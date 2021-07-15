Как в Украине судят женщин, которые убили мужчин, защищаясь от насилия

«Только в 2019 и в 2020 годах в результате домашнего насилия совершено 80 и 70 убийств соответственно. Равнодушие реально убивает», — заявила несколько месяцев назад генеральный прокурор Ирина Венедиктова, комментируя уголовные дела о домашнем насилии. Речь шла об убитых женщинах.

Журналисты hromadske проанализировали оборотную сторону медали — когда защищая свою жизнь от насильников, убивали именно женщины. Они прочитали несколько сотен приговоров по делам об убийствах женщинами мужчин за последние несколько лет. Изучили мотивацию суда, следствия, защиты и комментарии женщин, которые уверяли — они убили, защищая свою жизнь.

Легко ли пострадавшим от насилия женщинам доказать в суде, что они совершили преступление неумышленно? Почему в Украине женщины до сих пор получают реальные сроки за самозащиту? И самое главное — как не довести ситуацию до этого?

«Помню только, как наносила уже последний удар»

«У меня есть подруга, у которой отец избил маму, и та умерла в карете “скорой помощи”. Я всегда этого боялась. Поэтому, когда отчим поднимал на маму руку, я за нее заступалась. В конце концов доставалось и мне», — рассказывает 17-летняя Настя из Херсона.

Сейчас она является подозреваемой в убийстве своего отчима. Говорит, сделала это, защищая себя и мать с малолетней сестрой.

«В тот день мы сидели с ним на лавочке, а он говорит: “Я хочу тебя „чпокнуть“… Давай я тебя „раком“?” Я говорю: “Ты что?” А он берет тарелку и типа замахивается на меня, а потом швыряет на землю. Эти осколки мне по ногам… А потом продолжает: “Нет, ну давай я тебя с мамой по кругу пущу?”», — вспоминает тот день девушка.

Ее маму лишили родительских прав из-за употребления алкоголя. Настя училась в интернате, но очень часто приезжала к матери, помогала и поддерживала.

«Мама всегда просила приехать и говорила, что когда я рядом, она хоть улыбается», — говорит девушка.

Со временем она начала замечать у мамы синяки. Та же отвечала, что случайно ударилась, а отчим здесь не при чем.

«В конце концов, призналась, что он ее бьет. Рассказала, что однажды была на огороде, а он поехал отмечаться (из-за судимости). Приехал обкуренный, пьяный и начал ее бить, говорить, что она ему изменяла. Был случай, когда он ее душил. Мама вызывала полицию, и я тоже. Они приезжали, поговорили и уезжали. Однажды приехали, уехали, а она потом три дня не ночевала дома, потому что боялась, что он ее убьет», — вспоминает девушка.

Она рассказывает, что просила маму уйти от него, но когда у них родился ребенок, этот вопрос уже даже не рассматривали.

«На маму у меня не было обиды, наоборот, я хотела ее защитить. Потому что понимала, что никуда она уже с ребенком не денется. Домой не вернется, потому что ребенка просто заберут, ведь там нет условий для жизни», — рассказала Настя.

Убийство Настя помнит плохо, говорит — все было, как в тумане, но терпеть больше она не могла.

«Он ее бил с ребенком на руках, потом пришла я, он переключился на меня». Фото:Антон Шишенок/hromadske

