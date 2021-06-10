Грабежи банков: взлёт и закат эпохи романтических ограблений

Банковские ограбления за долгие годы превратились из обычного преступления в распространённый поп-культурное явление. Грабители банков становились примерами для подражания, о них снимали фильмы, им посвящали песни. Как пишет репортёр The Washington Post Джастин Жувеналь, специализирующийся на темах о судах и полиции, ограбления банков – это «квинтэссенция американской преступности».

Однако с годами желающих прийти в банк с пистолетом и мешком для денег всё меньше. Бронированные хранилища, камеры наружного наблюдения, долгие тюремные сроки – это отпугивает преступников. Да и само современное общество не смотрит на грабителей с былым восхищением. Никому из них не удалось достичь славы Бутча Кэссиди или Бонни и Клайда.

Первое ограбление

В ночь с 31 августа на 1 сентября 1798 года в городе Филадельфия произошло первое в мире задокументированное ограбление банка. Своей мишенью злоумышленники выбрали ныне несуществующий Банк Пенсильвании, располагавшийся в Карпентер-Холле. Они вынесли из хранилища больше 162 тысяч долларов.

Здание банка Пенсильвании Гравюра Уильяма Берча

Подозреваемым стал кузнец Патрик «Пэт» Лайон, уроженец Лондона, переехавший в США в 25-летнем возрасте. Летом 1798 года он ремонтировал банковские двери и менял там замки — банк переезжал в Зал Карпентеров, и ему требовались новые средства защиты. За несколько дней до преступления Лайон со своим 19-летним учеником покинул Филадельфию, спасаясь от бушевавшей там эпидемии жёлтой лихорадки. Они поехали в Льюистаун (Делавэр), где ученик скончался от болезни два дня спустя. Из местных газет Лайон узнал об ограблении, а старый знакомый рассказал Патрику, что он – главный подозреваемый. На дверях банка отсутствовали следы взлома — их открыли ключом. Его дубликат, по мнению полиции, мог остаться у кузнеца. Внезапное исчезновение Патрика из города восприняли как попытку сбежать. Кузнец сразу вернулся в Филадельфию, чтобы доказать свою невиновность, но не убедил следствие, и его отправили в местную тюрьму на Уолнат-стрит под залог в 150 тысяч долларов — неподъёмную сумму для кузнеца. Дело Лайона вёл местный главный констебль Джон Хейнс. Он не сомневался в виновности Патрика и спешил с закрытием дела, чтобы получить вознаграждение в две тысячи долларов. В тюрьме кузнец узнал, что здесь же сидят ещё несколько подозреваемых в преступлении, в том числе двое сторожей, охранявших банк в ночь ограбления.

Тюрьма на Уолнат-стрит, Филадельфия Гравюра Уильяма Берча, 1800 год

Сам Патрик считал, что к ограблению причастен банковский смотритель Сэмюэл Робинсон, руководивший переездом. Он и нанял Лайона для работы. Смотритель вместе с неким человеком заходил в лавку кузнеца, когда тот работал над замками. Позже с Робинсона сняли обвинения, но его спутник в лавке, Айзек Дэвис, тоже смотритель банка, начал передавать в банки города большие суммы денег на хранение. Это вызвало подозрения, и на допросе он признался в ограблении.

Сообщником Дэвиса оказался Томас Каннингем, банковский привратник, дежуривший на своём рабочем месте в ночь ограбления. Он не попал в поле зрения полиции, так как вскоре после преступления заболел жёлтой лихорадкой и умер. Дэвис остался на воле, заключив сделку с тогдашним губернатором Пенсильвании Томасом Мифлином и вернув все украденные деньги.

В начале января 1799 года Лайона выпустили из тюремной камеры площадью в 4,5 квадратных метра (48 квадратных футов), где он провёл три месяца. Даже после признания Дэвиса он продолжал сидеть за решёткой, так как местные юристы и служащие банка считали, что он всё же сделал дубликат ключей. Поэтому кузнец и вышел на свободу только после уплаты залога, сниженного до двух тысяч долларов.

