Cолдаты неудачи: как в 1981 году наёмники под видом любителей пива пытались захватить страну-курорт

Провальный путч на Сейшельских островах стал началом конца для классического наёмничества.

Президент Беларуси Александр Лукашенко с началом массовых забастовок и акций протеста сначала быстро поменял внешнеполитическую риторику. До выборов 9 августа он обвинял Россию в покушении на белорусскую независимость, но теперь Москва для Лукашенко стала гарантом суверенитета его страны.

Беларусские власти слили главную из летних медийных атак на Кремль — построенную на разоблачении якобы заброшенных в республику из России наёмников. 15 августа задержанных по-тихому отпустили домой, хотя ещё двумя неделями раньше их обвиняли в подготовке беспорядков и переворота в Минске

По версии беларусских властей, речь шла о чём-то вроде классического африканского сценария времён Холодной войны. Тогда небольшие группы наёмников-европейцев, так называемых «диких гусей», свергали неугодные Западу режимы в разных странах Чёрного континента.

Но далеко не все подобные акции оказывались успешными. В 1981 году провал государственного переворота на Сейшельских островах сильно ударил как по репутации белых наёмников в Африке, так и по имиджу стоявшего за ними режима апартеида в ЮАР. «Полёты диких гусей» ушли в прошлое.

Переворот на курорте

Европейцы открыли изначально необитаемые Сейшельские острова в начале 16 века. С тех пор архипелаг пережил несколько волн колонизации и неоднократно менял хозяев. Дольше всех, с 1794 по 1976 годы, островами владела Великобритания. За это время там сложилось население из выходцев с континентальной Африки, Европы, Индии и арабских стран. Оно совсем небольшое: к концу 1970-х годов на островах жило примерно 60 тысяч человек.

В 1976 году Сейшелы получили независимость от Лондона и стали суверенной республикой. Первым президентом государства жители выбрали правоцентриста Джеймса Мэтчема. Политик ориентировался на бывшую метрополию и при этом сотрудничал с марксистской оппозицией. Лидера левых Франса-Альберта Рене он назначил главой своего правительства.

Рене (слева) принимает присягу премьер-министра Сейшельских остров. Справа от него — Джеймс Мэнчем. Виктория, 1976 год Фото из архива Сейшельской республики

Рене своеобразно отблагодарил Мэтчема за доверие. 5 июня 1977 года, когда президент находился с официальным визитом за рубежом, премьер-министр захватил власть и провозгласил себя новым главой курортного государства. Рене заявлял, что он не коммунист, а «социалист Индийского океана», и политика его будет взвешенной и умеренной.

На деле Рене установил на островах классический для Холодной войны просоветский режим. Все партии кроме правящего Народного прогрессивного фронта запретили, несогласную прессу — разогнали, бизнес — национализировали, религиозные организации — ограничили в правах.

Во внешней политике новый режим переориентировался на Танзанию, ключевое социалистическое государство восточной Африки того времени. Сразу по приходу к власти Рене ввёл на острова танзанийских военных. Они обеспечивали безопасность нового режима и обучали новорождённые Сейшельские народные силы обороны.

Несогласные с новыми порядками в стране ушли в подполье или бежали с островов. Сейшельская «белая эмиграция» решила спасти острова от коммунистов через военный переворот. Для этого они искали нужных людей в апартеидной ЮАР, негласной покровительнице африканских наёмников. На роль спасителя островной республики от «красных» выбрали 62-летнего ирландца Майка Хоара по прозвищу Бешеный Майк, культовую фигуру в своём профессиональном цеху.

Дикий гусь

Хоар был отставным офицером британской армии, ветераном Второй мировой войны. Потом он поселился в Южной Африке, где работал бухгалтером и руководил яхт-клубом. В 1961 году офицер вернулся на поля битв уже как наёмник. В это время африканские страны одна за другой получали независимость. Деколонизация привела к серии кровопролитных гражданских войн в молодых государствах. На старую межплеменную вражду накладывались споры о внешней ориентации и пути экономического развития. В разных странах друг с другом воевали сторонники Запада и приверженцы социалистического лагеря.

Майк Хоар во время войны в Конго, 1965 год Фото The Telegraph

Как раз такой конфликт в 1961-1965 годах разыгрался в Демократической Республике Конго. Хоар командовал белыми наёмниками на службе местного антикоммуниста Моиса Чомбе. В разные периоды запутанного конфликта политик то возглавлял центральное правительство, то пытался создать независимое государство в южной провинции Катанга.

