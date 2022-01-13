За какие суммы продают депутаты-коррупционеры свои «услуги»

В конце октября директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник сообщил, что в его ведомстве находятся более десяти заявлений, в которых говорится о возможном получении депутатами парламента зарплат «в конвертах». Слухи о том, что народные избранники могут получать деньги за «нужные» голосования ходят уже давно, при этом никаких официальных уведомлений о подозрении по этому поводу пока никто не получал.

В этом заявлении Сытника речь шла исключительно о депутатах Верховной Рады, но кроме них в Украине избрано несколько десятков тысяч депутатов местных советов, которые тоже нередко попадают в коррупционные скандалы отмечает издание hromadske.ua.

Изучив судебные решения за последние годы, а также сайты областных прокуратур и правоохранительных органов, удалось сформировать прайс-лист вероятных «расценок» за нужные решения от депутатов разных уровней.

Сколько нужно дать, чтобы протащить необходимые изменения в законах или принять то или иное решение местного совета?

За какую сумму депутаты готовы передать в собственность или многолетнюю аренду десятки гектаров ценных земель?

В какую сумму народные избранники оценивали свою помощь с закрытием уголовных дел, невмешательством в бизнес, содействии закупкам или получении разрешений?

Фото: Анастасия Селицкая / hromadske

Дела НАБУ

По версии обвинения, два народных депутата 8-го созыва вместе с сообщниками получили более 300 тысяч долларов в качестве взяток. Взамен они якобы предлагали пакет услуг по лоббированию изменений в законодательство, влияние на судей, прокуроров и местных чиновников. Разоблачить схему удалось благодаря спецоперации НАБУ с привлечением детектива под прикрытием («агента Екатерины»), которая готовилась к операции более года, перенимая опыт у коллег из американского ФБР. Дело уже более двух лет слушается в Высшем антикоррупционном суде, но никак не удается провести даже предварительное заседание. Подавляющее большинство заседаний срывается из-за неявки кого-то со стороны защиты. Бывшим депутатам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, но с такими темпами существует риск закрытия дела из-за истечения срока давности.

По версии обвинения, глава села Гвоздов Васильковского района Киевской области в сговоре с депутатом сельсовета, требовали и получили более 8,6 млн грн от местных бизнесменов, которые хотели арендовать 26 га с правом выкупа. Сейчас дело рассматривается в Высшем антикоррупционном суде. Если вину обвиняемых докажут, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

По версии антикоррупционной прокуратуры, глава Черновицкого облсовета просил у местного предпринимателя 200 тысяч долларов за передачу в аренду санатория «Брусниця». Обвинение считает, что чиновник успел получить 180 тысяч долларов и даже пытался уничтожить часть документов перед обыском — порвал их и смыл в унитаз. Интересно, что брать его на поруки пришли народные депутаты Власенко, Ивченко, Волынец, Крулько и Лабунская из парламентской фракции «Батькивщина», но суд им отказал. В настоящее время дело рассматривается в Высшем антикоррупционном суде. Обвиняемому чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией.

По версии прокуратуры, в 2016 году глава Битицкого сельсовета в Сумской области требовал у предпринимателя 120 тысяч долларов за передачу в пользование 600 га земли. Обвинение утверждает, что в мае того же года чиновник вместе с сообщником получили более 2,5 млн грн, после чего их задержали. В настоящее время это дело рассматривается в Высшем антикоррупционном суде. Обвиняемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

