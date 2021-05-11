Россия пытается обеспечить оккупированный ею Крым водой при помощи европейского оборудования, которое попало на полуостров в обход санкций ЕС. Там установили насосы западных компаний для закачки воды из артезианских скважин. Поставки такой техники были запрещены решением Совета Европы сразу после аннексии Крыма.

Полтора месяца назад в Симферополе местные власти запускали станцию водоснабжения. Дефицит пресной воды – одна из главных проблем полуострова. До аннексии она решалась с помощью Северо-Крымского канала. Но с приходом российских войск украинские власти его перекрыли. Чтобы справиться с проблемой, воду в аннексированном Крыму теперь качают из артезианских скважин, пишет издание НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.

«По Северо-Крымскому каналу приходило в Крым приблизительно миллиард 300 кубометров воды. На питьевые проблемы шли 10%. Все остальное шло на другие потребности Крыма, на сельское хозяйство, на промышленность. Так вот эта проблема не может быть решена за счет артезианов, ни за счет чего, кроме как за счет Днепра», – говорит экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев.

В сюжете российского гостелеканала об открытии станции водоснабжения Симферополя можно увидеть оборудование западных компаний – насосы немецкой Siemens и датской Grundfos. Поставки такой техники на аннексированный полуостров запрещены постановлением Совета Европы с 2014 года.

«Тут 100% не понятно, каким образом эти насосы попали в Крым. Мы видим заявления Siemens и Grundfos о том, что они все соблюдали. О том, что они обязывают своих контрагентов указывать, куда будут поставлять оборудование. Как бы все соблюдали. Но результат виден и санкции нарушаются», – отмечает редактор Scanner Project Михаил Маглов.

Бывший представитель президента Украины в Крыму, юрист-международник Борис Бабин уверяет, что европейские компании не могли не знать, куда поставляются их насосы, учитывая специфику оборудования. Поэтому, по его мнению, санкции они нарушили сознательно.

«Оборудование является сложным. Это, извините, не какой-то там дачный насос. Это промышленное оборудование. Оно нуждается в сертификации, в страховке, в гарантийном обслуживании. В данном случае очевидно, что такие поставки таких крупных компаний возможны, естественно, лишь по предварительному согласованию, расчету соответствующих мощностей и установки на местности. Как уже доказали эксперты, эти насосы очень специализированные, они имеют повышенную мощность. И здесь очевидно, что изначально они проектировались на выкачку воды любой ценой», – рассказывает Борис Бабин.

Это не первый скандал с деятельностью немецкой компании Siemens на полуострове. После оккупации Крым столкнулся не только с дефицитом воды, но и с отключениями электроэнергии. В решении этого кризиса также применялось оборудование Siemens – мощные газовые турбины.

«Это был громкий скандал, когда в Siemens заявили, о том, что якобы их завели в заблуждение, о том, что якобы их обманули. Но это все выглядело довольно странно. Потому что подобные турбины – это довольно редкий, единичный продукт, который изготавливается по проекту под конкретные условия. И когда в Siemens сказали, что их ввели в заблуждение, – это выглядит очень наивно», – продолжает Михаил Маглов.

В 2019 году Михаил Маглов совместно с журналистами Настоящего Времени опубликовали расследование «Крымский архив». Журналисты зафиксировали деятельность больше сотни западных компаний на аннексированном полуострове. Но за семь лет действия ограничений со стороны стран ЕС и США за нарушение санкций были наказаны лишь единицы.

«Мы знаем отдельные случаи, когда в Европе начинались проверки, так называемые досудебные следствия. Но о тех случаях, о которых мы знаем, они прекращаются за отсутствием состава преступления. Но это скорее редкость, чем практика. В большинстве случаев мы, в принципе, не видели какого-либо расследования по поводу нарушения санкций в Крыму», – отмечает Маглов.

Страны ЕС просто не заинтересованы в расследованиях о нарушении санкций, говорит крымчанин, бывший сотрудник Министерства временно оккупированных территорий Сергей Мокренюк.