Чомбе в итоге свергли конгалезские военные, он бежал из страны и умер в изгнании. Но воевавшие за него европейцы стали знаменитыми. За ними закрепилось прозвище «дикие гуси» — в память о воевавших в разных странах ирландских наёмниках 17 века. Левая печать по всему миру клеймила «гусей» алчными головорезами и проводниками неоколониализма. Правые СМИ же позиционировали их как благородных авантюристов и защитников Африки от коммунизма.

Кадр из художественного фильма «Дикие гуси» (1978) В роли полковника Фолкнера (в центре) — британский актёр Ричард Бёртон

После службы в Конго получивший звание полковника Хоар отошёл от приключений. Он консультировал воевавших в Африке белых наёмников, занимался гражданским бизнесом и писал мемуары. Ирландец поучаствовал в работе над снятым на основе собственных воспоминаний британским фильмом «Дикие гуси». Личность «Бешеного Майка» послужила прообразом главного героя ленты — полковника Фолкнера. Некоторые из реальных наёмников даже получили там роли-камео.

Плёвое и правое дело

Бескомпромиссный антикоммунизм оставался альфой и омегой мышления Бешеного Майка. Поэтому в 1978 году именно Хоару сейшельские эмигранты предложили свергнуть левое правительство на Сейшелах. Наёмник согласился и начал планировать переворот.

Уже на этой стадии Хоар столкнулся с рядом трудностей. Легитимного президента Мэнчема, которого планировалось усадить в президентское кресло вместо «узурпатора» Рене, устраивала жизнь в Великобритании. На словах Мэнчем соглашался, что Сейшелы надо спасать от коммунистов, но реальными делами политик заниматься не хотел.

Джеймс Мэнчем в эмиграции, 1980-е года Фото The Telegraph

Фактически «белосейшельцами» руководили двое бывших чиновников Робер Фришо и Эдди Камилл. Они торопили наёмников с выступлением, заявляя, что переворот в стране-курорте станет простым делом для опытных военных. Эмигранты уверяли, что сейшельский народ как один ждёт освободителей, создаваемая режимом Рене армия — потешные войска, а её танзанийские учителя ненамного компетентнее.

Как пример Фришо и Камилл приводили Хоару его французского коллегу Робера Денара. В 1975 году тот путём бескровного переворота привёл к власти на соседних с Сейшелами Коморских островах президента Али Суалиха. Тот затем увлёкся левыми идеями, чего антикоммунист Денар не стерпел. В 1978 году француз получил выгодный заказ на новый переворот уже против Суалиха. Наёмник сверг бывшего партнёра так же легко, как и тремя годами раньше привёл его к власти.

Сейшельские эмигранты убеждали, что 70% островитян поддерживают антикоммунистическое подполье. Глава эмигрантского правительства Жерар Оаро заявлял, что единственной проблемой для наёмников станут танцующие от счастья на улицах люди.

Столь же просто будет свергнуть коммунистов и на Сейшелах, а вот если затянуть, то там запросто появятся военные из Кубы, Северной Кореи или даже Советского Союза, и сил одних наёмников станет мало, — пугали «белосейшельцы» Бешеного Майка.

Переворот эконом-класса

Первоначальный план операции предполагал бюджет в пять миллионов долларов США. Но реальные возможности сейшельских эмигрантов были гораздо скромнее. Попытки отложить выступление и насобирать нужную сумму успеха не дали.

В конце 1981 года наёмникам пришлось действовать с бюджетом меньше чем в 300 тысяч долларов. Почти весь фонд был должен уйти на зарплаты исполнителям. Поэтому Бешеный Майк вынужденно отказался от полевых учений, закупок тяжёлого вооружения, аренды транспорта и ряда других мероприятий. На какое-то время наёмник решил, что сейшельское дело — гиблое. Он хотел отказаться от задания, но любовь к приключениям вместе с антикоммунистическими убеждениями оказались сильнее.

Используемый людьми Хоара шеврон с гусём Фото из архива Ипполито Эдмондо Феррарио (Ippolito Edmondo Ferrario)

В 1978-1981 годах Хоар вместе с ближайшими помощниками Джерри Пюреном и Туллио Монетой несколько раз побывал на Сейшелах инкогнито, наблюдая за местными полицией и армией. Наёмники согласились с невысокими оценками островных сил безопасности от политиков-эмигрантов и решили, что здесь возможен и переворот эконом-класса.

