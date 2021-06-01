Это в чистом виде карательная операция. Как в СССР применяли химоружие против крестьян

Восстание в Тамбовской губернии стало одним из крупнейших народных выступлений в России против коммунистов. Оно вспыхнуло стихийно в августе 1920 года, когда в нескольких селах крестьяне отказались сдавать хлеб и разоружили продотряд.

Историк Павел Аптекарь в эфире Радио Свобода о том, как было подавлено антоновское восстание

Сергей Медведев: Сто лет назад весной и летом 1921 года советская власть жестоко подавила крестьянское восстание в Тамбовской губернии. Было использовано химическое оружие против мирного населения, были концлагеря, были расстрелы заложников. Какая память осталась сегодня в России об этом событии? И какая юридическая оценка необходима для этого преступления? У нас в гостях историк Павел Аптекарь.

Корреспондент: Восстание в Тамбовской губернии стало одним из крупнейших народных выступлений в России против коммунистов. Оно вспыхнуло стихийно в августе 1920 года, когда в нескольких селах крестьяне отказались сдавать хлеб и разоружили продотряд. За месяц возмущение охватило сразу несколько уездов губернии, а численность восставших достигла 15 тысяч человек. Возглавили его георгиевский кавалер поручик Петр Токмаков и бывший эсер Александр Антонов. Восстание начало выходить за локальные рамки, находя отклик в пограничных уездах соседних Воронежской и Саратовской губерний.

В начале марта 1921 года была образована полномочная комиссия Всероссийского центрального исполнительного комитета, с закончившихся боевых действий начали снимать воинскую технику, включая артиллерию и самолеты. Всю губернию поделили на шесть частей с чрезвычайными органами власти.

Восстание было подавлено частями Красной армии, которыми командовал Тухачевский. Помимо техники и авиации против повстанцев были применены отравляющие газы. К концу июня 1921 года восстание было в основном подавлено, а борьбу продолжали отдельные группы повстанцев, которые перешли к партизанской тактике.

Павел Аптекарь: Для меня это часть большой крестьянской войны, которая развернулась на территории практически всей России с 1918-го по 1921 год, с захватом даже 1922 года, и закончилась только после того, как советская власть не декларативно, а реально ввела НЭП и отменила наиболее ненавистные крестьянству аспекты политики военного коммунизма, при котором практиковалась массовая мобилизация, массовая трудовая повинность, взятие работников и рабочего скота на подвоз дров или расчистку железнодорожных путей.

Сергей Медведев: Кроме тамбовского, какие были еще крупные восстания?

Павел Аптекарь: Антоновское восстание было наиболее ярким, оно прошло через все советские учебники истории, потому что произошло в самом центре страны. Но по охвату территории, по числу участников западносибирское восстание, вспыхнувшее в феврале-марте 1921 года, по масштабам было больше, особенно по охвату территории.

Сергей Медведев: Там та же проблема с забором зерна?

Павел Аптекарь: Да, это продразверстка и трудовая повинность, плюс применявшиеся при этом методы. Разверстка – это шаг вперед по отношению к объявленному Лениным летом 1918 года крестовому походу за хлебом, когда отбиралось абсолютно все. По идее, разверстка – это изъятие какой-то части зерна в пользу государства, остальным крестьянин мог распоряжаться. Другое дело, что эта разверстка исчислялась из урожая 1916-17 годов, а уже к 1919 году ресурсы крестьянских хозяйств были сильно истощены.

Сергей Медведев: Я так понимаю, что требования восставших в какой-то момент далеко превосходили масштаб самого восстания – это целая эсеровская программа.

Павел Аптекарь: Политическая программа. В отличие от Кронштадта, это и созыв Учредительного собрания: программа Союза трудового крестьянства это предусматривала. Это логично, потому что в Тамбовской губернии была сильная партийная организация эсеров, там эсеры с разгромным счетом победили большевиков на выборах в Учредительное собрание.