«Он ее бил с ребенком на руках, потом пришла я, он переключился на меня. Мама ушла, а когда я уже наносила последний удар, то она вошла и закричала: “Доченька, что ты наделала? Что теперь с нами будет?” Я даже не понимала, что делала. Я сначала стояла, курила, смотрела на это все, терпела, терпела и не знала, что делать. И потом уже крыша поехала. Помню только, как наносила уже последний удар», — вспоминает девушка. Сначала действия девушки квалифицировали по статье 115 — «умышленное убийство». Однако впоследствии переквалифицировали на 118-ю — «превышение пределов необходимой самообороны». Максимальная санкция этой статьи — два года лишения свободы. «Я убил свою жену». Три жутких монолога из страны, где нет закона о домашнем насилии «Ссора на бытовой почве» «В судебных приговорах, с которыми я работала, домашнее насилие часто не принималось во внимание. Обычно все квалифицировалось как “ссора на бытовой почве”. Было недоверие к словам женщины, потому что вот насилие было, но свидетелей нет», — рассказывает правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко. В свое время она работала в комиссии по вопросам помилования и изучала приговоры осужденных женщин. Левченко говорит, что многие из них просто не смогли доказать в суде, что защищались. Отдельной статистики, сколько женщин совершили убийство, защищаясь от домашнего насилия, в Украине не существует. В Офисе генерального прокурора сообщили, что за 2020 год убийство совершили 116 женщин. Тогда как 405 женщин были убиты, из них 70 — именно вследствие домашнего насилия. За пять месяцев 2021 года убийство совершили 25 женщин, а убиты были 152. Сколько из них из-за домашнего насилия — неизвестно. Журналисты издания попытались исследовать ситуацию более подробно. Для этого изучили приговоры за последние 10 лет. Отфильтровали в реестре решение по 115-й статье по критериям: осужденная — женщина, а в делах встречаются ключевые фразы «семейный конфликт», «защищалась», «домашнее насилие». Среди исследованных дел есть и такие, где женщины убивали ради мести — в основном из-за ревности, из корыстных побуждений — в основном из-за имущества. Другие же касались семейных ссор. Часть убийств была совершена женщинами в состоянии алкогольного опьянения. Остальные — то, что интересовало журналистов — во время самозащиты. «Мы не можем утверждать, что их много, поскольку большая часть дел еще находится в суде, а мы исследовали именно приговоры. Впрочем, то, что мы увидели, все же подтверждает факт: женщинам трудно доказывать, что они защищались от якобы близкого человека.» — отмечают в издании. Вопрос домашнего насилия в Европе и в Украине Когда учли все обстоятельства Недавно суд в Запорожье вынес приговор женщине, которая, защищаясь, убила своего сожителя. По данным следствия, мужчина систематически осуществлял жестокое насилие, унижал ее, из-за чего женщина находилась в состоянии сильного стресса. Вину она признала. Рассказывала, что мужчина злоупотреблял алкоголем, после чего вел себя агрессивно и бил ее. «Она готовила на кухне. Туда зашел мужчина, начал ссору и стал ее бить по лицу, плечам, голове. Она пыталась выбежать, но мужчина не пропускал. Схватила со стола нож, ударила его в грудь. После чего выбежала в зал. Через некоторое время услышала, что мужчина упал. Она позвонила сыну, которого не было дома, чтобы тот вызвал “скорую”», — говорится в материалах дела. К счастью, суд учел все обстоятельства, установил, что она была в состоянии душевного волнения, и приговорил женщину к условному сроку — 4 года с испытательным сроком в 1 год. Но не у всех дел бывает такой финал.

Три года назад к пяти годам заключения приговорили женщину из Днепропетровской области. По мнению следствия, она умышленно убила своего мужа. Сама женщина утверждает, что защищалась от постоянных унижений и избиений, а также защищала своих детей. Фото:Антон Шишенок/hromadske

«В содеянном раскаивается» В 2019 году суд в Харькове приговорил к 5 годам реального срока женщину за убийство брата. Сама обвиняемая говорит, что он был в нетрезвом состоянии, и ей пришлось защищать себя и двух несовершеннолетних дочерей. «Женщина сидела в своей комнате на диване, перед ней стоял табурет, на котором она столовым ножом резала колбасу. Зашел брат и потребовал бутылку водки, она ответила, что водки у нее нет. Тогда брат на нее навалился и стал душить, разорвал блузку. Она ударила его ножом, но точно не помнит, как это было», — говорится в материалах дела. «Скорую» она вызвала через 30 минут, а тряпки, которыми вытирала кровь и нож, выбросила в мусорку. «В содеянном искренне раскаивается, указывает, что намеренно брата убивать не хотела, это все было случайно, она терпела от него побои и защищалась», — говорится в постановлении суда. Эти же обстоятельства подтвердила и дочь осужденной. Она рассказала, что дядя, который проживал вместе с ними, был агрессивным, пьянствовал, нецензурно ругался, бил ее мать. «В тот день он дважды ходил за водкой, и когда вернулся в последний раз, у него была разбита бровь. Он зашел в мамину комнату, где она резала колбасу ножом, а потом вышел, пошел в свою и плевался кровью. Видела, что мать и дядя стояли друг к другу лицом, однако самого удара ножом не видела и не помнит, чтобы дядя повалил мать на диван. “Скорую” вызвала она, и считает, что мать защищалась», — говорится в протоколе допроса дочери. На кого распространяется ответственность за домашнее насилие