Он подал в суд на президента банка Сэмюэля М. Фокса, главного кассира Джонатана Смита, члена правления банка Джона Клемента Стокера и констебля Джона Хейнса. Присяжные после четырёхчасового заседания постановили, что кузнец получит компенсацию в 12 тысяч долларов. Ответчики выдвинули ответный иск, и суд сократил сумму до девяти тысяч долларов (около 145 тысяч долларов в современном эквиваленте). В 1799 году Лайон написал книгу по мотивам своего ареста и суда.

Картина «Пэт Лайон в кузнице», 1829 год Джон Нигл

Дикий Запад — ограбления банков как голливудская сказка

В общественном сознании Дикий Запад – это суровое место, где не проходило и дня без кровавых перестрелок. Редкий фильм или книга об эпохе Фронтира обходятся без упоминания жестоких и опасных банд, выносящих мешки с деньгами из банков. Историки же считают, что такие преступления там случались редко. По данным профессора истории Дейтоновского университета Ларри Швейкарта, в 1859-1900 годы в Фронтире случилось около десяти ограблений банков.

Главная причина этого – наличие оружия на руках у местных жителей. На Диком Западе лишь в нескольких городах запрещали ношение оружия – Додж-Сити, Томбстоуне, Дедвуде. Местные вооружённые жители часто помогали полиции задерживать грабителей. Бандиты редко атаковали тех, кто мог дать им отпор. К тому же, города на Фронтире были маленькими по площади, и шериф быстро прибывал на место очередного налёта на банк. В этом плане грабежи поездов и дилижансов оказались безопаснее.

Ковбой с Дикого Запада, 1890 год Фото Getty

Банкиры и сами заботились о защите. После начала ограбления преступники редко могли покинуть банк через парадный вход, потому что на выходе их обычно уже поджидали шерифы вместе с вооружёнными местными жителями. Бандиты часто брали с собой динамит, чтобы взорвать заднюю стену и уйти через образовавшийся пролом, но банкиры укрепляли стены. Некий аризонский банкир держал сейфы пустыми и хранил деньги в неприметной мусорной корзине, накрытой тканью. Его коллега в Оклахоме вместо сейфа использовал коробку, наполненную гремучими змеями.

Тем не менее, на Диком Западе орудовало несколько успешных банд грабителей. Одной из первых грабить банки на Фронтире стала банда Джеймса-Янгера. 13 февраля 1866 года она совершила налёт на Сберегательную ассоциацию округа Клэй в Либерти (Миссури). Грабители застрелили случайного свидетеля – 19-летнего студента Джорджа Уимора – и скрылись с 60 тысячами долларов и облигаций.

Свои пистолеты я, однако, всегда держал при себе. Джесси Джеймс лидер банды

После этого банда ограбила немало банков, дилижансов, поездов, в сумме похитив около 200 тысяч долларов. Лидер банды Джесси Джеймс, жестокий, агрессивный человек, убеждённый конфедерат, при грабежах пускал в ход оружие. 7 декабря 1869 года во время ограбления банка в Галлатине (Миссури) он застрелил банковского служащего. Банда Джеймса просуществовала до 1882 года – к тому времени власти объявили бандита вне закона и предлагали за его голову десять тысяч долларов. Ими соблазнился его подельник Роберт Форд, убивший главаря банды выстрелом в затылок 3 апреля 1882 года. Другой грабитель, Бутч Кэссиди (настоящее имя – Роберт Лерой Паркер), почти всю юность провёл в тюрьме за конокрадство. Выйдя на волю в 1886 году, 20-летний Бутч сколотил банду и вместе с ней занялся грабежами. Самое известное преступление банда Кэссиди совершила в июне 1889 года, ограбив «Сан-Мигель Валлей банк» в Теллурайде (Колорадо), забрав 20 тысяч долларов. В 1901 году, совершив ещё ряд громких ограблений и став мишенью для полиции, Бутч скрылся в Аргентине. С ним уехал его главный подельник Гарри Лонгбау по прозвищу «Санденс Кид» и его жена Этта Плейс. Бывшие грабители завели в Аргентине свою ферму.

Бутч Кэссиди Фото Flickr

Когда в 1905 году Этта уехала в Штаты, Паркер и Лонгбау вернулись к грабежам. За несколько лет бандиты прославились на всю Аргентину. Осенью 1908 года гангстеры пытались скрыться в Боливии, но 7 ноября погибли в перестрелке с местной армией. Есть версия, что на самом деле Кэссиди выжил и позже вернулся в США под именем Уильяма Филлипса, но убедительных доказательств этому нет.