Сергей Медведев: То есть его можно считать полноправным политическим восстанием с политическими требованиями.

Павел Аптекарь: Это вполне политическое восстание. В Тамбовской губернии было регулярно неспокойно с лета 1918 года. Первая волна – это лето 1918-го, следствие «крестового похода» за хлебом. Затем осень 1918 года – это следствие мобилизации в Красную армию и попытка сбора 200-миллиардного чрезвычайного налога с буржуазии. Затем май-июнь 1919 года – это восстание против мобилизации в Красную армию, так называемая «зеленая волна», которая поразила практически всю центральную Россию. Большевики должны поблагодарить командование Белой армии, которое своей непоследовательной и невнятной аграрной политикой толкнуло крестьян обратно в объятия большевиков. «Зеленая волна» влилась в ряды Красной армии и сломила сопротивление Белой осенью и зимой 1919 года.

Сергей Медведев: Вы упомянули кронштадтское восстание: это март 1921 года. С тамбовским восстанием его объединяет фигура Тухачевского, который был усмирителем и там, и там, производил расстрел и Кронштадта, и Тамбова.

Павел Аптекарь: Я бы сказал, карателем.

Сергей Медведев: Причем фактически он был послан туда после своего знаменитого поражения с поляками и гораздо больших успехов добился в борьбе с собственным народом.

Павел Аптекарь: Нельзя так оценивать Тухачевского – как заслужившего почести лишь на внутреннем фронте. Все-таки именно 5-я армия Тухачевского разбила Колчака под Челябинском. Он командовал Кавказским фронтом, который сбросил добровольческую армию Деникина в Черное море, заставил ее эвакуироваться в Крым.

Сергей Медведев: В любом случае запоминается он все-таки этими двумя военными преступлениями. Что это – военные преступления, геноцид? Интересно, что Мединский 10 лет назад, в 2011 году требовал признать расстрел тамбовского восстания геноцидом русского народа.

Павел Аптекарь: Какой молодец! На самом деле это следствие антикрестьянской политики большевиков, которые не понимали крестьянство и опасались его. Троцкий вообще писал, что крестьянство – это навоз и почва, на которой вырастет пролетариат. Ленин называл мелкого деревенского хозяйчика, то есть крестьянина, врагом хуже Корнилова и Дутова. Довольно сложно иметь врагом хуже Корнилова и Дутова практически девять десятых населения страны и при этом управлять ею. Поэтому большевики вынуждены были время от времени идти на какие-то компромиссы и послабления крестьянству.

Если говорить об итогах войны, то крестьянство в 1921 году по итогам отмены военного коммунизма в ней победило, поскольку были отменены и частное землевладение, и помещичье, были практически сметены столыпинские хутора. Эта «страна Муравия» вернулась в общинное состояние, в котором она пребывала до конца 80-х годов XIX века.

Сергей Медведев: Какие жертвы были принесены крестьянством в этой войне? Просто волосы встают дыбом, когда читаешь документы про разгром антоновского восстания, в частности, приказы Тухачевского из семи пунктов, пять из которых кончаются – «расстрелять старшего работника семьи».

Павел Аптекарь: Там и до Тухачевского все было довольно неплохо в плане жестокости. Это была жестокая гражданская война с обеих сторон.

Сергей Медведев: Насколько она была жестока со стороны антоновцев? Я читал, что у них, по крайней мере, не было такого технического арсенала: пять пулеметов, два орудия. А у Тухачевского 20 самолетов, бронемашины, пять бронепоездов.

Павел Аптекарь: Что такое бронепоезд против крестьянина? Крестьянин прячется в лесу.

Сергей Медведев: Химическое оружие – это была акция устрашения? Оно ведь применялось уже в момент окончательного разгрома восстания.