«Говорил, что не обещает, что она будет сегодня дышать» Три года назад к 5 годам заключения приговорили женщину из Днепропетровской области. По мнению следствия, она умышленно убила своего мужа. Сама женщина утверждает, что защищалась от постоянных унижений и избиений, а также защищала своих детей. Согласно материалам дела, обвиняемая со своим мужем вечером возвращались домой. Мужчина был пьян, начал ссору и стал ее избивать. Судебно-медицинская экспертиза позже зафиксировала у женщины легкие телесные повреждения — ссадины на лбу, на виске и на подбородке. Во время судебного заседания она частично признала вину. Пояснила, что конфликт возник из-за того, что она взяла кредит в одной из компаний «быстрых денег», чтобы погасить долг за электроэнергию. Заверила, что у нее не было умысла убивать мужа. «Муж начал ее бить по лицу кулаками, ногами и говорил, что не обещает, что она будет сегодня дышать. Она не кричала, а только просила его не бить. Также муж сказал, что если ее сын не уберет хорошо огород, то он расправится с ним, а затем займется ей. Она боялась за свою жизнь, ведь действия мужа были более агрессивными, чем обычно», — говорится в материалах допроса обвиняемой. По ее словам, когда муж рассек ей бровь, она прибавила шагу, чтобы прийти домой первой. «Придя домой, загнала детей в дом, чтобы они ничего не видели. В тот момент она находилась на 6-7 месяце беременности. Дети зашли в комнату, а она на кухню, где взяла кухонный нож, который лежал на умывальнике, после чего вышла на улицу. Когда открылась калитка, муж спросил: “Готова?” — и в этот момент она 2-3 раза ударила его ножом в туловище. Затем побежала в дом и сказала сыну, чтобы он убегал с сестрами, но они без нее пошли, и она с детьми побежала через огород», — рассказывала обвиняемая на допросах. Затем она позвонила в «скорую» и сказала, что у мужчины ножевое ранение.

«Мужчина начал ее оскорблять, угрожая изнасиловать, встал с дивана. Держа в руке нож, она обернулась и увидела, что он спустил шорты. Опасаясь насилия с его стороны, ударила его ножом». Фото:Антон Шишенок/hromadske

«Выбила из его руки нож, но он начал ее душить» В 2017 году к 7 годам лишения свободы приговорили женщину в Херсонской области. В суде она уверяла, что защищалась от изнасилования и убивать своего бывшего сожителя не хотела. По ее словам, они несколько лет жили вместе, потом разошлись, а с 2014 года он периодически проживал в ее доме. Они постоянно ссорились. Как жертве домашнего насилия защитить себя в суде? «Он пришел домой очень пьяный, сидел на диване в летней кухне, пил водку. Она готовила еду. Мужчина начал ее оскорблять, угрожая изнасиловать, встал с дивана. Держа в руке нож, она обернулась и увидела, что он спустил шорты. Опасаясь насилия с его стороны, ударила его ножом», — говорится в материалах дела. По словам женщины, она не помнит, как наносила удар и куда дела нож. Ровенский суд приговорил женщину за убийство ее мужа к 2 годам условного срока с испытательным сроком в 2 года. Она говорит, что защищала себя и мать, и убивать не собиралась. По данным следствия, мужчина был нетрезв и бил свою жену. А когда она отказалась дать денег на алкоголь, стал вести себя еще агрессивнее. «Обвиняемая скрылась в летней кухне, закрыв дверь на ключ. Мужчина не смог ее открыть и выбил окно. Пока он лез, женщина открыла дверь и выбежала во двор. Увидев, что человек бежит за ней с ножом, побежала в дом, чтобы спрятаться, но не смогла открыть входную дверь. Мужчина догнал ее и, держа нож в руке, снова наносил удары. Обвиняемая выбила из его руки нож, но он начал ее душить», — говорится в материалах дела. Не имея возможности убежать, женщина схватила нож и нанесла мужчине два удара. После этого, по ее словам, сразу вызвала «скорую». Два года ограничения свободы получила женщина из Николаева. Ее действия квалифицировали как превышение пределов необходимой обороны. По данным следствия, женщина вернулась из Николаева в поселок, в котором проживала. При входе в дом в коридоре ее встретил мужчина, который временно проживал там же. Он был пьян, они поссорились, и мужчина начал ее избивать. «Дергал за руки и волосы, толкал и бил ногами, нецензурно ругался. Она пыталась вырваться, но он оказался сильнее, и от одного из его ударов она упала на колени, а он продолжил бить ее ногами. Опасаясь за свою жизнь, она нащупала на полу нож и нанесла им один удар», — говорится в материалах допроса обвиняемой. Женщина вызвала «скорую», однако в больницу мужчину не довезли, он скончался. Почему украинских женщин, которые защищались от насилия, судят за умышленное убийство