«Бизнес – это деньги. И нужно понимать, что для европейской компании или страны, судьба Украины, ну, наверное, имеет какое-то значение, но только исключительно в зависимости от порядочности этой компании. Не больше и не меньше», – говорит Мокренюк.

Но политической воли расследовать нарушения санкций в аннексированном Крыму нет не только у европейских стран, утверждает Борис Бабин. Украинские власти, со своей стороны, тоже этому никак не способствуют.

«Поскольку это все происходит на территории Украины, в том числе в оккупированном Крыму, Украина имеет полное право сама это все осуществлять. Никто не запрещает Украине сегодня возбудить уголовное дело против менеджмента Siemens. Внести Сименс в санкционные списки вместе с датскими партнером. Делается ли это? Вопрос риторический. Я думаю, что, если хоть одна крупная компания попадет в украинские списки, для всех остальных это будет уроком», – говорит Бабин.

В Украине за санкции отвечает Совет нацбезопасности и обороны. Журналисты Настоящего Времени отправили запрос в ведомство. Но к моменту выхода материала, ответ так и не получили. В представительстве президента Украины в Крыму заявили, что пока лишь собирают информацию о компаниях- нарушителях, после чего уже будут обращаться в прокуратуру и МИД для возбуждения уголовных дел.

Пояснения от Siemens

В официальном ответе на запрос издания DW о двигателях Siemens, установленных на поставленные в Крым насосы, в немецкой компании подчеркнули, что ожидают от партнеров соблюдения всех норм европейского законодательства. «Контракты Siemens AG и ее дочерних компаний содержат положения о необходимости соблюдать нормы экспортного контроля и о конечном пункте назначения товара», — сказали в преcс-службе Siemens AG. Это означает, что клиенты, которые покупают двигатели или другие агрегаты Siemens, обязуются соблюдать существующие экспортные ограничения ЕС и не поставлять оборудование, в частности, в Крым.

Положения о конечном пункте назначения товара уже стали нормой в бизнесе глобальных компаний, отметил в беседе с DW партнер юридической фирмы СMS в Москве Томас Хайдеманн (Thomas Heidemann). Эта юрфирма консультирует немецких инвесторов, которые ведут бизнес в России.

«Покупателя или посредника просят подписать сертификат конечного пользователя (end-user-certificate), в котором контрагент указывает своего клиента либо конечного пользователя оборудования. Европейский поставщик прикладывает этот сертификат к своей отчетности и может в случае проверки подтвердить, что сделал все возможное, чтобы предотвратить нарушение санкций», — объяснил юрист.

Датчане: Ничего не знаем о поставках

Как показал анализ данных российской таможни, доступных через сервис ImportGenius, эксклюзивным импортером оборудования Grundfos в России является дочерняя компания датского концерна — «Грундфос Истра». В этой компании не ответили на вопрос DW, знали ли они о планируемых поставках в Крым. В датской штаб-квартире Grundfos сказали, что не знали о поставках на аннексированный полуостров. Материнская компания также не сообщила, подписывала ли они с импортером оборудования либо его конечным покупателем в России сертификаты конечного пользователя.

«Если в процессе продажи у нас появляются подозрения о возможном нарушении санкций, мы требуем назвать конечного потребителя. Наше внутреннее расследование не выявило никаких транзакций или корреспонденции, которая указывала бы на несоблюдение наших внутренних правил», — констатировал в комментарии DW вице-президент холдинга Grundfos Петер Триллингсгаард.

По российским законам все в норме

В штаб-квартире Grundfos заверили, что соблюдают и международное, и российское законодательство. Именно в этом и заключается правовая коллизия: после импорта оборудования в Россию дочерняя компания руководствуется уже российским законодательством, а значит, не может требовать от своих клиентов письменно отказаться от использования оборудования в Крыму. «В случае нарушения санкций европейские контролирующие органы спрашивают с европейского поставщика. Как правило, против дочерней компании действия не предпринимаются», — добавляет юрист Томас Хайдеманн.

И все же открытым остается вопрос: знали ли датчане либо сотрудники дочерней компании о планах покупателя поставить насосы в Крым? «Такого рода насосы часто продаются системным производителям, которые, в свою очередь, изготавливают и продают уже готовые системы своим клиентам», — отметил вице-президент Grundfos Петер Триллингсгаард, не называя российскую компанию, которая купила «крымские» насосы.

