К чему ведет вера в вождя?

Вождизм, авторитаризм, абсолютизм власти – все эти термины, по сути, описывают одни и те же отношения в обществе: веру большинства народа верховному правителю и послушный театр марионеток в его окружении. Как бы ни назывались филиалы этого театра – Государственная дума, Сенат или Совет безопасности.

В современном мире много стран с авторитарными режимами власти. Наиболее развиты они на Востоке, в образе «восточного деспотизма». Исторически сложилось так, что и народ России тоже привык подчиняться правителю, обладающему абсолютной властью. В таких странах, как Россия, Северная Корея, Китай, Туркмения, Куба, авторитарная власть определяет все сферы общественной жизни. Впрочем, в некоторых странах вождизм носит завуалированный характер.

Авторитарное правление губительно сказывается на экономике страны и культуре. Поэтому для изучения авторитаризма нельзя ограничиваться политическим аспектом, важно изучать культуру народа. Ведь как бы ни стремился политический лидер к неограниченной власти, в обществе, где изжиты традиции безоговорочного подчинения правителю, этого не произойдет. Поэтому авторитаризм не доминирует в странах современного Запада, где права и свободы воспринимаются как абсолютные ценности, а укоренился на Востоке, где даже религия учит подчиняться правителю. Иными словами, проявления авторитаризма в последние века связано с культурным наследием наций. Это хорошо видно на истории России. Впрочем, отсталость культуры народа, сохранившаяся в массах вера в пришествие доброго монарха, встречается и в Европе. Мы видим это сегодня на примере Венгрии и ее почти диктатора Виктора Орбана.

Почему вождизм укрепился в ХХ веке?

ХХ век – век становления индустриального общества. Интенсивно развивалась наука и техника, сформировались массовые коммуникации. Но начало этого века сопровождалось кризисом, вызванным Первой мировой войной и ее последствиями. Выросла безработица, росло недовольство граждан. Все хотели перемен и были готовы пойти тем, кто их пообещает.

Массовые тиражи газет, радио оказывали влияния на широкие слои населения, которые вовлекались в политическую жизнь. Лидеры партий получили возможность доносить до них привлекательные лозунги. Увеличился объем и уровень государственного управления, выросла численность бюрократии, произошла этатизация общества. При росте полномочий государственной власти происходила идеологизация всех сфер жизни. Массовая информация становилась все более подконтрольной власти, пропаганда и агитация укрепляли авторитет главы правительства. Все это способствовало становлению авторитаризма как режима власти.

Важно подчеркнуть, что, когда наступает относительная стабильность, общество свыкается со своим лидером, начинает ему доверять, а потом и боготворить. Так в ХХ веке стало возможным усиление авторитаризма (вождизма).

Вождизм в Германии

Гитлер – жестокий диктатор, нанесший огромный ущерб всему миру. Но он добился того, чего не удавалось никому ни до него, ни после. Он сформировал чудовищную тиранию в стране, внесший в прошлом огромный вклад в европейскую культуру. Стечение обстоятельств вознесло его из уличного оратора на вершину власти. Гитлер шел к политической власти с помощью жестокости и лжи. Его идеи были ветхими и поношенными, но его методы были украшены атрибутами современных технологий.

В секрет феномена вождизма в Германии? После поражения в Первой мировой войне национальная гордость немцев была сильно оскорблена. Народ не мог смириться с позором Версальского мира. На волне такого недовольства Гитлер сумел поднять свой авторитет, пообещав отомстить. Немцы увидели в Гитлере борца за их нацию. Он умело выдавал свои преступные действия за стремление к отмщению. Например, 22 июня 1940 года он потребовал от французов прекращение боевых действий в том же самом пассажирском вагоне в Компьене, в котором немцы были вынуждены подписать перемирие 1918 года. Гитлер возвратился в Берлин героем-победителем.