«Схватил табурет и пытался им ударить» История 2013 года завершилась одним годом лишения свободы для женщины из Херсона. Суд установил, что убитый мужчина злоупотреблял спиртным, совершал ссоры и неоднократно применял к обвиняемой и ее отцу физическое насилие. В тот день мужчина также был в состоянии алкогольного опьянения. «Мужчина был настроен агрессивно, и она стала выпроваживать его из квартиры. В ответ он стал ее оскорблять, угрожать, а затем схватил табурет и пытался им ударить. В первый раз она увернулась, на второй удар подставила руку. Когда он замахнулся табуреткой в третий раз, она схватила с сушилки на кухонном столе нож и наугад махнула им в сторону мужчины. Как потом поняла — попала ножом в грудь», — говорится в материалах дела. Выбежав из кухни, женщина вызвала полицию и «скорую», которым сообщила, что совершила убийство. К четырем годам лишения свободы за убийство мужа в 2018 году приговорили еще одну женщину. По словам обвиняемой, она защищала себя и малолетнего ребенка. Муж употреблял алкоголь и не работал. «Она была дома с дочерью. Муж позвонил и сообщил, что уволился с работы. В обед пришел пьяным и лег спать. Проснулся и куда-то ушел. Вернулся вечером, начал к ней приставать, оскорблять. Требовал приготовить еду, пытался забрать у нее ребенка, но женщина его не отдала. Тогда мужчина позвонил родителям и пожаловался, что она не готовит ему еду, не позволяет взять ребенка. Она забрала у него телефон. Он пошел на кухню и вернулся с ножом. Она положила ребенка на диван. Мужчина нецензурно ругаясь, схватил ее правой рукой за шею и приставил к шее нож. Она его оттолкнула, отобрала нож и несколько раз ударила, но сколько, не помнит», — говорится в протоколе допроса обвиняемой. Свои действия женщина объяснила тем, что в тот момент испытывала страх за ребенка. Еще одну женщину в прошлом году приговорили к четырем годам лишения свободы. По ее словам, в тот день с самого утра муж употреблял спиртное, затем лег спать. После обеда к ним приехал участковый инспектор по поводу ее заявления на мужа. Последний заставлял ее забрать заявление, но она отказалась. «После отъезда полицейского он начал конфликтовать и ударил ее рукой по голове. Затем снова пошел пить водку и спать, а вечером проснулся и начал ссору снова. Его мама пыталась его успокоить, он ее оттолкнул, та упала и ударилась о дверь. Тогда он подошел к жене, взял ее за волосы, схватил второй рукой за шею. Она толкнула мужа обеими руками в живот, при этом держа в одной руке нож», — говорится в материалах допроса обвиняемой. Женщина говорит, что у них были нормальные отношения, пока муж не стал пить водку почти каждый день. Под влиянием алкоголя он ее бил, она обращалась в сельсовет и милицию. Но побои не снимала — думала, что муж одумается. История полицейского, которого обвиняют в том, что он выбросил жену с балкона