Роберт Редфорд и Пол Ньюман в образе Санденса Кида и Бутча Кэссиди в фильме «Бутч Кэссиди и Санденс Кид»

Братья Фрэнк, Боб, Граттон и Эммет Далтоны начали свою карьеру в правоохранительных органах. Фрэнк работал шерифом, все остальные – дружинниками. 27 ноября 1888 (по другим данным – 1887) года Фрэнк погиб в перестрелке с конокрадами из банды Смита-Диксона в Оклахоме. Остальным братьям в 1890 году не заплатили за охрану местных жителей от набегов индейцев, и они сочли, что куда выгоднее заниматься грабежами. За два года банда братьев Далтонов удачно ограбила несколько банков и поездов, убив несколько человек.

5 октября 1892 года гангстеры пытались ограбить в Коффивилле (Канзас) сразу два банка за раз. Бандиты уже попали в розыск и надели накладные бороды, но сотрудники одного из банков узнали их. Служащий обманул грабителей, сказав, что сейф заблокирован и его удастся разблокировать лишь спустя час. За это время к зданию банка приехала полиция и подошли вооружённые горожане. Когда бандиты покинули здание, полицейские попытались их задержать. В перестрелке погиб шериф Чарльз Коннелли и ещё трое местных жителей. Грабители тоже понесли потери – убили братьев Боба и Граттона Далтонов, Билла Пауэлла и Дика Бродуэлла.

Убитые участники банды Далтонов Фото из зала искусств Крамеров в Черривейле (Канзас)

Эммет Далтон выжил после 23 огнестрельных ран. Сначала его хотели казнить, но позже посадили в тюрьму. Спустя 14 лет он вышел на свободу и переехал в Калифорнию, где стал актёром и журналистом. В 1937 году Далтон скончался.

Мифологизация жизни на Диком Западе началась ещё до завершения его эпохи и окончательно оформилась в середине 20 века. Историк Бейли Мартин считает, что миф о частых ограблениях банков на Диком Западе создал Голливуд, снимая многочисленные вестерны о бандах. В результате у людей, малознакомых с настоящим бытом Фронтира, создаётся ложное представление об эпохе Дикого Запада, наполненное постоянными перестрелками и грабежами.

Великая депрессия и эпоха грабителей как героев общества

Рост числа ограблений банков в США начался в 1922 году, а особенно сильным стал к 1930-м, в разгар Великой депрессии. В этот период американская экономика оказалась в кризисе, упал уровень производства, резко выросла безработица (с 1929 по 1933 годы с 3,2% до 24,9%). В начале 1930-х из-за кризиса неплатежей в стране разорился каждый пятый банк.

В банковском секторе за 1930-1932 годы произошло пять волн паники, когда люди массово забирали свои вклады. Банки, удержавшиеся на плаву, требовали с клиентов выплаты по кредитам, но в условиях массового обнищания общество перестало доверять американским банкам и уважать их. На этом фоне в стране укрепил свои позиции криминал. 1930-е – эпоха расцвета мафии в США. Аль Капоне, Лаки Лучано, Меер Лански стали головной болью для полиции и объектами гордости для общества. Популярность преступникам обеспечивали и голливудские фильмы 1930-х годов о гангстерах. Самые известные из них – это «Лицо со шрамом» и «Враг общества». В этих картинах преступников показывали отважными героями, противопоставлявшими себя властям. Такие фильмы пользовались популярностью у зрителей, что говорило об отсутствии у жителей США веры в разрушающиеся и компрометирующие себя общественные и государственные институты. Тогда же в США появилось много профессиональных грабителей банков, они же «йеггманы» или «йегги». Благодаря газетам и радио почти каждый новый грабёж становился главной новостью страны. Преступники превращались в национальных героев, хотя по сути воровали народные деньги. Но если во времена Дикого Запада граждане помогали шерифам ловить грабителей, то теперь их симпатии оказались на противоположной стороне.

Чаще всего грабежи банков происходили на Среднем Западе. В местных небольших городах полиция не имела достаточно возможностей, чтобы успешно ловить грабителей. Те ещё пользовались большим расстоянием между городами, позволявшее им легко скрыться.