Главным дипломатическим партнёром заговорщиков стала Кения. Её прозападное правительство боролось с социалистами-танзанийцами за контроль над регионом и поэтому поддержало правый переворот на Сейшелах. Кенийцы обещали первыми в случае успешного переворота признать новую власть и отправить на острова своих солдат.

Европейские наёмники в Конго. Справа — Туллио Монета, 1964 год Фото из архива Ипполито Эдмондо Феррарио (Ippolito Edmondo Ferrario)

Закулисно наёмникам помогали армия и спецслужбы ЮАР. Не жаловавший режим апартеида Хоар стремился это максимально скрывать. Он объяснял сейшельским эмигрантам: если их связь с южноафриканцами вскроется, то даже в случае успеха для всего мира они будут не восстановленной законной властью, а марионетками одиозного расистского режима.

Сама южноафриканская поддержка была скромной. Она свелась к разрешению вербовать в отряд действующих военнослужащих и передаче небольшой партии трофейных автоматов Калашникова, патронов и раций. Тяжёлого вооружения офицеры разведки ЮАР не дали. Они даже не зафрахтовали наёмникам судно для тайной доставки снаряжения на Сейшелы. Кадровые военные посоветовали «солдатам удачи» лететь на острова обычным рейсом и везти оружие в личном багаже.

Уличный вид на столицу Сейшел город Виктория Фото Тсвете Попп (Tsvete Popp)

Хоара и его помощников эта идея возмутила, но южноафриканцы заверили «гусей» в глубокой доверчивости и добродушии сейшельцев. Наёмники тогда испытали бдительность сотрудников аэропорта в сейшельской столице Виктории. Несколько раз они прилетали туда с разобранными автоматами в сумках, и ни разу от них не потребовали сдать багаж к досмотру.

Сейшельские эмигранты убеждали «диких гусей», что на островах действует мощное антикоммунистическое подполье. Его участники есть и в аэропорту, так что наёмники в любом случае успешно пройдут таможенный контроль.

Беспокойные туристы

Только осенью 1981 года наёмники были готовы к операции под кодовым названием «Наковальня». Хоар собрал для неё отряд из 47 человек, преимущественно ветеранов конфликтов в Конго, Родезии, Анголе и других африканских странах. В зависимости от опыта и выслуги каждому полагался гонорар от 10 до 40 тысяч долларов.

Сейшельские солдаты на параде, 1980 год Фото Майка Хоара (Mike Hoar)

Дату переворота назначили на 25 ноября 1981, когда президент Рене должен был находиться в отъезде. По плану, наёмники прилетали в Викторию как туристы на обычном чартерном самолёте. Потом с помощью незаметно провезённого оружия они захватывали аэропорт с базой танзанийских военных, брали под контроль город, арестовывали деятелей режима и давали по радио ждавшим в Кении «часа Х» эмигрантам сигнал возвращаться на архипелаг.

Это было бы в лучших традициях Африки: переворот во время зарубежного визита президента. Рене мог даже и не расстроиться в случае нашей победы. Комфортное изгнание в условной Швейцарии, куча долларов в банке, статус экс-президента, — не такой уж плохой сценарий. И, по-моему, это делало возможность бескровного переворота ещё вероятнее. Майк Хоар британский наёмник

Чтобы в аэропорту Виктории группа подтянутых мужчин без детей и женщин не смотрелась подозрительно, командиры наёмников представили отряд как членов полушутливого Древнего Ордена Сдувателей Пены, реального объединения любителей пива из англоязычных стран. Якобы их клуб прилетел на Сейшелы, чтобы сыграть в регби и передать игрушки в подарок местным сиротам. Чтобы максимально скрыть связь отряда с ЮАР, вылетать решили не с её территории, а из приграничного крошечного Свазиленда.

В своих выступлениях перед отрядом Хоар делал упор не столько на слаженных действиях и дисциплине, сколько на предотвращении лишнего кровопролития. Островитяне — люди мирные и добродушные, они не будут сопротивляться, а только помогут своим освободителям — несколько раз напоминал полковник. Поэтому наёмники считали себя обречёнными на успех. Ещё на пути в Свазиленд солдаты удачи успели крепко напиться и подраться с гражданскими во время остановки автобуса.

