51 справа щодо війни, за якою варто стежити цього тижня: блогер-ухилянт Шеляженко, вбивство в Гостомелі, каральні рейди рашистів

Київська область

Податки в “ДНР”. Едуард Авраімов до 2014 року жив у Донецьку, працював із обміном валют. У травні 2014 року переїхав до Києва. Слідство вважає, що оскільки його пункти обміну валют у Донецьку платили податки “ДНР”, він брав участь у її фінансуванні. СБУ у 2016 році оголосила чоловіку підозру та взяла під варту. У 2017 році Авраімов подав заяву до ЄСПЛ про порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у 2021 році суд визнав порушення за статтею 3 (заборона катування), пунктом 3 статті 5 і пунктом 5 статті 5 (право на особисту свободу та недоторканість) Конвенції. Авраімова обвинувачують у фінансуванні тероризму. Засідання призначено на 28 серпня о 10:30 у Голосіївському районному суді Києва.

Депортація з Криму. Руслан Ізмайлов до анексії Криму був суддею у Євпаторійському суді, де залишився працювати при росіянах. Він, каже слідство, ухвалював рішення про видворення мешканців Криму, підтримуючи політику РФ з витіснення українців із півострова. Його звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 28 серпня о 10:00 у Деснянському районному суді Києва (in absentia).

Поставки зерна в Росію. Володимир Войников — ексдепутат Бердянської міської ради, власник одного з найбільших агрохолдингів Запорізької області. Слідство встановило, що він поставляв українське зерно і продукти садівництва з тимчасово окупованої території до Росії. За версією прокуратури, чоловік виїхав із Бердянська і дистанційно керував фірмою. Разом із партнером перереєстрував свій бізнес за російським законодавством, сплачував податки, уклав контракт із “міністерством освіти і науки Запорізької області”. Врожаї вивозили через Бердянський порт. Войникова затримали у Києві. Його обвинувачують у колабораційній діяльності. Засідання призначено на 28 серпня о 14:00 в Оболонському районному суді Києва.

Провокації в комендантську годину. Віталій Бяльський — мешканець Києва. Як каже слідство, він ходив містом під час комендантської години та провокував конфлікти з військовими і правоохоронцями. Все стрімив у соцмережах. Так він підігравав російським пропагандистам у розхитуванні суспільних настроїв в Україні та видавав розташування блокпостів. Його обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Засідання призначено на 29 серпня о 15:00 в Оболонському районному суді Києва.

Рух пацифістів. Юрій Шеляженко — блогер, у 2007–2014 роках був помічником депутата Печерської райради від БЮТ Григорія Костинського та помічником нардепа, стояв біля витоків ГО “Український рух пацифістів”. Слідство встановило, що він неодноразово закликав киян ухилятися від мобілізації та називав російське вторгнення “загостренням збройних конфліктів”. У вересні 2023 року СБУ затримала його в Києві. Чоловіка звинувачують у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Засідання призначено на 27 серпня об 11:00 у Печерському районному суді Києва.

Зґвалтування на Київщині. Михайло Романов — російський командир, підрозділ якого окупував Київщину навесні 2022 року. Слідство вважає, що він убив чоловіка, а потім разом із побратимами зґвалтував жінку. Місцеві жителі знайшли його сторінку “ВКонтакті”. Романова обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 26 серпня о 14:00 у Солом’янському районному суді (in absentia).

Призив на службу. Артур Саруханян у 2014 році перейшов на військову службу в армії РФ у Криму. Слідство встановило, що він безпосередньо розробляв план та організував щонайменше вісім призовних кампаній кримців на строкову службу до Збройних сил Росії. Йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни. Засідання призначено на 27 серпня о 10:00 у Солом’янському районному суді (in absentia).

Кримський прокурор. Олександр Пакула — серед тих прокурорів, хто в листопаді 2018 року порушив кримінальну справу проти українських моряків за фактом “незаконного перетину державного кордону РФ”. Мова йде про членів екіпажу катерів ВМС ЗСУ “Бердянськ”, “Нікополь” і буксиру “Яни Капу”. Нагадаємо, 25 листопада 2018 року ці кораблі планово переходили з порту Одеси в порт Маріуполя, коли на них напали російські кораблі. Росіяни взяли українські екіпажі в полон. Тоді Можелянський ухвалив незаконні рішення про взяття під варту українських військових моряків. Засідання призначено на 27 серпня о 10:00 у Солом’янському районному суді (in absentia).

