«Все начинается с простого шлепка». Кыргызстан признали самой опасной страной для женщин в Центральной Азии

В рейтинге индекса мира и безопасности для женщин (WPS Index) Кыргызстан занял 97-е место из 170 стран. Это самый низкий показатель среди стран Центральной Азии. Хуже ситуация в Афганистане, Сирии, Йемене, Пакистане и Ираке.

По информации МВД Кыргызстана, с начала этого года зарегистрированы почти восемь тысяч случаев семейного насилия – это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает издание Настоящее время.

Минувшим летом журналистка Айдай Токоева опубликовала видео, как она вместе с подругами шла домой по одной из центральных улиц Бишкека и проходящий мимо мужчина ударил ее по ягодицам. Девушки начали снимать его на камеру и потребовали объяснений.

«Мы это опубликовали, но потом на следующее утро, оказывается, такой бум произошел, все начали это обсуждать. В основном, конечно, ругали нас, что это мы виноваты, что это мы его спровоцировали как-то своей одеждой. И вообще что мы там ходим ночью. Это просто показало, насколько у нас в Кыргызстане ситуация со свободой женщин обстоит», – говорит Айдай Токоева.

Милиция взялась за дело только после общественного резонанса, но ограничилась лишь тем, что провела очную ставку. Дальше дело не сдвинулось – сотрудники правоохранительных органов перестали отвечать на запросы Айдай. Она говорит, что, несмотря на отсутствие статистики, подобная ситуация происходила с каждой ее подругой.

«Все начинается с вот этого: с простого шлепка, с того, чтобы он обозвал ее, свистнул. Здесь он не видит наказания, преграды. И это идет дальше. В семье проявляется», – продолжает Айдай Токоева.

Журналистку положение Кыргызстана в рейтинге не удивляет. Ситуация с правами женщин в стране, считает она, действительно удручающая. С ней согласна и конфликтолог Асел Ази Тегин. Но, по ее мнению, то, что Кыргызстан находится на последнем месте среди остальных центральноазиатских стран, – это спорный момент.

«Да, это отражает нашу реальность, но есть еще другая сторона – открытость информации, доступ к информации у нас намного выше. То есть на самом деле это очень близко к реальности, но мы знаем ситуацию в соседних странах, и это не всегда может отражать те цифры, которые мы видим», – считает Асел Ази Тегин.

Тему прав женщин не раз поднимала депутат парламента Наталья Никитенко. По ее словам, насилие в отношении женщин продолжается и после резонансных скандалов с убийством девушек. В этом она винит государство, которое вопреки обещаниям сокращает участие женщин в управлении страной.

«Это все результат экономических и социальных проблем, но еще больше – это результат пренебрежительного отношения к женщинам, которое сейчас пропагандируется на уровне государства, когда сокращают женскую квоту, отнимают права женщин быть представленными в правительстве, занимать высшие посты в государстве», – отмечает Наталья Никитенко.

В новом составе правительства, которое сформировали в Кыргызстане пару недель назад, всего одна женщина. А согласно новым поправкам к закону о выборах, женщинам будет сложнее пройти в парламент. Прокомментировать это попросили президента Садыра Жапарова на недавней пресс-конференции.

«Женщины, вы же свободно ходите, нет угроз гендерных. В кабмине – да, есть недостатки по гендерному балансу. Мы устраним ошибку – привлечем женщин-руководителей в наши службы и комитеты», – сказал президент.

За последние несколько лет Кыргызстан потрясли два случая убийства девушек. Три года назад мужчина убил 19-летнюю Бурулай в отделении милиции за отказ выйти за него замуж. Этой весной случилась вторая похожая трагедия – группа молодых людей похитила 27-летнюю Айзаду Канатбекову. Один из преступников хотел на ней жениться, но после отказа увез ее за город и задушил. Милиция не могла найти их несколько дней. В обществе считают, что правоохранительные органы проявили халатность.

Автор: Камилла Валиева; Настоящее время