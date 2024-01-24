32 справи війни, за якими варто стежити наступного тижня: навідники рашистів, партія зрадника Шарія і воєнні злочини

“Прєдсєдатєль” Маріупольської міськради. Олег Носенко працював у Маріуполі на різних керівних посадах Управління внутрішніх справ. Як каже слідство, після окупації Маріуполя перейшов на бік росіян та обійняв посаду “прєдсєдатєля” міськради. Це не перше звинувачення Носенка в роботі на ворога. У 2014 році йому закидали співпрацю з окупантами підтримуваної Росією “ДНР”. Тоді ж він був помічником місцевого силовика Олега Моргуна, котрий нині є окупаційним очільником Маріуполя. Носенка обвинувачують у колабораціонізмі. Засідання призначене на 23 січня о 12:00 у Солом’янському районному суді міста Києва (in absentia).

“Прєдсєдатєль” міськради Маріуполя Олег Носенко. Фото: 0629.com.ua

Знущання з мешканців Гостомеля. Бійця Нацгвардії РФ Андрія Хітрова обвинувачують у катуванні, побитті та знущаннях над місцевими жителями в Гостомелі, що на Київщині. За даними слідства, у березні 2022 року в окупованому Гостомелі Хітров разом із іншими військовими проводив незаконні обшуки у цивільних, бив їх і затримував. Хітрова обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 24 січня о 16:00 у Солом’янському районному суді Києва (in absentia).

Боєць Нацгвардії Росії Андрій Хітров. Фото: Київська обласна прокуратура

Розстріл цивільного на Київщині. Радік Гукасян — російський десантник, який брав участь в окупації Київщини минулоріч. Прокуратура каже, що Гукасян разом із ще пʼятьма російськими військовими розстріляли авто під Бородянкою — чоловік, який був всередині, загинув. Також слідство вважає, що Гукасян займався мародерством. ЗСУ взяли в полон Гукасяна на Херсонському напряму. Його обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Судове засідання призначене на 24 січня о 14:15 у Бородянському районному суді Київської області.

Здача ветеранів АТО і підпал пожежної частини. Двоє рятувальників із Вишгородського району перейшли на бік росіян під час окупації, стверджує слідство. Олександр Недашківський і В’ячеслав Савенок працювали в 41-ій пожежно-рятувальній частині ДСНС у Київській області. За даними обвинувачення, вони за винагороду від російських військових підпалили свою частину в селищі Іванків 22 березня 2022 року, видавали окупантам ветеранів АТО і патріотично налаштованих місцевих. Недашківському та Савенку інкримінують держзраду. Засідання призначене на 22 січня о 15:30 у Вишгородському районному суді Київської області.

Ексрегіонал на службі Росії. Володимир Олійник ― колишній нардеп Партії регіонів, союзник Віктора Медведчука. Прокуратура звинувачує його у держзраді та незаконному перетині українського кордону. За даними слідства, у лютому 2022 року він разом із екснардепом Олегом Царьовим у супроводі російських військових приїхав до села Катюжанка Вишгородського району, яке тоді перебувало під окупацією. Він давав інтерв’ю пропагандистам, виправдовував російське вторгнення та закликав місцевих до співпраці з окупантами. Засідання призначене на 23 січня о 10:20 у Вишгородському районному суді Київської області (in absentia).

Володимир Олійник, колишній народний депутат від Партії регіонів, якого звинувачують у державній зраді. Фото: Вікіпедія

Суд щодо Царьова. Олег Царьов ― колишній народний депутат від Партії регіонів. Слідство вважає, що він фінансував окупантів Криму. Царьов мав нерухомість і підприємства у Ялті, зареєстрував їх за російським законодавством і найняв для охорони нацгвардійців РФ. Засідання призначене на 25 січня о 12:20 у Вишгородському районному суді Київської області (in absentia).

Олег Царьов, колишній народний депутат від Партії Регіонів. Фото: відкриті джерела

Розстріл цивільних. За даними слідства, Олександр Рибас, командир підрозділу 36 загальновійськової бригади РФ, і десять його підлеглих у лютому 2022 року розстріляли два цивільні автомобілі в Бучанському районі. Наказ, каже обвинувачення, віддав саме капітан Рибас. Так росіяни вбили шістьох людей. Російським військовим інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 22 січня о 17:00 у Києво-Святошинському районному суді Київської області (in absentia).