25 ноября 1981 года «сдуватели пены» высадились в викторийском аэропорту «Пуант-Ларю». С первых же минут операции её план пошёл насмарку. Сейшельские таможенники случайно нашли оружие у члена отряда Кевина Бека. По одной из версий, пьяный наёмник сам раскрыл себя. По другой — его заподозрили в провозе иностранных фруктов, что запрещали сейшельские таможенные правила. Но вместо яблок или бананов таможенники увидели в сумке разобранный «калашников».

Наёмники высаживаются в аэропорту Виктории, 25 ноября 1981 года Фото Питера Даффи (Peter Duffy)

Как бы то не было, сейшельцы попытались арестовать Бека, он оказал сопротивление, а остальные наёмники открыли беспорядочный огонь. От шальной пули погиб их собственный товарищ, 24-летний Йохан Фриц. Сейшельские полицейские и таможенники разбежались, «Пуант-Ларю» перешёл под контроль отряда Хоара. Теперь «гусям» нужно было захватывать соседнюю военную базу танзанийцев, где хранилось много оружия. Только так они могли продолжить операцию, ведь у каждого из бойцов при высадке было лишь по два магазина патронов.

Танзанийцы уже знали о высадке наёмников, и сами атаковали врага с применением боевых автомобилей, миномётов и гранатомётов. Засевшие в аэропорту уступали нападавшим в численности и вооружении, но превосходили в выучке. «Гуси» отразили атаку, даже подбили одну из вражеских машин и взяли в плен её экипаж, но оперативно захватить казармы они не смогли.

Вместо того, чтобы брать под контроль Викторию, отряд сидел взаперти в аэропорту. Наступила ночь, и взятие танзанийской базы откладывалось как минимум до утра. Наёмники упустили фактор внезапности и не видели даже намёка на обещанное сейшельскими эмигрантами народное восстание.

Улетели гуси восвояси

Положение отряда становилось безвыходным. И подарком судьбы для наёмников стало приземление в Виктории индийского пассажирского самолёта. «Боинг-707» следовал из зимбабвийского Хараре в Мумбаи, а на Сейшелах сел для дозаправки.

Брошенное наёмниками оружие в аэропорту «Пуант-Ларю», ноябрь 1981 года Фото из архива Сейшельской республики

К тому времени весь мир знал о том, что на островах идёт попытка переворота, и пилоты авиалиний избегали садиться в «Пуант-Ларю». Но индийский капитан Умеш Саксена не испугался продолжавшейся перестрелки в аэропорту. Сидевшие в диспетчерском пункте наёмники Чарльз Готли и Алан Манн разрешили «боингу» сесть вопреки строгому запрету своего командира.

Хоар от этого пришёл в ярость, понимая, что один выстрел может навсегда закрепить за ним репутацию убийцы гражданских. От оставшихся на месте работников аэропорта Бешеный Майк потребовал связать его с сейшельским правительством, чтобы договориться о временном прекращении огня для беспрепятственного вылета пассажирского самолёта.

Индийский «боинг» в аэропорту южноафриканского Дурбана, ноябрь 1981 года Фото из архива ЮАР

Первым собеседником Бешеного Майка стал министр обороны Огилви Берлуи. Разговора с ним не получилось: явно нетрезвый чиновник осыпал наёмника непечатными ругательствами и повесил трубку. Затем с аэропортом связался так и не покинувший страну президент Рене. Глава Сейшел согласился временно прекратить огонь и на прощание посоветовал «диким гусям» сдаться.

Командир наёмников поначалу отказался капитулировать. На утро он планировал повторную атаку танзанийских казарм, но большинство его бойцов мечтали только покинуть Сейшелы и не собирались упускать чудом выпавший шанс. Хоара убедили отказаться от полубезумного плана продолжения борьбы. Капитан «боинга» согласился взять горе-мятежников на борт и даже отвезти обратно в ЮАР. Этой возможностью воспользовались 43 из 47 наёмников.

Танзанийцы не сразу поняли, что противник улетел на «боинге». За наёмников они приняли пришедших на помощь сейшельских солдат. Обстреляв тех и обратив в бегство, гости с континента победоносно взяли пустой аэропорт. Свой триумф танзанийцы отпраздновали грабежом «Пуант-Ларю».