Оказавшись у власти, Гитлер рьяно укреплял сою абсолютную власть. В этом ему сильно помогла пропаганда во главе с Геббельсом, который обращался к нации: «Мы являемся свидетелями величайшего события в истории. Гений создает мир! Его голос мы слышали, когда Германия спала. Его руки снова создали из нас нацию! Он один никогда не ошибается! Он всегда как звезда над нами». На сознание немцев действовали многотысячные колонны, маршировавшие с факелами и штандартами, которые должны были показать единение народа. Перед таким давлением мало кто мог устоять. А тех, кто пытался протестовать против правления диктатора, арестовывали и бросали в тюрьмы, избивали и убивали.

Гитлер и его подручные осуществили жесткую милитаризацию экономики, , что отчасти позволило преодолеть последствия тяжелейшего экономического кризиса 20-х годов. Было создано большое количество рабочих мест в сфере строительства военно-морских судов и боевых самолетов. Упор был сделан на по строительство дорог и мостов, а также на развитие автомобильной промышленности. Введение всеобщей воинской повинности также способствовало снижению безработицы. Одновременно были урезаны права рабочих и служащих, введены трудовые книжки, в связи с чем при смене места работы ограничивались возможности карьерного роста.

Так как численность немецкой армии выросла со 100 тыс. до 1 млн, с Германией стали считаться в мире. Это поднимало у немцев чувство гордости за свою страну и за того, кто ей управляет. Победы Германии на фронтах Европы в первые годы войны подняли престиж Гитлера в глазах немцев, которые стали верить в свое высшее происхождение. Бывший нищий авантюрист из Вены стал самым могущественным диктатором в Европе со времен Наполеона. Немцы считали его непревзойденным государственным деятелем, более великим, чем Бисмарк.

Гитлер стал вождем благодаря умелой игре на чувствах немцев, их стремлению отомстить за обиду поражения в Первой мировой войне, тотальному контролю и агрессивной пропаганде, незаурядному характеру и красноречию, а также подъему экономической, политической и военной мощи страны. Эти факты во многом объясняют феномен вождизма в Германии. Но гитлеровское правление оказалось губительным для немецкого народа.

Вождизм в СССР

Важно понять, как в послереволюционной России на смену монархии пришел более жесткий и тиранический порядок. Почему народ, боровшийся за свободу, дал навязать себе тоталитаризм и диктатуру? Какие особенности менталитета и традиций россиян стали причинами зарождения и укрепления авторитаризма, какие исторические предпосылки послужили этому? Авторитаризм в СССР связан с именем Сталина, так как Ленин был скорее вождем революции и не достиг такого прижизненного поклонения.

В ходе революции народ остался без царя и бога, без привычных жизненных правил. В такие переломные периоды истории, когда нарушены традиции, связи, когда человек мечется, пытаясь найти свое место в меняющейся жизни, особенно сильна тяга к вере. Нужен авторитет, за которым можно идти без колебаний, с уверенностью, что он приведет к лучшей жизни.

Тогда на роль такого лидера не было никого, кроме Ленина. Своим призывом «отнять и разделить» он был понятен народу. Но вскоре Ленин умер, потребовался новый лидер. Его приемником и верным последователем в глазах народа стал Сталин, который сначала во всем опирался на авторитет предшественника. Это помогло ему укрепить свою политическую роль и усилить народное доверие.

Вождизм в СССР укрепился благодаря умелой пропаганде, контролирующей всю информацию, жестокому репрессивному аппарату, подсознательному страху людей перед репрессиями за проявления протеста и свободомыслием, тотальному контролю, исторической склонности народа иметь правителя и действиям Сталина по укреплению своей власти.

В 1930-е годы окончательно оформилась административно-командная система управления народным хозяйством, которая была тесно связана с правящей коммунистической партией, точнее с партийной номенклатурой. Все перемены в лучшую сторону приписывались Сталину, а неудачи и провалы считались виной врагов народа и вредителей. Так начал формироваться культ личности Сталина. Официальная пропаганда, а другой не было, восхваляла подвиги вождя народов, в сознание людей вбивались догмы, которые нельзя было оспаривать.

