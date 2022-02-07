В деле о покушении на первого помощника президента Шефира появился женский след?

В деле о покушении на первого помощника президента Шефира и его водителя, которое генпрокурор называет вызовом всей правоохранительной системе, неожиданный поворот. Адвокаты, представляющие одного из обвиняемых по другому уголовному производству, и ряд бизнесменов публично заявили о необоснованных массовых обысках, которые проведены Нацполицией у людей, не причастных к инциденту, пишет издание «Цензор.НЕТ».

ИСКАЛИ ОРУЖИЕ И ПАТРОНЫ

Еще неделю назад, комментируя журналистам это громкое дело, Ирина Венедиктова заявила, что говорить о результатах расследования преждевременно, потому что «все три органа досудебного расследования имеют свою стратегию следственных действий». Понять логику стратегии Нацполиции пытались адвокаты нескольких юридических фирм, которые во время пресс-конференции не только рассказали о том, почему пришли в дома к их клиентам, но и заявили, что обратились с письмами к главе государства Владимиру Зеленскому и его помощнику Сергею Шефиру, поскольку располагают информацией, что якобы по этому делу поступали какие-то команды из Офиса президента.

По словам адвоката Анны Литвин, в конце ноября 2021 года сотрудник департамента уголовного розыска направил письмо в Главное следственное управление Нацполиции о том, что в Херсоне 10 октября 2018 года произошла перестрелка. Обвиняемым по этому делу проходит Вадим Таран. Почему именно его решили привязать к делу о покушении на Шефира, адвокат не понимает, но уже в декабре, как отметила она, орган досудебного расследования получил примерно 80 постановлений на обыски у людей, с которыми он был знаком и с которыми были знакомы эти люди. Их провели одновременно по всей стране. Она показала видео о том, как приехали на обыск по одному из адресов.

«Приехали на 13 автомобилях, со спецназовцами, в доме находились дети, забежали с автоматами, как к преступникам, – прокомментировала Анна Литвин. – Из материалов, которые нам известны, которые открыты, и мы можем уже их использовать, можем сказать, что уже определились с виновником этого покушения».

Судя по тому, что было озвучено адвокатами на пресс-конференции, следователи, очевидно, решили рассматривать Тарана как причастного к покушению на Шефира. Но подозрений ему пока не предъявляли. Поэтому непонятно, что заставило следствие отрабатывать именно такую версию и какова, по мнению правоохранителей его роль.

Анна Литвин также отметила, что массовые обыски проводились на основании двух документов. Один из них – заключение эксперта, анализировавшего пробы грунта. Но из документа, который процитировала адвокат, снова же, не следует, каким образом эта экспертиза дает основание к таким следственным действиям. Вторая же экспертиза, по словам адвоката, говорит о том, что на доказательствах изъято ДНК, указывающее на женский профиль.

Поскольку во время обысков были изъяты автомобили, логично предположить, что искать в частности будут следы и совпадения по тому самому грунту, образцы которого изъяли в Киевской области, где и случилось происшествие.

«Они сказали, что им надо провести ряд экспертиз, – говорит Анна Литвин. – Мы их предупредили, что на автомобилях уже зимняя резина, были химчистки салонов. Что там можно искать?»

Кроме того, по ее словам, все изъятые автомобили были с чипами и GPS-навигаторами, поэтому установить их маршрут передвижения в день, когда произошло покушение на Шефира, несложно.

Что касается перестрелки в Херсоне, которой заинтересовалось следствие, то она была в октябре 2018 года. Расследование по делу завершено, оно уже в суде. «Группа следователей, которая расследовала по Херсону, тем же составом расследует по Шефиру, – рассказала Анна Литвин, отвечая на вопрос журналиста «Цензор.НЕТ» о том, что же произошло в Херсоне и почему к ее подзащитному правоохранители пришли в этот раз. – Они проанализировали преступления, связанные с покушениями на убийства и уже совершенные убийства, но почему-то в информации есть только этот Таран вместе с Херсоном. И начинают отрабатывать его».

По ее словам, еще в 2019 году ее подзащитный вышел под залог и до декабря прошлого года находился на свободе. В начале декабря его вдруг неожиданно решили взять под стражу по тому же делу о перестрелке.

«Без каких-либо обоснований его забирают под стражу, – отметила адвокат. – Может, чтобы он тут не мешал, когда будет идти следствие по Шефиру».

– Как аргументировали, что нужно изменить меру пресечения?

