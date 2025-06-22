Як у волинській поліції “відкат” просили

Ексначальника управління логістики та матеріально-технічного забезпечення волинської поліції судили за відкати, які він вимагав із фірми-переможця тендерів, які проводило його відомство. За 3-5 відсотків із закупівлі колишній правоохоронець Андрій Коваленко обіцяв безперешкодне підписання актів виконаних робіт та будь-яке інше сприяння підряднику.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 16 червня 2025 року, зазначає Центр журналістських розслідувань “Сила правди”.

У 2023 році Головне управління Національної поліції у Волинській області провело два великих тендери. Один – щодо капітального ремонту ізолятора у Ковелі ціною у понад 10 мільйонів гривень, а інший – на капремонт відділення поліції у Маневичах на суму 6,5 мільйона. В обидвох перемогла компанія «СМ-Рембуд» з Турійська Ковельського району.

На той час начальник управління логістики та матеріально-технічного забезпечення Головного управління Нацполіції у Волинській області Андрій Коваленко, який відповідав за документи для закупівель, вирішив підзаробити. Він зустрівся з директором ТОВ «СМ-Рембуд» у жовтні 2024 року, щоб обговорити розмір відкату.

«Обговорив пропозицію надавати йому неправомірну вигоду в розмірі від трьох до п`яти відсотків від суми надходжень з державного бюджету на рахунки підприємства за виконані роботи по об`єктах», – йдеться у вироку.

До слова, загальна сума угод ГУ Нацполіції Волині із підрядником, щодо яких велися «розмови», – 16,5 мільйона гривень, відповідно 3–5% від цієї суми – це від 495 до 825 тисяч гривень «відкату».

Натомість Коваленко пообіцяв за ці кошти вплинути на одного з заступників начальника ГУНП Волині.

«Обговорив пропозицію з метою протиправного збагачення та задля здійснення впливу на заступника начальника ГУНП у Волинській області щодо забезпечення безперешкодного прийняття рішень про укладення з підконтрольними субʼєктами господарювання договорів за результатами проведених ГУНП у Волинській області процедур закупівель, додаткових угод до договорів підряду, підписання документів, які стосуються контролю відповідності обсягів, якості, вартості виконаних робіт, врахування при цьому коригуючих дефектних актів, їх подальше прийняття, а також безперешкодне підписання актів про приймання виконаних підрядником робіт», – йдеться у вироку суду.

Кримінальне провадження проти тоді ще поліцейського відкрили через 8 днів після того, як він зустрівся з керівником фірми-підрядника. У вироку йдеться, що директор підприємства за два місяці після зустрічі передав Андрію Коваленку перший «транш» – 50 тисяч гривень.

Відомо, що з 18 січня 2025 року Андрія Коваленка відсторонили від роботи, а з 20-го січня і до 18 квітня 2025-го він перебував під нічним домашнім арештом. Згодом запобіжний захід змінили на особисте зобов’язання з огляду на сімейні обставини.

Розслідування щодо правоохоронця завершили доволі швидко і вже наприкінці березня справу передали на розгляд Феміди.

На суді експравоохоронець у вчиненому розкаявся і просив його суворо не карати та призначити покарання у вигляді штрафу в межах санкції статті про зловживання впливом. До слова, поліцейський є учасником бойових дій та виховує двох неповнолітніх дітей.

Суддя Луцького міськрайонного суду Володимир Хилюк визнав винним начальника управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУНП Волині Андрія Коваленка у зловживанні впливом та одержанні хабаря. Але, призначаючи покарання, взяв до уваги розкаяння та що злочин відноситься до нетяжких. Тож колишньому правоохоронцю присудили 55,3 тисячі гривень штрафу. Також він має заплатити до держбюджету понад 3 тисячі гривень за проведені експертизи. Водночас суд скасував арешт на речі Коваленка, серед яких 2 телефони, планшет і блокноти.

Вирок ще не набрав сили, засуджений ще має право на апеляцію.

Невдовзі після затримання та оголошення підозри посадовець звільнився з органів поліції.

Щодо тендерів, то замовлені роботи на обох об’єктах на момент зустрічі поліцейського із керівником фірми-підрядника тривали.

Перший тендер з капітального ремонту ізолятора в Ковелі, провели на початку 2023-го. Того ж року 8 березня уклали договір із «СМ-Рембуд», який серед трьох учасників збив очікувану ціну найсуттєвіше: з 11,4 мільйона гривень до 10,1 мільйона. Усю суму за договором, який діяв до грудня 2024-го включно підприємству виплатили. Документи з боку ГУ Нацполіції в області підписував заступник начальника Віталій Ковальчук.

Орієнтовний план фінансування щодо ремонту ізолятора. Джерело: prozorro.gov.ua

Іншу закупівлю з капітального ремонту першого поверху відділку поліції №1 у Маневичах провели влітку 2023 року. І тут підряд дістався «СМ-Рембуду» закономірно, бо компанія дійсно з-поміж чотирьох учасників запропонувала найнижчу ціну – 6,5 мільйона гривень.

Відтак Андрію Коваленку був сенс говорити про «відкат» із директором компанії, оскільки роботи, а, отже й виплата коштів, були розділені по роках – до 2025-го включно. До речі, за останньою угодою, капремонт продовжили до кінця 2026 року при тій же вартості робіт.

Орієнтовний план фінансування щодо ремонту відділку поліції в Маневичах. Джерело: prozorro.gov.ua

ТОВ «СМ-Рембуд» зареєстроване в 2017 році у Турійську з основним видом діяльності «організація будівництва будівель». Серед засновників і бенефіціарів фірми значився Олександр Мазуркевич, який до серпня 2024 був і директором. Нині керівником фірми є Юрій Баран, а бенефіціаркою – Ольга Мазуркевич.

Раніше Олександра Мазуркевича судили за те, що будучи інженером з технічного нагляду він підписав акт про прийняття виконаних будівельних робіт, у якому були недостовірні дані. Тоді Олександр Мазуркевич визнав свою вину і відшкодував збитки, а суд звільнив його від кримінальної відповідальності. Крім того, Володимирський суд розглядає справу за підозрою правоохоронців, що Мазуркевич як директор «СМ-Рембуд» міг привласнити понад 344 тисячі під час капремонту даху ліцею села Суходоли Володимирської громади.

У «СМ-Рембуд» працює 25 осіб. 2022 рік вона завершила з доходом майже 30 мільйонів гривень та з пів мільйона гривень прибутку. У 2023-му дохід становив 34 мільйони гривень, а прибуток – 513 тисяч. У 2024 році дохід фірми впав до 11 мільйонів гривень, а прибуток відповідно до майже 118 тисяч. За понад вісім років роботи фірма отримала державних підрядів на понад 197 мільйонів гривень, у 2022 році – близько 10 мільйонів, у 2023-му – на 42,4 мільйона, у 2024-му – на 17,6 мільйона.

Олександр Мазуркевич разом з Ольгою Мазуркевич володіє також приватним підприємством «СМ-Інвестбуд». Основний вид діяльності якого – організація будівництва будівель.

Автор: Юлія Галецька

Джерело: Центр журналістських розслідувань “Сила правди”