Уроки истории. Главный провал разведки Израиля 50 лет назад на войне Судного дня

С первых часов нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября аналитики во всем мире заговорили о том, что это — крупнейший провал израильской разведки. Его много раз сравнили с таким же, случившимся ровно пятьдесят лет назад. Тогда, 6 октября 1973 года, Египет и Сирия атаковали Израиль, начав войну Судного дня, а разведка до последнего не верила, что такое нападение возможно и игнорировала сообщения о нем. Это закончилось массовыми уличными демонстрациями и отставкой правительства, пишет BBC.

Эйфория и высокомерие

Журналист и историк израильских спецслужб Ронен Бергман в своей книге «Восстань и убей первым» пишет о том, что в начале 1970-х в настроениях представителей властей страны преобладали эйфория и высокомерие.

После победы в шестидневной войне 1967 года Израиль был уверен, что ни одна арабская страна региона просто не сможет на него напасть. Правительство во главе с легендарной Голдой Меир не сомневалось в силе своих армии и спецслужб. Охотившийся за нацистами и палестинскими радикалами «Моссад» именно в те годы приобретал репутацию одной из самых сильных спецслужб мира.

В работе «Моссада» тех лет были и провалы. Самый ужасный из них произошел в 1972 году, когда разведка, пишет Бергман, получала сообщения о том, что против группы израильтян в одной из стран Западной Европы готовится громкий теракт, но проигнорировала их в потоке информации о возможных других атаках. На Олимпиаде в Мюнхене погибли 11 членов сборной команды Израиля и полицейский из ФРГ.

Но уже в апреле 1973 года израильские спецслужбы ответили на тот теракт операцией «Весна молодости», ликвидировав в Бейруте палестинских командиров, причастных к той атаке и к другим.

Командир того рейда, а позже премьер-министр Израиля Эхуд Барак сказал, что высокомерие тех дней имело «катастрофические последствия для всей страны». «Если оглянуться назад, мне кажется, что когда мы вернулись той ночью из Бейрута, руководство страны сделало неправильные выводы из успеха операции. Это породило безосновательную самоуверенность. Невозможно экстраполировать итоги хирургической, узкоцелевой операции на боеспособность целой армии», — цитирует Эхуда Барака в своей книге Ронен Бергман. Самое грандиозное танковое сражение после Второй мировой: Битва за «Китайскую ферму»

ФОТО,GETTY IMAGES/ Израильские генералы потом сожалели о высокомерных настроениях тех дней

Отвергнутая инициатива

Провал 1973 года действительно начался с высокомерного поведения израильского руководства.

Лидеры США тех лет исходили из того, что новая война на Ближнем Востоке — это вопрос времени. Египет обязательно предпримет попытку вернуть себе Синайский полуостров вместе со знаменитым курортом Шарм эль-Шейх, который Израиль забрал себе после войны 1967-го. Миротворческую инициативу взял на себя госсекретарь Генри Киссинджер, начавший переговоры со сторонами. Их кульминация пришлась на 25–26 февраля 1973-го, когда представители Египта и Израиля встретились на конспиративной квартире в Нью-Йорке, чтобы передать друг другу сообщения руководителей своих стран.

ФОТО,GETTY IMAGES/ Предотвратить ту войну пытался госсекретарь США Генри Киссинджер, но израильская сторона не приняла условий соглашения

Египет выдвинул предложение, которое сами израильские власти назовут выгодным, но уже после войны. Каир предлагал вернуть ему Синайский полуостров, но с сохранением там израильской армии с последующим постепенным ее выводом взамен на установление дипломатических отношений между странами. Но если эта инициатива не будет реализована до сентября 1973-го, Египет оставлял за собой право на силовое возвращение территории.

Премьер-министр Израиля Голда Меир ответила отказом. В автобиографии 1975 года «Моя жизнь» она назовет дальнейшие события «едва не происшедшей катастрофой, кошмаром, который я пережила и который навсегда останется со мной». Политическое и военное руководство Израиля продолжало исходить из того, что ни одно арабское государство физически и технически не способно пойти на Израиль войной.

Серию ошибок совершили «Моссад» и военная разведка. Например, начавшиеся летом 1973-го передвижения вооруженных сил в Египте они приняли за военные учения.

Часть информации неправильно интерпретировалась, еще часть просто не докладывали руководству страны. В своем интервью в августе 1973-го министр обороны Израиля Моше Даян говорил: «Общий баланс сил — в нашу пользу, это перевешивает все другие арабские соображения и мотивы и препятствует немедленному возобновлению боевых действий».

