Зґвалтування Європи. Як Ілон Маск використовував сексуальний скандал для впливу на британську політику

Мова тут про те, що вже майже чотири десятиліття в Британії діють банди розбещувачів і ґвалтівників, які здебільшого складаються, як стверджується, з молоді пакистанського походження. Вони переслідували переважно білих дівчаток, здебільшого з неблагополучних сімей або з тих, хто перебуває під опікою, пропонуючи їм солодощі, газовані напої та іноді наркотики, а потім ґвалтували їх, причому неодноразово. Тепер Маск і британська опозиція – правоконсервативна Партія реформ – вимагають загальнонаціонального розслідування саме цих злочинів. Уряд же відповідає, що все вже давно розслідувано, треба вживати заходів, а не шукати винних.

Процвітання пакистанських банд ґвалтівників

Цей скандал розпочався влітку 2003 року, коли до Енн Краєр, члена парламенту з Йоркшира, звернулися семеро матерів зі скаргою на соціальні служби та поліцію, які ігнорували прохання захистити їхніх дочок від британсько-пакистанських “бойфрендів”. На думку Енн Краєр, поліція і соцслужби боялися уславитися расистами і воліли замітати скарги під килим. У результаті Краєр саму оголосили расисткою, їй довелося встановити у своєму будинку тривожну кнопку.

Роком пізніше вийшов документальний фільм “Околиця міста” (Edge of the City) про соціальних працівників і спроби батьків зупинити групи молодих чоловіків східної зовнішності, які знайомилися з неповнолітніми дівчатками.

А The Times 2007 року повідомляла про викриття “прихованого світу, в якому східні чоловіки залицяються до молодих білих дівчаток для сексу”. Один із матеріалів вийшов під заголовком: “Якби це були білі хлопці, про це б повідомили раніше”. Проблема не зникла, а влада продовжувала намагатися її не помічати. Наприклад, у липні 2009 року прокуратура припинила справу про грумінг дітей у Рочдейлі до суду, бо було вирішено, що жертва не заслуговує на довіру і що ДНК одного з нападників на її нижній білизні з’явилася з її згоди.

На новий рівень скандал вийшов 2010 року, коли Ендрю Норфолк, кореспондент The Times, почав розслідування діяльності банд розбещувачів у Манчестері. Виявилося, що 53 з 56 обвинувачених, які зазнавали судового переслідування за грумінг після 1997 року, були східного походження, переважно пакистанського.

Свої чи чужі

Місцеві ради, поліція та благодійні організації наполягали, що етнічна приналежність жодної ролі не відіграє. Проте розслідування цих випадків постійно приводили саме до пакистанського ком’юніті у Великій Британії. Відомо, наприклад, що організоване сексуальне насильство над дітьми в Ротеремі (місто на півночі Англії, де велося докладне розслідування таких випадків) почалося не пізніше за кінець 1980-х років, а банди розбещувачів і тоді, і пізніше складалися переважно з пакистанських іммігрантів першого та другого поколінь. Їхніми жертвами між 1997 і 2013 роками стали близько 1400 дівчаток – як правило, вихованок дитячих будинків.

У Великій Британії не існує загальної статистики етнічної приналежності злочинців. У різних регіонах її збирають за різними правилами, і ніхто не зводить дані на рівні країни. Згідно з дослідженнями, загалом склад людей, яких визнано винними у злочинах сексуального характеру проти неповнолітніх, відображає пропорції населення: біла більшість і 1-2% пакистанців.

Але коли справа йде конкретно про банди розбещувачів, картина протилежна, і цьому пропонуються різні пояснення. Багато британців пакистанського походження працюють на ринках і в “нічних професіях”, наприклад таксистами, і вони нібито просто користувалися ситуацією. На це заперечували, що це пояснює можливість, але не мотив: вночі працюють, зокрема таксистами, далеко не тільки пакистанці, проте саме вони становлять непропорційно велику групу серед тих, хто брав участь у діяльності подібних банд.

За однією з версій, злочини відбувалися через ставлення розбещувачів до дівчат як до нижчих істот через те, що ті “займалися сексом поза шлюбом і пили алкоголь”, вважає Кейт Елісія, що 18 років тому стала однією з приблизно тисячі жертв у місті Телфорд, на північ від Бірмінгема.

Як взагалі стала можливою настільки масова сексуальна експлуатація і чому її так довго ігнорували? Кейт розповіла, що після першого зґвалтування пішла в поліцію, де їй пояснили, що якщо вона заявить про це, то вони муситимуть заарештувати ґвалтівника, тож їй “довелося сказати, що все було за обопільною згодою, інакше їй би загрожувала небезпека”, адже в ґвалтівника залишалися друзі на волі.

За версією праворадикалів, місцева влада, здебільшого лейбористи, побоювалася втратити голоси національних спільнот, а поліція потурала їм, а головне, системно ухилялася від розслідувань заради політкоректності та хибно зрозумілої міжетнічної злагоди.

Як каже Кейт Елісія, англійські політики взагалі намагаються уникати складних тем, зокрема обговорення етнічної приналежності злочинців, бо побоюються, що ультраправі підхоплять цю тему.

Професорка Алексіс Джей 2015 року очолила ініційоване консерваторами незалежне розслідування сексуальної експлуатації дітей у Ротеремі та дійшла висновку, що річ не в змові й не в політкоректності. Однак і вона визнавала, що бездіяльність влади пояснюється “бажанням піти назустріч спільноті, яка, як очікується, голосуватиме за лейбористів, і не розхитувати човен, сподіваючись, що саме минеться”.

Назір Афзал, колишній головний прокурор Північно-Західної Англії, – син пакистанських іммігрантів, – пояснив, що на той час прокурори вирішували не висувати обвинувачення, керуючись принципом: “якщо поліція не вважає свідоцтва жертви надійними, то й ми теж”.

В інтерв’ю The Guardian Назір Афзал припустив, що “надмірна чутливість “білих професіоналів” до політкоректності та страх здатися расистами цілком могли сприяти тому, що правосуддя було таким повільним”. Собі дорікнути йому нема в чому: саме він переконав Кіра Стармера, який 2008 року очолив прокуратуру в Англії та Уельсі, що вже закриті справи про сексуальну експлуатацію треба відкрити знову – і це допомогло згодом усвідомити справжній масштаб явища.