Павел Аптекарь: Неправильно говорить, что отравляющие вещества и применение химического оружия сыграли какую-то решающую роль. Это было скорее для морального воздействия. Я сталкивался с эпизодами, когда ограниченные порции, какой-то комплект химического оружия использовали колчаковцы для борьбы с сибирскими повстанцами, чтобы попугать. Что касается тамбовской истории, первоначально туда перебросили баллоны с хлором.

Сергей Медведев: По распоряжению ВЦИК: как я понимаю, тут не только Тухачевский.

Павел Аптекарь: Тухачевский пригрозил. Примерно через неделю, 19 июня, уполномоченная комиссия ВЦИК по борьбе с бандитизмом распорядилась применять химическое оружие только при полной безопасности для газопускающего персонала и при полном обеспечении успеха. Пускание дыма из баллона требует достаточно высокой квалификации химической команды и хорошего ветра. В итоге применили химические снаряды. Я, по крайней мере, встречал три эпизода – это батарея белгородских курсов (август 1921 года, последние всполохи), а также батарея 14-й кавалерийской бригады использовала 100 снарядов, и 200 снарядов использовала батарея Заволжской стрелковой бригады.

Сергей Медведев: Можно оценить количество жертв этой химической атаки?

Павел Аптекарь: Кто это считал? Я не видел донесений. Я думаю, скорее всего, это было с целью устрашения и чтобы, если кто-то есть в лесу, вылезли. Я не наталкивался на документы о том, что в лесу нашли двести трупов повстанцев и их семей, которые бежали из деревни.

Сергей Медведев: Рассуждает Владимир Безгин, профессор Тамбовского государственного технического университета, доктор исторических наук.

Владимир Безгин: Интерес со стороны ученых велик, поскольку в этой проблеме расставлены не все точки на «i». Если говорить об общественной реакции, то она тоже весьма значима. Тут есть неоднозначность в отношении мемориализации антоновского восстания с похищением, восстановлением и последующей ликвидацией закладного камня на набережной близ Казанского монастыря. Это связано с тем, что тема в свое время была жестко идеологизирована при отсутствии объективных научных исследованиий, и восстание тамбовских крестьян трактовалось как исключительно антикоммунистическое, бандитское движение.

В отношении к антоновскому восстанию крайности сходятся. В случае местных коммунистов понятно: они объясняют это тяжелой экономической ситуацией, невозможностью помимо разверсточных мер осуществить спасение коммунистической идеи. Губернские власти предержащие также очень осторожно относятся ко всем шагам, связанным с изучением и мемориализацией нашей памяти об этом восстании. Я думаю, это, прежде всего, связано с прагматической осторожностью в плане потенциала народного протеста. Близ того места, где я живу, буквально в конце прошлого года на одном из гаражей появилась надпись «100 лет тамбовскому восстанию». Она была там буквально неделю, а потом ее замарали, оставив только «100 лет» без указания, чему она посвящена. Это тоже говорит об отношении местных властей к этому событию.

Сергей Медведев: Почему так боятся памяти о тамбовском восстании? Это приведет к новому Майдану?

Павел Аптекарь: Такая мемориально-историческая политика нашей сегодняшней власти – это попытка доказать, что государственная власть, будь это царь или советская власть, всегда вела правильным курсом к великим достижениям. А тут такой феномен массового движения, и это не пугачевщина, а совершенно четкие политические вещи, не просто крестьянское восстание из-за голода (хотя из-за голода тоже). Надо понимать: если бы продразверстка была реализована в том масштабе, в котором ее хотели реализовать, крестьянам оставалось только умереть от голода.

Сергей Медведев: Или от пули.

Павел Аптекарь: Они предпочли от пули.

Сергей Медведев: Взяли эсеровский лозунг «В борьбе обретешь ты право свое», и под этим лозунгом шло восстание.

