Убийство которое послужило появлению нового термина в учебниках по психологии и единой службы спасения 911

Ложь редактора «New York Times», новый термин в учебниках по психологии и единая служба спасения — всё, что появилось после убийства молодой девушки под окнами многоквартирного дома, отмечает издание TJournal.

Кэтрин (Китти) Дженовезе жила в Нью-Йорке и работала менеджером в баре «Ev’s 11th Hour». 13 марта 1964 года около половины третьего ночи, когда девушка возвращалась домой, на неё напал мужчина. Он дважды ударил её ножом в спину под окнами многоквартирного дома. На громкие крики и стоны, которые издавала 28-летняя девушка, откликнулся один из соседей. Думая, что это семейная ссора, он прокричал из окна: «Оставь эту девушку в покое!»

Убийца испугался и убежал. Тяжело раненная Китти старалась добраться до своей квартиры, но через десять минут убийца вернулся. Он нанёс ей десяток ножевых ранений, после чего изнасиловал и скрылся.

В 3:30 ночи к Китти спустилась 70-летняя соседка София Фаррар. Она держала окровавленную девушку на руках до приезда скорой помощи, но Китти Дженовезе скончалась.

Карта района, где произошло убийство

Сожительница

В четыре утра в квартиру погибшей Китти постучали полицейские. Дверь открыла её девушка Мэри Энн Зелонко. Они познакомились год назад в ночном клубе, после чего начали встречаться и сняли эту квартиру.

Полиция сообщила Зелонко об убийстве, а к семи утра приехал детектив, чтобы допросить девушку. Она утешалась алкоголем, а рядом находился сосед Карл Росс, который оказывал ей поддержку. Росс постоянно вмешивался в допрос, поэтому его пришлось задержать за хулиганство.

Карл Росс был одним из свидетелей. Он слышал первое нападение, а второе произошло практически у него на пороге. Через приоткрытую дверь Росс увидел, как убийца наносит Китти удары охотничьим ножом. Он закрыл дверь и вместо звонка в полицию, набрал номер своего друга, который посоветовал ему ничего не делать. На допросе Карл Росс так и сказал: «Я не хотел вмешиваться».

Немного позже приехали ещё два детектива Джон Кэролл и Джерри Бернс. Они расспрашивали Мэри Зелонко на предмет их отношений с погибшей и считали её подозреваемой. Допрос длился шесть часов, и многие вопросы были неуместными: детективы интересовались сексуальной жизнью девушек. В середине шестидесятых общество в США было консервативно настроено к однополым парам, даже родители Китти не знали об этих отношениях.

Китти Дженовезе

Муж, отец, убийца

Через несколько дней после убийства полиция задержала грабителя по имени Уинстон Мозли. Детектив Джон Тарталья обратил внимание на белый Chevrolet Corvair, которым управлял задержанный. Свидетели убийства Китти сообщили, что видели, как убийца садился в похожий автомобиль. На вопросы об этом совпадении Уинстон Мозли решил не отвечать. Тогда Джон Тарталья пригласил специалистов, которые заметили у грабителя болячки от ударов на руках. В ходе допроса Мозли признался в убийстве Китти Дженовезе. У него не было мотива — он маньяк и убийца, который просто искал себе жертву той ночью. Увидев Китти на светофоре, он проследовал за ней, после чего убил и изнасиловал. Именно в таком порядке.

Уинстон Мозли, убийца

Убийца был старше своей жертвы на год, у него была жена и трое детей. Помимо убийства Китти он признался в совершении около 40 ограблений, других изнасилованиях и ещё двух убийствах.

Мозли приговорили к смертной казни. После оглашения приговора судья Ирвин Дж. Шапиро сказал, что не верит в смертную казнь, но увидев этого «монстра» на электрическом стуле, без сомнений сам бы нажал на выключатель. В 1967 году Апелляционный суд штата изменил приговор Мозли со смертной казни на пожизненное заключение.

Уинстон Мозли, убийца (слева)

В 1968 году Уинстон Мозли отравился в тюрьме и оказался в больнице. Там он одолел охранника, забрал у него пистолет, захватил 5 заложников и изнасиловал женщину. После задержания ему добавили ещё 30 лет к пожизненному заключению. Он умер в своей камере в 2016 году в возрасте 81 года.