Всех инакомыслящих устраняли или ссылали в лагеря. В итоге остались только те, кто действительно любили вождя или делали вид. Первые – в основном рабочий класс и низшие слои общества, которые благодарили Сталина за все, что имели в жизни. Люди верили, что они живут лучше остального мира, и политическое устройство их общества самое справедливое. Границы были закрыты, люди не могли сравнить уровень своей жизни с уровнем в капиталистических странах. Вторые – интеллигенция и люди близкие к власти, понимавшие угрозу, исходившую им от режима, но ничего не способные изменить.

Заводы в СССР работали, а то, что они были неконкурентоспособны по сравнению с предприятиями рыночных стран, люди не знали, не понимали. Да их это и не заботило. Главным было выполнить спущенный «сверху» план и выбить в министерстве как можно больше сырья и фонд заработной платы. Насколько такое устройство народного хозяйства, свойственное авторитарному правлению при административно-командной системе, неэффективно, россияне поняли только в 1990-х годах, когда экономика России стала открытой и пришлось массово закрывать нерентабельные предприятия. Из, казалось бы, промышленно развитой страны Россия быстро превратилась в бензоколонку.

Кроме государственной пропаганды, были и иные причины обретения Сталиным статуса вождя. Умелая пропаганда – лишь часть дела. Важны особенности культуры. За многие столетия, когда Россией правили самодержавные цари, в массовом сознании сформировалось убеждение, что в стране должен быть верховный правитель, который все решает сам, а народ его любит и подчиняется ему. Подсознательная вера в лидера с неограниченной властью, в то, что он заботится о своих подданных, что надо лишь слушаться своего вождя, и лучшие времена наступят сами собой, вела к всенародному одобрению его личности, предоставлению ему огромных полномочий. Православного царя-батюшку сменил коммунистический вождь народов. Не случайно в СССР против религии велась ожесточенная борьба. Народ не должен боготворить никого, кроме вождя, вождь заменил бога, и только он достоин поклонения.

Принципы сталинизма просты и легки для восприятия, поэтому получили широкое распространение в массах. Являясь жестоким диктатором, погубившим миллионы людей, Сталин одновременно был народным кумиром, все его боготворили. Ему удавалось казаться людям заботливым и добрым правителем. Он был ни умнее, ни образованнее, ни красноречивее других. Однако природа наделила его холодной настойчивостью, волей и честолюбием. Он не повиновался чувствам, всегда умел подчинить расчету, был понятен народным массам, близок им по своему мышлению и поведению. Эти качества дали ему преимущества перед Троцким, который, будучи интеллектуалом, воспринимался народом как «барин». Бухарин – активный пропагандист нэпа, в котором народ видел опасность возврата к социальному неравенству. Пусть люди были пока бедны, но равны во всем. Сталин не просто олицетворял власть, но воспринимался как символ справедливости и лучшей жизни.

Исторический опыт показал, что вождизм в СССР является один из самых отрицательных примеров этого явления в мире. Из-за своей слепой преданности вождю люди не замечали всех ужасов сталинского правления. Это показывает, как опасны подобные режимы для общества, какой вред они могут нанести.

Вождизм в Северной Корее

Авторитаризм глубоко укоренился в корейском обществе, превзошел все рекорды по времени, прочности позиций и контролю над населением. Какие меры принимали лидеры страны для укрепления своей власти, какие особенности национальной культуры корейцев позволили развиться вождизму?

После прихода к власти Ким Ир Сен последовательно укреплял свои позиции, устранял конкурентов, проводилась активная кампания восхваления вождя. С особой силой восхваление «Великого Вождя, Солнца Нации, Железного Всепобеждающего Полководца, Маршала Могучей Республики» началось с 1972 года, когда с чрезвычайной помпой было отпраздновано его 60-летие. Если до этого пропаганда личности Ким Ир Сена не выходила за те рамки, в которых восхвалялся Сталин или Мао Цзэдун, то после 1972 года Ким Ир Сен стал самым прославляемым правителем в мире.

