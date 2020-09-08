Как наивная швейцарка стала сообщницей убийц из СССР

Отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального и реакция на это событие Запада показывают, насколько наивными были и остаются «старые» западные демократии в своих отношениях с автократиями.

Наглядным символом этой наивности является история Ренате Штайнер, дочери аптекаря из небольшого швейцарского города Ленцбург, которая была в 1937 году ничего не подозревающей сообщницей советской ликвидационной команды убийц. Рассказывает издание Swissinfo.ch — подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

Убийство на Женевском озере

Просто так уволиться со службы в Государственном политическом управлении (ГПУ) при НКВД РСФСР было невозможно. А тот, кто решится на такой шаг, должен был рассчитывать на очень серьезные последствия.

Ведущий агент советской заграничной секретной службы Игнац Рейсс, работавший во франкоязычных странах, летом 1937 года осмелился сделать именно это. Он порвал с ГПУ и бежал на Запад, выразив в смелом прощальном письме на имя Сталина свое глубокое отвращение к созданному им убийственному тоталитарному режиму.

Запад до сих пор не представляет до конца, что такое Гулаг, предпочитая тривиализировать и принижать значение этой трагедии, не имеющей аналогов в истории. Akg-images

После того, как диктатор Сталин расправился со своими противниками и оппонентами в партии, устроив им ряд показательных судебных процессов и осудив их как предателей и врагов народа, он учинил новую волну политического насилия.

Жертвами кровавых «чисток» стали искренние коммунисты и даже верные Сталину соратники, повязанные с ним одной кровью. Сотни тысяч людей оказались в пыточных застенках государственной тайной полиции и были расстреляны. По приказу Сталина в лагеря системы ГУЛАГ были депортированы миллионы «врагов народа». В историческом сознании страны 1937 год остался «Годом большого террора».

Игнац Рейсс и его семья попытались, используя фиктивные документы, укрыться в Швейцарии, в кантоне Вале. Но все оказалось напрасно: агенты ГПУ нашли его и там. Вечером 4 сентября 1937 года старый знакомый И. Рейсса, работавший на советские спецслужбы, заманил его и его супругу под надуманным предлогом в Лозанну. Во время их встречи на берегу Женевского озера рядом с ними внезапно затормозил черный «Ситроен».

Центральный вокзал Лозанны на почтовой открытке 1928 года. Eth-bibliothek Zürich, Bildarchiv

Какие очень сильные люди затащили Рейса на заднее сиденье машины. Дав по газам, она рванула с места и исчезла. Через некоторое время убийцы, сидевшие в ней, выбросили тело бывшего агента на дорогу. «Его тело было прошито пулями, которые, должно быть, были выпущены из небольшого автоматического пистолета», — писала тогда швейцарская газета Lenzburger Zeitung.

Слежка и аренда машины

Затем, скорее всего, преступники, совершившие убийство, сбежали во Францию. В Швейцарии осталась лишь Ренате Штайнер (Renate Steiner), дочь фармацевта из небольшого городка Ленцбург. Именно эта молодая женщина арендовала в Берне машину, которую затем использовали убийцы. Кроме того, именно она несколько дней подряд выслеживала Рейсса.

Организаторы убийства изложили ей историю о том, что целью операции является, якобы, ликвидация преступника, фашиста и торговца оружием, помогавшего франкистам во время Гражданской войны в Испании. И Ренате Штайнер (в некоторых архивных и полицейских документах и в иностранных СМИ ее имя писалось на русский манер как «Рената») наивно поверила в эту легенду.

В поле зрения правоохранительных органов Швейцарии она попала, неосторожно сделав на адрес автомобильной компании в Берне несколько запросов относительно местонахождении машины, арендованной ею ранее для команды советских ликвидаторов. Спустя пять дней после убийства, 9 сентября 1937 года, полиция арестовала её.

Восхищение советским социализмом

И так мечта Ренате Штайнер «о большом и интересном мире» закончилась попаданием в тюремную камеру. Ренате Шарлотта Штайнер родилась в 1908 году, она была дочерью Франца и Лауры Гертруды Штайнер-Вайзе (Franz / Laura Gertrud Steiner-Weise).

Кокетливая фотография Ренате Штайнер облетела весь мир. zvg

В 1910 году её отец основал компанию «Аптека Штерн» (Stern-Apotheke). Родной Ленцбург, и вообще скучная буржуазная Швейцария, были слишком тесными для нее.

В 1932 году, уже имея профессию учительницы средней школы, она вступила в контакт с коммунистическими кругами в Цюрихе.

В 1934 году она на шесть недель отправилась в Москву. Как и многие коммунисты из-за рубежа, она с энтузиазмом оценивала проект строительства социализма «в одной отдельно взятой стране».

Ей очень хотелось остаться жить и работать в СССР, однако советские власти разрешения на пребывание ей не дали. Поэтому она решила пойти другим путем и обратилась в Париже в «Репатриационное бюро» для русских эмигрантов, которое давно уже было прикрытием для советской разведывательной резидентуры.

Незаменимый винтик в машине репрессий

Ей видимо обещали помочь, но для начала она должна была проявить себя с положительной стороны. Миссия наблюдения за И. Рейссом и стала таким экзаменом.

«Такие люди, как Ренате Штайнер, были маленькими, но незаменимыми винтиками в машине репрессий, которая […] занималась последовательной ликвидацией коммунистов-диссидентов за рубежом», — пишет швейцарский историк Петер Хубер (Peter Huber). Ренате Штайнер не стала запираться и рассказала полицейским властям кантона Во все, что она знала. Детали убийства быстро попали в прессу.

Кокетливая фотография Ренате Штайнер облетела весь мир. Даже «Нью-Йорк Таймс» рассказала на своих страницах и об этой истории и о роли, которую сыграла в ней «29-year-old Swiss girl». При этом, как показал беглый обзор публикаций в Lenzburger Zeitung, местная пресса о трагической судьбе Ренете Штайнер предпочитала помалкивать.

В 1939 году Ренате была приговорена в последней инстанции к восьми месяцам лишения свободы. Во время суда молодая женщина жила в доме своих родителей в Ленцбурге. О ее дальнейшей судьбе, к сожалению, почти ничего не известно. Предполагается, что Ренате Штайнер умерла в 1986 году.

Автор: Томас Бюргиссер (Thomas Bürgisser)*

* Автор является историком, журналистом и уроженцем города Ленцбург (Lenzburg).

Перевел и адаптировал Игорь Петров, при поддержке Дипломатического архива Швейцарии DODIS; swissinfo.ch