Обдолбанный водитель так же страшен и опасен, как и пьяный, но это труднее доказать нужно

Поговаривают, что отставка казавшегося вечным министра внутренних дел Авакова связана с «обдолбанными депутатами», которых заподозрили в вождении под кайфом. Напомним, что самое громкое из свежих происшествий случилось 4 июля, когда патрульные остановили машину народного депутата от «Слуги народа» Евгения Брагара (того самого, который в свое время предлагал платить за газ собаками).

Собственно, остановили его за то, что номер автомобиля не был подсвечен, но сам водитель, по мнению патрульных, выглядел специфически, и они решили, что тот под кайфом, отметили это в протоколе и предложили нардепу пройти соответствующее обследование, отмечает РАКУРС.

Четырьмя днями позже во Львове внефракционный депутат Александр Юрченко совершил ДТП. То есть внефракционным он стал уже после скандального происшествия, потому что из «слуг» депутата исключили. Въехав в чужой автомобиль, он вел себя настолько странно, что первое, что пришло на ум свидетелям, — депутат находилсяв наркотическом угаре.

Обдолбанный водитель так же страшен и опасен, как и пьяный. Однако принявшему расширяющие сознание препараты, оказывается, уйти от ответственности… проще.

Красные глаза — это вам не перегар

Недавно мы писали о том, как по судебным решениям водитель может составить целый список приемов для борьбы с дорожной полицией.

Два водителя, фактически совершившие правонарушения, вышли сухими из воды из-за нечеткого алгоритма действий полицейских. Один из них потребовал предоставить ему на месте правовую помощь и получил отказ. А требование это, между прочим, вполне правомерно. Второй водитель выиграл дело, потому что инспектор потребовал у него страховой полис, который требовать не имел права, так как остановил машину из-за невовремя включенного поворотника.

Дело, о котором мы поговорим сегодня, и того лучше: оно демонстрирует то, как обкуренный гражданин за рулем может избежать ответственности.

Итак, ранним вечером в начале марта нынешнего года столичная дорожная полиция остановила некоего гражданина на «мицубиси» и увидела, что он явно не в кондиции: у водителя дрожали руки, зрачки не реагировали на свет, когда он говорил, было ясно, что во рту у него пересохло. Спиртное исключалось, а вот что касается травки — вполне могло быть. Однако красные глаза — это вам не перегар, признаки наркотического опьянения не так очевидны, как признаки опьянения алкогольного.

Поэтому водителя сразу же отправили в городскую наркологическую клинику «Социотерапия». Там он подписал добровольное согласие на проведение медицинского осмотра. Но когда врач предложил ему сдать мочу, отказался, мол, не получается никак, даже если выпить стакан воды. Врач диагноз все же поставил на основании результатов внешнего осмотра: «Состояние опьянения вследствие употребления каннабиноидов». Проще говоря, по мнению нарколога, водитель хорошо накурился, прежде чем сесть за руль.

Как «съехать» с лабораторных анализов?

Прошло два с лишним месяца, и районный суд признал водителя виновным в совершении административного правонарушения по статье 130 КУоАП, оштрафовал его на десятьс лишним тысяч (600 необлагаемых минимумов), а главное — лишил на год права садиться за руль.

Тогда-то водитель (точнее, его адвокат) подал жалобу в административный апелляционный суд. И недавно выиграл дело. И вот почему.

Порядок прохождения осмотра на опьянение (алкогольное и наркотическое) или злоупотребление препаратами, влияющими на внимание и быстроту реакций, определяются статьей 266 КУоАП и постановлением Кабмина №1103 от 2008 года. Есть и совместная инструкция МВД и Минздрава от 2015 года, определяющая процедуру выявления опьянения. В этих случаях лабораторный анализ обязателен, одного визуального осмотра мало. Для лабораторных исследований подходят слюна, моча, кровь, смывы с губ, лица и рук.

Штрафуя водителя и лишая его на год прав, районный суд ссылался на медицинское заключение, в котором не было результатов лабораторных исследований. Но признаки наркотического опьянения — это всего лишь повод для проведения медицинского осмотра, а не доказательство того, что человек действительно «под кайфом». Красные глаза и замедленные реакции, конечно, рассказали врачу-наркологу о многом, но этого для суда маловато, если нет данных лабораторных анализов. Не хотел водитель сдавать мочу, можно было бы взять образец слюны или анализ крови. По крайней мере, в материалах дела нет ни слова о том, что такие пробы нельзя было взять. (К слову, марихуана — самый «предательский» наркотик, следы каннабиноидов сохраняются в крови две недели, а в моче — целый месяц, остальные наркотики, от алкоголя до героина, не идут с коноплей ни в какое сравнение.)

Таким образом, вина водителя не доказана, решил апелляционный суд, и вернул ему и деньги, и права.

Ну что можно сказать? Да то, что и в данномслучае служители правопорядка (на этот раз вкупе с врачом) не озаботились тем, чтобы сделать все по правилам. Вина этого конкретного водителя, как видим, не доказана. И если в следующий раз вы столкнетесь, не дай бог, с каким-нибудь другим водителем, выкурившим «косячок» перед тем, как сесть за руль, он, как видим, вполне сможет отвертеться. Откажется пописать в баночку, а полицейские, глядишь, этим и удовольствуются.

…Кстати, пару недель назад права вернули и депутату, советовавшему платить за газ домашними собаками, о чем он не преминул похвастаться в соцсетях. По его словам, тест оказался отрицательным.

Автор: Людмила ЗАГЛАДА; РАКУРС