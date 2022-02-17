Репортаж із пекла: харківська тюрма як дзеркало колективізації

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Злощасний 5-ий корпус Холодногірського БУПРу

З внутрішнього боку високих мурів, що на Холодній Горі, добре не жилося ніколи. Бо не для того їх зводили. Та бували і зовсім чорні роки, коли Горе вихлюпувалося назовні, пише видання MediaPort.

2 лютого 1930 року повз історичний заклад проходив депутат міської ради Руденко (мандат №1263). І зупинився, ошелешений побаченим:

«Около ворот ДОПРа №1 стояли в ожидании десятки людей. Между ними были женщины с детьми. Под дождем, на холоде, они прозябали около окошечка указанных ворот в ожидании той или иной справки».

Сумна картинка була прямим наслідком тієї… радості, якою товариш Сталін поділився з радянськими людьми наприкінці 1929-го: «Крестьяне пошли в колхозы, пошли целыми деревнями». Бо ті селяни, які туди не пішли, рушили етапом. І у такій кількості, що пенітенціарна система ледь не вдавилася ними. А харківські тюрми так взагалі опинилися на межі катастрофи.

Холодногірська тюрма з південно-західної сторониХолодногірська тюрма з південно-західної сторони

Хоча, коли вірити документам, у місті їх… не було. Бо самого слова «тюрма» радвлада старанно уникала. Колишня каторжна ще у 1920-му стала «Будинком примусових робіт №1», а колишня губернська, побувши трохи слідчою тюрмою ЧК, у 1922-му отримала назву «Будинок примусових робіт №2».

У жовтні 1927-го з двох закладів зробили один — Харківський об’єднаний БУПР. А колишні тюрми стали, відповідно, відділеннями №1 і №2. Та за два роки на них знову впала реформа, цього разу — республіканського масштабу…

26 лютого 1930 року старший помічник начальника об’єднаного БУПРу Мєдніков доповідав:

«Перегрузка ДОПРа объясняется, тем, что на Украине произошла реорганизация ДОПРов. И три ДОПРа — Харьковский, Киевский и Житомирский, стали главными, через которые должны проходить все заключенные 18-ти остальных ДОПРов. И тут еще раскулачивание…»

Наслідки розкуркулення для місць ув’язнення ретельно зафіксувала спеціальна група, створена з депутатів Харківської міської ради 12 липня 1929 року. Протоколи її засідань — справжній скарб. І не лише для істориків, а й для сценаристів. Тих, які спеціалізуються на чорнющих комедіях. Бо жахлива трагедія тісно переплелася з кричущим совєцьким безладом.

Кутовий штамп «Об’єднаного БУПРу» з адресами двох відділеньКутовий штамп «Об’єднаного БУПРу» з адресами двох відділень

Що останній був цілком об’єктивним явищем, свідчить суха статистика. За період з 1 жовтня 1928 року по 1 жовтня 1929-го через Харківський БУПР пройшло 7659 пересильних. А з 1 жовтня 1929-го по 1 жовтня 1930-го — 34 688 людей. В чотири з половиною рази більше! Це на додачу до «постійного населення» — тих, хто відбував термін та знаходився під слідством. Їхня кількість коливалася у межах 4500-5000.

Так що начальник БУПРу Онисенко міг скільки завгодно казати «у нас зараз є куркуль, і потрібно бути всім начеку». Людей все одно не вистачало. Кількість муштрового складу (так тоді перекладали російське «надзорсостав») не доходила навіть до штатної, визначеної хтозна-коли, у більш спокійні часи.

З якістю було ще гірше. Бо за 47 рублів заробітної плати на брудну в усіх сенсах роботу йшли переважно… сезонники. «К нам поступают те, кто зимой не имеет, что делать», — плакався депутатам 18 грудня 1929 року наглядач Пєшков. А у тимчасових працівників і ставлення до служби було відповідним: аби день до вечора!

Загальний вигляд господарчого двору Холодногірської тюрми. Отут депутати знайшли силу-силенну недоліківЗагальний вигляд господарчого двору Холодногірської тюрми. Отут депутати знайшли силу-силенну недоліків

Наслідки колективізації наклалися в умовах БУПРу на застарілу харківську болячку — житлову кризу. Ні багато, ні мало — 28 приміщень адміністративного корпусу займали люди, які не мали до тюрми жодного стосунку. Крім того, що міська рада видала їм колись ордери на проживання там. Тобто, щодня виходило з тюремного двору і поверталося до нього більше сотні людей, яких ніхто не тільки не обшукував — навіть перепустки не питали.

Про це розповів депутат Тупало: «Постовому у главных ворот необходимо зорко следить за проходящими на территорию ДОПРа, так как там живут люди, ничего общего з ДОПРом не имеющие. И под видом этих людей может проходить, кто захочет. А также могут проносить недозволенные предметы, не только пилы и револьверы, но и пулемет. Ибо дежурный, сидя в будке, ничего не видит. Все, что проносят, можно передать в корпуса. Ибо многие ходят по двору, и вечером, при возвращении в корпуса, их никто не обыскивает».

«В таких условиях работать невозможно, — погодився з депутатом начальник БУПРу Онисенко. — Не выселив посторонних — сам попадешь в ДОПР».

