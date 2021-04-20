Власть разрешила ковиду убивать украинцев и салютует этому

В то время как в других государствах на национальном уровне введен очередной жесткий локдаун, в Украине — фатализм. Такое ощущение, что между властью и народом заключен негласный общественный договор: пусть все будет, как есть — по законам естественного отбора. Слабые уйдут, сильные останутся. Может быть потом, когда-нибудь позже, они сделают свою протестную надпись на арт-дверях офиса президента, пишет издание ZN.ua. В свете очередного «велюрового» скандала, и в правду создается впечатление, что влать разрешила ковиду убивать украинцев.



Журналисты «Радио Свобода» из проекта «Схемы» обнародовали новые доказательства того, что народный депутат Николай Тищенко организовал закрытую вечеринку в честь дня рождения своей жены, несмотря на жесткие карантинные ограничения в Киеве, который находится в «красной зоне». Празднование в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv продолжалось более пяти часов, и гости, судя по всему, игнорировали противоэпидемиологические меры, передает .

После публикации информации о вечеринке, первый заместитель главы парламентской фракции «Слуги народа» Александр Корниенко заявил, что фракции необходимо время, чтобы разобраться: действительно ли Тищенко организовал празднование в разгар локдауна. Журналисты напомнили, что Тищенко — не только заместитель главы президентской фракции, но и кум Андрея Ермака, руководителя Офиса президента.

Среди посетителей журналисты заметили некоторых соратников Тищенко по фракции, в частности, Александра Трухина. Заходил в отель и бывший депутат от «Слуги народа», а ныне глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко. Вместе с ним была его жена – Елизавета Юрушева, генеральный директор отеля Fairmont, принадлежащего ее отцу Леониду Юрушеву.

На празднование приехал также застройщик Арие Шварц – бывший гендиректор девелоперской группы компаний Seven Hills.

Авторы сюжета допускают, что празднование, скорее всего, проходило в зоне Fairmont Gold Lounge, которая позиционируется как «эксклюзивная клубная зона, предназначенная для удовлетворения потребностей самых требовательных представителей сферы бизнеса и путешественников».

В 22:00 на Трухановом острове начал греметь праздничный салют. Наблюдать за ним гости вышли на террасу отеля. «Схемы» напомнили, что еще в 2019 году Киеврада запретила использование пиротехники и салютов в столице «на период сдерживания вооруженной агрессии на Востоке Украины».

Напомним, в Киеве до 30 апреля продолжили усиленный карантин. В частности, заведения общественного питания в столице сейчас могут работать только на вынос. Также разрешается работа летних террас. А работа развлекательных заведений запрещена.

После публикации информации и фотографий с вечеринки в честь дня рождения жены Николая Тищенко полиция зарегистрировала уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице: его ресторан «Велюр» в центре Киева продолжал работу, став местом встречи бизнесменов и политиков. По словам депутата, в «Велюре» заседал «штаб по борьбе с коронавирусом».

По закону естественного отбора

6 апреля министр здравоохранения Степанов заявил, что медицинская система Украины исчерпала свои возможности.

Глава Минздрава уже не впервые невозмутимо констатирует факты, от которых у любого адекватного человека волосы встают дыбом. Но делая громкие заявления, министр совершает поступки, демонстрирующие очевидные проблемы с причинно-следственными связями. Не приведя систему здравоохранения в достаточную боевую готовность, глава Минздрава по указке ОПУ постоянно повышает порог для введения национального локдауна. Хотя главный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская со второй половины марта на всех телеэфирах кричит о необходимости срочно вводить жесткий карантин с ограничением на передвижение внутри страны и запретом на путешествия за границу. (Премьер-министр Денис Шмыгаль 7 апреля также заявил, что необходимости вводить общенациональный локдаун правительство не видит).

Если год назад, в начале эпидемии, для нас считалось катастрофой пять тысяч заболевших в сутки, осенью — 25 тысяч, то на сегодня, по словам министра здравоохранения, — уже 35–40 тысяч в сутки при нынешнем проценте госпитализаций. При этом Максим Степанов заявляет о циркуляции в Украине новых, более опасных штаммов коронавируса (британского и африканского), констатируя, что количество коек с кислородом для тяжелых пациентов достигло своего максимума, и увеличивать их больше некуда.