Банкирам пришлось усиливать меры безопасности. В одном из аризонских банком над сейфами установили устройство, распыляющее слезоточивый газ и управляемое кассиром. Прибор пришлось снять после того, как банковский служащий, разнервничавшись, распылил газ в лицо клиентам. Владелец сети банков в Неваде Джордж Вингфилд закупил для своих кассиров дробовики с патронами и лично раздал оружие каждому. А в 1932 году члены Ассоциации банкиров Оклахомы попросили губернатора Уильяма Мюррея задействовать Нацгвардию для борьбы против грабителей. В то время в штате ограбили 47 банков.

Уилли Саттон – один из известнейших грабителей банков в США времён Великой Депрессии Фото Getty

Созданное в 1908 году ФБР, специализировавшееся на поимке банковских грабителей, не пользовалось уважением сограждан. Те опасались, что Бюро расследований превратится в Тайную полицию и начнёт вмешиваться в личную жизнь людей. При этом ФБР сильно ограничивалось в возможностях, а его агентам запрещали носить оружие. Два бандита уже банда, а три бандита — банда с предателем

Перелом в общественном сознании произошёл после массовой перестрелки в Канзас-Сити 17 июня 1933 года. Трое злоумышленников напали из засады на безоружных полицейских и агентов ФБР, конвоировавших известного грабителя Фрэнка Нэша. Бандиты убили двух полицейских и двух агентов ФБР и ранили ещё одного. В пальбе погиб и сам Нэш.

После этого общественность поддержала войну против преступности, а Конгресс снял запрет на использование оружия агентами ФБР. В 1934 году любое ограбление национального банка или банка-члена Федеральной резервной системы приравняли к федеральным преступлениям. Директор ФБР Эдгар Гувер ввёл в оборот термин «враг общества» – так он называл наиболее опасных преступников страны.

Эдгар Гувер, директор ФБР Фото из национального архива США

Врагом общества №1 ФБР объявило грабителя Джона Диллинджера. Он родился в Индиане и ещё в молодости отправился служить на флот, откуда его с позором уволили за дезертирство. Вернувшись домой в 1924 году, Джон с другом ограбил бакалейщика в Мурсвилле (Индиана), но вскоре его арестовали и посадили в тюрьму на срок от 10 до 20 лет. За решёткой Диллинджер ещё сильнее озлобился на общество и познакомился с Джеймсом Кларком, Гомером ван Метером, Вальтером Дитрихом, Гарри Пирпойнтом и другими преступниками, набравшись от них опыта в грабежах. Многие из них позже вошли в его банду. В тюрьме Диллинджер планировал новые ограбления. Он досрочно вышел на свободу в 1933 году и сразу же ограбил банк в Огайо. 22 сентября 1933 года его схватили и отправили в тюрьму, но 12 октября подельники освободили Джона, при этом Пирпойнт застрелил шерифа Джесса Сарбера. Оказавшись на воле, Диллинджер ограбил ряд банков на Среднем Западе. Он собрал в сумме около 300 тысяч долларов и застрелил 13 полицейских. Его банда тщательно выбирала объекты для нападения, а каждый участник банды чётко знал свою роль в ограблении. Диллинджер одним из первых придумал использовать заложников, чтобы скрыться от погони. Вскоре он снова попал в тюрьму, но сбежал, обманув конвоиров при помощи деревянного пистолета.

В бюро расследований создали специальный отряд по поимке Диллинджера, возглавляемый Мелвином Пёрвисом. На работу отдела потратили два миллиона долларов – в несколько раз больше, чем награбил «враг общества №1». Летом 1934 года ФБР вышло на след Диллинджера: когда он вечером выходил из здания чикагского театра «Биограф», его застрелили агенты.

Джон Диллинджер делает из нас посмешище. Франклин Рузвельт президент США в 1933-1945 годы

Другими известными грабителями той поры стали возлюбленные Клайд Барроу и Бонни Паркер, более известные как Бонни и Клайд. Они грабили банки, ночные магазины, заправки. Территория их преступлений простиралась от Нью-Мехико до Луизианы. Пару разыскивали по всем Штатам, а их фотографии с оружием в руках печатали на первых газетных полосах.