Олександр Рибас, командир одного з підрозділів російської армії. Фото: СБУ

Вбивство старости Мотижина. Магомедмирза Сулейманов — військовий 37-ї окремої мотострілецької бригади РФ. Слідство вважає, що він разом із сімома іншими військовими причетний до вбивства цивільних на Київщині, зокрема старости села Мотижин, яка в окупації допомагала своїй громаді. Сулейманова обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 25 січня о 15:00 у Макарівському районному суді Київської області (in absentia).

Допомога росіянам у Бучі. Андрія Кобця з Бучі обвинувачують у колабораціонізмі. За даними слідства, він отримав від росіян форму, зброю, інструкції та обшукував місцевих, зокрема шукав тероборонівців. Нібито планував працювати в окупаційній адміністрації. Після деокупації Київщини, стверджує слідство, щоб приховати це, чоловік вступив у добровольчий батальйон. Засідання призначене на 24 січня о 16:35 в Ірпінському міськсуді Київської області.

Вбивство цивільного в Ірпені. Олександр Тимофєєв ― механік-водій 234 гвардійського десантно-штурмового полку РФ. За даними слідства, він разом з іншими російськими військовими в лютому 2022 року вдерся до квартири мешканця Ірпеня. Чоловіка зв’язали, били, а наприкінці невстановлений слідством військовий застрелив його. Засідання призначене на 25 січня о 12:30 в Ірпінському міськсуді Київської області (in absentia).

Російський військовий Олександр Тимофєєв. Фото: Книга катів українського народу

“Експерт” із енергетичних питань. Дмитро Марунич працював у пресслужбах українських нафтових компаній, очолював громадську організацію “Фонд енергетичних стратегій”, що надавала послуги з консалтингу для підприємств паливно-енергетичного комплексу й органів державної влади. Ще був консультантом Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації. Слідство вважає, що за гроші від російських кураторів Марунич поширював кремлівську пропаганду в телеефірах, займався дискредитацією України на міжнародній арені, піарив Медведчука та російську вакцину від ковіду. Його затримали за підозрою у державній зраді. Засідання призначене на 24 січня об 11:20 у Вінницькому міському суді.

“Експерт” з енергетичних питань Дмитро Марунич. Фото: телеканал “НАШ”

Повторне слухання справи про злив позицій ЗСУ. Олег Жигулін ― мешканець Краматорська, який у березні 2023 року повідомив адміну Telegram-каналу “Краматорск.Обстановка” про розташування ЗСУ у місцевій школі. Невдовзі позицію обстріляли росіяни. Слідство інкримінувало чоловіку несанкціоноване поширення інформації про сили оборони України з тяжкими наслідками. Проте апеляційний суд скасував вирок як необґрунтований і відправив справу на повторне слухання. Розгляд буде в закритому режимі. Засідання призначене на 24 січня об 11:20 в Індустріальному районному суді Дніпра.

Підприємець з Житомира. Роман Кучер — житомирський підприємець і голова ГО “Молода влада”. У 2020 році СБУ обшукала його оселю в справі щодо створення та організації “територіальних громад самостійної української держави Україна Київської Русі”. Тепер йому інкримінують несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ. Засідання призначене на 25 січня о 16:00 у Корольовському районному суді Житомира.

Обвинувачений Роман Кучер. Фото: Facebook-сторінка Кучера

Коригування по Яворівському полігону. Нагадуємо про справу 73-річного Олександра Косторного — львівського проросійського діяча, майора КДБ та голови “Російського товариства імені Пушкіна”. За версією слідства, у березні він надіслав російським спецслужбам карту Яворівського полігону — великого центру навчання військових у Львівській області. За тиждень Росія обстріляла його ракетами. За даними СБУ, 61 людина загинула, 147 отримали поранення. Сам Косторний заперечує вину. Стверджує, що просто надіслав давньому знайомому карту лісу поряд із полігоном і позначив там грибні місця. Прокуратура обвинувачує його у державній зраді. Засідання призначено на 23 січня о 11:00 в Галицькому районному суді Львова.

Обвинувачений Олександр Косторног. Фото: Ґрати

Пенсіонерка з Миколаєва. Як каже слідство, пенсіонерка Наталя Грибкова у липні 2022 року в переписці у Viber раділа через загибель українських військових, критикувала ЗСУ. Людина з такими же прізвищем та ініціалами у 2015 році балотувалася до Миколаївської міськради від нині забороненої проросійської партії “Нова держава”. Грибкову обвинувачують у глорифікації збройної агресії РФ. Засідання призначено на 24 січня о 16:00 у Заводському районному суді Миколаєва.

