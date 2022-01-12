4 поучительные истории о людях, случайно выигравших кучу денег

Вы бы хотели выиграть в лотерею миллион долларов? А миллиард? Наверняка хотели бы, да и кто в здравом уме стал бы отказываться от такой кучи денег. А теперь представьте, что вы на самом деле выиграли солидную сумму. Думаете, что теперь жизнь наладится, финансовые проблемы решатся, и вы будете кататься как сыр в масле? Подумайте еще разок.

В издании Disgusting Men собрали 4 истории про людей, выигравших в лотерею целую кучу денег. В итоге удача их постигла или проклятье — решайте сами.

Ронни Мьюзик и неудачный наркобизнес

Какой будет первая мысль любого разумного человека, на халяву получившего несколько миллионов баксов? Естественно, эти деньги нужно куда-нибудь вложить, да не просто так, а чтобы они принесли еще больше денег. Именно так и подумал американец Ронни Мьюзик младший, в 2015-м году выигравший в лотерею 3 000 000 долларов.

Как только деньги поступили на счет Мьюзика, он задумался еще крепче — а куда же выгоднее всего пристроить деньги? В недвижимость? В ценные бумаги или золото? А может быть вложить в какой-нибудь бизнес? Пока Мьюзик раздумывал, ему на помощь пришел приятель, выдавший забавную, но справедливую мысль — нынче самую большую прибыль приносит торговля наркотиками.

Ронни эта идея не показалась такой уж и смешной. Подергав за нужные ниточки среди знакомых, он вышел на крупного поставщика метамфетамина и договорился с ним о сделке — речь шла о пятикилограммовой партии наркотиков стоимостью около 300 000 долларов. Купив метамфетамин, Мьюзик отправился на поиски следующего покупателя и нашел-таки человека, который был готов скупить весь товар за 500 000 долларов — им оказался осведомитель, работавший на Бюро по борьбе с наркотиками.

В феврале 2015-го Мьюзик выиграл в лотерею, а уже в сентябре того же года его судили за торговлю запрещенными веществами.

«Мьюзик решил испытать удачу, вложив миллионы долларов в покупку и продажу наркотика. В результате неправильной инвестиционной стратегии ему грозят десятилетия в тюрьме», — заявил на суде прокурор Эд Тарвер.

Ронни Мьюзик получил 21 год тюрьмы, а вот его супруга, которой после развода осталась солидная доля размером чуть больше миллиона долларов, положила деньги на счет в банке — на учебу детям.

Майкл Кэрролл и десять лет кутежей

Девятнадцатилетний Майкл Кэрролл из Норфолка никогда не хватал звезд с неба. Работал мусорщиком, учиться не хотел, но зато всегда мечтал завести семью — сам он еще в детстве остался без отца и рос в семье дяди и тети.

В 2002-м году подруга Майкла забеременела, и он стал раздумывать, где бы разжиться деньгами. На более высокооплачиваемую работу тинейджера без образования никто не брать не хотел, поэтому вместо того, чтобы купить газету с вакансиями, он решил попытать счастье и приобрел лотерейный билет на последний фунт в кармане.

Когда все цифры в билете сошлись, он даже присел — выходило, что он сорвал джекпот размером 9 700 000 фунтов стерлингов (около 500 000 000 рублей по тем деньгам). После того как он получил выигрыш и оказалось, что все это не сон, первые несколько дней Майкл кутил как подорванный — алкоголь, проститутки, наркотики и все в таком духе. Через какое-то время он пришел в себя и, надо отдать ему должное, распределил деньги вполне справедливо: миллион матери, миллион дяде с тетей, миллион матери бывшей жены (да, он уже был женат ранее) и миллион подруге Сандре. Оставшиеся 5 700 000 фунтов стерлингов он оставил себе — и это было ошибкой.

Майкл загулял так, что ему позавидовал бы сам Вакх. Целых десять лет он бухал, нюхал и совокуплялся с проститутками как в последний раз. Брак распался, родственники отвернулись, но Майкла было уже не остановить — теперь он стал настоящим Королем Норфолка, а остальные были нужны лишь за тем, чтобы подносить ему кокаин и раздвигать ноги.

Какого было удивление Майкла Кэрролла, когда в один прекрасный день банк перестал обналичивать его чеки. Оказалось, что за десять лет он прогулял все свое огромное состояние и остался ни с чем.

Сейчас Кэрролл работает лесорубом где-то в Шотландии и заявляет, что жалеет о впустую потраченных годах своей жизни. Он многое понял, и раскаивается за бурную молодость, но, как говорит сам Майкл, «это был десятилетний кутеж всего за фунт — такому соблазну мало кто мог бы не поддаться».

Джеффри Дампье и попытка помочь близким

В 1996-м году Джеффри Дампье выиграл в лотерее штата Иллинойс 20 000 000 долларов. В тот момент он находился в бракоразводном процессе со своей женой, так что она получила половину. Уйти от надоедливого мужа и получить десять миллионов — неплохой задаток на новую жизнь для обыкновенной американской домохозяйки. А вот для Джеффри все сложилось куда печальнее.