Таким системным производителем теоретически могла оказаться московская компания VDK, которая предлагает комплексные решения водоснабжения и водоочистки. О ее участии в строительстве Бештерек-Зуйского водозабора официально стало известно лишь после запуска объекта. Публично был известен лишь генподрядчик по строительству этого объекта — компания ООО «Современные системы реновации». VDK не ответила на вопросы DW о том, каким образом компания смогла купить оборудование Grundfos для Крыма в обход санкций ЕС. Проигнорировало запрос DW о датских насосах и «Инвестиционно-строительное управление» аннексированного полуострова, которое выступало заказчиком строительства Бештерек-Зуйского водовода.

Выяснять, знали ли в компании Grundfos о поставке в Крым, будет Датское ведомство экспортного контроля. В ответ на запрос DW ведомство сообщило, что изучает ситуацию и в случае необходимости проведет всестороннее расследование относительно возможного нарушения санкций ЕС. «В соответствии со статьей 110с Уголовного кодекса Дании, наказанием за нарушение санкций является штраф либо тюремное заключение сроком до четырех месяцев, при отягощающих обстоятельствах — до четырех лет», — сообщили в ведомстве экспортного контроля.

Пиррова победа над санкциями?

С установкой оборудования в Крыму трудности, похоже, только начинаются. Возникает вопрос: как быть с гарантией и сервисом? В компании Grundfos заверили DW, что не будут предоставлять сервисное обслуживание для оборудования, установленного на Бештерек-Зуйском водозаборе. То есть на дорогие агрегаты фактически нет гарантии, а в случае поломки их может оказаться просто некому чинить.

У специалистов также возникают вопросы к подбору оборудования. Зигфрид Гендрис (Siegfried Gendries), немецкий эксперт, который ведет аналитический блог о проблемах водообеспечения в разных регионах планеты и следит и за ситуацией в Крыму, указывает, что специфика установленных насосов не соответствует поставленным задачам — они слишком мощные с точки зрения дальности транспортировки воды, но не пропускают так много воды, как нужно. «20 километров по ровной поверхности в соседний Симферополь — это ничто для таких насосов. С такой мощностью насосов можно воду через горы качать. В то же время их пропускная способность ниже, чем заявленные объемы поставки воды», — констатирует специалист.

По словам Гендриса, либо подрядчики купили не то, что нужно, либо заказчик скрывает истинное предназначение воды. Немецкий эксперт указывает на то, что население Крыма испытывает жесткую конкуренцию за питьевую воду со стороны наращиваемого военного контингента РФ и туристов, которых активно привлекают на полуостров.

Лишь временное решение проблемы?

Но даже если вопрос с техобслуживанием импортных насосов удастся закрыть, эксперты сомневаются, что артезианские скважины решат проблемы Крыма. Аналитик Всемирного центра геоинформатики и устойчивого развития Сергей Гапон говорит, что запасы воды на полуострове полностью уже не восстанавливаются даже после зимы, поэтому ее дефицит каждое лето может быть все более острым.

«Бурение артезианских скважин — это не выход. Вблизи моря уже сейчас наблюдается проблема, что качество артезианской воды стремительно падает, вода становится соленой. Та же проблема рано или поздно проявится и в центральной части Крыма», — прогнозирует специалист. По его оценке, запасов воды в скважинах Бештерек-Зуйского водозабора хватит максимум на пять лет.

Зигфрид Гендрис убежден, что более эффективным для обеспечения крымчан водой, чем бурение скважин, были бы для начала инвестиции в инфраструктуру. «Проблема, прежде всего, состоит в недостаточных инвестициях в изношенные водоводы, из-за которых теряются огромные объемы воды», — полагает немецкий эксперт. Так, даже запуск на полную мощность Бештерек-Зуйского водозабора в конце апреля пока не помог многим симферопольцам. Уже спустя несколько дней в ряде районов Симферополе вода вообще исчезла из-за неисправности водопроводов.

Использованы материалы изданий НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ и DW