Поплічник Монтян. Денис Філіпов живе в Києві. За версією слідства, він вів пропагандистський Telegram-канал Тетяни Монтян, яку підозрюють у колабораціонізмі. Наразі вона в Росії. Раніше Філіпов балотувався до Київради від команди Монтян. У публікаціях каналу він заперечував причетність росіян до повітряних ударів по цивільних об’єктах України, постив фейки про ситуацію на фронті. Злочинність таких постів підтвердила лінгвістична експертиза. Філіпова обвинувачують у виправданні агресії та глорифікації РФ. Засідання призначено на 28 серпня о 14:00 у Солом’янському районному суді Києва.

“Проти сатаністів і гомосексуалістів”. Віктор Щербина називає себе активістом, у метро голосно вмикав із колонок запис із текстом проти “сатаністів і гомосексуалістів” і тримав два плакати з закликами “протистояти цьому злу”, повторюючи наративи РФ, та водночас жертвувати гроші на потреби українських солдатів на Донбасі. Його обвинувачують у виправдовуванні агресії РФ проти України. Засідання призначено на 29 серпня о 12:00 в Іванківському районному суді Київської області.

Шипи проти ЗСУ. Олександр Ткачук — директор ферми з Київщини. За даними слідства, наприкінці березня 2022 року підрозділ ЗСУ облаштував позицію на його фермі, аби обстрілювати росіян. Ткачук із працівниками приїхав до бійців та вимагав, аби вони залишили територію, погрожував автоматом, обіцяв встановити шипи і шлагбаум. Наступного дня військові побачили загорожу і табличку з застережним написом про шипи. На час слідства суд відпустив фермера під заставу. Ткачуку інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Засідання призначено на 26 серпня об 11:00 у Макарівському районному суді Київської області.

Військові з Бурятії. Володимир Дубінін і Андрій Каркін — військові 37-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади. Вони прибули до Бородянки 27 лютого 2022 року, де неодноразово, як каже слідство, обстрілювали цивільні будинки з автоматів, залякували місцевих. У березні прибули до Макарова, де також атакували місцевих, погрожували їм розстрілом, стріляли біля обличчя. Їх обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 29 серпня о 14:00 у Макарівському районному суді Київської області (in absentia).

Вбивство в Гостомелі. Сергій Вейкколайнен — заступник командира ОМОН по Красноярському краю. Слідство встановило, що він разом із іншими росіянами причетний до вбивства цивільних в Гостомелі. Його обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначено на 27 серпня о 12:15 в Ірпінському районному суді Київської області (in absentia).

Харківська область

Пенсіонери МВС. Павло Колесник і Сергій Смельницький — пенсіонери МВС із Харкова. За даними слідства, влітку 2022 року вони зняли та передали росіянам через Telegram розташування ЗСУ. Обом інкримінують держзраду. Засідання призначено на 26 серпня о 12:00 у Жовтневому районному суді Харкова.

Управління фінансів. У серпні 2022 року Віктор Татаренко став виконувати обов’язки “начальника” управління фінансів в окупаційній адміністрації Куп’янська. Після деокупації втік до Харкова, де його затримали. Чоловіка обвинувачують у колабораціонізмі. Засідання призначено на 28 липня об 11:00 у Червонозаводському районному суді Харкова.

Розповідь для чоловіка в Росії. Світлана Мічуріна — мешканка Куп’янського району Харківської області. Як каже слідство, у квітні 2022 року вона розповідала телефоном своєму колишньому чоловіку, який живе в Росії, про розташування ЗСУ в районі. У грудні 2023 року її засудили до шести років ув’язнення за несанкціоноване поширення інформації. Жінка провину не визнала, пояснювала, що спілкувалася з чоловіком на побутові теми, а відповідь на його запитання про розміщення техніки ЗСУ вигадала. Мовляв, так хотіла, щоб він захвилювався і надіслав гроші на утримання доньки. Апеляційний суд скасував вирок і відправив справу на повторне слухання. Засідання призначено на 30 серпня о 14:00 у Червонозаводському районному суді Харкова.

Обстріл села з танку. Юрій Запорожський і Микита Хлистов — оператор-навідник танку та його командир зі 138-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ. Слідство вважає, що 29 квітня 2022 року вони розстрілювали з танку будинки у селі Велика Роганка на Харківщині. Обох обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 28 серпня об 11:00 у Харківському районному суді Харківської області (in absentia).