Вместо постскриптума

Неудача переворота 1981 года на Сейшелах стала победой для сейшельского президента Рене во всех отношениях. Он сохранил власть, показал себя сильным лидером, победителем зловещих «диких гусей». Это контрастировало с поведением оппозиции: Оаро, Камилл и Фришо дистанцировались от произошедшего и не поддержали наёмников даже морально.

Камилл (слева) и Фришо (в центре) на пресс-конференции сейшельской оппозиции, 1986 год Фото СDU Alliance

С островов по разным причинам не успели бежать четверо «гусей»: Обри Брукс, Барни Кэри, Роджер Ингленд и Джерри Пюрен. Их и двух разоблачённых агентов южноафриканской разведки, Мартина Долинчека и Роберта Симса, арестовали сейшельские силы безопасности. Судебный процесс над шестёркой превратили в показательный. Арестованных избивали и мучили, заставляя признаться в связях с ЮАР. Только Долинчек сломался и в деталях рассказал о подготовке операции «Наковальня». Южноафриканец югославского происхождения даже пообещал бороться с расизмом и апартеидом в случае помилования.

Роберта Симса арестовали вместе с невестой Сьюзен Инглес. Её на острова разведчик взял для лучшего прикрытия. Сейшельские власти оправдали девушку и отпустили обратно в ЮАР.

Сейшельский суд за попытку переворота приговорил обоих разведчиков к крупным срокам тюрьмы, а четырёх наёмников — к расстрелу. Но затем по инициативе Рене приговоры смягчили. К 1983 году всех шестерых неудачливых заговорщиков освободили. От наёмников перед этим потребовали отказаться от обвинений сейшельской стороны в пытках.

Я видел, как Брукс, Кэри и Ингленд заёрзали на своих стульях. Они помнили, как нас жестоко пытали. Но все мы понимали, что теперь единственная надежда на спасение — отрицать всё это. По напряжённым лицам я видел, что внутри у них происходит яростный конфликт. Джефри Пюрен южноафриканский наёмник

Те наёмники, что вернулись в Южную Африку, тоже попали под арест. Режим апартеида открестился от «солдат удачи» и провёл над Хоаром и его людьми показательный процесс по обвинению в воздушном терроризме. 27 июля 1982 года судьи в городе Питермарицбург признали командира отряда виновным и приговорили к десяти годам тюрьмы, а остальных наёмников — к срокам от 5 лет до полугода. На практике большинство наёмников провели в тюрьме считанные месяцы.

Бешеный Майк вышел на свободу в 1985 году по личному указу президента ЮАР Питера Боты. Сейшельский провал серьёзно испортил Хоару репутацию и добавил ему недоброжелателей. Критически о его планах и действиях в ноябре 1981 года отзывался оставленный при неясных обстоятельствах бывший друг Пюрен. После освобождения бывший офицер и наёмник написал ещё несколько книг и много путешествовал вместе с близкими. Бешеный Майк скончался 2 февраля 2020 года, не дожив 6 недель до своего 101-го дня рождения.

Арестованные сейшельцами южноафриканцы дают интервью местным журналистам, 1982 год Фото Тони Матьё (Tony Mathiot)

Франс-Альбер Рене правил на Сейшельских островах в течение ещё двух десятилетий. В 1990-х годах он демократизировал политическую систему и провёл рыночные реформы. В 2004 году, после 27 лет во главе страны, Рене добровольно оставил власть и эмигрировал в Австралию.

Индийский лётчик Умеш Саксена сохранил тёплые отношения со спасёнными ими наёмниками. С одним из соратников Хоара, Питером Даффи, пилота связала крепкая дружба.

Обложка посвящённой неудачному перевороту книги Майка Хоара «Сейшельская авантюра»

Питермарицбургский процесс не убедил мировое сообщество в честности ЮАР, тем более что почти половину осуждённых составляли кадровые военные на службе государства. Республика сохранила репутацию пристанища наёмников и после падения режима апартеида в 1994 году.

А неконтролируемые действия «диких» наёмников стали частью истории. 4 декабря 1989 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников. Место авантюристов вроде Хоара, Денара и Пюрена на рынке наёмного вооружённого труда заняли связанные с государствами частные военные компании (ЧВК).

Автор: Максим Рычков; Tjournal