По версии обвинения, депутат Хмельницкого областного совета за 50 тысяч долларов обещал исполняющему обязанности директора Каменец-Подольской школы-интерната «Славутинка», у которой заканчивался контракт, обеспечить ей победу в предстоящем конкурсе на должность директора и помочь с возобновлением финансирования на сумму более чем 20 млн грн для строительства спортзала с бассейном. Депутат был задержан в гостинично-ресторанном комплексе, записанном на имя его жены. Сейчас это дело рассматривается в Высшем антикоррупционном суде. Обвиняемому грозит до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Депутата Одесского облсовета и заместителя Измаильского прокурора задержали в 2017 году во время получения 40 тысяч долларов от руководителя местной агрофирмы. Прокуратура указывает, что в обмен на деньги предпринимателю обещали не мешать бизнесу. Дело сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде. Обвиняемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В сентябре 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении народному депутату из «Слуги народа» и его неофициальному помощнику из-за вероятной взятки в 13 тысяч долларов. Депутат якобы должен за эти деньги внести поправки в проект Закона Украины «Об управлении отходами«. Детектив «под прикрытием», выдавая себя за представителя иностранной компании, утверждал, что хочет построить мусороперерабатывающий завод в Киевской области, но для таких масштабных инвестиций якобы нужно вносить изменения в законодательство. По версии прокуратуры, во время встреч парламентарий с посредником просили у бизнесмена деньги для себя, а также обещали «закоррумпировать» других членов комитета. Позже посредник получил 13 тысяч долларов, 10 из которых назначались депутату. Далее планировалась передача еще 200 тысяч долларов для подкупа других членов комитета и дополнительно 3% акций мусороперерабатывающего завода для депутата. Но из-за «слива» информации детективы вынуждены были остановить спецоперацию. Интересно, что во время избрания депутату меры пресечения правоохранители озвучили вероятные расценки за лоббирование депутатами законопроектов: в материалах дела говорилось, что народные депутаты ежемесячно могли получать от 5 до 10 тысяч долларов за поддержку различных инициатив в парламенте, а руководители комитетов — около 20 тысяч. Дело рассматривается в Высшем антикоррупционном суде. Обвиняемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Как замглавы ОП Татаров и его «команда» захватили контроль над «теневыми схемами» Киева

По версии следствия, глава Харьковского областного совета в сговоре со своим заместителем и адвокатом получили 1,05 млн грн за то, чтобы оставить в должности руководителя коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский областной совет. НАБУ отмечает, что взятку передавали по частям, и при передаче последней подозреваемых задержали. После этих событий глава облсовета подал в отставку.

По версии прокуратуры депутат Киевского облсовета получил от предпринимателя 5 тысяч долларов за влияние на полицейских и помощь с возвращением арестованного автомобиля «Урал». Высший антикоррупционный суд подтвердил взятку всего в 200 долларов, а вот другую часть средств, которые были имитационными, суд признал ненадлежащим доказательством. В результате депутата приговорили к 2,5 годам заключения, но впоследствии Верховный суд отменил приговор якобы из-за нарушения подследственности и вернул дело на новое рассмотрение. Дела Нацполиции, ГБР и СБУ

В июне 2019 года ГБР сообщило о задержании депутата Путильского райсовета Черновицкой области. По версии обвинения, депутат вместе с чиновником сельского совета и местным инспектором полиции обещал за 500 тысяч долларов выделить в собственность предпринимателю из Хмельницкой области 100 га земли. Земельные участки якобы планировалось передавать с помощью фиктивных завещаний от умерших лиц. После получения 200 тысяч долларов чиновников задержали и сообщили о подозрении в мошенничестве, поэтому дело вывели из подследственности НАБУ. В мае 2021 года Каменец-Подольский городской районный суд вернул обвинительный акт в прокуратуру из-за несоответствия его требованиям закона, а в ноябре апелляционная инстанция оставила это решение без изменений. Когда дело все же попадет в суд и будет ли в нем обвинительный приговор, пока неизвестно. Но если вина чиновников будет доказана, им грозит до двенадцати лет с конфискацией имущества. Почему юристы не верят, что дело депутата—коррупционера из «слуги народа» закончится приговором