Заселення росіян. Валерій Бордаков — керівник садівничого товариства “Агрегат” із Харківської області. Як встановило слідство, під час окупації він селив росіян на території товариства. Обвинувачення каже, що він погрожував свідкам — учасникам товариства. Чоловіку інкримінують пособництво державі-агресору. Засідання призначено на 29 серпня об 11:45 у Харківському районному суді Харківської області.

Катування струмом. Антон Політов працював у Луганську старшим уповноваженим “Міністерства внутрішніх справ ЛНР”. В окупованому Вовчанську він у складі членів “міністерства” катував цивільних. Як вказує обвинувачення, у серпні 2022 року він вибивав у місцевого жителя інформацію про іншого мешканця Вовчанська. Використовував струм, гумові кийки, принижував за те, що він українець. Політову інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 29 серпня о 10:00 у Чугуївському міському суді Харківської області (in absentia).

Каральні рейди. Султан Паштов — військовий батальйону “Чібіс” 16-ї окремої бригади Головного управління генштабу ЗС РФ. У 2022 році був серед окупантів Балаклії. За даними слідства, Паштов ходив у каральні рейди і катував цивільних. Також він змушував місцевих здавати росіянам дані про Сили оборони на східному фронті. Його обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 29 серпня об 11:00 у Балаклійському районному суді Харківської області (in absentia).

Харківське ППО. Владислав Мажаров — харків’янин, якого РФ заверувала до початку повномасштабної агресії. Його родичка — командирка російського диверсійного загону “Ірбіс”, має позивний “Багіра”. Мажоров передавав їй позиції ППО. СБУ його затримала. Його обвинувачують у державній зраді. Засідання призначено на 29 серпня об 11:00 у Дергачівському районному суді Харківської області.

Чернігівська область

Розстріл трьох братів. Костянтин Смирнов і Денис Подгорний — начальник військової поліції округу та його підлеглий. Слідство встановило, що під час окупації Чернігівщини у 2022 році Смирнов наказав Подгорному розстріляти трьох братів. Одному вдалося вижити. Росіян обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 26 серпня о 09:00 у Ріпкинському районному суді Чернігівської області (in absentia).

Затримання цивільних. Андранік Егоян — російський військовий, який був серед окупантів села Золотинка, що на Чернігівщині. Слідство встановило, що він разом із іншими росіянами затримали місцевих і тримали їх у підвалі. За це його обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначено на 29 серпня о 09:15 у Чернігівському районному суді Чернігівської області (in absentia).

Донецька область

Інформація для росіян та спроба суїциду. Віктор Рибников — паталогоанатом зі Слов’янська. За даним слідства, у 2022 році він через соцмережі повідомляв представникам РФ місця базування ЗСУ, вказував місця на карті, просив “накрити” ці координати “Градами” чи “Ураганами”. Під час затримання намагався вбити себе ножем, але його врятували. Рибникову інкримінують несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ. Засідання призначене на 26 серпня о 15:30 у Слов’янському міськрайонному суді Донецької області.

Інформація зі Слов’янська для ФСБ. Ігор Довганюк — мешканець Слов’янська, працював на місцевому заводі. За даними слідства, він передавав у чат-бот ФСБ інформацію про дислокацію особового складу та озброєння ЗСУ, рух військової техніки. Також він відмічав геолокації гуртожитків, промислових об’єктів і комунальних установ, чітко описував місця прильотів й оцінював їх як “скромні”. Ще він писав повідомлення з критикою української мови, волонтерів, демократичних процесів в Україні, брав участь у російських опитуваннях, де як очікування від “СВО” обирав “перемогу РФ та встановлення контролю над всією Україною”. Йому інкримінують несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ. Засідання призначене на 30 серпня о 10:00 у Слов’янському міськрайонному суді Донецької області.

Російський Telegram-бот. Юрій Дяченко — уродженець РФ, але має українське громадянство, жив у Торецьку. За даними слідства, у червні 2023 року з ідеологічних мотивів він передавав у деенерівський Telegram-бот інформацію про розташування ЗСУ в Торецьку. Також інформував про влучання ракети. Дяченку інкримінують колабораціонізм. Засідання призначене на 29 серпня об 11:00 у Дзержинському міському суді Донецької області.

ЗСУ в Бахмуті. Роман Третьяк — мешканець Бахмута. Його затримали в червні 2022 року. Як встановило слідство, він через Telegram передавав представнику ФСБ інформацію про місця скупчення українських військових, їхньої техніки й складів. Спершу справу розпочали за статтею про держзраду, проте нині чоловіка звинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення ЗСУ. Судове засідання призначене на 28 серпня о 12:30 у Дружківському міському суді Донецької області.

