное решение. К тому же президент — гарант Конституции, согласно ст. 102 Конституции. Риски абсолютно неадекватных действий Президента в будущем — есть, но … что-то мне подсказывает, что народ может это предотвратить», — прокомментировал ситуацию адвокат.

Депутаты: сами в шоке

Федор Вениславский

Повлиять на практику принятия действующим составом Конституционного суда Украины решений, которые несут угрозу национальной безопасности страны, нельзя теми юридическими механизмами, которые есть в действующем законодательстве, поэтому нужно прибегать к политико-правовому решению, отмечает представитель президента Украины в КС, народный депутат Федор Вениславский. В комментарии агентству «Интерфакс-Украина» он рассказал, что в истории Украины действительно не было подобных прецедентов, когда президент вносит законопроект о прекращении полномочий всех действующих судей КС. Как и не было прецедентов, когда КС принимал решения с «четким системным нарушением» Конституции, закона о Конституционном суде и регламента КС, закона о предотвращении коррупции.

Между тем, представители оппозиционных фракций — «Европейской солидарности», «Голоса», «Батькивщины» и ОПЗЖ считают поданный президентом законопроект попыткой узурпировать власть. Об этом заявили сопредседатель фракции «ЕС» Ирина Геращенко в Facebook, председатель фракции «Голос» Сергей Рахманин в Facebook нардеп Сергей Власенко от «Батькивщины» и народный депутат из ОПЗЖ, судья КС в отставке Василий Нимченко в комментарии Интерфакс-Украина.

Законопроект Зеленского о разгоне КСУ также и не всем «слугам» нравится. Нардеп от «Слуги народа» Александр Качура в эфире телеканала «112» сообщил, что среди нардепов «Слуги народа» есть разные мнения об этом проекте. «У нас в понедельник будет заседание фракции. Есть разные мнения по поводу этого законопроекта, в частности среди депутатов с юридическим образованием. Поэтому будем обсуждать и на заседании фракции решать, что дальше с этим делать», — сказал Качура. Он отметил, что сейчас сложно сказать, одобрит ли Рада законопроект Зеленского», – сообщил депутат.

Ольга Совгиря

По словам представительницы Верховной Рады в КСУ, замглавы Комитета ВР по вопросам правовой политики Ольги Совгири в начале следующей недели комитет соберется на обсуждение. «Вопрос сложный очень. Здесь соединились политические и правовой моменты. Вопрос будет рассматриваться сначала на подкомитете, затем на комитете будет принято решение», — сказала Совгиря.

Юстиция о конституционных ловушках: и все же справедливость превыше всего

Итак, что имеем в сухом остатке?

Есть Конституционный Суд, который своим решением о неконституционности ключевых антикоррупционных норм поставил полноценную европейскую интеграцию страны, как говорят в определенных кругах, на «счетчик». Есть Конституция, которая обеспечивает полный иммунитет судей КС. Есть президент, который в поисках выхода из патовой ситуации, обратился к радикальным действиям. Есть депутаты, которые не готовы подписываться на предложенный вариант и брать на себя ответственность за правовой «Хэллоуин», который гарантированно начнется с его реализацией. И есть народ, который уже видеть не может «рожи» в мантиях, которые одной рукой нарушают закон, «забывая» или «не понимая» как декларировать доходы, а второй голосуют за отмену ответственности за это самое нарушение (ну, конечно, никаких конфликтов интересов, — Авт.). Доброчестность? Нет, не слышали.

«У нас юридическая ловушка, из которой четким и юридическим путем выйти очень сложно в том смысле, что законодатель не предусматривал случай, когда в обществе возникнет сомнение в доброчестности, например, судей КС», — справедливо заметил министр юстиции Денис Малюська в эфире «Громадського» радио.

Малюська напомнил, что для внесения соответствующих изменений в Основной закон необходимо заключение Конституционного суда, которое должны принимать те же судьи, к которым у общества возникли претензии. По его словам, эта юридическая ловушка привела к тому, что СНБО и президент предложили «более креативный способ решения проблемы» — законопроект об увольнении судей Конституционного суда.

В своем FB Денис Малюська подробно объяснил, почему при всем этом подобный политический креатив имеет право на существование. «То, что механизм, предложенный президентом, не предусмотрен Конституцией и законом, является его сильной и слабой стороной. Слабой том, что безусловно оппоненты в парламенте будут говорить, что этот закон неконституционный, но это одновременно и его сильная сторона. Сильная, потому что соответствует запросу общества, потерявшего доверие к судебной системе, а слабая — потому политическая больше, чем юридическая», — написал Малюська.

Немало оппонентов такого решения указали, что оно не является юридическим и не соответствует требованиям закона и Конституции, а потому не может быть поддержано. При этом следует отдать должное, многие из них попытались предложить альтернативные юридические варианты урегулирования проблемы, которые, к сожалению, замечательные во всем, кроме реалистичности или эффективности, считает профильный министр.

«Как министр юстиции я одновременно и политик, и юрист, а потому борьба «внутреннего юриста» с «внутренним политиком» еще жарче и упорнее, чем большинство споров в ФБ. Результат этих споров — Я убежден, что политическое решение проблемы имеет право на существование», — уверяет Денис Малюська.

Он напомнил, что подобный спор (хотя и значительно тяжелее) между политическим и юридическим решением уже был не так давно, в 2014 году.

Протесты под Конституционным судом

Тогда общественное доверие потерял президент Янукович и его команда. И тогда во времена Революции достоинства было принято немало политико-правовых решений, где трагичность ситуации вполне правильно и справедливо перевесила отдельные узкие юридические ограничения. Одним из таких политико-правовых решений стала ныне действующая редакция Конституции Украины — 2004 года, которая и «развернула» действие несправедливого решения тогдашнего Конституционного Суда Украины, вынесенного по слухам, под политическим давлением и за немалое денежное вознаграждение от тогдашней власти.

«В чем секрет успешности тех политических (или, если хотите, политико-правовых) решений? По моему мнению, в том, что это был общественный компромисс и реализация справедливости. Это — единственный критерий, который отличает справедливое политическое решение сложной общественной проблемы от антиконституционных действий или (иногда) узурпации власти. Поэтому имеет право на жизнь и реализацию инициатива Президента о перезагрузке КСУ? Мое внутреннее убеждение — да, если она будет поддержана Верховной Радой Украины и обществом. Совет национальной безопасности и обороны Украины и Президент Украины свое слово сказали. Общество, кажется, тоже. Очередь Верховной Рады Украины», — резюмировал министр юстиции.

Автор: Марина Нечипоренко, Киев; УКРИНФОРМ