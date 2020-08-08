Як поліція замовчує інформацію про перше ДТП рівненської слідчої і що відомо про друге

Старша слідча в особливо важливих справах Головного управління Нацполіції у Рівненській області Алла Вертелецька втрапила у перше відоме ДТП у червні 2018-го року. Тоді вона протаранила автівкою стовп і травмувалася сама та травмувала свою колегу.

Наприкінці червня цього року слідча знову порушила правила дорожнього руху, наїхавши на пішоходів, зазначає видання «Четверта влада».

В обох випадках вона відмовилась проходити освідування на стан алкогольного сп’яніння. Зразки її крові у 2018-му місяць не могли дослідити. А розслідували справу її колеги, бо на той час Державне бюро розслідувань ще не запрацювало. Покарання слідча уникнула. Цьогорічну пригоду розслідує вже Державне бюро розслідувань.

А чому недорозслідували першу ДТП зі слідчою, ми намагалися дізнатися в поліції, але там цю інформацію приховує начальник слідчого управління Олександр Панасюк.

2-го червня 2018-го на вулиці Чорновола водійка автомобіля «Toyota Camry» не впоралася із керуванням та в’їхала у стовп.

Фото з місця ДТП у 2018-му з групи «Ровно. Твой город / Рівне. Твоє місто», в яку втрапила слідча

Як пізніше з’ясували журналісти UA:Рівне, за кермом перебувала 29-річна старша слідча поліції Алла Вертелецька. Разом із нею в автівці їхала її колега слідча Наталія Жигула.

В поліцейському журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події тоді зазначили, що у водійки виявлені ознаки алкогольного сп’яніння.

Розслідували провадження у справі Вертелецької її ж колеги з Головного управління, що викликало скептицизм у експерта в кримінальному праві.

Спочатку в управлінні нам відповідали, що слідча в’їхала у стовп, бо здійснювала маневр. Хоча інформації про іншого учасника ДТП у її справі поліція не мала.

Жінка, з якою їхала Алла Вертелецька також слідча. Вона зламала ногу, але від претензій до колежанки відмовилась.

Також слідчі не змогли нам пояснити, чому в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень зазначено, що водійка була у стані сп’яніння. Обіцяли, що будуть допитувати поліцейських, які прибули на місце. Окрім цього, слідчі місяць не могли перевірити зразки її крові, які відібрали тоді, на вміст алкоголю.

Але все ж, за словами тодішнього речника поліції, у крові слідів алкоголю експертиза не знайшла.

Дізнавшись про те, що Алла Вертелецька у червні цього року знову потрапила в ДТП, ми відправили запит до головного управління, аби дізнатися більше про ситуацію із пригодою дворічної давності.

У відповіді, що ми отримали від поліції, посилаються на таємницю досудового розслідування, тому інформації нам не надали. Ні, імені слідчого, який розслідував, ні інформації про те, чи закрите провадження, і взагалі, на якому воно етапі, ми не змогли дізнатися.

Адвокатка і медіаюристка ГО «Платформа прав людини» Людмила Опришко вважає, що відмова надати інформацію протиправна.

З її слів, заступник начальника – начальник слідчого управління ГУНП в Рівненській області Олександр Панасюк (він підписував відповідь) дав очікувану відповідь, сховавши інформацію за надійною, як очевидно він думає, ширмою таємниці слідства.

– Якщо оцінювати цю відповідь на запит з правової точки зору, то варто зазначити, що вона не відповідає вимогам частини 2 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Адже для того, щоб відмовити у наданні публічної інформації необхідно провести так званий трискладовий тест.

– Для цього потрібно не тільки назвати закон, який обмежує доступ до запитаних відомостей, але й пояснити, чому їх поширення може призвести до спричинення істотної шкоди, і чому ця шкода буде настільки суттєвою, що переважить суспільний інтерес до інформації.

Втім, як видно із відповіді, такий тест ніхто не проводив, вважає адвокатка. Очільник слідчого управління обмежився посиланням на статтю 222 КПК України, яка охороняє таємницю слідства.