Дніпропетровська область

Сільський староста з Харківщини. Микола Чашка-Ратушний 10 років очолював село, а згодом громаду з центром у Лісній Стінці. Він був членом Партії регіонів. Слідство вважає, що у 2022 році він перейшов на бік росіян, отримав “чиновницьку посаду” і наводив обшук директорки місцевого навчального закладу, яка була проти окупації. У 2023 році Чашку-Ратушного затримали за підозрою в колабораціонізмі. Засідання призначене на 27 серпня о 14:45 у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області.

Розголошення держтаємниці. Сергій Гайдаш у 2022 році був начальником відділу розвідки штабу Регіонального управління Сил територіальної оборони “Схід”. За посадою він мав узагальнювати військово-розвідувальну інформацію, яка надходить захищеними каналами зв`язку з оперативно-тактичних угруповань, та передавати керівництву. Однак це робили його підлеглі і надсилали зведення йому в Signal. А посадові інструкції забороняють поширювати інформацію з грифом держтаємниці через соцмережі. У матеріалах справи згадується, що один із військових передав інформацію представникам РФ. Гайдашу інкримінують розголошення держтаємниці. Засідання призначене на 30 серпня о 13:30 у Красногвардійському районному суді Дніпра.

Житомирська область

Наведення на нагородження військових. Ганна Іващенко жила у Добропільському районі Донецької області. За версією слідства, протягом листопада-грудня 2023 року жінка передавала російській розвідці інформацію про дислокацію ЗСУ, зокрема координати блокпостів, розташування українських військових і техніки у Добропіллі. В одному з повідомлень писала про ЗСУ на території пожежної частини, у відділку поліції, де нагороджували відзнаками. Крім цього, повідомила про ППО західного виробництва й просила про масований удар по ньому. Жінку звинувачують у держзраді. Засідання призначене на 30 серпня о 13:30 у Богунському районному суді Житомира.

Освітянка. Людмила Красуцька ― заступниця директора ліцею у Житомирі та вчителька математики. За даними слідства, вона нібито говорила колегам, що в обстрілі ліцею винна українська влада, а не Росія, вітала рішення Путіна розпочати війну, адже це “піде на користь українцям і відновить економіку”. Жінка доводить, що колеги її обмовили через конфлікти на роботі. Її звинувачують у виправдовуванні збройної агресії РФ. Засідання призначене на 29 серпня о 12:00 у Корольовському районному суді Житомира.

Запорізька область

Посадовець “Мотор Січі”. Сергій Кусков — начальник конструкторського бюро ПрАТ “Мотор Січ”. Це підприємство екснардепа Вячеслава Богуслаєва фігурує у справі про колабораціонізм і пособництво Росії. За версією слідства, посадовці підприємства постачали двигуни для російської військової авіації. Кусков перебуває під вартою. Йому інкримінують держзраду. Засідання призначене на 26 серпня о 10:00 у Жовтневому районному суді Запоріжжя.

Львівська область

“Львівська народна республіка”. Андрій Івасенко у 2014 році створив у російській соцмережі “ВКонтакте” спільноту “Львівська народна республіка” і “За союз з Новоросією! Зупиніть АТО!”, на які підписалися понад 10 тисяч користувачів. Також він адміністрував групи “ПМОН Беркут — помощь Беркуту и ВВ. Футболки” і “Антимайдан”. Ці групи він вів із фейкового акаунта “Александр Якимов”, зареєстрований на український номер телефону, який у нього вилучили під час слідства. У групі “Львівська народна республіка” Івасенко використовував для поширення антиукраїнські пропагандистські матеріали на кшталт “Бий бандер, рятуй країну” чи “Вставай, Україно, іде Тягнибок, всі раси понищить і буде все ок”. Його обвинувачують у державній зраді. Засідання призначене на 29 серпня об 11:00 у Франківському районному суді Львова.

Миколаївська область

Пенсіонерка. Як каже слідство, пенсіонерка Наталя Грибкова у липні 2022 року у переписці у Viber раділа через загибель українських військових, критикувала ЗСУ. Людина з такими же прізвищем та ініціалами у 2015 році балотувалася до Миколаївської міськради від нині забороненої проросійської партії “Нова держава”. Грибкову обвинувачують у глорифікації збройної агресії РФ. Засідання призначене на 26 серпня об 11:00 у Заводському районному суді Миколаєва.

