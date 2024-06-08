Як адвоката запідозрили у пропозиції хабара НАБУ і САП

Під вечір у вівторок 4 червня в квартирі столичного адвоката і офісі адвокатського обʼєднання «Міллер» пройшли обшуки Національного антикорупційного бюро. Після 23 години Бюро повідомило, що адвокат підозрюється у пропонуванні неправомірної вигоди антикорупційним органам в інтересах своєї клієнтки.

Адвокатське обʼєднання «Міллер» через кілька хвилин оприлюднило у Фейсбуці заяву, що йдеться про їхнього співкеруючого партнера Олексія Носова, вони шоковані і одразу розривають із ним будь-які відносини. Події викликали жваву реакцію інших адвокатів, зазначає видання «Судовий репортер». «Міллерів» критикували, що вони надто швидко повірили у винуватість свого колеги і кинули його в критичний момент.

Адвокатська таємниця

Наступного дня о 14 годині у Вищому антикорупційному суді запланували судове засідання із обрання запобіжного заходу адвокату.

Підозрюваного представляли двоє захисників. Марина Гаврилюк була присутня і при обшуку в квартирі Носова напередодні. Ще один адвокат Микола Мягков повідомив, що підписав із Носовим договір просто в суді перед засіданням по запобіжному заході.

Мягков раніше був помічений у справі аеропорту «Бориспіль», коли захист там також здійснювали адвокати АО «Міллер».

Носов, як він сам говорить, — публічний адвокат. Брав участь у резонансних кримінальних справах, неодноразово давав інтервʼю та коментарі ЗМІ, в тому числі, виказуючи свою антикорупційну громадську позицію. Але цього разу Носов сам був підозрюваним за досить делікатних обставин і заперечував щодо гласності судового засідання і відеоатрансляції в інтернеті на ютуб-каналі суду. Аргументував це тим, що кримінальне провадження повʼязане з його адвокатською діяльністю і є ризик розголошення адвокатської таємниці.

Прокурор Станіслав Броневицький не погоджувався, кажучи, що пропозиція неправомірної вигоди працівникам НАБУ і САП ніяк не пов’язана з адвокатською діяльністю.

Суддя Леся Федорак, у свою чергу, попросила в підозрюваного документ, що клієнт уповноважив його розголосити адвокатську таємницю. Носов відповів, що такого документа немає і суддя зауважила, що тоді він не має права розголошувати таку таємницю і в закритому засіданні у присуності слідчої судді і прокурора, секратаря і своїх адвокатів. Суддя Федорак вирішила, що, не маючи дозволу від клієнта, Носов не має права розголошувати адвокатську таємницю і тому підстав для закритого судового засідання немає. Водночас підозрюваному розʼяснили, що засідання за необхідності можна зробити закритим у певній частині.

Захисники і підозрюваний Носов дуже наполегливо просили зробити перерву хоч на дві години і дати час їм на ознайомлення з матеріалами. Клопотання із додатками займало всього 160 аркушів, але захисники стверджували, що не встигли підготуватися. Зрештою, говорили вони і про час знадобився б і на те, щоб Носов отримав від клієнтки дозвіл на розголошення адвокатської тамєниці. Мовляв, без цього він не зможе повноцінно захищатися

Коли суддя відмовила в оголошенні перерви, то їй заявили відвід, який мав розглядати інший суддя. Носов і його адвокати говорили про односторонність судді Федорак, яка відхиляла всі їхні доводи. Підозрюваний вважає, що попередні ухвали судді Федорак про дозвіл на обшук в офісі АО «Міллер» і в нього вдома в не містили підстав для такого обшуку. По-друге, Федорак раніше брала участь як слідчий суддя у кримінальному провадженні, в якому Носов начебто запропонував хабар в інтересах клієнта. Суддю, зрештою, не відвели, але розгляд питання запобіжного заходу довелося відкласти на наступний день.

Людина зі звʼязками

Вранці 6 червня захист уже ніяких клопотань не заявляв і учасники близько трьох годин висловлювалися по клопотанню. Нарешті прозвучало і прізвище клієнтки адвоката Носова — це голова правління банку «Альянс» Юлія Фролова. Офіційно вона оголошена у розшук у справі розкрадання 716 мільйонів гривень НЕК «Укренерго» за незаконною схемою продажу електроенергії. У березні цього року НАБУ оголосило, що завершило розслідувати щодо Фролової і ще трьох підозрюваних, включаючи бізнес-партнера Ігоря Коломойського Михайла Кіпермана, який вважається організатором злочину.

