Як завдяки Тік-Току рашисти майже навʼязали свого кандидата президентом Румунії

У першому турі президентських виборів у Румунії переміг ультраправий популіст Калін Георгеску, який не має політичного минулого. Опитування йому давали лише 3–8% голосів. Натомість він отримав 22,94%. Згодом Конституційний суд скасував ці результати, вибори відклали до з’ясування всіх обставин російського втручання.

Адже кандидатуру Георгеску просували тікток-акаунти, фейкові новинні сайти і телеграм-канали, які наповнювали дезінформацією за вказівками з Москви. Видання Texty.org.ua розповідає, як Росія вкотре намагалася вплинути на вибори у світі та який зв’язок має російська дезінформаційна кампанія з Україною. Про це йдеться в оприлюднених документах Вищої ради національної оборони Румунії і французького агентства VIGINUM.

Калін Георгеску — переможець, а потім лузер першого туру виборів у Румунії

Розслідування VIGINUM

У лютому 2024 року французьке агентство VIGINUM із захисту від іноземного цифрового втручання опублікувало власне розслідування, у якому звітувало про російську дезінформаційну кампанію в 19 країнах ЄС під кодовою назвою «Портал Комбат».

Учасники пропагандистської мережі поширювали російські наративи в європейських країнах і намагалися знизити рівень підтримки України. Свої «новини» вони публікували на спеціально створених для цієї кампанії «лайно-сайтах», які видавали за респектабельні ЗМІ.

За даними VIGINUM, «Портал Комбат» — частина глобальної мережі впливу Doppelganger. Останньою керує представник путінської адміністрації Сергій Кирієнко. Раніше Texty.org.ua вже розповідали, як ФБР викрило цю мережу, через яку росіяни поширювали свою дезінформацію на весь світ.

VIGINUM виявило, що до мережі «Портал Комбат» входять 193 так звані інформаційні портали, які поширюють російський контент у Європі й мають схожі характеристики. У випадку з просуванням кандидатури Каліна Георгеску на виборах у Румунії росіяни залучили до своєї кампанії ще й проплачені тікток-акаунти з мільйонними аудиторіями, а також телеграм-канали.

Слідчі агентства VIGINUM довели, що учасники мережі «Портал Комбат» не публікують оригінального контенту. Натомість вони ретранслюють думки, які походять переважно з акаунтів у соцмережах російських або проросійських осіб, а також прокремлівських медійних агентств.

«Вибори в тіктоці»

Після скасування результатів першого туру виборів нинішній президент Румунії Клаус Йоганніс (не балотувався, оскільки добігає кінця його другий термін) оприлюднив докази впливу Кремля на вибори в цій країні. Йдеться про документи Вищої ради національної оборони Румунії, які містять докази агресивної агітації на користь кандидата Каліна Георгеску з порушенням закону.

Румунські спецслужби дійшли висновку, що для просування Георгеску росіяни поширювали в країні фейкові новини і пропаганду. Окрім того, створювали в суспільстві протестні настрої й намагалися знизити рівень підтримки України владою Румунії.

Десятки фейкових новинних сайтів і телеграм-каналів із російськими кураторами впливали на передвиборчу кампанію Каліна Георгеску.

Богдан Пещир, який витратив на просування агітаційного контенту в тіктоці 1 млн євро, і його кандидат у президенти Калін Георгеску

Згідно зі звітами Вищої ради національної оборони Румунії, найбільший вплив мала розкрутка персони Георгеску в мережі тікток. За це відповідав програміст Богдан Пещир із міста Брашов. В оприлюднених документах слідчі вказують, що саме він витратив більш ніж мільйон євро на передвиборчу кампанію Георгеску в популярній соцмережі.

Адміністрація тіктоку підтвердила, що з акаунта bogpr, який належить Пещиру, наприкінці листопада проходили платежі іншим користувачам соцмережі з мільйонними аудиторіями. А вони, своєю чергою, розподіляли гроші між своїми підписниками за публікацію агітаційного контенту на підтримку Каліна Георгеску. Такий контент користувачам пропонували під виглядом розважального.