Все достигшие совершеннолетия корейцы были обязаны носить значки с портретом Ким Ир Сена, эти портреты есть в каждом жилом и служебном помещении, в вагонах метро и поездов. Главная тема северокорейской пропаганды – Ким Ир Сен, его жизнь и заслуги перед народом. «Воспитание любви к вождю», насаждение культа личности Ким Ир Сена во всех официальных документах слала важнейшей задачей пропаганды. Методы были заимствованы из СССР, но северокорейская пропаганда оставила далеко позади сталинские образцы.

Государственный контроль правящей номенклатуры покрывает все стороны жизни корейцев. В стране нет интернета, спутникового телевидения, другой связи с внешним миром. Выросли поколения корейцев, которые не знают другого государственного строя, для них это единственно правильное и справедливое правление. Патерналистские идеи о «правителе – отце народа», популярные в конфуцианстве, обычны и в северокорейской пропаганде. Ким Ир Сен изображается как мудрый и заботливый отец, не оставляющий вниманием своих подданных.

К концу правления Ким Ир Сена Северная Корея превратилась в аристократическое государство, в котором «знатность» происхождения играла решающую роль в доступе к должностям и богатству. С 1970 года началось стремительное продвижение Ким Чен Ира по служебной лестнице. После его назначения в 1973 года заведующим отдела пропаганды ЦК ТПК и введения его в феврале 1974 года в состав Политбюро, намерения вождя-отца передать власть по наследству стали явными.

В 1980 году Ким Чен Ир стал «продолжателем великого чучхейского революционного дела», пропаганда начала восхвалять его сверхчеловеческую мудрость с той силой, с какой воспевала деяния его отца… Позже в соответствии с принципом престолонаследия, преемником Ким Чен Ира был провозглашен внук Ким Ир Сена – Ким Чен Ин. Северокорейское общество консервативно и замкнуто. Правления Ким Ир Сена, Ким Чен Ира, Ким Чен Ина можно рассматривать как единый этап в истории страны. При передаче власти не изменились ни методы управления, ни структура государства, ни отношения народа к своему вождю.

Феномен корейского вождизма берет истоки в конфуцианстве, а закрепляется благодаря тотальному контролю над обществом, его замкнутостью, а также существенной роли официальной пропаганды, восхваляющей подвиги вождей. Зародившись в середине ХХ века, вождизм в Северной Корее дошел до наших дней практически без изменений. При таком же течении событий в будущем Северная Корея может превратиться в агрессивно настроенное государство-секту, которое будет готово совершить любое распоряжение вождя – диктатора, вплоть до уничтожения человечества.

Вождизм на Кубе

Имя Фиделя Кастро имя стоит в одном ряду с такими легендарными личностями, как Хо Ши Мин, Джавахарлал Неру, Мао Цзэдун, Гамаль Абдель Насер, Нельсон Мандела. Феномен вождизма на Кубе – результат единения правителя с народом в стремлении реализовать утопию социализма, добиться свободы и независимости от влиятельного соседа. Фидель Кастро возглавил кубинскую революцию и дал кубинцам то, к чему стремились большинство. После свержения капитализма нужно было создавать новый строй, и лидер Кубы, учтя мечты народа, начал строить иную модель социализма с учетом недостатков других стран на этом пути.

Первое время Фидель практиковал прямую демократию. Миллионные митинги играли роль всенародного веча. На них обсуждались и одобрялись или отклонялись идеи развития государства. Характерно, что на Кубе начиная с 1976 года выборы носили альтернативный характер. Ничего подобного не было в других соцстранах, хотя к выборам также не допускалась оппозиция. Гласность при подсчете голосов обеспечивала поддержку населением своего вождя.

Кастро бросил вызов самой могущественной стране — США. Сам факт, что он неугоден агрессивному соседу и изгнанным с острова собственникам, поднимал его авторитет на Кубе и далеко ее пределами. Он стал воплощением национальной гордости кубинцев. Попытки оппозиции свергнуть режим Кастро еще более сплачивали массы вокруг него, несмотря на крайне низкие темпы развития страны. Ведь вождь ассоциировался со стабильностью и порядком.