(Хотя здесь министр несколько лукавит. Например, в клинической больнице «Феофания», доступ украинцам к которой президент Зеленский своим указом вроде бы обеспечил еще в январе прошлого года, — 550 коек. Из Госбюджета-2021 на ее финансирование предусмотрено более 482 млн грн. Больше, чем на Институт рака. За наши налоги «Феофания», по информации ZN.UA, пациентов с ковидом принимает. Но не по «скорой». И не всех. А только с именем или очень толстым кошельком…)

На момент заявления Степанова были госпитализированы более 47 тысяч пациентов. Наиболее напряженная ситуация, по словам министра, в Киеве, Хмельницкой, Николаевской и Житомирской областях. Хотя независимые аналитики давно фиксируют: «красный» — практически во всех регионах. И утверждают: Украина вышла на первое место в Европе сразу по двум показателям — суточному количеству новых случаев и суточной летальности. «На прошлой неделе от COVID-19 умерли 2 455 пациентов, что на 400 больше, чем в предыдущую. Заболели за неделю более 103 тысяч человек», — чеканит от имени правительства очнувшийся от летаргического сна высокий чиновник.

Однако никто из жителей уже не прячется, не пугается, люди просто продолжают варить свой бюджетный борщ, а то и равнодушно переключают канал. Весной прошлого года страна почти на три месяца была посажена на строгий карантин. Во время которого гражданам, с целью «их напугать», как объяснил потом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, запретили гулять в парках и посещать детские площадки. На тот момент люди доверились власти и были готовы принять ограничение собственных свобод взамен на реальную государственную стратегию по борьбе с пандемией. Однако, кроме громких заявлений, за все последующее после локдауна время правительство не сделало практически ничего для подготовки системы здравоохранения. Карантин демонстративно не соблюдали сами первые лица страны, и он лишь подорвал бюджеты и доверие граждан. Все, что происходило в дальнейшем, лишь ухудшало ситуацию.

Офис президента

В то время как в других государствах на национальном уровне введен очередной жесткий локдаун, у нас — фатализм. Такое ощущение, что между властью и народом заключен негласный общественный договор: пусть все будет, как есть — по законам естественного отбора. Слабые уйдут, сильные останутся. Может быть потом, когда-нибудь позже, они сделают свою протестную надпись на арт-дверях офиса президента.

Не каждый способен разглядеть за сухими цифрами статистики человеческие судьбы. С Дарвином не согласны те, кто пережил ковид, кто видел, как умирают близкие. Спасающие врачи, помогающие волонтеры, неустанно выводящие проценты статистики аналитики и журналисты почему-то все еще уверены: то, что происходит, — ненормально.

Facebook/Леся Литвинова

И что людям, ответственным за этот ад и уполномоченным искать из него выход, если не сегодня, то завтра придется ответить за преступную халатность. Что президент не может игнорировать происходящее, как и Кабмин, и Верховная Рада.

Однако все их доводы на этот счет стали раздражающим фоном. Люди, запертые в карантине без денег и перспектив, с маленькими детьми, с плохо организованной дистанционкой, просто сходят с ума. И реально не в состоянии решить, что страшнее — смерть от ковида или от голода.

Под нашими статьями и постами в соцсетях все меньше лайков. От ковида хочется отмахнуться, как от назойливой мухи. «Хватит сеять панику!» — злится народ, сначала забив на маски, а теперь тяжело дыша через CPAP или кислородный концентратор (кто достал, конечно). Виртуальные зрелища от СНБО и респектабельные репортажи из Катара перебивают реальные очереди «скорых» под больницами.

Facebook / Евгений Бойко

Хотя, пройдя через жесткий локдаун, выжив и продолжая в одиночку сражаться с эпидемией, наш человек знает о своих правителях все до мелочей. Знает о том, что за целое лето не были обеспечены кислородом и подготовленным медперсоналом больницы. Что не были продуманы маршруты пациентов на случай большого количества госпитализаций. Что не были закуплены вовремя и в достаточном количестве средства индивидуальной защиты хотя бы для врачей. Что нет нужного количества тест-систем для своевременного и бесплатного тестирования граждан, как то полагается по закону Украины. Об эпидрасследованиях даже как-то и вспоминать неудобно. Как, впрочем, и о деньгах из ковидного фонда, ушедших на «Большую стройку». Конечно, важно, по дороге какого качества поедут катафалки.

