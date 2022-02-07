Резня в Кульдже: Как и почему Китай начал убивать уйгуров

На открытии зимней Олимпиады–2022 в Пекине 4 февраля не присутствовали официальные представители США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии и ряда стран ЕС в рамках «дипломатического бойкота» игр в связи с обвинениями в геноциде уйгуров.

Так совпало, что именно в эти дни ровно 25 лет назад, а точнее 6 февраля 1997 года, с жестокого подавления китайскими властями уйгурского национально-религиозного движения в Кульдже начались массовые репрессии по национальному и религиозному признаку в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пытки, расстрелы и концлагеря стали обычной практикой общения коммунистических властей с целым народом. Историк Борис Соколов вспоминает в издании The Insider, как и почему началось и было подавлено восстание уйгуров ровно четверть века назад.

6 февраля 1997 года китайской милицией и войсками было жестоко подавлено выступление уйгурского населения города Кульджа, центра Или-Казахского автономного округа, части Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Эти события среди населения СУАР известны как “Кульджинская резня». Причиной выступления в Кульдже (Кульджа – это казахское название, по-уйгурски город называется Гульджа, по-китайски – Инин) послужили действия китайских властей, направленные на ограничения деятельности мэшрэпов – неформальных уйгурских общинных структур.

Мэшрэп – это собрание мужских членов общины для решения важных для общины вопросов, сопровождающееся детально разработанными ритуалами с использованием национальных уйгурских музыки, танцев и поэзии. В 80-е годы XX века мэшрэпы стали очень популярны среди уйгурской молодежи, причем в них также стали участвовать и женщины. Тогда они поддерживались властями Синьцзян-Уйгурского автономного района, видевшими в них лишь явление традиционной культуры. Вероятно, в Пекине надеялись, что молодежь, увлекшись традиционной культурой, забудет о политической борьбе.

Ситуация изменилась после расстрела демонстрации на площадь Тяньаньмэн. Ранее проводившаяся осторожная политическая либерализация была свернута. Началось закручивание гаек, в том числе в национальном вопросе. Теперь в мэшрэпах стали видеть угрозу китайскому влиянию в регионе. Но запрещение мэшрэпов было длительным процессом, растянувшийся на долгие годы.

Еще в конце 1994 года группа молодых людей в Кульдже получила разрешение городских властей оживить традицию мэшрэпов, расширить число их участников и использовать этот институт для решения социальных проблем, прежде всего, для борьбы с потреблением наркотиков среди безработной уйгурской молодежи. Мэшрэпы сначала проводились в окружающих Кульджу деревнях, но вскоре распространились и на другие районы СУАР.

За короткий срок было проведено около 400 мэшрэпов. Они набирали популярность и имели некоторый успех. Молодежь агитировали за традиционные исламские ценностей, запрещающие потребление наркотиков, и число наркоманов действительно сократилось. В апреле 1995 года 26-летний бизнесмен Абдурахман Абдухелил, один из основателей движения, на собрании представителей мэшрэпов был избран лидером. Вскоре после этого Абдухелил и другие участники собрания были задержаны милицией для допроса, но потом отпущены.

Однако 13 августа 1995 года Абдухелил и еще два уйгурских активиста были вновь арестованы, что вызвало демонстрацию протеста уйгурской молодежи. После этого власти вообще запретили мэшрэпы. И не только их. Крамольной сочли даже попытку создать уйгурскую молодежную команду. Однако мэшрэпы продолжались, только теперь их проводили тайно, точнее, нелегально, поскольку китайские спецслужбы наверняка были осведомлены о происходящем. Следующие полтора года после запрета мешрепов продолжались аресты уйгурских активистов, особенно во время проводившейся в 1996 году кампании борьбы с преступностью, и некоторые из арестованных были казнены.