– Аргументировали тем, что якобы поступают угрозы потерпевшему в том деле. Написали, что он угрожает с мобильных телефонов, и указали их. А эти мобильные телефоны изъяты еще в 2018 году и находятся в ГСУ. Я говорю: «А как он с них угрожает, если они у вас в ГСУ? Вот есть реестр изъятого и описи». То есть, причина абсолютно надуманная. Но мало того, что ему изменили меру пресечения, еще и залог в 21 тысячу долларов взыскали в счет государства. Он вышел под этот залог в 2019 году. Он никуда все это время не влазил, то работал водителем, то выполнял поручения по хозяйству, например, закупить продукты. Но поскольку в одной из семей он работал с лета, они зацепили и их. А потом знакомых и друзей этой семьи. В одном постановлении на обыск они вообще написали, что жена работодателя Тарана якобы причастна к совершению преступления. При этом ее ни разу никто не допрашивал. Мать троих детей, домохозяйка.

– Работодатель вашего подзащитного бизнесмен?

– Да, он занимается международными перевозками, у него склады в Польше. Он вообще в шоке.

– А что была за ситуация в Херсоне в 2018 году? Из-за чего перестрелка?

– Между двумя людьми был спор из-за бизнеса, связанного с землей, зерном. В охране одного из совладельцев работал Таран. Когда случился инцидент, Вадим был в Херсоне, охранял подопечного, но потерпевшие указали на него как причастного. Хотя, по первичным показаниям, потерпевшие лица не видели. Мы проверили точки мобильных телефонов и выяснилось, что он вообще в нескольких километрах находился от этого места. Но у них «пролез» этот Херсон, теперь они хотят по Шефиру придумать то же самое.

– Что искали во время обысков, судя по постановлениям?

– Записи, патроны, оружие, телефоны. Но они забирали все: автомобили, деньги. Даже снимок УЗИ. Ну к чему он им? Забрали также у всех вещи, которые могут содержать следы ДНК. Зубные щетки, бритвенные станки.

– Патроны и оружие, которое искали, нашли?

– Ни оружия, ни наркотиков не нашли ни у кого. Заходили с собаками, одна искала наркотики, вторая – оружие.

По словам адвоката, после обысков некоторых людей вызвали на допросы. В качестве свидетелей. Но рассказать, что именно у них спрашивали, она не смогла, поскольку это уже тайна следствия, за разглашение которой предусмотрена уголовная ответственность.

«Уже прошел месяц с момента обысков, мы предоставили все распечатки со всех автомобилей, чтобы было понятно, где они находились 22.09 (день покушения на Шефира, -авт.), в какое время – вплоть до того, когда включался двигатель автомобиля и когда автомобиль ставился на стоянку. Никакой реакции следствия не было», – отметила Анна Литвин. Она также добавила, что 6 лиц, которые общались в день покушения на Шефира с Тараном, прошли полиграф. Эти экспертные заключения направлены и в прокуратуру, и в ГСУ Нацполиции. Пока реакции на них нет.

ПОДОЗРЕНИЙ НИКОМУ НЕ ПРЕДЪЯВЛЕНО

По данным адвокатов, которые давали комментарии на пресс-конференции, следствие, очевидно, определило главной версией о причастности к покушению Тарана и людей, которые с ним общались. В процессуальных документах их рассматривают как «причастных» и «осведомлённых об обстоятельствах» покушения.

Адвокат Татьяна Кравченко рассказала, что клиент, интересы которого она представляет, с июля по октябрь прошлого года находился за границей вместе с автомобилем. Но и это транспортное средство было изъято после обыска у ее клиента.

«Изъятие автомобилей не поддается логике, – считает адвокат. – Потому что неоднократно следствие со всех экранов сообщало, что покушение было совершено из засады. Каких-либо упоминаний, что в дальнейшем преступники с места совершения преступления поехали на каком-то автомобиле, не было. Либо такой информации у следствия нет, либо они действуют методом такого подбора».

В свою очередь адвокат Вадим Погорелый подчеркнул, что если люди значатся в процессуальных документах как причастные к преступлению, было бы логичным продолжение процессуальных действий в виде оглашения подозрения и избрания меры пресечения. Пока никому из тех, у кого прошли обыски, подозрений не предъявили.

Напомним, что ранее глава Национальной полиции Игорь Клименко заявлял, что правоохранители рассматривали три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе версия об участии спецслужб иностранных государств.

Сам Шефир заявлял, что не связывает покушение со своей работой, поскольку не занимался активно делами, а рассматривает версию давления на команду президента Зеленского.

Кстати, массовые обыски в этом деле были и ранее. В ноябре в Офисе генпрокурора заявили о том, что в рамках расследования этого уголовного производства силовики обыскивают тех, кто использовал для стрельбы такие же патроны, как киллер. Также обыски прошли в магазинах по продаже оружия и боеприпасов и у лиц, занимающихся их сбытом.

Автор: Татьяна Бодня; «Цензор.НЕТ»