Переміщення техніки у Миколаєві. Як каже слідство, у липні 2022 року Ілона Луценко з ідеологічних мотивів приєдналася до антиукраїнського Telegram-каналу, куди скидала інформацію про переміщення техніки ЗСУ. Також писала коментарі на підтримку Росії. Її обвинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ та глорифікації агресії Росії. Засідання призначено на 24 січня об 11:00 у Ленінському районному суді Миколаєва.

Звинувачення у “здачі” атовця. Слідство каже, що Світлана Оголь із Миколаївщини під час окупації села у березні 2022 року за пайки здала росіянам атовця з сусіднього села. Чоловіка закатували. Оголь провину відкидає, а свідки дають неоднозначні покази, з яких не зрозуміло, чи справді вона видала ветерана. Її обвинувачують у державній зраді. Засідання призначено на 25 січня о 12:00 у Ленінському районному суді Миколаєва.

Світлана Оголь, обвинувачена у справі про здачу росіянам ветерана АТО. Фото: МІПЛ

Коригувальник по Миколаєву. Віктор Ярмоленко — 72-річний мешканець Миколаєва. Слідство вважає, що він передавав росіянам інформацію про розміщення техніки та військ, коригував удари. Також Ярмоленко нібито передавав фото та координати Миколаївської ТЕЦ. Місцевий активіст писав, що Ярмоленку за це платили. Його обвинувачують у державній зраді. Засідання призначено на 22 січня об 11:00 у Центральному міському суді Миколаєва.

Закриття справи про держзраду. У Миколаєві призначили до розгляду справу Андрія Гавриленка. В ухвалах у цій справі йдеться, що у 2019 році СБУ почала розслідування щодо його ймовірної підготовки до держзради. У клопотаннях слідчих ідеться, що правоохоронці підозрювали чоловіка у передачі Росії українських військових розробок. Він буцімто зустрівся у російському посольстві у Києві з представниками РФ та за гроші запропонував передати матеріали розробки безшатунного двигуна та розробки корабля корвет. Наразі до суду надійшло клопотання про закриття провадження. Засідання призначено на 22 січня о 14:00 у Центральному районному суді Миколаєва.

Військова частина. Слідство каже, що Сергій Петров зняв і передав росіянам відео розташування військової частини в Миколаївській області, будівель силових структур. Чоловік перебуває у слідчому ізоляторі. Його обвинувачують у державній зраді. Засідання призначено на 23 січня о 12:00 Центральному районному суді Миколаєва.

Юрист Партії Шарія. Мешканець Одеси Денис Сафонов працював юристом, був консультантом депутатів від Партії Шарія в Одеській області. Як каже слідство, після повномасштабного вторгнення виїхав до Криму, де його завербувало ГРУ. Сафонов повернувся до Одеси, збирав і передавав росіянам інформацію про ППО, наслідки ракетних обстрілів і влучань дронів. Його обвинувачують у державній зраді. Засідання призначено на 25 січня о 12:00 у Приморському районному суді Одеси.

Одесит Денис Сафонов, який співпрацював із Партією Шарія. Фото: Антикор

Мер Полтави. Олександр Мамай ― колишній член Партії регіонів і мер Полтави до квітня 2023 року. Очолював місто кілька разів, міська рада висловлювала йому недовіру, позбавляла повноважень, після чого він поновлювався на посаді. Через неправомірне підвищення тарифів проти нього протестували місцеві жителі у 2013 році, його обвинувачували в корупції, у цій справі Мамай конфліктував із суддею, за його каденції були порушення в забудові центру міста. ВАКС засудив Мамая за розтрату майна. У грудні 2022-го чоловік отримав підозру за поширення інформації про розташування ЗСУ. Мамай не раз демонстрував любов до СРСР, підтримував Януковича, висловлювався російськими наративами про Велику вітчизняну війну, називав росіян і українців братніми народами та казав, що на сході України воюють Росія та США. Засідання призначене на 24 січня о 9:00 в Октябрському районному суді Полтави.

Колишній міський голова Полтави Олександр Мамай. Фото: Полтавська міська рада

Передача інформації про ЗСУ. Івана Лисенка, який має російське громадянство, слідство звинувачує у поширенні інформації про ЗСУ, що призвело до тяжких наслідків. Це сталося на Сумщині. Засідання призначене на 24 січня об 11:15 у Краснопільському районному суді Сумської області.

Погрози та мародерство. Євгеній Сухобоков — російський заступник командира взводу. Разом із військовими Ігорем Лабутіним, Маадиром Ондаром і Умедджоном Гульмірзоєвим у березні 2022 року вони як окупанти були в селі Ворожба Сумської області. Вдерлися до будинку місцевої, утримували її, пограбували. Сухобоков розстріляв автомобіль сина жінки. Викрадене майно оцінюють у понад 37 тисяч гривень, пошкодження авто — у понад 64 тисячі гривень. Сухобокова обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 25 січня о 13:30 у Лебединському районному суді Сумської області (in absentia).