Людмила Опришко вважає протиправною відмову у наданні суспільно необхідної інформації щодо того як поліція розслідувала кримінальне провадження щодо своєї колеги. Фото з архіву

– Якби вимоги закону про доступ до публічної інформації виконувались, необхідно було б пояснити, чому прізвище, ім’я та по батькові слідчого раптом стало відноситись до відомостей досудового розслідування і чому оприлюднення особи слідчого через 2 роки після ДТП стане перешкодою для розкриття злочину, – пояснює Людмила Опришко.

– Або яким чином проведенню досудового слідства може завадити інформація про стадію досудового розслідування, тобто інформація про те, чи триває досудове слідство, чи воно завершене і справу передано до суду.

Оскільки керівник слідчого управління посилається на таємницю слідства, можна припустити, що кримінальне провадження у вказаній справі таки триває, припускає медіаюристка. Інакше важко пояснити наявність таємниці слідства, якщо останнє завершене.

На думку Людмили Опришко, розслідування ДТП, однією з учасниць якої є колега-слідча, є справою підвищеного суспільного інтересу, оскільки вірогідність зловживань і незаконних впливів на результат розслідування є надзвичайно високою.

– Тому у таких випадках поліція зобов’язана інформувати громадськість про перебіг цієї справи. В інший спосіб довіру не завоюєш. Тим більше, коли розслідування триває вже понад два роки.

– Важко сказати чому, але слідчі досі не навчились інформувати ЗМІ про свою роботу і не розуміють, що фактично вони відмовляються комунікувати не лише з журналістами, але й з численною аудиторією, яка буде читати матеріал, – каже медіаюристка.

Ми зв’язались із Олександром Панасюком та пояснили йому аргументи адвокатки, зокрема в частині трискладового тесту. Проте на нього вони не подіяли. Він досі вважає відмову обґрунтованою.

Проте, він все ж сказав, що експертизу крові Алли Вертелецької проводили і алкоголю там не виявили. Тому провадження закрили за відсутністю ознак злочину на стадії досудового розслідування. Щодо інших питань чоловік рекомендує звертатись особисто, при зустрічі, або надсилати запит повторно.

Ми направили скаргу Уповноваженому з прав людини стосовно неправомірної відмови у інформації на запит.

Щодо цьогорічної ДТП слідчої Олександр Панасюк не захотів продовжувати розмову по телефону і після фрази «це не телефонна розмова», вибив дзвінок.

Натомість, саме ж Головне управління поліції Рівненщини після другої ДТП Вертелецької повідомило, що її звільнять. І вона на початку липня подала декларацію перед звільненням, де вказала авто «Nissan Juke», на якому і збила двох жінок.

Авто, на якому слідча наїхала на пішоходів. Фото із сайту «Все»

Відділ комунікації поліції Рівненської області повідомляє, що слідча 26-го червня близько 23-ї години, виїжджаючи автомобілем заднім ходом, допустила наїзд на двох пішоходів, які йшли вулицею 16-го Липня.

У однієї постраждалої медики діагностували забої колін, у іншої – забій спини. Обох після надання допомоги відпустили та не госпіталізовували.

І знову пишуть, що поліцейська за зовнішніми ознаками перебувала за кермом у стані алкогольного сп’яніння, однак від проходження освідування відмовилася. На неї поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Усі матеріали передали до Державного бюро розслідувань.

Спеціалістка зі зв’язків з громадськістю та ЗМІ Територіального управління ДБР у місті Хмельницькому Катерина Герасімук розповіла нам, що справу передали з поліції майже відразу, тому говорити про затягування не варто.

Не варто також поки говорити і про стан сп’яніння слідчої. У ДБР розслідують справу за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу – порушення правил дорожнього руху. За цієї статтею відкривали провадження щодо слідчої і два роки тому.

Санкція статті передбачає штраф до 1 700 гривень, або виправні роботи до двох років, або арешт до шести місяців, або обмеження волі до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років, або без такого.

Якщо виявиться, що жінка була п’яною, то справу перекваліфікують, каже Катерина Герасімук. Наразі факт можливого перебування поліцейської в стані алкогольного сп’яніння встановлює слідство. Чи отримувало ДБР зразок крові Алли Вертелецької нам не змогли сказати, пославшись на те, що слідчий поки вивчає матеріали справи.

Що почути версію Алли Вертелецької чому її звільнили, ми їй зателефонували. Розмова тривала 13 секунд.

– Я Алла Максимчук, журналістка «Четвертої влади»…

– До побачення журналісти.