Про масштаби безладу красномовно свідчить цифра, яку варто подати прописом. Аби ніхто не подумав, що це помилка. Тисяча сто сорок три (!!!) чоловіка втекло з Харківського об’єднаного БУПРу за період з 1 жовтня 1929 року по 1 жовтня 1930 року. А за попередні дванадцять місяців було «лише» 248. Обкладинка журналу, що випускався культпросвітом БУПРуОбкладинка журналу, що випускався культпросвітом БУПРу

Тікали переважно із зовнішніх робіт. Але траплялося, що й безпосередньо з БУПРу. Хто виїздив тихенько під автомобілем, а хто і проривався з боєм.

18 грудня 1929 року начальник БУПРу доповідав: «Во 2-м отделении ДОПРа заключенные одной из камер не хотели идти на работы, для чего был вызван надзор, благодаря чему в камере получилась суматоха. Была вызвана караульная часть. Последняя была с оружием, чего не полагалось. В суматохе убили надзирателя и одного караульного ранили».

Частенько викликали до БУПРу і кінний резерв міліції. На відміну від 3-го конвойного полку, цей спеціалізувався на втихомирюванні цивільного населення. Тих самих жінок під тюремними мурами, яких так зворушливо описав товариш Руденко.

Отак показував турботу влади про жінок «Харьковский рабочий»: в тюрмі довелося облаштовувати ясла. Це вже січень 1934-го

Отак показував турботу влади про жінок «Харьковский рабочий»: в тюрмі довелося облаштовувати ясла. Це вже січень 1934-го

Наївний депутат щиро вважав, що великі черги — наслідок поганої роботи столу довідок. І, безумовно, мав рацію. Та, з іншого боку, стіл цей працював… дуже добре. За символічний хабар можна було отримати вкрай цінні усні довідки — коли виходить на етап, або в якій камері сидить той, чи інший бідака.

Усі спроби тюремного начальства припинити витік інформації успіху не мали. Бо через нестачу канцелярських працівників до роботи у столі довідок доводилося залучати в’язнів, які анітрохи не були зацікавлені у збереженні таємниць. «Всегда откуда-то узнают, что сегодня будет отправка», — звірявся депутатам наглядач Логінов. Тому у січні-березні 1930-го (може, й пізніше) етапи з БУПРу виходили не інакше, ніж під плач та лайку жінок, які проривалися до своїх чоловіків.

Там само безрезультатно намагалися навести лад у пункті прийому передач.

«Наблюдаются ненормальности, — констатувала депутатська перевірка 29 січня 1930 року. — Крысы прогрызают дно корзин, перекидывают их, что задерживает передачи».

Але начальник БУПРу вважав, що значно більшу загрозу становили «крысы» двоногі: «Поменял людей на передаче, но все равно крадут!»

А як було не красти? Не вистачало найнеобхіднішого. І в’язням, і «надзорсоставу». Оскільки й на волі все було нормованим. А за ґратами так і зовсім фантастичні картинки спостерігалися.

Злощасний 5-ий корпус Холодногірського БУПРуЗлощасний 5-ий корпус Холодногірського БУПРу

25 вересня 1929 року депутатська перевірка знайшла у п’ятому корпусі «голых заключенных». У прямому сенсі слова голих. А одягли їх лише 16 жовтня. Після бюрократичної тяганини та відповідної обробки одягу померлих в’язнів.

Зафіксувала пильна комісія миття підлоги з параші через нестачу відер, «отсутствие столов в женской камере с малолетними детьми». У надлишку були хіба що клопи. Як у камерах, так і у гуртожитку муштрового складу.

Побут останнього був анітрохи не кращим за побут в’язнів: «В помещении надзора нет на кроватях простыней, наволочек и т.д. На некоторых койках нет и матрацев. Солома в матрацах долго не менялась». І родзинка на тістечку: «Общежитие надзора находится в антисанитарном состоянии — из общежития дверь выходит в уборную, что отравляет воздух в общежитии».

Так само довго, як вбиральня повітря, отруювали прискіпливі депутати життя начальнику об’єднаного БУПРу. Аж до 28 травня 1930 року. Поки Онисенка не прорвало. Як каналізацію у п’ятому корпусі.

У той день «громадянин начальник» не прийшов на засідання депутатської групи, призначене у його ж кабінеті. Викликали через парторга. І нагадали Онисенку, що він спочатку комуніст, а уже потім — все інше. Після чого секретар ледве встигав записувати за начальником!

Персональна картка в’язня Харківського БУПРу 1927 рокуПерсональна картка в’язня Харківського БУПРу 1927 року

Про те, що за минулу ніч один зек повісився, одного втопили і ще один втік через пролом у димарі. І тому начальник не спав ані хвилини. А тут якісь балакуни ще сміють йому вказувати на йому ж підпорядкованій території!

Попри гучний конфлікт, роботу начальника БУПРу секретаріат міської ради все-таки визнав задовільною. Бо стрибнути вище голови Онисенко не міг. Перевантаженість БУПРу на кінець травня 1930 року становила, за оцінками депутатів, 300-400%! З чого й витікала більшість пекучих проблем. Як і з того факту, що тюрму ремонтували востаннє ще за клятого царату.

Натомість радянській владі краще, ніж ремонт, вдавався ребрендинг. Уже в наступному, 1931 році, офіційні документи зарясніли виразом «поправно-трудова колонія». А «Харьковский рабочий» якось дописався до того, що репортаж з Холодної Гори про «перековку» правопорушників почав словами «Когда-то здесь была тюрьма…» Начебто вона зникла після чергового перейменування!

Та коли б і так, шокуючі цифри все одно залишилися. І жодна словесна еквілібристика їх уже не перекреслить.

Автор: Едуард Зуб, історик, співробітник УІНП; MediaPort

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