Вскоре после развода Дампье встретил девушку по имени Кристалл, женился на ней, и они вместе переехали в домик на побережье Тампа-Бэй. Джеффри предпочел не сорить деньгами, поэтому вложился в бизнес по производству попкорна, но про близких не забывал. Со временем он перевез в Тампа-Бэй молоденьких сестер Кристалл — Викторию и Терри Джексон — которые на тот момент испытывали финансовые трудности.

Поначалу все шло хорошо: бизнес приносил доход, да и семья жила дружно. Все изменилось вечером 26 июля 2005 года, когда Виктория Джексон позвала со двора Джеффри, чтобы тот посмотрел ее барахлящую машину. Когда он вышел, парень Виктории Натаниэль ткнул ему ружье в бок и приказал сесть в минивэн, на котором миллионера в итоге вывезли в лес. Связав Джеффри руки, Натаниэль направил ружье на Викторию Джексон и сказал ей: «Если ты не убьешь его, я застрелю тебя». После этого Виктория подняла свой пистолет и выстрелила Дампье в затылок.

Виктория, Джеффри и Натаниэль

Обоих, естественно, поймали. На суде прокурор заявлял, что целью убийц были именно деньги, но защита настаивала, что это была бытовая ссора, ставшая итогом долгой череды домогательств, которые Виктория терпела от Джеффри. Судья в итоге встал на сторону обвинения и вынес вердикт — пожизненное заключение в тюрьме для Натаниэля и Виктории Джексон.

Кстати, бывшая супруга Дампье предпочла не давать развернутых комментариев по поводу убийства. Сейчас она счастливо живет с новой семьей где-то в Колорадо.

Абрахам Шекспир и роковая красотка

Обычный водитель грузовика из Флориды по имени Абрахам Шекспир даже не думал, что его жизнь так круто измениться, когда покупал в ноябре 2006-го года лотерейный билет. Для Абрахама это была его маленькая забава — на протяжении последних двадцати лет он каждый месяц играл в лотерею, но никогда ему не удавалось выиграть и вшивого пенни. Он и в тот раз ни на что особо не надеялся, но удача все-таки решила повернуться к нему лицом — Абрахам Шекспир выиграл 30 000 000 долларов.

Абрахам тут же купил себе домик в закрытом коттеджном поселке, хороший автомобиль, отдал долги и решил заняться благотворительностью. Он помог с жильем родным, раздал кучу денег знакомым и организовал бизнес с грузовыми перевозками, куда устроил еще нескольких близких людей.

А в 2009-м году Шекспир внезапно пропал. Газетчики заговорили о возможном похищении миллионера, однако налоговая служба склонялась к тому, что Абрахам мог и куда-то сбежать, скрываясь от уплаты налогов. Однако выяснилось, что Шекспир вовсе не сбежал — в 2010-м году его тело нашли под бетонной плитой в строящемся районе города Плант-Сити.

Абрахам и Доррис

Полиция начала раскручивать дело и сразу же вышла на след некой Доррис Мур, с которой Абрахам познакомился в 2009-м. Она втерлась к нему в доверие, пообещав, что сможет помочь миллионеру уйти от налогов, после чего предложила «для сохранности» перевести деньги на ее счет. Как только дело было сделано, Мур предложила Шекспиру прокатиться до одного места в Плант-Сити, где их будет ждать некий «решала». Когда они доехали до пустых новостроек, Доррис выстрелила ему в голову из револьвера и закопала под одной из бетонных плит рядом с пешеходной дорожкой.

Самое интересное, что полиция нашла Мур, отследив перевод денег. На допросе ей задали пару вопросов, после чего она во всем созналась. На что рассчитывала дама, непонятно, но теперь она денег точно не увидит — в 2012-м году ее приговорили к пожизненному заключению.

Может показаться, что хороших историй о выигравших в лотерею вообще нет, и это отчасти правда. Люди, случайно получившие такие баснословные деньги, обычно растрачивают их на разные глупости, поскольку не приучены обращаться с деньгами и слишком уж доверяют всем вокруг.

Новоиспеченный миллионер, а тем более — миллиардер, становится не только жертвой своих сиюминутных аппетитов, но и мишенью для преступников. Именно поэтому умные люди не только хладнокровно стараются обращаться с деньгами, но и обычно меняют имена, раскидывая финансы на счета новых компаний, на которые точно никто не обратит внимание — в том числе и газетчики.

Что делают со своими деньгами те, кто выиграл в лотерее 14 января стало известно, что в пригороде Лос-Анджелеса продан выигрышный билет лотереи…

Так что если вдруг выиграете пару миллионов долларов, незамедлительно меняйте имя, место жительства, создавайте новый счет и входите в контакт с близкими только через проверенного адвоката. И ни в коем случае не празднуйте выигрыш сразу — есть шанс, что веселье может затянуться лет на десять, а потом придется идти работать лесорубом.

Источник: Disgusting Men