Президент, премьер и глава Минздрава обещали нам, что как только мировое сообщество создаст вакцину от коронавируса, тут же будут заключены контракты на ее поставку в Украину. Мировое сообщество трудилось, не покладая рук: вакцина действительно появилась. Правда, не у нас. Хотя президент с начала лета и заявлял о том, что переговоры идут со всеми ведущими производителями вакцин, лишь к концу декабря прошлого года нам удалось заключить один (!) контракт на 1,9 млн вакцин для 40 млн наших граждан. 25 марта по этому контракту в Украину прибыло аж 215 тысяч доз вакцины, эффективность которой до сих пор не очень понятна. По одному из еще двух контрактов, секретно подписанных в Индии тогда же, в конце декабря, Украине пока удалось получить лишь 500 тысяч доз CoviShield. На фоне регулярных сообщений медиа о фирмах-прокладках, откатах и организационном хаосе не обнаружилось и большого ажиотажа среди желающих ими вакцинироваться.

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ (КОГА)

Первые инъекции начались лишь 25 февраля. Казалось бы, за это время можно было в деталях продумать и национальный план вакцинации, и механизм его реализации. Однако люди из высоких кабинетов оказались неспособны слаженно провести иммунизацию даже 500 тысяч самых уязвимых украинцев — тех, кто больше других рискует заболеть в тяжелой форме, и тех, кто каждый день встречается со смертельным вирусом пытаясь спасти заболевших.

С благословения Минздрава процесс вакцинации в Украине стал похож на посадку в метро в час пик, когда условную лавку удается занять не тем, кто действительно в ней нуждается, а гражданам с «проактивной» позицией, усерднее других работающих локтями и быстрее бегущих. Причем винить их вряд ли стоит. Иначе драгоценные дозы вакцины рискуют вообще оказаться невостребованными.

Показательно, что данные о количестве проведенных вакцинаций на разных официальных сайтах расходятся. В системе ЕСОЗ НСЗУ записей на десяток тысяч меньше чем у Минздрава. Очевидная разница — по Донецкой и Луганской областям. Почему? Мы можем высказать лишь предположение, что это вакцинации военных, которые проводят медучреждения не в системе НСЗУ. Вопрос, как в случае необходимости они получат паспорт вакцинации, остается открытым.

5 апреля президент «психанул» и подписал очередной пиар-указ об очередном плане иммунизации, чтобы уже до конца года вакцинировать 70% взрослых. Осталось всего ничего: проводить процесс вакцинации как минимум в десять раз быстрее. Но главное — найти вакцины. О чем в указе ни слова. А все последующие заявления представителей власти о том, что Украина будет обеспечена 32 миллионами доз вакцины, причем 10 миллионов из них от Pfizer поступят вот-вот — Минздрав делает на основании заключенных по большей части рамочных договоров. Такое понятие в законодательстве Украины отсутствует. В законе о публичных закупках есть понятие «рамочное соглашение», означающее «когда-нибудь, в другое время и при других обстоятельствах». То есть это — предварительные договоренности без обязательств. Что это — подстава/повод от президента для отставки правительства Шмыгаля/Степанова, ставшая привычной некомпетентность или неожиданный реальный прорыв — скоро узнаем.

Офис президента

Но уже сейчас ясно, что в ближайшее время (где-то после 14 апреля), о чем пока не объявляют, но к чему кулуарно готовятся, нам «светит» всего 117 тысяч доз от Pfizer. Для Украины это — ни на что не влияющий мизер.

На самом деле разговоры о вакцинах (в том числе и о тех, которые лет через пятьсот собирается выпускать Украина) выглядят совсем циничными на фоне уже наступившего коллапса медицинской системы, о чем так буднично и просто сообщил вчера министр Степанов. По сути констатировав, что с этого момента нам просто нет места в больницах и справляться придется самостоятельно. Мы об этом давно догадывались, читая посты о массовых отказах в госпитализации. Странно, что президент об этом совсем не вспоминает. Ни в своих видео, ни в указах, ни на заседаниях волшебного СНБО.

Из прошлогодней войны с местным самоуправлением, требовавшим прав и инструментов для самостоятельной регуляции карантина, нынешний хозяин Банковой вынес весьма полезный трофей: понимание, куда направить гнев предпринимателя, страдающего от локдауна. Органы местного самоуправления получили права. Хоть и достаточно ограниченные. Потому что, согласно решению КСУ, все акты, касающиеся ограничения прав и свобод физических и юридических лиц могут регулироваться только законами (а не постановлениями Кабмина) и в рамках введения ЧП. Чего центральная власть в силу только ей известных причин не сделала. Об этом издание написало в материале «Пособники пандемии. За мгновение до цунами». Никакой реакции.