Непосредственным поводом к выступлению послужила казнь 30 активистов движения за независимость Восточного Туркестана, а также арест группы женщин, участвовавших в мэшрэпе 3 февраля 1997 года. Согласно докладу Amnesty International, сыграли свою роль действия полиции во время священного для мусульман месяца Рамадан, в 1997 году начавшегося 11 января. Незадолго до 5 февраля милиция ворвалась в одну из мечетей, пытаясь арестовать двух уйгурских талибов (студентов медресе). Присутствующие вступили в схватку с милиционерами. По разным данным, были убиты (или только ранены), двое гражданских лиц и один милиционер. Десятки людей, собравшихся в мечети, были арестованы.

Утром 5 февраля несколько сот молодых людей начали демонстрацию под религиозными лозунгами, а также с требованиями равноправия уйгуров и китайцев. Уйгурские источники утверждают, что демонстрация продолжалась около 2 часов и была мирной. Около 11 часов дня демонстрация была остановлена вооруженными милиционерами со служебными собаками. Начались аресты.

Было арестовано от 300 до 500 человек, причем не только демонстрантов, но и тех, кто просто наблюдал за демонстрацией. Среди задержанных был арестованный в третий раз лидер протестующих, Абдурахман Абдухелил. Его судьба неизвестна до сих пор. Среди уйгуров широко распространено мнение, что в тюрьме он был замучен до смерти, но его тело так и не было выдано родным. Стихийные протесты продолжались 2 дня, перекинулись на пригороды Кульджи и в некоторых случаях переросли в беспорядки.

В ходе расследования, проведенного Amnesty International, так и не удалось выяснить, кто и когда начал применять насилие. Уйгурские источники утверждают, что оно началось только 6 февраля. В этот день в Кульджу было введено большое количество отрядов военизированной милиции и войск для борьбы с беспорядками. Они шли вдоль улиц и арестовывали и избивали всех, кто попадался под руку, включая детей. В некоторых районах города протестующие, в свою очередь, атаковали милиционеров или китайских жителей и магазины последних, а также подожгли несколько автомобилей, в то время как военные и милиционеры открыли огонь по протестующим и очевидцам, и было много убитых и раненых.

Вскоре после этого в город были введены дополнительные войска, был объявлен комендантский час. Кульджа оказалась в полной транспортной и информационной изоляции от всего мира. Ни самолеты, ни поезда туда не прибывали, и выехать из города тоже никто не мог. По некоторым сообщениям, особенно жестоко обращались с теми, кого задержали в первый день протестов. Их собрали на стадионе, где обливали холодной водой и часами держали на морозе. По другим сообщениям, некоторых молодых мужчин и женщин заставляли босиком бегать по снегу. На одного из задержанных, который посмел осведомиться у силовиков о законности их действий, натравили собаку. У многих обмороженных оказались ампутированы пальцы рук и ног или ступни ног.

Задержанных собрали на стадионе, где на морозе обливали холодной водой. У многих обмороженных были ампутированы пальцы рук и ног или ступни ног.

В течение двух недель после протестов проводились массовые аресты. Было арестовано от 3 до 5 тыс. человек. Некоторые уйгурские источники утверждали, что все тюрьмы Китая были забиты арестованными уйгурами. Многие уйгурские торговцы в Кульдже были задержаны и ограблены солдатами и милиционерами и лишились всего своего имущества. Арестовывали родственников и друзей задержанных в первый день протестов, а также всех тех, кого подозревали в поддержке уйгурского национального движения.

Многих задержанных держали без суда и в полной изоляции несколько недель или месяцев, некоторых подвергали пыткам. За освобождение родственникам задержанных приходилось давать взятки милиционерам. Несколько сот человек были осуждены на публичных судебных процессах, прошедших в Или-Казахского автономного округа. Особенно часто арестовывали тех, кто посещал или преподавал в медресе.

В ходе резни в Кульдже, согласно официальным китайским источникам, погибло только 9 человек, включая 4 милиционеров, и 198 человек было ранено. Независимые уйгурские источники сообщают о более чем 100 погибших (максимальная из называемых цифр – 167 человек) и ничего не говорят о жертвах со стороны милиционеров и солдат. По данным уйгурских источников, было арестовано около 1600 человек по обвинениям в сепаратизме.