Носов нібито зустрівся із людиною, яка не мала формально жодного відношення до кримінальної справи його клієнтки, але дуже добре орієнтувалася в ній. Ця особа, залегендована як Петренко, у минулому співробітник правоохоронного органу, а сьогодні айтівець, який ще має гарні контакти в НАБУ і САП.

Вся версія обвинувачення по суті виникла на показаннях цього свідка. Почалося, начебто, з того, що Петренко похвалився контактами в НАБУ чоловіку на імʼя Павло, який поки що не має ніякого статусу в справі. У свою чергу, Павло відповів, що знає адвоката, який захищає когось по справі НАБУ — це щось про розкрадання коштів групою осіб та їх легалізацію через банк «Альянс». І що клієнтка цього адвоката планувала співпрацювати зі слідством, щоб помʼякшити покарання. Павло проявив ініціативу і запитав, чи може дати знайомому адвокату телефон Петренка, якщо той потребуватиме допомоги в комунікації з НАБУ.

Адвокат начебто не забарився. Зʼясувалося, що він захищає голову правління банку «Альянс» Юлію Фролову. Кримінальна справа негативно впливає на репутацію банку, тому підозрювана, хоча і переховувалася від правоохоронців, але насправді нібито хотіла максимально сприяти слідству і була готова на угоду про визнання винуватості. Її адвокат зустрічався із прокурором і детективом шодо угоди. Там йому назвали умови – визнання вини, надання викривальних показань і часткове відшкодування збитків. Але далі ні адвокат, ні підозрювана на звʼязок із прокурором не виходили.

У Петренка після знайомства з Носовим склалося враження, що він, можливо також у змові з іншими адвокатами та невстановленими особами, бажає надати хабар НАБУ і САП в інтересах Фролової. Свідок розповів знайомим детективам про Носова і ті йому порадили писати заяву про злочин. 11 травня свідок Петренко офіційно звернувся до НАБУ.

До своєї заяви він долучив роздруківку з месенджеру Signal, з якої видно, що адвокат Носов ініціював першу зустріч. 9 квітня він написав: «Вітаю вас. Мене звати Олексій. По Фроловій. Вас мали попередити». Петренко підтвердив, що мав попередню розмову з особою на імʼя Павло. 10 квітня Носов знову пише: «Приветствую! Удобно встретиться?» Петренко: «Приветствую! Да». При зустрічі, як стверджує Петренко, Носов дав список із пʼяти пунктів, які він хоче для своєї підзахисної:

відновлення досудового розслідування зі стадії ст. 290 КПК України;

зміна кваліфікації дій підозрюваної;

виділення епізоду щодо Фролової в окреме провадження;

визначення підслідності за іншим органом (національною поліцією);

передача справи за відслдністю.

Матеріали негласних слідчих дій наразі оприлюднювалися тільки фрагментарно. НАБУ традиційно опублікувало невеликий відеоролик в себе на сайті, хоча при обранні запобіжного заходу слідча суддя мала тільки протоколи (стенограми).

Отже, 10 квітня між Петренком і Носовим відбувається перша зустріч. Наступного дня Петренко пише заяву в НАБУ. 16 квітня суд дає дозвіл на НСРД.

Тільки майже через місяць, 10 травня, відбувається зустріч, інформацію з якої оприлюднили детективи.

У ресторані «Стейкхауз» Петренко запитує Носова про дорожню карту. Носов посилається на «тот списочек». Петренко розуміє про що мова і відкриває на телефоні фото. Чоловіки проходяться ще раз по пунктах. Адвокат каже, що після постанови про виділення матеріалів або зміни підозри «мы даем, передаем первую часть». Петренко запитує про приблизний аванс. Носов нахиляється від столу і ніби показує щось на телефоні.

Петренко: Ага. 100 тысяч, да? Ето в зеленых, Леша?

Адвокат: Сейчас, секунду, сорри (його перебиває вхідний дзвінок)… Встретились, закрыли етот етап. После етого они передают материали. Сейчас, секунду. Я перезвоню, я на встрече. Да, давай (говорить у телефон). После етого они завершают етот список.

Петренко: Ну второй, передача материалов.

Адвокат: Передача материалов, да в нацпол. И ми передаем столько же.

Петренко: Тоже, тоже сто, да?

Адвокат (погоджується умовним знаком, киває головою вниз): Все быстро. Если получается, то на следующей неделе уже начать.

Петренко: На следующей неделе можем начать.

На уточнююче запитання адвокат відповідає, що 100 тисяч «ето только туда, только в прокуратуру».