Ложь во благо

27 марта 1964 года в «New York Times» вышла статья с заголовком «37 человек видели убийство, но не сообщили в полицию». Редактор «NY Times» Абрахам Розенталь взял интервью у комиссара полиции Майкла Мерфи, чьё заявление стало основой для статьи. Позже Розенталь адаптировал эту историю для своей книги «Тридцать восемь свидетелей: дело Китти Дженовезе».

Фото статьи в New York Times

Цитата из статьи: «…убийство в Кью Гарденс сбивает с толку — не потому, что это одно из убийств, а потому, что «хорошие люди» не позвонили в полицию».

В ходе расследования выяснилось, что цифра в 37 или 38 человек сильно преувеличена, равно как и тотальное бездействие людей. Как минимум двое человек сказали, что звонили в полицию. Правда их звонки не были зафиксированы. А ещё можно вспомнить мужчину, который спугнул убийцу, и 70-летнюю женщину, которая отважно спустилась к умирающей Китти. Кроме этого, в публикации было сказано, что убийца трижды возвращался к жертве. Это тоже неверно: в ходе следствия стало понятно, что Мозли совершил два нападения. После первого он отогнал свой автомобиль в менее заметное место и вернулся.

Статья в «NY Times» подверглась критике за фактические ошибки. В 2004 году журналист Джим Расенбергер написал статью в «NY Times» с опровержением публикации Розенталя о количестве свидетелей и их бездействии.

Обложка книги Абрахама Розенталя, слева его фотография

Эффект свидетеля

В момент убийства десятки людей не предприняли никаких мер. Кто-то счёл это семейной ссорой, кто-то не смог дозвониться в полицию, а кто-то переложил ответственность на других. В своих показаниях Мозли вспомнил спугнувшего его мужчину и сказал: «Я чувствовал, что этот человек закроет окно и пойдёт спать, что он, конечно же, и сделал».

Из этого родился термин «эффект свидетеля» или «синдром Дженовезе». Впервые его описали социальные психологи Джон Дарли и Бибб Латане. Он означает, что человек с меньшей вероятностью поможет жертве, если рядом есть другие люди. Те жильцы, которые видели или слышали крики Китти Дженовезе, были уверены, что кто-то в этом доме уже позвонил в полицию или пошёл ей на помощь.

Исследование: Дарли и Латане провели эксперимент. Они собирали группы студентов для обсуждения насущных проблем. Среди студентов был актёр, который в какой-то момент изображал припадок. Если помимо актёра в комнате был только один человек, то помощь пострадавшему оказывали в 85% случаев. Если в комнате было три человека, то в 62%, и всего в 31%, если в комнате было пять человек. Кроме того, учёные заметили: чем больше было людей, тем дольше пострадавшему приходилось ждать помощи. Человек склонен перекладывать ответственность на другого, он думает, что обязательно найдётся тот, кто поможет пострадавшему. Также человек склонен думать, что его помощь может ещё больше навредить. Среди других причин неоказания помощи находится страх за свою жизнь — а вдруг и мне достанется?

Эффект свидетеля считается одним из самых изучаемых явлений в социальной психологии, а случай с Китти Дженовезе вошёл во множество учебников по этому предмету.

Девять-один-один

Один из свидетелей убийства сказал, что не вызвал полицию потому что не знал, как это сделать. До конца шестидесятых годов в США не было единого номера служб спасения. Если человеку нужно было обратиться в полицию или пожарную, он должен был знать десятизначный номер телефона ближайшего участка. Другой вариант — набрать цифру «0» и попросить оператора связать его с необходимой службой. Трубку мог поднять какой-нибудь сержант, не знающий как правильно реагировать на такие обращения, или на звонок и вовсе могли не ответить.

Идея единого номера обсуждалась с 1957 года. Национальная ассоциация руководителей пожарной охраны предлагала ввести его, чтобы людям было удобнее сообщать о пожарах. Идея не новая. В 1937-1938 годах в Великобритании появился единый номер экстренной помощи — 999, который используется до сих пор.

Телефон, с которого совершён первый звонок в 911. Находится в мэрии Хейливилля, Алабама

Службам спасения США требовался такой же короткий и запоминающийся номер. В 1968 году телекоммуникационная компания «AT&T» открыла линию 911. Тогда были распространены телефоны с дисковым набором: номер с двумя единицами набирается быстрее, чем британские три девятки. Так появилась единая служба, которая до сих пор не только отправляет помощь, но и профессионально поддерживает пострадавшего или свидетеля по телефону.

Автор: Виктор Медведев; tjournal