Гид потребителя: установка кровельных ферм при возведении зданий

Такие материалы выпускаются из дерева и обрабатываются антипиренами. Кровельные фирмы не подвержены влиянию окружающей среды. Они несут все конструктивные нагрузки крыши, а также ее вес. Прочные фирмы производятся из металлоконструкций, которые считаются долговечными и подходят для всех типов зданий, — отмечают єксперті компании Roof-Art.

Виды ферм

Из металлоконструкций выпускаются двускатные кровельные фирмы, в основе которых лежит треугольник. Такой тип фирмы становится основной несущей кровельной частью строения. Для промышленных зданий универсальными кровельными фирмами становятся двускатные и односкатные. Обычно для жилых домов используются треугольные фирмы, которые надежно защищают все несущие конструкции.

Основные преимущества ферм:

прочность;

долговечность;

износостойкость;

экологичность;

легкость монтажа.

Применяемые фирмы могут быть разными по пролетам, размерам, схеме производства и форме поясов. Данные конструкции отличаются устойчивостью, что особенно необходимо при креплении кровли. Трапециевидные типы имеют большую прочность, небольшой вес и легко монтируются.

Выпуск металлических ферм

Для производства металлических фирм используется специальный профиль, который крепится болтами и саморезами. Все делается максимально быстро и просто, если делать по правилам. Перед монтажом кровельная фирма уже в готовом виде поднимается на определенную высоту и устанавливается. Благодаря креплению линейных связей между раскосами и балками получается прочная конструкция, которая прослужит долгие годы. Для надежности используются специальные фиксирующие элементы. С помощью использования таких элементов фирмы способны выдержать повышенные нагрузки.

Фирмы из металла, имеющие специальные шпренгели широко применяются в беспрогонных конструкциях для железобетонных плит. Как известно, фирмы бывают разными по материалам и назначению и к тому же рассчитаны на многолетний, эксплуатационный срок.

Применение ферм в строительстве

Данные конструкции становятся неотъемлемой частью строительства жилых строений и высотных сооружений. При их сборке учитывается все до мелочей. С помощью прочной сборки обеспечивается максимальная безопасность всех используемых конструкций.

Для каждого здания требуется определенный тип фирмы. К примеру, для мансарды используется специальная фирма. Для нее характерны висячие стропила, которые являются ее конструктивной особенностью. Здесь важно правильное распределение нагрузок, которые необходимо рассчитать с точностью.

В строительстве используются различные типы, подходящие для того или иного вида строений. Здесь применяются выверенные расчеты, благодаря которым гарантируется полная устойчивость применяемых элементов. Для многолетней эксплуатации необходимо все тщательно продумать.