Працівниця станції переливання крові. Ірина Мазур працювала реєстраторкою медичного відділу станції переливання крові у Миколаєві. За даними обвинувачення, у березні 2022 року мешканець Херсона, який перейшов на бік РФ, залучив її до агентурної мережі задля підривної діяльності проти України. Жінка мала збирати розвідувальну інформацію. Завдяки посаді вона отримала доступ до списку військових одного з підрозділів і сфотографувала його, щоб передати росіянам. Мазур інкримінують замах на держзраду. Засідання призначене на 28 серпня об 11:00 у Заводському районному суді Миколаєва.

Бронетанковий завод у Миколаєві. Олександр Грінберг — мешканець Миколаєва. Як каже слідство, протягом червня 2023 року за завданням російської розвідки він перевіряв, чи є за наданими локаціями техніка та бійці ЗСУ. Зокрема фотографував біля бронетанкового заводу, дитячої лікарні та дитсадка, де помітив кілька військових авто. Відправляючи повідомлення співрозмовнику, вказав, що “завжди радий допомогти”. Його обвинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Засідання призначене на 26 серпня об 11:00 у Центральному районному суді Миколаєва.

Перевезення в’язнів. Євген Соболєв очолював Північну виправну колонію №90, що у Новій Каховці. Після окупації, каже слідство, він перейшов на бік ворога, працював в окупаційному управлінні служби виконання покарань. У травні 2022 року він наказав вивезти в’язнів із Снігурівської виправної колонії на Миколаївщині до раніше захопленої Голопристанської колонії на Херсонщині. Російські військові змусили засуджених вийти з камер, погрожуючи зброєю та світло-шумовими гранатами. Соболєву інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 26 серпня об 11:00 у Центральному районному суді Миколаєва (in absentia).

Листівки з пропагандою. Олександр Приймак — мешканець Одеси. У квітні 2023 року його затримала поліція під час комендантської години. Чоловік вночі намагався розклеювати листівки про те, що Зеленський — “жидофашист”, з образами ЗСУ та славінням Ісуса Христа. Крім цього, подібне чоловік постив і в Instagram. Його звинувачують у виправдовуванні збройної агресії РФ. Судове засідання призначене на 26 серпня о 12:00 у Київському районному суді Одеси.

Одеська область

Заборона вивозити онкохворих дітей. Віктор Бурдовіцин працював заступником гендиректора Херсонської дитячої лікарні. Під час окупації він перейшов на бік ворога та очолив лікарню. За даними слідства, з власної ініціативи він передав росіянам архів з особовими справами співробітників поліції, що там зберігався. Також він заборонив вивозити онкохворих дітей на підконтрольну Україні територію, наполягаючи, що їх можна “евакуювати” лише до Криму чи в Росію. Після звільнення міста він переховується в РФ. Його обвинувачують у державній зраді. Засідання призначене на 26 серпня о 16:00 у Малиновському районному суді Одеси (in absentia).

Допомога окупантам у Чорнобаївці. Віталій Білінський — мешканець Чорнобаївки. Як встановило слідство, під час окупації він очолив комунальне підприємство, яке росіяни підпорядкували собі. Також розміщував військових і техніку на його території, роздавав гуманітарку та російську агітацію, виправдовував окупантів. Чоловіку інкримінують пособництво державі-агресору. Засідання призначене на 27 серпня о 15:00 у Малиновському районному суді Одеси.

Координати Таврійського напрямку. Слідство вважає, що Олег Одуд зі спільником збирав і передавав росіянам координати для коригування ракетних ударів. Наприклад, залізниці, енергетичних і військових об’єктів, блокпостів. За кожну локацію мав отримати $100, але не встиг. Його звинувачують у державній зраді. Засідання призначене на 28 серпня о 12:00 у Малиновському районному суді Одеси.

Колонія окупантів. В’ячеслав Пащенко був водієм “АТБ” у Херсоні. Під час окупації міста, каже слідство, впродовж червня й липня 2022 року працював на росіян — став молодшим інспектором відділу охорони Північної виправної колонії № 90, яку окупанти захопили. Він охороняв в’язнів і затриманих. Пащенку інкримінують колабораціонізм. Засідання призначене на 28 серпня о 14:00 у Малиновському районному суді Одеси.

