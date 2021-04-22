Как КГБ СССР следил за принцем Филиппом в Киеве во время чемпионата Европы по конному троеборью

5 сентября 1973 года в Киеве стартовал чемпионат Европы по конному троеборью. По этому случаю в столицу Украины прибыл принц Филипп, герцог Эдинбургский, который в то время возглавлял Международную федерацию по конному спорту.

Вообще-то международные соревнования, которые принимал у себя СССР, обычно проводили в Москве. Но на московском ипподроме продолжалась реконструкция, начатая в 1964 году. Там строили капитальные конюшни, большой манеж, автоматические стартовые боксы для скаковых лошадей, пишет BBC News Україна.

В начале 1973-го стало очевидным, что строители не успеют все доделать до осени (обновленный ипподром открыли только в следующем году). Решили перенести чемпионат в Киев, где четыре года назад, в 1969-м, построили новый современный ипподром. Президент Международной федерации принц Филипп дал свое согласие на такое изменение. Поэтому ему постоянно докладывали, как идет процесс подготовки к соревнованиям в Киеве.

Для манежной езды готовили отдельные участки Выставки достижений народного хозяйства УССР. Стипль-чейз запланировали провести в районе станции Жуляны, а кросс — близ села Пирогово. Была еще одна причина, почему герцог Эдинбургский полетел в Киев.

За звание чемпионки Европы боролась, среди других участников, его дочь принцесса Анна. Ее считали одной из фавориток соревнований, ведь на прошлом чемпионате, который состоялся в 1971-м в Англии, она победила в индивидуальном зачете. Поэтому отец хотел морально поддержать дочь, стремившуюся защитить свой титул.

Просьба без «активных мероприятий»

В Октябрьском дворце состоялось торжественное открытие чемпионата Европы по конному троеборью, на который прибыл принц Филипп. ОТКРИТКА КОНЦА 1950-Х ГОДОВ

Прибытие герцога Эдинбургского, мужа английской королевы Елизаветы II, не могло остаться без внимания Комитета госбезопасности УССР. Принца должны были сопровождать свита, посол Великобритании в СССР Джон Киллик, многочисленные работники посольства, а также английские журналисты — всего 46 человек.

За неделю до прилета высокого гостя, 31 августа, заместитель председателя КГБ УССР генерал-майор Серафим Крикун сообщил в ЦК КПУ (гриф «Секретно», штамп «Подлежит возврату»): «Для организации и руководства контрразведывательной работой в период визита герцога Эдинбургского и чемпионата Европы по конному спорту создан штаб во главе с зам. председателя КГБ при Совете Министров УССР генерал-майором тов. Трояком М.З.». (Все цитаты генерала Крикуна — из рассекреченных документов — Ред.).

Информационное сообщение КГБ УССР с упоминанием герцога Эдинбургского. ФОТО: ОТРАСЛЕВОЙ ГОСАРХИВ СБУ

Для герцога подготовили резиденцию — бывший дворец Якова Полякова, зятя известного сахарозаводчика Льва Бродского, построенный еще в 1910 году (ныне ул. Грушевского, 22). Для других гостей зарезервировали номера в лучших отелях Киева. «В местах проживания и пребывания герцога и его свиты, — продолжал генерал Крикун — будет организовано оперативное наблюдение за сопровождающими его лицами, особенно среди персонала посольства».

И далее: «В целях выявления и предупреждения возможных разведывательных действий по 8-ми сотрудникам посольства Англии […] запланированы и будут осуществляться необходимые чекистские мероприятия».

Правда, из Москвы поступило указание не проводить во время визита принца Филиппа никаких «активных мероприятий» (например попыток вербовки кого-то из англичан и т.д.), чтобы не нарваться на международный скандал. Что касается других методов работы — ограничений не было, поэтому среди спортсменов и туристов, которые приедут на чемпионат, запланировали «контрразведывательные меры».

Большие хлопоты с журналистами

Накануне прибытия высокого гостя генерал Крикун доложил партруководителям УССР о первых результатах работы:

«По состоянию на 4 сентября 1973 года в Киеве по случаю визита герцога Эдинбургского и проведения чемпионата Европы по конному спорту находятся 2 сотрудника посольства Великобритании в Москве, 13 английских журналистов, 6 журналистов США, английская сборная по конному спорту в количестве 28 человек. Кроме того, в Киев прибыли 232 туриста из Англии, США, ФРГ и Голландии».

