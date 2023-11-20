Напередодні другої зими Великої війни Україна переживає наймасштабніше бомбардування дронами

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Напередодні другої зими Великої війни Україна переживає наймасштабніше бомбардування дронами

Російські загарбники збільшили кількість запусків «Шахедів» до 500 на місяць, відколи налагодили їхнє виробництво в місті Єлабуга (Татарстан).  Окрім того, регулярний рейс через Каспій з Тегерана доставляє БпЛА-камікадзе зібрані союзниками рашистів в Ірані.

Тож рідкісна ніч минає без 10–30 баражувальних боєприпасів по території України. Якщо за весь 2022-й ворог запустив 440 дронів Shahed-136, то на сьогодні це число наближається до 2000.  Ми переживаємо наймасштабніше бомбардування дронами в історії пише видання

Фото: slovoidilo.ua

Цілями для Shahed-136 стають не лише зернова інфраструктура та порти на Дунаї, а й штаби, РЛС, нафтобази, стоянки та парки. Усе те, що швидко не може змінити позицію. У відповідь ми логічно збільшили число мобільних груп.

На пікапах, вантажівках, будинках на колесах для розрахунків ПЗРК, різних комерційних шасі і навіть у вигляді причепів, які розгортають малу зенітну артилерію відповідно до курсу руху ворожих апаратів.

За співвідношенням зарплати екіпажу, вартості палива, витратників, засобів доставки до ціни дрона чи крилатої ракети це один з найефективніших способів захистити небо від «Шахедів».

При тому ми, звісно, не можемо роздувати штати нескінченно — і так левову частку оборонного бюджету витрачаємо на зарплатню й утримання персоналу.

Фото: rivnenews.com.ua

Але вже відбувся ренесанс малої зенітної артилерії з огляду на сучасні технології. Нічні канали, тепловізійні приціли; оцифроване відео з камери, яку встановлюють на оптику зенітки, надходить на планшет навідника й полегшує прицілювання; різноманітні прилади для тріангуляції (радіочастотні аналізатори) – звісно, це не просто тонни заліза в небо.

Одночасно щільність вогню звичайними великокаліберними кулеметами доповнюють прожектори часів середини минулого століття або сучасні, лазерні цілевказівники-далекоміри, робота РЕБ. Кілбокс у небі – снаряди, уламки, кулі, переносні зенітні ракети, прес радіоелектронної боротьби.

Декілька машин з великим калібром, кулеметами, ПЗРК, старлінком, планшетами, умовною «Нотою», яка глушить зв’язок з дронами – мобільна група.

Фото: Повітряне командування “Південь”

Декілька таких намагаються вийти на маршрут противника, щоб завдати комбінованого вогневого ураження, створити вогневий мішок з різних напрямків, збільшити щільність свинцю на метр.

Росіяни про це знають і програмують польотні завдання так, щоб апарати багато разів змінювали курс,  висоту, притискалися до річок, балок. Намагаються зрозуміти, які маршрути вигідніші і де до цілі може пройти більше машин. Груп десятки й сотні – від «Максимів», «Браунінгів» і ПКТ на станинах до західних «Містралів» і «Стінгерів».

У їхньому формуванні беруть участь не лише громади й держава, а й приватний бізнес і волонтери, бо «Шахеди», які падають плюс-мінус квартал (після ураження), — загроза для кожного. Дуже допомогли гармати Bofors L70 – їх передавали Нідерланди й Литва.

Автоматичні зенітні гармати <i>Bofors L70</i>, які Литва передала Україні

Фото: Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Автоматичні зенітні гармати Bofors L70, які Литва передала Україні

53 одиниці 40 мм артилерії виявилися дуже доречними проти турбогвинтових дронів. Снаряд 40×365R з високою швидкістю і гарною здатністю уражати зберігає ефективність до 4 км. Є дані об’єктивного контролю щодо ураження цілей – і детонація, і загоряння з падінням.

В п’ятницю, уночі збили 9 з 10 Shahed-136.

Позаминулої – 16 з 18.

За день до того – 7 з 9.

Противник збільшує зусилля, але ми контролюємо ситуацію в українському небі. Траплялися випадки прильотів, декотрі були неприємні, але загалом прорвати нашу оборону глибоким повітряним наступом Москва не може, як раніше, долітати “Шахедами” до Києва не може.

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення біля збитого дрона <i>Shahed-136</i>. 27 жовтня 2022 року

Фото: Сайт президента. Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення біля збитого дрона Shahed-136. 27 жовтня 2022 року

А окремі страйки не роблять картини, яка змінить ситуацію глобально. Тяжких людських втрат вони не завдають, залізо в глибокому тилу ми маємо змогу замінити. Нещодавно нам писали в західних ЗМІ – будьте й далі креативними, щоб перемогти РФ. Використовувати приватний супутниковий зв’язок, зенітки середини минулого століття, планшети, пости ЗНОС, тепловізори в єдиній системі (одночасно останнього покоління ПЗРК, тріангулятори дронів і «Максими» з водяним охолодженням) – це вже воно чи ні?

Звичайно, працюють не лише мобільні групи. Були і вильоти авіації, і робота ЗРК, і години роботи РЛС, і штабів, які наводять групи.

Пункт управління зенітного ракетного Харківського полку

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ. Пункт управління зенітного ракетного Харківського полку

Обидві сторони чекають на морози, щоб показати, що змінилося з огляду на досвід сезону 2022-го. Противник накопичує крилаті ракети й балістику, а також дані про збиті ракети й машини, усе масштабніше застосовує крилаті бомби в тактичному тилу.

Ми готуємо ворогові сюрприз, і тепер, коли маємо кілька моделей далеких дронів, причому своїх, а не локалізації іранських виробів, наше завдання – масштабувати виробництво, щоб завдавати РФ більше втрат.

<i>UJ-26</i> Бобер – український камікадзе великої дальності.

UJ-26 Бобер – український камікадзе великої дальності.

І, звісно, чекаємо на авіацію – ковток свіжого повітря в перехопленні і дронів, і тактичної авіації. Ми входимо в другу зиму Великої війни, очевидно, контролюючи ситуацію з ворожими дронами. Найближчий час покаже, що змінилося в намаганнях покласти нам генерацію тепла й електрики.

Автор: Кирило Данильченко ака Ронін

Джерело:  LB.ua
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