В результате местные власти, бюджеты которых оказались заложниками налогов крупного бизнеса (кейс Буковеля, с благословения президента заразившего всю страну), ожидаемо не имеют сил передавить политические и административные ресурсы олигархов. А центральная власть не имеет желания помогать властям местным. Хотя при участии парламента оперативно может получить необходимые инструменты и ввести жесткий локдаун. А не бесконечно повышать его статистический порог руками бесхребетного правительства.

Однако на осторожное требование мэра Киева Виталия Кличко ввести хотя бы элемент ЧП — комендантский час, невежественные народные депутаты переводят стрелки на закон о борьбе с инфекционными заболеваниями. Которым якобы может пользоваться любой украинский мэр. Мэр столицы и глава Ассоциации городов Украины, конечно же знает, что это не так, но молчит. Потому что самолюбие не позволяет признать: в подобной кризисной ситуации, напрямую касающейся национальной безопасности, без помощи Центра ни Киеву, ни тем более другим громадам не обойтись. Помощи как финансовой, так и организационно-правовой. Потому не удивительно, что все, что вводит и обеспечивает своими силами Кличко, выглядит беспомощно и искусственно. А часто создает еще большие проблемы. Так, непродуманные ограничения работы транспорта по спецпропускам породили мародерство со стороны таксистов, мгновенно в разы поднявших тарифы.

Лоскутные карантины в условиях современной Украины — бутафория. Наша страна стала потенциальным и безответственным разносчиком вируса. Украина, плетущаяся в хвосте вакцинации, — первый кандидат на закрытие границ всеми адекватными соседями. То ли еще будет после утверждения в ЕС паспортного режима вакцинации, который пока просто не решаются ввести. Но рано или поздно своя жизнь европейцу станет дороже нашей.

По информации ZN.UA, на совещании, проводившемся в Минздраве пару недель назад с участием международных организаций, представители ВОЗ выразили сомнение в том, что пик заболеваемости в Украине, как считают украинские чиновники, придется на середину апреля. По прогнозу ВОЗ, наиболее сложной ситуация станет к середине мая. А уже к июню, при нынешних темпах вакцинации, страна окажется запертой. Потому что безвиз — это не о рамочных договоренностях, а о реальных действиях правительств каждой страны. Или бездействии, как в нашем случае.

Но сам Владимир Зеленский и офис президента, где собственно и сосредоточена вся власть, в том числе исполнительная, молчат. А правительство, по сути давно выпустившее инициативу из рук, публично пытается делать хорошую мину при плохой игре команды президента. Последняя теперь упорно дистанцируется от темы ковида. Абсурдно, но правда: от темы ковида дистанцируются все уровни власти.

Обыватель, если и устал вникать в подробности, все равно продолжает хорошо чувствовать общую атмосферу хаоса и безответственности. И это ожидаемо порождает тотальный пофигизм с его стороны. Никто не дергает за рукав в электричке, если ты едешь без маски. Никто не штрафует, если у тебя сорвало крышу и ты решил, что не обойдешься без Д/Р в ресторане. Этот круг может разомкнуть только сильная и ответственная власть, которой, увы, нет еще и в силу незаконченности процессов децентрализации в Украине.

…Второй год никто из нас не понимает: что дальше? Не строит никаких планов и учится жить сегодняшним днем, надеясь исключительно на себя и близких. Эпидемия выходит на свой очередной пик. Без присмотра и контроля. При чудовищном равнодушии как со стороны власти, так и общества. Не покидает липкое ощущение, что страна, принявшая правила естественного отбора, летит в бездну.

Поэтому мы вынуждены повториться: «Чтобы начать выходить из сложившейся критической ситуации, президент/СНБО должны взять на себя ответственность в принятии решений по защите национальной безопасности страны не только в борьбе с беглыми олигархами, но и в борьбе с пандемией. Речь об инициировании внесения изменений в закон о ЧП, дабы государство получило эффективный инструмент для борьбы с ковидом.

Парламент обязан законодательно обеспечить борьбу с эпидемией, приняв соответствующие изменения в закон о ЧП, а также завершить децентрализацию, безотлагательно проголосовав законы об МГА, административно-территориальном устройстве и внесении изменений в закон о местном самоуправлении, дабы сбалансировать полномочия Центра и громад.

Премьер должен вернуть себе самоуважение, а Кабмин — полномочия, отжатые ОПУ, и наконец-то вплотную заняться пандемией и спасением жизни и здоровья украинцев».

Все еще не слышите? Увидите.

Авторы: Инна Ведерникова, Алла Котляр; ZN.UA