Павел Аптекарь: Был доклад полномочной комиссии ревтрибунала и командования Орловского округа, который исследовал причины такого длительного восстания. И они пишут: «Неумелые жестокие приемы ГубЧК при подавлении. Нетактичные меры по отношению к колеблющемуся крестьянству всколыхнули массы и дали противоположный отрицательный результат. Банда не была окончательно ликвидирована, рассеялась и затем постепенно разрасталась, достигая внушительных размеров, с каждым днем распространяясь по губернии. Кулацкий состав населения южных уездов, недовольный советской властью, неблагоприятные условия недорода и засухи создали весьма благоприятную почву для развития движения. Продовольственная кампания в Тамбовской губернии не носила нормального характера». То есть советской власти нужен был хлеб, а брали не там, где он лежит, а там, где близко. До Сибири еще не дотянулись продовольственные органы советской власти, в Поволжье назревал голод, там тоже был достаточно серьезный недород, который и вызвал великий голод. До Северного Кавказа, где хлеб был, они дотянуться не могли.

Сергей Медведев: Причем тогда Тамбовская губерния была чуть ли не вдвое больше по размерам.

Павел Аптекарь: Она включала часть нынешних южных районов Рязанской области, нынешней Мордовии, северо-востока Воронежской области и нынешней Липецкой области.

Сергей Медведев: Кстати, то, что ее потом перерезали, разгромили – это тоже последствия тамбовского восстания?

Павел Аптекарь: Вполне возможно. Они создали себе репутацию беспокойного региона.

Сергей Медведев: Память жива. Я постоянно нахожу диссертации, исследования тамбовских историков. Там очень сильная местная идентичность.

Павел Аптекарь: Она распространялась не только на Тамбов, но и на соседнюю Воронежскую губернию, на ряд уездов. Воронежский руководитель Иван Колесников, активно участвовавший в Гражданской войне на стороне красных, не шел в соединение с Антоновым, потому что не хотел подчиняться, а хотел быть сам по себе. Их же реабилитировали указом Ельцина.

Сергей Медведев: Это было время реабилитации: 1991 год, когда реабилитировали всех и все. Нужна ли тут юридическая квалификация? В этой студии мы не раз говорили о процессах национального примирения, о том, что происходило в Южной Африке. Или война все спишет?

Павел Аптекарь: Командующего войсками Александра Павлова, который пытался сочетать военное подавление с нормальной политикой, заменили Тухачевским: решение было принято в мае 1921 года. Какая гражданская война? Белых уже нет, что-то полыхает на Дальнем Востоке…

Сергей Медведев: То есть это в чистом виде карательная операция?

Павел Аптекарь: Да. Тухачевский и его начальник штаба так и говорили, что «мы сейчас разгромим, потом начнется оккупация». Следственный комитет любит заниматься всякими историческими преступлениями, так пусть займется расследованием преступлений против человечности. Как по-иному это квалифицировать? Это массовое взятие заложников, порядка 40 тысяч населения было вывезено.

Сергей Медведев: Концлагеря… Вы принесли документ за подписью Веры Фигнер, где она пишет о страшном положении заложников в московском концлагере: стариков свыше 60 лет 29 человек, малолетних до 17 лет 158 человек, между ними не достигших 10 лет 47 человек и 5 не достигших даже одного года. Годовалые младенцы в качестве заложников в концлагерях!

Павел Аптекарь: Кстати, очень показательно: в этом приказе я видел – «беременных баб не брать в заложники». И все равно хватали, тащили… Это страшная ситуация. Тут любопытно, что на всем этом прошении резолюция – «ВЧК выступает против». Ставьте памятник Дзержинскому!

Сергей Медведев: Разговор о столетии преступления против человечности, которое было совершено в Тамбовской губернии летом 1921 года, продолжается. На мой взгляд, ему необходима юридическая квалификация. Это одна из черных дыр в нашей коллективной памяти, которая должна быть закрыта.

Павел Аптекарь: Это не черная дыра. Это, наверное, история, которая не завершена, и ей действительно не дана правовая оценка.

Сергей Медведев: Минное поле, на которое боятся наступать, вокруг которого боятся ходить.

Автор: ; Радио Свобода