Заклик до перемовин. Олександр Курпіль — депутат Охтирської районний ради від партії “Наш край”. Слідство вважає, що він поширював заклики до зміни кордонів України та перемовин, допомагав росіянам із продуктами, маршрутами, супроводжував їх. Йому інкримінують державну зраду. Засідання призначене на 25 січня о 13:00 в Охтирському міськрайонному суді Сумської області.

Колишній депутат Охтирської районної ради Олександр Курпіль. Фото: trostyanets.info

Голова громади. Олександр Ген — колишній член Партії регіонів, тричі очолював Середино-Будську громаду. У 2022-му був на цій посаді від партії “Наш край”. Коли почалось повномасштабне вторгнення, каже слідство, передавав російським військовим інформацію про ЗСУ, планував здати їм місто. Його затримали за підозрою у державній зраді. Засідання призначене на 22 січня о 14:30 у Зарічному районному суді м. Суми.

Олександр Ген, в минулому був членом Партії Регіонів. Фото: Рух Чесно

Вбивство письменника Володимира Вакуленка. Уродженці Луганської області Владислав Нескородьєв і Сергій Удоденко, які служили в складі окупаційних військ, обвинувачені у загибелі письменника Володимира Вакуленка та ще трьох українців. Як каже слідство, Удоденко за наказом Нескородьєва тричі вистрілив у письменника з пістолета “Макарова”. Засідання призначене на 25 січня об 11:00 у Дзержинському районному суді Харкова (in absentia).

Справа про зґвалтування. Еміль Ахмеров, Маммі Маммієв, Костянтин Шляпніков — командир полку, командир відділення та водій відповідно — російські військові, які окупували Харківщину. Прокуратура вважає, що вони викрали та зґвалтували жінку в минулому році під час окупації. Ахмеров і Шляпніков мають підозру у ще одній справі про зґвалтування. Їх обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 25 січня о 11:00 у Дзержинському районному суді міста Харкова (in absentia).

Російські військові, які окупували Харківщину, зліва напарво: Ахмеров Еміль, Маммієв Маммі, Шляпніков Костянтин

Намісник монастиря. Михайло Пімашин ― архімандрит, намісник чоловічого монастиря на честь Піщанської ікони Божої Матері Ізюмської єпархії УПЦ (МП). Очевидці окупації кажуть, що він освячував російських військових, давав інтерв’ю російським пропагандистам, писав листа помічнику російського патріарха Кирила з проханням про гуманітарну допомогу, казав, що громада підпорядковується РПЦ. Пімашина обвинувачують у виправдовуванні збройної агресії РФ. Засідання призначене на 25 січня о 12:00 у Дзержинському районному суді Харкова.

Голова Старого Салтова. Едуард Коновалов був головою Старого Салтова, коли селище окупували росіяни. Він зібрав депутатів, закликав не чинити опір і сказав, що всіляко допомагатиме російським військовим. Коли селище звільнили, Коновалова затримали за підозрою у пособництві державі-агресору. Засідання призначене на 22 січня об 11:00 у Київському районному суді Харкова.

Едуард Коновалов, колишній міський голова Старого Салтова. Фото: Фото: decentralization.gov.ua

Розстріл цивільних. Сергій Агафонов ― солдат 21 окремої мотострілецької бригади 2 загальновійськової армії Центрального військового округу РФ. За даними слідства, разом із іншими військовими РФ він розстріляв у селі Гайворон Чернігівської області двох місцевих. Один із загиблих чоловіків був атовцем, інший ― мисливцем. Агафонова обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 24 січня о 14:30 у Бахмацькому районному суді Чернігівської області (in absentia).

Російський військовий Сергій Агафонов. Фото: Книга катів українського народу

Апеляція у справі російського льотчика. Олександр Красноярцев ― пілот російського СУ-34, збитого на Чернігівщині. Після того, як літак Красноярцева збили, тікаючи, він застрелив місцевого. Льотчика судили заочно, адже його обміняли. У жовтні 2023 року його засудили до 14 років в’язниці. Суд визнав доведеною провину Красноярцева у порушенні законів і звичаїв війни. Наразі його адвокат подав апеляцію на вирок. Засідання призначене на 22 січня о 14:30 у Чернігівському апеляційному суді (in absentia).

Російський військовий пілот Олександр Красноярцев. Фото: Суспільне Чернігів

Джерело: Медійна ініціатива за права людини