«Говорил, чтобы они уходили из его квартиры, а то он их порежет» К пяти годам лишения свободы в прошлом году приговорили женщину за убийство мужа. По ее словам, они проживали вместе с 1992 года, их дочь умерла в 2016 году, а после ее смерти муж начал много пить, стал агрессивным. Вместе с ними в квартире, принадлежавшей родителям мужа, жил ее сын от первого брака с невесткой и внучкой. «Он был очень пьяным и лег спать. Сын пошел на работу, невестка повела ребенка в детский сад и вернулась, впоследствии к ней пришла девушка на маникюр. В 13 часов муж проснулся, увидел, что у невестки в комнате кто-то есть, сказал, что когда этот человек уйдет, он им устроит “концерт”. Говорил, чтобы они уходили из его квартиры, а то он их порежет, и вообще они жить в квартире не будут. Затем к ним зашла невестка и попросила его убрать за собой грязную посуду, после чего он снова “завелся”. Схватил нож, кричал, что всех зарежет. Женщина попросила его бросить нож, впоследствии еще раз, после чего подошла и толкнула его. Он схватил ее за запястье правой руки и замахнулся на нее ножом. Она очень испугалась, схватила левой рукой другой нож и ударила им его один раз в грудь», — говорится в материалах допроса обвиняемой. Женщина говорит, что муж последние 10 лет вел себя агрессивно, между ними возникали драки, ранее он также примерно раз в полгода угрожал ей ножом. Добавила, что не уходила от мужа, потому что было некуда, к тому же, когда он не употреблял спиртного, то был хорошим человеком. Говорит, что в тот день он повел себя агрессивнее, чем обычно, и она очень испугалась, что он ее может убить. Иногда роль судей на себя берут и дети, которые продолжительное время являются свидетелями домашнего насилия. Часто — пытаясь защитить маму. Как рассказали в Офисе генерального прокурора, за последний год несовершеннолетние совершили 4 убийства, которым предшествовало травли или насилие от членов семьи или близких родственников. Последний известный случай произошел в Ровенской области. Третьеклассница ударила ножом сожителя мамы, когда тот ее избивал. Мужчина выжил. Но поскольку ребенок не является субъектом преступления, дело должны закрыть. Как карантин в Украине влияет на домашнее насилие

Последний известный случай произошел в Ровенской области. Третьекласница ударила ножом сожителя мамы, когда тот ее избивал. Фото:Антон Шишенок/hromadske

Не отрицают убийство, но отрицают умысел Екатерина Левченко говорит, что в делах за последние 10 лет, которые она изучала, мотивации следствия и судов часто были необоснованными. «Меня очень поражала “слепота” тех, кто выносил приговоры. Женщин судили за умышленное убийство, видели этот “умысел”, но при этом более чем в половине приговоров указано что-то вроде “ударила ножом защищаясь или во время ссоры, вызвала полицию, вызвала скорую помощь”. Вы таких убийц часто видите?» — рассказывает она. Екатерина Левченко уверяет, что мало кто из этих женщин отрицал, что они совершили убийство: «Но они однозначно отрицали, что у них был умысел. Они хотели защитить себя». Вице-президент общественной организации «Ла Страда — Украина» Марина Легенькая уверяет, что эти женщины не представляют общественной опасности. «Вынесение приговоров по статье 115 — это, по-моему, абсолютно бессмысленно. И они искренне раскаиваются. Я общалась с одной женщиной из Мариуполя, которая убила, защищая своего трехлетнего сына. Она уже отбыла пять лет наказания, сын пошел в школу, а она все сожалеет, что убила бывшего мужа, и говорит, что он был единственным ребенком у своих родителей. Хотя мать этого человека сама приходила в суд и говорила, что сын очень долго над женщиной издевался», — говорит Марина Легенькая. Домашнє насильство: «Я лягала спати і думала — ліпше б він не прийшов додому» Что говорит закон? Важно подчеркнуть, что право на необходимую самооборону гарантируется статьей 36 Уголовного кодекса Украины. Но выход за ее пределы грозит уголовной ответственностью. Убийство при превышении мер самообороны грозит исправительными работами на срок до двух лет, ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы до двух лет. Что же такое превышение? Во время квалификации преступления правоохранители должны учесть несколько моментов: Умысел. Умышленными считаться действия, когда человек, например, понимал, что было достаточно одного удара для дезориентации нападавшего, но на этом не остановился. Это трактуется как превышение пределов самообороны.