Вже 14 травня в ресторан «Пікнік» Петренко приніс фейкову постанову про відновлення досудового слідства. Адвокату вона сподобалась і він вийшов на вулицю з кимсь поговорити.

Через пʼять хвилин Носов повертається і каже, що «у нас все окей». Але категорично позиція, щоб іще щось було —зміна кваліфікації чи зміна підозри. Петренко відповідає, що мусить отримати фідбек від людей. Адвокат відповідає, що коли все так, то завтра ввечері не питання і вони узгодять час і місце. У свою чергу, Петренко висловлює побажання по першому етапу: щоб йому не довелося перераховувати, щоб адвокат упакував, щоб хоча б по десятці було.

Останній контакт між Носовим і Петренком, який згадується у матеріалах справи, це телефонний дзвінок 17 травня. Носов пояснює: «Я говорил только что с ним, он попросил меня встретиться посмотреть, не поменялся ли текст. Если не поменялся, то все документи передадут сразу. Так удобно будет? Уточни пожалуйста у людей». Петренко відповідає, що текст постанови уже набраний і підписаний. Чи відбулася далі між ними зустріч і чому обірвалося спілкування, невідомо. Але прокурор вважає, що висловлення пропозиції зафіксовано і цього досить для підозри. До місця і часу передачі коштів не дійшло. Але, на думку прокурора, Носов сприймав імітаційні документи як правдиві і що його пропозиція хабара акцептована.

«Усе розповім, коли це мені не зашкодить»

НАБУ має робочу версію, що підозрюваний діяв не сам і мав спільників. Світло на це можуть пролити його месенджери.

При обшуку один мобільний телефон Носов показав детективу, дав погортати, але не назвав пароль. Інший телефон, робочий з адвокатською таємницею, навіть відмовився включати. Наразі обидва телефони вилучили.

У судовому засіданні Носов відмовився будь-як коментувати записані розмови. Він повідомив, що за такий короткий час не встиг звʼязатися з Фроловою. А тому обтяжений адвокатською таємницею і не може розголошувати подробиць співпраці з клієнткою.

Відтак викручуватися доводилося його адвокатам. Захист серед іншого говорив про провокацію, бо пропозиція хабара могла натяками походити від агента НАБУ. Дорожня карта для Фролової нібито юридично недолуга, адже досудове розслідування було завершене і зарпопоновані кроки начебто було неможливо реалізувати. Але прокурор на це відповідав, що записи розмов красномовно свідчать, що Носов сприймав список із пʼяти пунктів цілком серйоно і обговорював його із Петренком. Коли прозвучало запитання про «100 тисяч зелені», адвокат не висловив праведного обурення, не пригрозив заявити у правоохоронні органи, а спокійно продовжив розмову.

Носов сказав, що має власну версію подій готовий її розповісти, коли буде впевнений, що це буде для нього безпечно.

— Я ніколи нікому не давав хабара, не планував цього робити і не порушував закон. Якщо б я хотів вести діяльність саме так, я б точно не ставав публічним адвокатом. Ситуація перекручена. Зустрічі мали місце, але точно не для того, щоб корупційним шляхом вирішити будь-яке питання. Я готовий пояснити і слідству, і публічно, як це відбувалося, але тоді, коли це мені не нашкодить і допоможе, — зазначив Носов.

Майно і рахунки адвоката арештували. Прокурор попросив для нього запобіжний захід у вигляді 15 мільйонів гривень застави, посилаючись на його майновий стан. Тільки транспортні засоби Носова оцінили у 10 мільйонів гривень, хоча їх вартість декларувалася у рази менше. Носов не погоджувався і говорив, що така застава непідйомна. А якщо він її не внесе, це дозволить прокурору просити помістити його під варту.

На запитання про доходи Носов відповів, що як партнер АО «Міллер» отримував 200-250 тисяч гривень дивідендів у місяць. Але тепер він безробітний, адже компанія публічно заявила про розірвання відносин із ним.

Під кінець засідання суддя повідомила, що не всі відхрестилися від Носова. Надійшли заяви від охочих взяти його на поруки. Це був голова комітету Національної асоціації адвокатів України з питань інформаційної політики та взаємодії із засобами масової інформації Олексій Шевчук, раніше помічений у публічних конфліктах із засновником АО «Міллер» Масі Найемом. Також заяву подали адвокати Сергій Кудрявцев і Гліб Бялий із юридичної компанії Asters, який був слухачем у судовому засіданні.

По виходу з нарадчої кімнати суддя оголосила, що застосовує до адвоката Носова запобіжний захід у вигляді 12 мільйонів гривень застави.

Автор: Ірина Салій

Джерело: «Судовий репортер»