Пенсіонер СБУ. Геннадій Сємілєтов — пенсіонер СБУ з Херсона. За даними обвинувачення, він допомагав росіянам підбирати людей для роботи в окупаційній службі безпеки з-поміж колишніх колег. За його рекомендацією росіяни схиляли цих людей до співпраці. Сусіди підтвердили, що бачили, як до Сємілєтова приходили російські військові, а колишні колеги розповіли, що він пропонував працювати в окупаційних органах влади. У нього вдома знайшли документи й звіти щодо підбору співробітників. Сємілєтов провину відкидає: доводить, що йому ніхто не пропонував вербувати людей, а до свого сусіда, який дав проти нього свідчення, приходив допомогти доглянути будинок й звертався щодо пошуку роботи. Чоловіку інкримінують пособництво державі-агресору. Засідання призначене на 28 серпня о 14:30 у Малиновському районному суді Одеси.

“Референдум” на Херсонщині. Іван Бабець — слюсар із Бериславського району Херсонщини. Під час окупації, каже слідство, він допомагав проводити незаконний референдум щодо приєднання області до Росії. Чоловік за гроші носив урни для голосування у селі Дудчани, пропонував місцевим ставити позначки в бюлетенях. Чоловіку інкримінують колабораціонізм. Засідання призначене на 28 серпня о 14:30 у Малиновському районному суді Одеси.

Учасник групи “Призрак”. Никола Лустін із Одеси підтримує кремлівський режим. На початку травня 2014 року брав активну участь у провокаціях на користь РФ в Одесі. Потім виїхав до Луганщини, воював у складі окупаційних військ, був командиром розвідувального підрозділу угруповання “Призрак”. Як встановило слідство, згодом він повернувся до Одеси, де намагався приховати свою участь у війні проти України. Чоловіка взяли під варту. Йому інкримінують участь у терористичній організації. Засідання призначене на 29 серпня о 14:00 у Приморському районному суді Одеси.

Здача ветеранів АТО. Сергій Жданов — мешканець Білозерського району Херсонської області, був судимий за крадіжку. Під час окупації громади, протягом травня-листопада 2022 року, каже слідство, він допомагав росіянам. Зокрема здавав інформацію про місцевих ветеранів АТО, допомагав обшукувати їхні будинки, показував росіянам зручні шляхи пересування. Крім цього, перепродував російську гуманітарку місцевим і частину вторгованого віддавав окупантам. Також допомагав російським військовим грабувати оселі людей, які виїхали з громади. Жданову інкримінують пособництво державі-агресору. Засідання призначене на 29 серпня о 13:00 у Приморському районному суді Одеси.

Рівненська область

Глорифікація. Сергій Кобзєв — мешканець Рівненської області. За даними слідства, він виправдовував російську агресію, за відповідною статтею його й обвинувачують. Чоловік перебуває під домашнім арештом. Засідання призначене на 29 серпня о 10:30 у Рівненському міському суді.

Херсонська область

Робота в колонії. Сергій Шимків під час окупації Херсона став молодшим інспектором у Північній колонії № 90. За даними обвинувачення, він наглядав за людьми, яких утримували окупанти. Слідчі знайшли російську документацію, яка підтверджує його працевлаштування. Чоловік провину визнає частково. Йому інкримінують колабораціонізм. Засідання призначене на 26 серпня о 09:00 у Херсонському міському суді.

Розгін мітингів у Херсоні. Дмитро Гапонов, Едуард Даниленко, Григорій Зана, Олександр Унегов, Михайло Калупін, Джиганов Рінат, Мірхан Дуйсенгалієв — росгвардійці, які, за даними слідства, брали участь у розгоні проукраїнських мітингів на початку окупації Херсона. Вони били й стріляли в людей, також змушували мітингувальника з’їсти жовто-блакитну стрічку. Людей затримували й доправляли у катівні. Росіянам інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 27 серпня о 09:00 у Херсонському міському суді (in absentia).

Тюремник. Вячеслав Малков у 2020 році очолював Північну виправну колонію № 90 у Херсоні. Під час окупації, каже слідство, він працював у колонії, яку окупанти перетворили на катівню. Малкову інкримінують колабораціонізм. Засідання призначене на 29 серпня об 11:00 у Херсонському міському суді.

Окупаційний “виборчком”. Наталія Шевчук — мешканка Херсона. Під час окупації, каже слідство, вона вступила до “виборчкому” росіян. Агітувала місцевих “проголосувати” за приєднання регіону до Росії. Для збору “голосів” вона ходила по дворах і просила поставити відмітки у бюлетенях. Після звільнення міста намагалася переховуватися. Жінці інкримінують колабораціонізм. Засідання призначене на 29 серпня об 11:00 у Херсонському міському суді.

Джерело: Медійна ініціатива за права людини, МІПЛ