Клайд познакомился с Бонни в доме своего друга в январе 1930 года. Девушка сразу влюбилась в преступника и охотно стала его сообщницей. После очередного ограбления весной 1930 года Барроу оказался в тюрьме, где совершил первое убийство, проломив голову металлическим прутом домогавшемуся его сокамернику. Кризис — пора грабить банки. Вспомним о Бонни и Клайде

Бонни и Клайд Фото Getty Images

В феврале 1932 года Клайд досрочно вышел из тюрьмы, и они с Бонни вернулись к преступному ремеслу. Теперь они уже не останавливались перед убийствами. Пара преступников несколько раз попадала в полицейские засады и всегда удачно скрывалась, отстреливаясь от преследователей. Однако вечно это продолжаться не могло — в очередной засаде 23 мая 1934 года преступников застрелили агенты ФБР.

Обстрелянный автомобиль, в котором погибли Бонни и Клайд Фото Getty

Другой известный грабитель – уроженец Оклахомы Чарльз Флойд по прозвищу «Красавчик Флойд». Он впервые попал под арест в 18 лет, украв из почтового отделения три с половиной доллара. Совершив ещё ряд ограблений, Чарльз на пять лет угодил в тюрьму. Выйдя на свободу, он снова принялся за грабежи, заведя знакомства с другими гангстерами Канзаса.

В 1930 году его арестовали за участие в ограблении банка Sylvania Ohio, но «Красавчик» сбежал из тюрьмы. Более трёх лет грабитель скрывался от ФБР, продолжая грабить банки и убивать людей. 18 октября 1934 года Флойда с подельником Адамом Ричетти заметили на просёлочной дороге и вызвали агентов ФБР во главе с Мелвином Пёрвисом. Те застрелили Флойда и арестовали Ричетти. На похороны «Красавчика» пришло более сорока тысяч человек.

Чарльз «Красавчик» Флойд

В 1934-1937 годах экономика США начала оживляться, и преступность в стране пошла на спад. Программа рузвельтовского «Нового курса» оказалась залогом снижения уровня как криминала в целом, так и количества ограблений банков. Постепенно снижалась безработица, у людей выросли доходы, и они вновь несли деньги в банки. Карьера банковского грабителя, ранее будоражившая умы молодого поколения и вызывавшая уважение у людей постарше, уже не выглядела такой популярной. Общество потеряло интерес.

Традиционные грабители банков уходят в прошлое, уступая место киберпреступникам

В США количество ограблений банков снижается год от года. В 2000 году произошло 7,5 тысяч таких преступлений, в 2006 году – 7,2 тысячи, в 2015 году – 4 тысячи, в 2018 году – чуть больше трёх тысяч. Лишь в 1445 грабежах из 5500 в 2010 году злоумышленники пользовались оружием. Чаще они угрожали его применить, но не доставали, или просто передавали банковским служащим записку с требованиями.

Записка, найденная после одного из банковских ограблений

Сокращение числа ограблений банков связано с тем, что их владельцы стали больше заботиться о безопасности. С 1920-х годов в банках устанавливают взрывоустойчивые хранилища и охранную сигнализацию. В современных банках установлены пуленепробиваемые плексигласовые стёкла (так называемые bandit barriers), а двери, ведущие в хранилище, максимально усилены. Некоторые хранилища устроены так, что запирают грабителя внутри.

Преступников идентифицируют по камерам наружного наблюдения. По ним можно отследить путь злоумышленника после ограбления, узнать черты его лица, марку и номер автомобиля и прочее. Качество записи с этих камер улучшается год от года, а соцсети позволяют показать фото предполагаемого преступника почти всем. В сентябре 2016 года ФБР выпустило специальное приложение, показывающее пользователю фото самых разыскиваемых банковских грабителей в США.

Соцсети пугают меня до чёртиков. Я не хочу, чтобы камера наблюдения снимала моё лицо, и его показывали в соцсетях… Есть много более простых способов заработать ту же сумму денег. Клей Тьюми бывший банковский грабитель со стажем, писатель

Относительно недавно банки ещё не имели такой защиты. Их владельцы считали, что лучше понести убытки от нескольких ограблений в год, чем тратить огромные суммы на их предотвращение. Лишь после всплеска преступности в 1990-е, когда проблема ограблений банков обострилась, банкиры задумались о безопасности.

