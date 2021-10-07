О массовых убийствах, совершенных советскими партизанами в Лапландии

О нападениях советских партизан на отдаленные деревни в восточной Лапландии было известно заранее, но власти не захотели эвакуировать жителей деревни Локка. Согласно новой научно-популярной книге, подозрения в помощи партизанам со стороны местных жителей могли быть выдумкой, чтобы скрыть ошибку властей.

В новой научно-популярной книге рассматриваются подозрения в помощи советским партизанам со стороны жителя финской деревни. Книга затрагивает и самое разрушительное нападение советских партизан на Финляндию, пишет Yle.

По словам автора Йонны Пулккинен, подозрения в том, что местный житель помог советским партизанам, возникли у местного чиновника, который проигнорировал угрозу и не эвакуировал жителей деревни Локка.

Летом 1944 года партизаны убили 21 мирного жителя в деревне Локка, расположенной в муниципалитете Соданкюля. Массовое убийство не дает покоя 78-летнему Войтто Кавакка на протяжении всей жизни.

– Событие повлияло на меня так, что с самого детства я просыпаюсь много раз за ночь и всегда должен убедиться, что все в порядке. И я никогда не спал всю ночь, я всегда просыпаюсь посреди ночи.

Кавакка, который родился и прожил в Локка всю свою жизнь, был всего лишь 10-месячным ребенком, когда советские партизаны напали на его родную деревню июльской ночью 1944 года.

Ему и его матери Хельми удалось спастись. Мать вместе с другими женщинами и детьми бежала под шквальным огнем партизан на лодке через реку Луйройоки, на берегу которой расположена деревня Локка.

Партизанские пули убили несколько женщин и детей, находившихся в спасательной лодке. Обстрел на мгновение приостановился, и Хельми с сыном укрылась за дамбой на противоположном берегу, где обстрел возобновился.

По словам Кавакка, родители сказали, что перерыв в стрельбе произошел, когда партизан менял магазин своей скорострельной винтовки.

Кавакка говорит, что он помнит разрушение деревни с четырехлетнего возраста, основываясь на том, что ему рассказывали люди старшего поколения.

Козел отпущения был нужен, чтобы скрыть ошибки властей

Книга «Красный свитер» (Punainen pusero) писательницы Йонны Пулккинен рассказывает о массовых убийствах, совершенных советскими партизанами в Лапландии.

Главный герой книги – Рикхард Ууситало, человек, носивший красный свитер и живший недалеко от Локка. Он был арестован ленсманом Ааро Рааппана по подозрению в содействии партизанам.

Пулккинен изучила документы об аресте и допросе Ууситало. В архивах не сохранилось никаких доносов на Ууситало в полицию. Госполиция Valpo также не нашла улик против Ууситало.

По мнению писательницы, арест Ууситало мог быть прикрытием собственных промахов властей.

– Возможно, это была дымовая завеса, потому что власти действовали очень вяло. В Локка они очень ждали эвакуации, но этого так и не произошло.

Фото: Tapani Leisti / Yle

Как считает Пулккинен, похоже, что после нападения партизан из Ууситало пытались сделать козла отпущения, чтобы люди не стали обвинять власти.

Новая книга подтверждает предыдущие исследования о том, как гражданские власти сопротивлялись эвакуации жителей отдаленных деревень Лапландии. Начальник ленсмана Рааппана губернатор Лапландии Каарло Хиллиля, выступил против призыва военных властей эвакуировать гражданское население из этих деревень.

Эвакуации гражданского населения из отдаленных деревень потребовали начальник корпуса связи Рой майор Ойва Вилламо и генерал Эдуард Диэтл из вооруженных сил нацистской Германии, который отвечал за военную оборону Лапландии во время Войны продолжения.

Возглавлявший гражданскую администрацию Лапландии Хиллиля посчитал, что эвакуация нескольких тысяч жителей деревень ослабила бы желание народа противостоять врагу. В этих деревнях жили дети, женщины и старики.

Во время войны из Финляндии эвакуировали 80 000 детей, и это не уничтожило желание обороняться.

Решение ленсмана до сих пор является предметом обсуждения в Локка

Ленсман Рааппана не эвакуировал деревню Локка, несмотря на то, что партизаны устроили резню в соседней деревне Сейтаярви всего за неделю до уничтожения Локки.

Жители изолированных деревень вели наблюдения за партизанами, особенно летом 1944 года, после того как Советский Союз начал крупное наступление на Финляндию. Согласно книге Пулккинен, леса Лапландии кишели партизанами.

Рааппана критиковали за то, что он не эвакуировал жителей Локка, и в деревне эта критика звучит и сегодня.

Предыдущие научно-популярные книги, такие как «Последнее утро» Вейкко Эрккиля (Viimeinen aamu 2011), доказали, что у партизан действительно были помощники из числа тех, кто дезертировал из Финляндии в Советский Союз до войны.

Несколько человек из Локка также уехали в Советский Союз в 1930-х годах. Два брата Рихарда Ууситало тоже перешли восточную границу. Один из них был расстрелян в ходе сталинского террора в конце 1930-х годов, а другой бесследно исчез.

Согласно книге Пулккинен, наследие Гражданской войны, жалкие условия труда в лесном хозяйстве и бедность подпитывали коммунизм и подозрения в шпионаже.

Однако, по словам писательницы, судьба его близких родственников в гонениях сталинской эпохи не подтверждает идею о Рихарде Ууситало как о партизанском коллаборационисте.

Фото: Tapani Leisti / Yle

Партизан боялись до 1960-х годов

Случившееся бурно обсуждалось в Локка, и страх перед русскими партизанами был силен до 1960-х годов.

Если жители деревни замечали странные тропинки или следы, ведущие на восток, о них сообщали. Сильный страх перед Россией долгое время витал в воздухе из-за нападений партизан.

– Да, даже пожилые люди боялись их. В доме моего дяди на стене висели две или три винтовки, и в каждой из них патроны всегда были в магазине. Страх постоянно присутствовал, – говорит Кавакка.

Кавакка говорит, что его дед был взбешен, когда некие приехавшие в деревню работники лесного хозяйства, придерживающиеся левых взглядов, пытались после войны утверждать, что разрушение Локка – дело рук немцев.

Партизаны сожгли почти все дома, а оставшиеся, по словам Кавакка, сожгли немцы, когда бежали из Лапландии осенью 1944 года.

В 1950-х годах Кавакка ходил в начальную школу в 17 км от Локка в деревне Корванен. В течение нескольких недель дети жили в общежитии, поскольку в то время не было школьных автобусов.

Ночью дети боялись партизан, просыпались и выходили убедиться, что в округе нет ничего подозрительного.

На склоне Котиваара, рядом с деревней Локка, лежал череп убитого в войну русского партизана.

– Для нас, мальчишек, это был такой знак – белый череп на пне. Это был указатель. На него мы выходили, когда возвращались домой после похода за ягодами, – вспоминает Кавакка.

Позже череп партизана унесли и похоронили на кладбище близ местечка Торвинен.

Источник: Yle