В мае 2020 года Офис генерального прокурора сообщил о задержании депутата Полтавского райсовета на взятке в размере 160 тысяч долларов от местного предпринимателя. За эти средства депутат якобы обещал повлиять на должностных лиц Госгеокадастра, чтобы те выдали 50 разрешений на выделение участков площадью почти 100 га. В одном из местных изданий писали о том, что для этой сделки депутат привлек местного криминального авторитета, а во время обысков у подозреваемых изъяли 184 тысяч долларов и 244 тысяч гривен. Обвиняемым грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В феврале 2020 года прокуратура Винницкой области сообщила о разоблачении коррупционной схемы с землей. По версии обвинения, депутат Гниваньского городского совета, заручившись поддержкой мэра города и трех других людей, двое из которых являются «уголовными авторитетами», обещал местному бизнесмену помочь в получении 10 га земли. За 100 тысяч долларов они обещали обеспечить голосование депутатов за решение о передаче земли, а также гарантировали, что мэр его подпишет. Дело рассматривается в Винницком городском суде. Один из пособников, который является отцом местного прокурора, пошел на соглашение со следствием и получил 25,5 тысячи гривен штрафа.

В августе 2021 года в ГБР сообщили, что разоблачили на мошенничестве начальника одного из управлений Кировоградской областной налоговой и депутатов Новгородковского и Александровского поселковых советов. Следствие считает, что они требовали средства у директора частного предприятия, которое занималось развитием альтернативной энергетики. За 60 тысяч долларов чиновники якобы обещали закрыть дело в отношении директора об уклонении от уплаты налогов и не вмешиваться в деятельность его компании. Расследование продолжается. Когда Украина дождётся массовых посадок ВИП-коррупционеров

В марте 2021 года прокуратура сообщила о задержании главы одной из территориальных громад Киевской области и его заместителя. По версии следствия, должностные лица требовали 1,4 млн. грн. у местного предпринимателя за гарантированную победу в аукционе по аренде 12 га земли. Землю должны были использовать для строительства многоквартирных домов.

В мае 2019 года ГБР задержало депутата Черниговского городского совета, который, по данным следствия, вместе с другими лицами, требовал у местного предпринимателя 50 тысяч долларов. За эти деньги ему обещали подписать договор субаренды земельного участка для строительства жилого комплекса в Чернигове и согласование всех разрешений. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Приговоры Пять лет назад Transparency International опубликовала анализ 100 решений украинских судов Украины в отношении взяток, в том числе полученных депутатами местных советов. Результаты анализа показали, что лишь пятая часть обвиняемых получила реальные сроки. Причем во многих случаях эти приговоры до сих пор не вступили в законную силу, так как годами пересматриваются разными судебными инстанциями. Через пять лет мало что изменилось. Суды и дальше не спешат выносить приговоры депутатам за взятки. А отдельные решения, все же показывающие реальность такого наказания, касаются депутатов самого низкого уровня. 10 самых громких дел против коррупционеров, которые закончились приговорами * * * В этой публикации не приведены все случаи взяточничества среди депутатов, ведь их было в разы, если не десятки раз больше. И это лишь малая часть существующей в стране должностной коррупции. Чего стоит прайс-лист украинских судей, где описаны случаи, за какие суммы в Украине покупали нужные судебные решения. С другой стороны, даже эти два десятка случаев в отношении депутатов наглядно демонстрируют, что проблема общая для всех регионов Украины. Об этом ярко свидетельствует география взяток. Несмотря на то, что в Украине создана достаточно эффективная система органов, призванных бороться с топ-коррупцией, она никак не решит проблему массовой коррупции, в том числе среди местных депутатов и чиновников. Поэтому очищение судебной системы, изменение процедуры отбора руководителя ГБР, реформа органов прокуратуры, полиции и СБУ остаются критически необходимыми для борьбы со взяточничеством. Именно это в сочетании с институтом репутации, политической ответственностью и электоральной памятью избирателей позволит существенно усложнить жизнь местным депутатам-коррупционерам.

Автор: Вадим Валько, член «Автомайдана», юрист «Центра противодействия коррупции»; hromadske