Киевская резиденция принца Филиппа — так выглядел бывший дворец Я. Полякова в те времена. ФОТО: СВОД ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ УКРАИНЫ

Особое внимание спецслужба сосредоточила на журналистах. Самыми активными оказались «английские корреспонденты, оснащенные большим количеством разнообразной фото-, кино- и звукозаписывающей аппаратуры. Они тщательно изучают ситуацию и лиц из числа советских граждан, участвующих в приеме и обслуживании английской делегации. Отдельные журналисты стремятся скрыто записывать на магнитофон разговоры советских граждан».

Фактически за каждым представителем прессы установили слежку. От кагэбистов не укрылось, что корреспондент газеты Sun «без разрешения» посетил Бабий Яр, а затем, как отчитывались кагебисты, возмущался, что там произошедшая трагедия забыта (первый памятник установили только в 1976 году). Кагэбисты также отчитывались, что другой журналист — из Sunday Times, который собирается посетить Бабий Яр, оказывается, знает русский язык, но старательно это скрывает. А фотограф газеты Daily Mirror, якобы, раскритиковал советскую сферу обслуживания, жаловался на отсутствие свободы слова на Западе, а коллеге цинично заявил: если бы принцесса Анна упала с лошади, он имел бы сенсационные фото.

Гостиница «Москва», в котором жила принцесса Анна и другие всадники. Открытка 1970 года

Но больше всего хлопот «бойцам невидимого фронта» принесли корреспонденты ВВС, которые «занимались фотографированием Бессарабского рынка, очередей на такси, за фруктами и т.п.». Вместо этого они «отказались фотографировать памятник Вечной славы», а один из них «заявил, что Украина не является суверенной республикой».

Кроме того, один из корреспондентов «недоброжелательно настроен в отношении нашей страны, выражает недовольство отсутствием рекламы о чемпионате, пытается осуществить поездки по Киеву без переводчика».

«По вышеуказанным журналистам, — отчитывался генерал КГБ, — нами запланированы и проводятся мероприятия, направленные на осуществление контроля за их поведением, выявление и предупреждение их враждебной деятельности».

Зато еще один журналист российского отдела ВВС, по мнению КГБ, не скрывал симпатий к СССР. «С каждым приездом в вашу страну, — восторженно сказал он экскурсоводу, — вижу улучшение жизни, увеличение товаров в магазинах».

«Принцесса Анна ведет скромный образ жизни»

Дочь Филиппа Анна со своим конем Гудвиллом, Виндзор, 1976 год. ФОТО: PA MEDIA

Под контролем были и сами всадники. Зафиксировано, например, что английская сборная отказалась от предложенной «Интуристом» экскурсионной программы, зато потребовала, чтобы ее ежедневно возили на тренировки. Следили за британскими конюхами — девять человек. Их разместили в отеле «Голосеевский» (ныне Голосеевский проспект, 93), ближайшем к ипподрому.

Быстро выяснилось, что один из них совсем не занимается лошадьми. КГБ занервничал: не шпион ли? Подозрение усилилось после того, как советник-министра посольства Англии попросил переселить этого человека в гостиницу «Москва» (ныне «Украина» возле Майдана), где стали жить все спортсмены. Но наибольший интерес, конечно, вызвала принцесса Анна. Особенно после рассказа одного из иностранных фотографов — мол, она «капризная, высокомерная, не слишком умная».

Вместо этого все увидели приятную молодую женщину. Кагэбисты собрали о ней следующую информацию: «Принцесса Анна, проживающая в гостинице «Москва», ведет скромный образ жизни, со спортсменами находится в дружеских отношениях, избегает иностранных корреспондентов. Принцессу Анну постоянно сопровождает и проживает в соседнем номере ее телохранитель, старший инспектор «Скотланд Ярда».

Советских всадников удивило, что принцесса сама ухаживает за конем Дублетом, с которым выиграла предыдущий чемпионат Европы. Герцог Эдинбургский прилетел 5 сентября на небольшом собственном самолете, причем сам был за штурвалом. Сразу поехал осмотреть спортивные объекты, на которых состоятся гонки. Вечером принял участие в церемонии открытия в Октябрьском дворце.

Принцесса Анна не стала второй раз чемпионкой Европы. Во время соревнований по кроссу возле села Пирогова, во время исполнения одного из самых сложных упражнений, упала с лошади и слегка ушиблась. Это произошло 8 сентября, в третий день первенства. Победителем чемпионата стал Александр Евдокимов из Москвы. Неоднократный чемпион Украины Владимир Сорока (Николаев) попал лишь в десятку сильнейших.

Командный приз завоевали всадники из ФРГ, второе место заняли советские спортсмены, третье — команда Великобритании. По завершении соревнований принц Филипп устроил прием в своей резиденции на ул. Грушевского. А на следующий день вместе с принцессой Анной отбыл на собственном самолете в Лондон.

Автор: Станислав Цалик; BBC News Україна