В 1989 году в США изменили систему условно-досрочного освобождения. Если раньше большинство грабителей банков выходили на свободу раньше срока, отсидев в среднем по 3-5 лет, то теперь всё поменялось. В настоящее время банковский грабитель в США получает до 20 лет тюрьмы (плюс ещё пять лет, если он использовал оружие). Чтобы заработать УДО, ему нужно отсидеть минимум 17 лет.

Отчасти благодаря этим мерам в одном только Лос-Анджелесе, ранее считавшимся столицей банковских ограблений в США, их количество сократилось с 2641 в 1992 году до 212 в 2013 году.

Сегодня ограбления банка – это в значительной мере преступление отчаяния. Сегодняшний грабитель банков – это человек, которому нужны деньги прямо сейчас, или наркоман. Джеральд Кларк бывший агент ФБР, доцент кафедры уголовного правосудия в Университете Гэннона в Пенсильвании

Хотя классические банковские ограбления уходят в прошлое, банкам ещё рано расслабляться. В мире и США набирают силы ограбления банкоматов и киберпреступность. В феврале 2015 года «Лаборатория Касперского» сообщила о группе хакеров, которая взломала банкоматы в десятках банков по всему миру (США, Россия, Китай, Германия, Украина), заставив их выдавать наличные в определённое время. Члены банды подходили в нужный час к банкоматам и забирали деньги. Они похитили в целом около миллиарда долларов. Для сравнения – в 2015 году «традиционные» ограбления банков принесли злоумышленникам 26,3 миллиона долларов.

Грабежи банков в царской России

В отличие от Запада, где грабежами занимались профессиональные преступники, в России в начале 20 века на этом преступном ремесле в основном специализировались революционеры. У них имелись чётко структурированные организации, и им было проще организовать налёт на банк, чем разношёрстным криминальным бандам.

После революции 1905 года глава технической боевой группы РСДРП Леонид Красин со своими боевиками ограбил несколько почт и трактиров. Такие налёты приносили мало денег и не окупали затрат на экипировку и закупку взрывчатки и оружия, поэтому Красин начал грабить банки. Эти преступления революционеры называли «экспроприациями» или «эксами».

Леонид Красин в 1903 году Фото из журнала «Прожектор» за 15 декабря 1926 года

Первой своей целью он выбрал Госбанк в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки). В Великом княжестве Финляндском к царской власти относились с недоверием и не давали имперской полиции работать в полную мощь. Исполнителями стали латышские боевики, имевшие опыт столкновения с русской армией в родной Латвии. Трое из них – Янис, Густав и Карл Чокке – были родными братьями, что снижало риск предательства. Помогали им местные социал-демократы. Ограбление произошло 13 февраля 1906 года. Революционеры унесли с собой 175 тысяч рублей (при грабежах питейных заведений и почт их добыча редко превышала 5-10 тысяч). Однако во время налёта они жестоко убили сторожа Баландина и настроили общество против себя. За несколько недель почти всех грабителей схватили и приговорили к долгим тюремным срокам, но полиция нашла лишь часть похищенных денег.

В этом здании располагался Государственный банк в Гельсингфорсе (ныне это – посольство Швеции в Финляндии)

Узнав об ограблении, эсеры попросили Красина помочь организовать «экс», и тот согласился. 7 марта 1906 года эсеры устроили налёт на Московское общество взаимного кредита, унеся оттуда 875 тысяч рублей – рекордную на тот момент для России сумму. И в этот раз полиция поймала преступников благодаря своей агентуре среди социал-революционеров. Большевики успели получить свою долю от эсеров и даже закупили на неё оружие за рубежом, но ввезти его в Россию не смогли.

27 июня 1907 года произошла «Тифлисская экспроприация» – нападение на казначейскую карету, доставлявшую деньги с почты в местное отделение Госбанка. В организации ограбления участвовали Красин, Сталин и другие видные большевики, главным же организатором стал Симон Тер-Петросян. В 10:30 утра преступники взорвали на площади Эриванского несколько бомб и гранат и расстреляли раненых солдат и полицейских. По официальным данным погибли три человека, но архивные документы говорят, что число жертв ограбления достигло сорока.

«Экспроприация» прошла успешно, революционеры взяли 341 тысячу рублей. Однако почти вся сумма была в крупных банкнотах, а их номера знала полиция. Воспользоваться деньгами большевикам не удалось, и вскоре почти всех грабителей схватила полиция. Потом случилось ещё несколько подобных «экспроприаций», но после долгих споров о целесообразности такого способа революционеры отказались от грабежей.

