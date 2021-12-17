Одна из попыток создать идеальное место заключения: вращающиеся тюрьмы

Человек — ужасно хитрое существо, он сбежит из любой тюрьмы, бежали ведь из Освенцима и Алькатраса. Но ведь и тюрьмы строит тоже человек — столь же изворотливый и подчас доходящий в своих решениях до безумия. Одной из попыток создать идеальное место заключения были вращающиеся тюрьмы — страннейшие сооружения, в которых заключенные проводили свою отсидку на гигантской карусели. Однако, сами понимаете, карусель была не особо веселая, а еще на ней постоянно приходилось ампутировать кому-то руки. В общем, так себе история, пишет disgustingmen.com.

Немного предыстории: Паноптикум

В XVIII веке жил философ-утилитарист Иеремия Бентам. Он прославился много чем. Например, мыслитель завещал, чтобы его мумия восседала в его родном Оксфордском университете, и его до сих пор таскают на научные собрания. А еще он был гуманистом, либералом и борцом за права животных. Но потомкам он, в основном, запомнился из-за того, что придумал идеальную тюрьму (тут, конечно, спасибо Фуко).

Проект назывался «Паноптикум». Здание представляло собой своеобразную арену, только наоборот. Заключенные сидели в камерах, расположенных по краю круга, а охранник — в центре. Все арестанты были видны для него, а вот он им — нет.

Это должно было создать постоянное ощущение контроля, заключенным казалось, что за ними всегда наблюдают (даже если тюремщик уснул или пошел пить кофе). В одной из таких тюрем, кубинской Пресидио Модело, с 1953 по 1955 годы сидел Фидель Кастро.

Вращающиеся тюрьмы — Паноптикум наоборот

Окей, с Паноптикумом понятно, реально работающая, хоть и зловеще-тоталитарная идея. Но в 1881 году американский изобретатель Уильям Браун придумал нечто обратное — вращающиеся тюрьмы. В основе также был цилиндр, только заключенные сидели внутри круга, а тюремщики — снаружи. В центре располагалась ось, вокруг которой треугольные камеры (представьте себе пирог, разрезанный на 8 кусков) вращались с помощью специального механизма. В общем, это была такая карусель, но кружилась она не постоянно, а лишь периодически.

Главная загадка вращающихся тюрем — какого черта они вообще нужны, и в чем их преимущества. Можно предположить, как тяжело будет сообщникам с динамитом определить, где находится нужный им заключенный, чтобы взорвать нужную стену. Да и полезно держать арестантов в постоянной дезориентации (наверное). Так или иначе, было построено 18 таких тюрем, и все — на Среднем Западе США. Некоторые были двухэтажными, а одна, Потаватоми в Айове, — трехэтажной.

Отрубленные пальцы и ненамеренная пыточная — почему вращающиеся тюрьмы перестали вращаться

Уильям Браун подал патент в 1881 году, а в 1882 по нему уже была построена первая тюрьма. И последняя из них спокойно проработала до 1975 года. Вроде бы удачный эксперимент — почти сотня лет проверки, но все эти тюрьмы практически сразу же останавливали. Во-первых, заключенные (и иногда и надсмотрщики) забывали убрать руки с решеток, и во время вращения их зажимало — приходилось ампутировать. Во-вторых, тюремщикам было просто лень вращать камеры. А зачем?

Еще здесь все было очень плохо с вентиляцией — окна арестантам открыть было проблематично. Самое же худшее во всей системе — если бы начался пожар, все заключенные, скорее всего, погибли бы. Выход-то был один на всех, и чтобы выпустить каждого, нужно было полностью «прокрутить» всю тюрьму, словно барабан револьвера.

На данный момент осталось всего 3 здания (остальные уже снесены). Все работают как музеи: в округе Монтгомери, в Галлатене и Крофордсвилле, причем последняя до сих пор способна вращаться, механизмы на удивление хорошо сохранились, хотя последнего заключенного оттуда выпустили в 1973.

Главное, чему нас учат вращающиеся тюрьмы — иногда чудачество так и должно остаться чудачеством. Не нужно воплощать его в жизнь и засовывать туда людей, даже если очень хочется посмотреть, что с ними будет после нескольких лет на карусели.

Автор: ; DISGUSTING MEN