Умышленными считаться действия, когда человек, например, понимал, что было достаточно одного удара для дезориентации нападавшего, но на этом не остановился. Это трактуется как превышение пределов самообороны. Оружие. Огнестрельное оружие, которое человек использует при обороне должно быть зарегистрировано.

Огнестрельное оружие, которое человек использует при обороне должно быть зарегистрировано. Кто начал конфликт. Если человек, который якобы оборонялся, сам был первоисточником агрессии и конфликта, его действия могут квалифицировать как умышленное убийство.

Если человек, который якобы оборонялся, сам был первоисточником агрессии и конфликта, его действия могут квалифицировать как умышленное убийство. Тяжесть. В ситуации крайней необходимости применяется принцип «меньшего зла». Например, если преступник размахивает ножом перед кем-то из ваших близких, а у вас в руках пистолет, то вам стоит стрелять в руку с ножом, а не в голову нападающего. Получается, что грань между умышленным убийством и самозащитой — очень тонка. И решающими в таких историях становятся судебные процессы, где должно быть выяснено, что же произошло на самом деле. Чтобы убийцы не воспользовались этим во избежание ответственности, а жертвы нападения — не попали в тюрьму только за то, что не дали себя убить. Как разговаривать с человеком, пережившим насилие

«Женщин судили за умышленное убийство, видели этот “умысел”, но при этом более чем в половине приговоров указано что-то вроде “ударила ножом защищаясь или во время ссоры, вызвала полицию, вызвала скорую помощь”. Вы таких убийц часто видите?». Фото:Антон Шишенок/hromadske