Банковские грабежи в советскую эпоху

Статистика ограблений банков в Советском Союзе засекречена, поэтому определить их количество нелегко. Но целью преступников чаще становились не банки, а сберкассы или инкассаторы. Последние представлялись лёгкой добычей для злоумышленников: в советские годы перевозкой денег занимались кассиры предприятий.

Госбанк заключал договор с какой-нибудь городской автобазой, оттуда по вызову в сберкассы присылали обычные легковые машины. Павел Жихарев банковский специалист, первый президент Сбербанка (1988-1991 годы)

Почти всегда нападения на инкассаторов в СССР завершались перестрелкой и гибелью последних. Раскрытие этих преступлений становилось приоритетным для милиции, и грабителей, как правило, быстро разоблачали.

В случаях с ограблениями сберкасс бандиты обычно имели сообщников среди самих сотрудников касс. Одним из них стала история «банды цыганских баронов», занимавшихся вооружёнными налётами. Последним преступлением банды стало нападение на сберкассу в Королёве. Направив пистолеты на кассира, контролёра и посетительницу, бандиты вынесли 30 тысяч рублей и ушли.

Кассир успела нажать тревожную кнопку. По вызову приехал милиционер Рогожин, но по ошибке направился в расположенную рядом столовую, а бандиты за это время скрылись. Грабителей, на счету которых было семь убийств и 15 грабежей, поймали через месяц и расстреляли.

Советским милиционерам не всегда удавалось поймать грабителей. Ушли от ответственности преступники, ограбившие в 1975 году сберкассу на железнодорожной станции Янов в Киевской области. В тот день там было многолюдно – привезли таблицу с результатами популярной в народе лотереи. Злоумышленников это не смутило. Зайдя в здание, они сразу же застрелили 20-летнюю кассиршу, милиционера-охранника и станционного грузчика. Бандиты вынесли 50 тысяч рублей – крупную сумму для провинциальной сберкассы. Следователи задержали по этому делу около ста человек, но потом отпустили.

Самое известное ограбление банка в СССР произошло 5 августа 1977 года в Ереване – столице Армянской ССР. Двое местных жителей, двоюродные братья Николай и Феликс Калачяны, узнали, что в местном филиале Госбанка деньги лежат в специальных ячейках, расположенных на втором этаже здания, а внутренней охраны нет.

Феликс Калачян

За неделю до грабежа Николай попал в ДТП и руководил операцией из больницы. Госбанк делил общую стену с жилым домом. С его крыши Феликс, имеющий навыки акробата, прыгнул в окно третьего этажа банка. Там в это время шёл ремонт, и на окнах сняли решётки и натянули плёнку. В здании Калачян просверлил в полу отверстие диаметром в 30 сантиметров, пролез через него на второй этаж и выбрался обратно с двумя 16-килограммовыми мешками денег, где лежало полтора миллиона рублей. С собой бандит взял три бутылки воды для быстрого охлаждения победитового сверла и детский зонтик, чтобы на него бесшумно падали куски бетона.

На след злоумышленников вышли спустя год. Калачяны передали в Москве деньги своему подельнику Владимиру Кузнецову для сбыта. Тот сразу обменял в сберкассе шесть тысяч рублей на облигации. Кассирша дала ему облигаций на три тысячи и отправилась за недостающими, но по пути заболталась с коллегой. От долгого ожидания Кузнецов запаниковал и сбежал из сберкассы. Вернувшаяся на рабочее место кассирша вызвала милиционеров и передала им приметы мужчины. Те задержали Кузнецова и через него вышли на Калачянов. Преступников расстреляли.

Порой в ограблениях банков в СССР участвовали «оборотни в погонах». 14 ноября 1986 года в 21:00 четверо бандитов напали на инкассаторов возле универмага «Молодёжный». Они застрелили двоих из них – Новикова и Мишина – и ранили в руку третьего, Карпинского. Безоружная сотрудница милиции 29-летняя Вера Алфимова пыталась задержать злоумышленников, но те убили и её. Забрав 330 тысяч рублей (стоимость 57 «Жигулей» в 1986 году), бандиты уехали на автомобиле.

На месте происшествия