25 сентября 1973-го в Израиль тайно прибыл король Иордании Хусейн. Он сообщил Голде Меир, что по его достоверной информации, на Израиль готовится напасть Сирия, нападение Египта он также счел вероятным.

Здесь пришло время ошибиться военному блоку израильского правительства. Там посчитали, что вступление Египта в войну маловероятно, а нападение одной Сирии не представляет для Израиля большой опасности.

5 октября 1973-го руководитель «Моссада» Цви Замир встретился в Лондоне с Ашрафом Марваном, советником президента Египта Анвара Садата. Работавший на израильскую разведку Марван передал Цви Замиру некий код, который означал, что война скоро начнется. Но Голда Меир узнала об этом уже постфактум, кроме того, она никогда не доверяла Марвану как ценному источнику информации.

Уже после войны начальник Генштаба Израиля Давид Элазар давал свои показания. Он сказал, что был полностью уверен: «Моссад» или военная разведка предупредят его о войне за 48 часов, этого бы хватило для мобилизации военных из резерва. Но его никто не предупредил.

Война Судного дня

Как и во время современных событий, нападение пришлось на праздник Йом-Кипур (Судный день), когда верующие евреи постятся, просят прощения у Бога и вспоминают умерших.

На передовой было минимальное количество израильских военных. Египет атаковал на Синае, Сирия — со стороны Голанских высот. Уроки истории. 50 лет назад началась кровопролитная война Судного дня, когда арабские армии напали на Израиль

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Здесь военные и разведка допустили последнюю в этой истории ошибку, неправильно оценив тактику нападения со стороны Египта и Сирии.

Это привело к тому, что пришлось оставлять позиции, к потере 50 истребителей в первые три дня. Израиль контратаковал следующие 19 дней, в ходе которых погибли 2656 солдат и офицеров, в том числе высокопоставленных.

При посредничестве США и СССР война была остановлена 25 октября.

Расследование и гнев

Расследование событий следующие несколько месяцев вела комиссия под руководством председателя Верховного суда Шимона Аграната. Первые результаты ее работы вызвали гнев всей страны и массовые демонстрации. Комиссия установила вину в произошедшем высокопоставленных военных и разведчиков, но не политического руководства страны.

Признанные виновными в ошибках офицеры подали в отставку, но этого было мало — рейтинг поддержки Голды Меир рухнул до 21%, рекордно низкого показателя за все ее время у власти. Демонстранты требовали отставки и министра обороны Моше Даяна.

ФОТО,GETTY IMAGES. Сейчас Моше Даян и Голда Меир почитаются в Израиле, но в отставку им пришлось уходить с позором

Первые промежуточные соглашения о возвращении Египту Синая, а Сирии — части Голанских высот Голда Меир подписала уже в начале 1974-го.

В апреле 1974-го Меир и Даян оставили свои посты. Журналист Ронен Бергман пишет, что их неизбежная отставка получилась еще и унизительной.

Комиссия Аграната завершила свою работу в 1975 году, а большая часть ее результатов была засекречена тогда — и опубликована только в 2013-м.

В частности, из документов следовало, что «Моссад» и военная разведка хоть и хорошо собирали информацию, но испытывали проблемы с ее интерпретацией. Это привело к переформатированию работы ведомств и созданию подразделений для дополнительной оценки и перепроверки данных.

«И никогда я даже пытаться не буду рассказывать, чем для меня были те дни. Достаточно сказать, что я не могла плакать, даже когда была одна», — пишет Голда Меир в своих мемуарах.

Безусловно, еще рано говорить, какие политические последствия будут у нападения на Израиль, которое произошло 7 октября 2023-го. Но уже сейчас в израильских СМИ начинается разговор о способности основных государственных институтов выполнять свою работу.

Старший аналитик израильской газеты Haaretz Йосси Мелман говорит в подкасте, который выпускает издание, о шоке среди его бывших и действующих собеседников в спецслужбах.

«Для многих израильтян то, что произошло в субботу, через 50 лет и один день после начала войны Судного дня, напоминает тот же провал. Но есть большая разница: до войны в 1973 году Израиль имел много разведданных, но не умел их читать или не хотел правильно анализировать. На этот же раз просто ничего не было», — добавляет он.

Автор: Андрей Козенко

Джерело: Би-би-си