Как доказать? «Такие дела часто автоматически квалифицируются как “умышленное убийство”. Прилагать усилия, чтобы собрать доказательства и изменить подозрение, например, на “умышленное убийство при превышении пределов необходимой самообороны”, правоохранители не считают нужным. Потому что это дополнительная работа. Как следствие, многие женщины, которые убили нападавшего, защищаясь от изнасилования, ударов топором, избиения ногами или удушения, оказались в тюрьме», — говорит правозащитница Александра Матвийчук. По мнению Марины Легенькой, законодательно ситуация улучшилась после принятия закона о домашнем насилии, но есть проблемы с практическим применением. Домашнее насилие: убийцы жен и партнерш действуют по шаблону «Следователь должен поднять абсолютно все обстоятельства. Недавно у нас было обращение на “горячую линию”, когда женщина нанесла телесные повреждения. Но когда она объясняла следователю, что это ее бывший муж и он ее неоднократно бил, то никто не обращал внимания на то, что она оборонялась, а говорили, что нанесла умышленные телесные. Изменение вот этих устаревших представлений крайне важно, потому что, каким бы совершенным ни было законодательство, без изменения практики не будет подвижек», — говорит Легенькая. В Главном следственном управлении Национальной полиции журналистам издания сообщили, что какой-то отдельной квалификации для убийств, совершенных во время самообороны или в ситуации домашнего насилия, закон не предусматривает. Но при определенных обстоятельствах наказание может быть смягчено. Особенно если убийство совершено «вследствие стечения тяжелых семейных или иных обстоятельств» или «под влиянием сильного душевного волнения, вызванного жестоким обращением или унижающим честь и достоинство личности, а также при наличии системного характера такого поведения со стороны потерпевшего» (пункты 6 и 7 статьи 66). Жертва бытового насилия: «Жить по-настоящему я начала лишь оказавшись в тюрьме» Радикальный шаг «К сожалению, статистика безжалостна. Только 25% жертв домашнего насилия заявляют в полицию и идут по пути борьбы. Остальные терпят или мирятся, накапливают в себе гнев, который возникает как естественная реакция на домашнее насилие. А тогда, в аффективном состоянии, когда сил терпеть больше нет, совершают просто какие-то радикальные поступки. В том числе и убийства», — говорит психолог Оксана Сашенко. По ее словам, в основном это происходит, когда человек длительное время подвергается насилию и не пытается защитить себя здоровыми методами. А именно — убежать, выйти из отношений или же начать парную терапию, что тоже может быть выходом. «И тогда уже не жертва управляет своим гневом, а гнев руководит жертвой. И только когда проходит время, когда состояние аффекта ослабляется, приходит осознание того, что же произошло на самом деле», — объясняет психолог. Екатерина Левченко считает, что домашнее насилие должно учитываться судом как смягчающее обстоятельство. «Я считаю, что нет единого подхода, и к каждой ситуации нужно относиться индивидуально. Но то, что длительное претерпевание насилия должно учитываться как смягчающее обстоятельство — это однозначно», — говорит Левченко. Психологи детально объясняют механизм происходящего с женщинами перед совершением преступления. «Если мы не проявляем здоровую агрессия, то она накапливается внутри и превращается в нездоровую. Далее, когда снова происходит подобная ситуация, у нас выключаются “рациональные” зоны мозга. Это диктует нам одну из трех реакций — бить, бежать или замирать. Но, когда жертва в течение долгого времени замирала, когда не позволяла себе бежать или не видела возможности, тогда включается третья реакция — бить», — объясняет психолог Оксана Сашенко. «Это могут быть годы обращений в органы государственной власти, ненадлежащего реагирования с их стороны. Как следствие, наступает переломный момент, когда женщина понимает, что она или должна совершить соответствующие действия, или обидчик убьет ее или нанесет телесные повреждения», — говорит вице-президент «Ла Страда — Украина» Марина Легенькая. Почему женщины не уходят от обидчиков — один из самых распространенных вопросов. «Домашнее насилие совершают те люди, которых любят. Родители по отношению к детям, мужья по отношению к женам. Многие из пострадавших, с которыми мне приходилось встречаться, говорят, что хотели бы прекратить насилие, но не хотят расставаться с мужем. Есть причины и экономические, когда жилье маленькое, и пойти фактически некуда. Особенно, если такую женщину не принимают родственники, не понимают друзья, или их нет. И поэтому человек остается один, часто с очень заниженной самооценкой, и вину возлагает только на себя. И в таких ситуациях я слышала: “Я не достойна помощи, не достойна того, чтобы меня выслушали”, — рассказывает Екатерина Левченко. Марина Легенькая говорит, что часто насилие не заканчивается даже после того, как женщина уходит. «Очень часто женщины разводятся с обидчиками, но мужчины приходят под предлогом общения с ребенком или требуют вернуться, преследуют. У нас до сих пор нет уголовной ответственности за преследование, как это предусмотрено международными стандартами», — говорит Легенькая. Как в Германии защищают жертв домашнего насилия Как предотвратить? Чтобы не довести до крайней точки, органы государственной власти должны реагировать на предыдущие случаи насилия. «Если это первичный случай, то должна быть административная ответственность, направление на программу для обидчиков, чтобы сформировать ненасильственную модель поведения. Если это систематический случай, то должна быть уголовная ответственность. Обидчик должен понимать, что продолжать совершать насилие нельзя, потому что будет повторная уголовная ответственность. А не так, что “да, мне ничего за это не будет, приедут, отругают и уедут”»,— говорит Марина Легенькая. По мнению правозащитниц, важна и реакция общества. «Важно, чтобы мы отходили от стереотипов, от того, что “она сама виновата”, что “она всегда лжет”, что домашнее насилие якобы преувеличивается. И очень важно правильно реагировать не тогда, когда мы уже произошли такие трагические события, а с самого начала», — говорит Екатерина Левченко. Как считает психолог Оксана Сашенко, для профилактики домашнего насилия очень важно не допускать второго раза. «Когда происходит что-то неприятное или крайне обидное в отношениях, то очень важно показать своему партнеру, что второй раз я такого не допущу. Если же жертва допускает первый, второй раз, то это становится системным поведением. А когда система замкнулась — ее остановить крайне трудно», — говорит психолог. Домашнее и сексуальное насилие: индивидуальный план безопасности * * * «Сейчас, когда я вижу, что парень на девушку кричит — меня начинает трясти. У нас есть парочка, и там парень ведет себя так, как этот Виталий (убитый, — ред.). Меня это раздражает, я каждый раз иду», — делится с журналистами издания Настя из Херсона. Она говорит, что у нее были определенные психологические проблемы, но она проработала их с психологом: «Сейчас все нормально. Нет такого, что я могу подойти там, ударить. Я держу это в себе и могу контролировать». Ее дело все еще слушается в Голопристанском суде Херсонской области. Сама девушка сожалеет о поступке, но надеется на оправдание или на условный срок.

Автор: Виктория Рощина; hromadske