Приемники Кастро начали постепенный переход к рыночным отношениям, частной собственности на средства производства. В общественном сознании кубинцев сегодня нет проявлений поклонения лидерам. Но феномен Фиделя Кастро, поддержка авторитарного правителя народом, по своей культуре вполне европейским, заставляет задуматься над феноменом вождизма и в странах Запада. Феноменом, реализованным в тесной связи с социалистической утопией.

Вождизм в Туркмении

Первый президент Туркмении Сапармурат Ниязов первым из лидеров СНГ решил все проблемы со своим политическим будущим. Он стал пожизненным главой государства. Народ Туркмении в массе своей был готов признать Туркмен-баши отцом всех туркмен. Свои полномочия он продлевал на безальтернативных выборах и на всенародном референдуме. Помимо президентского кресла Ниязов занимал посты премьер-министра, председателя единственной в стране Демократической партии и Верховного главнокомандующего.

Стиль управления туркменского президента был диктаторским. Он все решал сам, снимал и назначал членов правительства, армейских и милицейских генералов, вводил латиницу вместо кириллицы, переименовывал города и поселки, лично подписывал все коммерческие контракты на более или менее крупные суммы в валюте, был учредителем почти всех газет и журналов…

Важная причина появления такого авторитарного правителя связана с нефтяными запасами страны. Пока Туркмения была окраиной СССР, и все нефтяные доходы уходили в Москву, воспользоваться ими в полной мере в республике не представлялось возможным. С обретением независимости исчезла необходимость делиться своей нефтью, в стране наметился экономический подъем, выросло благосостояние граждан. В этом туркмены увидели заслугу Ниязова и стали боготворить своего вождя. Он получил все возможности для концентрации власти в своих руках. К этому надо добавить особенности культуры туркменского народа, которому никогда не были известны демократия и самоуправление. Поэтому большинство жителей хотят иметь во главе государства великого правителя, который сможет прославить страну и будет заботиться о своих гражданах, станет примером подражания для всей нации. Таким человеком стал для них Сапармурат Ниязов.

Но в становлении культа важную роль сыграли и его личные качества. Он старался выглядеть простым, близким к народу и отзывчивым человеком. Благодаря чему многие туркмены искренне считают его туркмен-баши («отцом всех туркмен»). Важно и то, что президент Ниязов не использовал масштабного репрессивного аппарата, как Сталин или Ким ИР Сен, официальная пропаганда была менее навязчива, чем в других авторитарных режимах. Вождизм в Туркмении стал одним из «идеальных» проявлений этого феномена в современном мире. Но при преемниках Ниязова режим обернулся жестким тоталитарным контролем, подавлением свобод и нарушением прав граждан.

Выводы

Феномен авторитаризма имеет общие для различных стран черты и проявления. Вожди появляются в переломные времена, когда растет недовольство народа, вызванное кризисами или войнами. Чаще всего вождями становятся предводители революций или народных восстаний (Сталин, Кастро, Ким Ир Сен), реже – лидеры в период коренных перемен в политическом устройстве страны, но не связанные с вооруженным переворотом (Гитлер, Ниязов). Х. Марти так выразил эту закономерность появления вождей: «Нации в критические моменты рождают людей, в которых они воплощаются: национальные интересы».

Вожди обладают неординарным характером, расчетливым умом, огромной жаждой власти. Гитлер говорил: «Человек, рожденный быть диктатором, не подчиняется чужой воле – он сам воля; его никто не подталкивает – он сам идет вперед, и в этом нет ничего предосудительного. Человек, которому предназначено вести за собой народ, не имеет права сказать: «Если вы хотите меня, я приду». Нет, его долг – явиться самому»». Вождь обладает уникальными способностями вести народ за собой. Он искренне верит в свое высшее предназначение и предпринимает огромные усилия для убеждения общества в этом.Для укрепления своего режима диктаторы используют разветвленную пропаганду и агитацию, зачастую это единственная информация, доступная населению.

Главное: авторитаризм укореняется в тех обществах, традиции и культура которых и сегодня предрасположены к вождизму.

Источник: Ежедневный журнал