За даними румунських спецслужб, у кампанії з просування Георгеску в тіктоці взяло участь щонайменше 25 000 підкуплених власників акаунтів, а їхніми діями злочинці керували через месенджери, зокрема через телеграм.

Агітацію в тіктоці за цією схемою оплачували через автоматизовану платформу FameUp, якою полюбляють користуватися автори контенту. У деяких випадках блогерам надходили листи на електронну пошту від компанії FA Agency, яка буцімто базується в Південно-Африканській Республіці, хоча має офіс у Варшаві.

У надісланих листах власникам тікток-акаунтів пропонували «працювати задля благополуччя Румунії», розміщуючи агітаційні відео за оплату розміром тисяча євро.

На сторінку Богдана Пещира bogpr за час агітації підписалося майже 200 тисяч користувачів тіктоку. А проплачені акаунти почали особливо активно публікувати контент за кілька тижнів до початку виборів. За свідченнями румунських спецслужб, їм не вдалося вчасно виявити цю мережу, адже агітаційні відео розміщували з різних IP-адрес.

«Портал Комбат»

Як стверджують слідчі VIGINUM, мережа «Портал Комбат» через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення в Україну сфокусувалася на західних державах. Головна мета — сформувати позитивне ставлення громадян європейських країн до «спеціальної військової операції», а також знищення іміджу України та її лідерів.

Мережа «Портал Комбат» намагалася охопити якомога більшу аудиторію в Європі. Задля цього планувальники ретельно відбирали наративи російської пропаганди з урахуванням особливостей цільової аудиторії.

Свій контент росіяни поширювали за допомогою автоматизованих процесів і пошукової оптимізації. Такі публікації вводили читачів в оману й поляризували думки людей задля створення напруженості в суспільствах цільових країн.

У розслідуванні VIGINUM також ідеться про те, що важливу роль у поширенні брехні мережею «Портал Комбат» відіграла компанія TigerWeb, що займається створенням і просування сайтів (базується в окупованому Криму). Саме цей сервіс створював портали, якими користувалися росіяни спочатку для обману українців, а вже потім для того, щоб розсварити громадян у країнах Західної Європи.

Сайти мережі мають схожі доменні імена та спільну IP-адресу, яка прив’язана до серверів на території Росії. Під кожен із них створили окремий телеграм-канал і акаунт у російській соцмережі «ВКонтакте».

З березня 2024 року «Портал Комбат» розширив свою мережу для поширення фейкових новин на весь Європейський Союз та кілька держав Африки й Азії. А його «екосистема» зросла з 193 до 224 «інформаційних» порталів.

Румунія — важливий союзник

Все ще чинний президент Румунії займав конструктивну проукраїнську позицію. Без зайвого афішування Румунія налагодила нові логістичні шляхи з Україною, які особливо стали в пригоді, коли польські фермери блокували кордон. Також Румунія налагодила постачання пального, активно розвивалася військова співпраця. Докладніше про це ми писали у своїй статті тут.

Щодо російського просуванця Каліна Георгеску, то він не раз критикував рішення НАТО і ЄС. Заявляв, що продовження війни в Україні вигідне Сполученим Штатам, а розміщення американської зброї на території Румунії називав небезпечним. Обіцяв зупинити експорт українського зерна і військову допомогу Україні. Казав, що любить російську культуру, висловлював повагу президентові РФ Путіну.

Румунія — перша держава вільного світу, яка вжила таких радикальних заходів, як скасування результатів виборів, щоб захиститися від російського впливу. Цей досвід варто детально вивчити іншим демократіям: як розпізнати загрозу через маніпулювання громадською думкою в тіктоці й телеграмі і як рішуче реагувати на такі явища.

Автор: Михайло Тимошенко

Джерело: TEXTY.ORG.UA