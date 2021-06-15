Как индейцы сняли скальп с англичанина, но он выжил и пытался на этом заработать

Жарким и душным августовским вечером 1867 года англичанин Уильям Томпсон работал на железной дороге в Небраске, когда его позвал начальник бригады. Тот сообщил, что расположенная за холмом станция Плам Крик перестала отвечать на телеграфные звонки.

Уильям Томпсон, бригадир и трое телеграфистов сели на дрезину и что есть сил покатили под палящим солнцем в сторону станции. Доехать им было не суждено. Телеграфистов и бригадира убили, а англичанин выжил — но навсегда остался без скальпа, отмечает издание DISGUSTING MEN.

Свернув на крутом повороте, железнодорожные рабочие обнаружили, что за ним железная дорога кончается. Шпалы и рельсы были вырваны из земли и сложены в угрожающих размеров кучу на путях. Это была засада. Стоило мужчинам остановиться, как отовсюду повалили индейцы-шайены. 25 воинов набросились на незадачливых работяг и перебили их. Уильям Томпсон при этом был ранен в плечо и потерял сознание.

По поводу того, что было дальше, есть разные версии. Сам Томпсон утверждает, что очнулся от дикой боли, но мужественно терпел, притворяясь мертвым, пока молодой шайен снимал с него скальп. Приехавшая позже на подмогу вторая группа рабочих рассказывает, что нашла Уильяма без сознания, но крепко сжимавшим свой отрезанный скальп в руках. Почему индейцы не стали забирать эту добычу, и что на самом деле произошло с Томпсоном — неясно. Впрочем, на англичанина всем долгое время было наплевать, поскольку вскоре после расправы над экипажем дрезины произошел куда более громкий случай.

В этот день из города Омаха отправился большой пассажирский поезд. Он столкнулся с той же кучей шпал, что и дрезина, и сошел с рельсов. 17 вагонов оказались в канаве; инженер, пожарный и кондуктор погибли. Это был первый случай, когда индейцам удалось устроить крушение поезда. Так что Небраске было не до покалеченного иностранца. Диверсия стала ответом на рейд, который американские военные устроили на поселения шайенов.

Уильям Томпсон до последнего надеялся на то, что скальп удастся вернуть на место.

Местный доктор Ричард Мур самым честным образом пытался пришить кусок кожи, но тот не приживался. Стало только хуже — началось заражение тканей, и англичанин едва не погиб во второй раз.

Штаты ему совершенно не понравились. Плюнув на американскую мечту, Томпсон вернулся на родину. Там он пытался заработать, показывая праздной публике свой отрезанный скальп и рассказывая историю о злосчастном августовском вечере в Небраске. Однако по какой-то причине у англичан она не вызвала ажиотажа, и Уильям подарил свой скальп доктору Муру — кажется, единственному человеку, которому было не наплевать на бедного иностранца.

Времена тогда были простые, и Уильям отправил клочок кожи по почте. Доктор Мур, конечно, был признателен за столь сентиментальный жест, но предпочел не хранить скальп у себя. Вместо этого он пожертвовал его библиотеке Омахи, где он хранится по сей день под стеклянным колпаком в темной комнате.

Роберт Макги — еще одна жертва скальпирования.

Уильям Томпсон — не единственный человек, переживший скальпирование заживо. За три года до этого, в 1864, индейцы, напавшие на караван, везущий провиант, скальпировали 14-летнего сироту по имени Роберт Макги, которого взяли в путешествие в качестве помощника. Впоследствии его случай стал намного известнее, он даже обрел своеобразную популярность — американцы оказались до таких историй гораздо жаднее, чем англичане.

Автор: Владимир Бровин; DISGUSTING MEN