События в Кульдже 5-6 февраля 1997 года ознаменовали собой переход властей КНР к жесткому подавлению любой неподконтрольной Пекину активности мусульманского населения Синьцзян-Уйгурского автономного района. Эта политика не изменилась до сегодняшнего дня. С тех пор были казнены сотни активистов, в том числе по обвинению в терроризме. Нельзя сказать, что некоторые обвинения в терроризме были совсем безосновательны.

Жестокое подавление кульджинских протестов привело к радикализации части национального движения уйгуров и других мусульманских народов Китая. Например, 25 февраля 1997 года, по горячим следам резни в Кульдже, в столице СУАР Урумчи, городе с преимущественно китайским населением, было взорвано три бомбы. Жертвами взрывов стали 9 человек, включая 3 детей, и 74 человека были ранены.

Позднее по обвинению в организации терактов было казнено 8 уйгуров, причем ряд уйгурских организаций за пределами Китая взяли ответственность за теракт в Урумчи. Всего же за 1997-1999 годы в СУАР было вынесено 210 смертных приговоров, преимущественно в отношении уйгуров, из которых 190 были приведены в исполнение. В последующем на территории СУАР также был совершен ряд террористических актов, причем власти КНР связывают уйгурских террористов, трудно сказать, насколько основательно, с афганским движением «Талибан».

В то же время, необходимо подчеркнуть, что крупнейшая уйгурская организация – Всемирный конгресс уйгуров, запрещенная в КНР и выступающая за реальную автономию Синьцзяна в составе Китая и за прекращение переселения в регион китайских поселенцев, принципиально выступает за использование только ненасильственных методов борьбы. Но как при освещении событий в Кульджи 25-летней давности, так и при анализе современных событий в Китае, и особенно в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, мы сталкиваемся с проблемой отсутствия независимых источников информации, что связано с общей политикой властей КНР по информационной изоляции страны от внешнего мира, еще более жестко проводимой в районах, населенных национальными меньшинствами. Поэтому мы до сих пор не знаем и, вероятно, не скоро узнаем многие подробности Кульджинских событий: точное число погибших, были ли среди погибших представители силовых структур, и кто первым прибегнул к насилию.

Сегодня сторонники независимости или реальной автономии Синьцзян и противники его китаизации, преимущественно из числа уйгуров находятся в так называемых «лагерях перевоспитания» для мусульманского населения. Заключенные находятся там без суда и следствия, без предъявления конкретных обвинений и без установления срока содержания. Официально же «лагеря перевоспитания» именуются «учебными центрами профессионального обучения» для «проведения антиэкстремистского идеологического образования». Власти КНР утверждают, что люди находятся в этих лагерях добровольно. Однако собранные журналистами

Би-Би-Си доказательства, в частности, посредством анализа спутниковых фотографий «лагерей перевоспитания», доказывают, что «лагеря перевоспитания» по сути ничем не отличаются от концентрационных лагерей, что они обнесены по периметру колючей проволокой, и люди содержатся совсем не добровольно. Лагеря располагаются как в бывших школах и других государственных учреждениях, так и в специально построенных бараках в пустынных местностях.

Западные страны осуждают практикуемое КНР содержание в заключении без суда представителей национальных меньшинств, прежде всего мусульман. 19 января 2021 года госсекретарь США Майк Помпео назвал действия китайских властей геноцидом и преступлением против человечества. В феврале 2021 года парламенты Канады и Нидерландов признали геноцид уйгуров со стороны властей КНР.

Численность заключенных в «лагерях перевоспитания» оценивается в пределах от нескольких сот тысяч до 1 млн. человек. Меры со стороны западных стран в отношении Китая в связи с «лагерями перевоспитания» носят в основном декларативный характер из-за сильной торговой и финансовой зависимости от КНР. Только США в октябре 2019 года ввели санкции против 28 китайских правительственных и коммерческих организаций, причастных к дискриминации уйгуров и других мусульман. Этим организациям ограничены поставки американской продукции и деятельность на американском финансовом рынке.

Автор: Борис Соколов; The Insider