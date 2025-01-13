85 справ щодо війни за якими варто спостерігати цього тижня: проросійська ворожка, керівник СБУ та вербування мера Очакова

Дніпропетровщина

Проросійська ворожка. Ірина Хмара ― мешканка Павлограда, займалася ворожінням. Під час сеансів, стверджує слідство, вона говорила клієнтам, що російська агресія насправді лише внутрішній громадянський конфлікт та війна між олігархами. Також заявляла, що українці воюють не за свої території, а за гроші олігархів. Доводила, що у війні винні тіньовий уряд Англії та Америки, а Росія піднялася на захист, бо їй не потрібна Америка на кордоні. Крім цього, Ірина використовувала карти із зображенням гербу РФ. Стверджувала, що найближчим часом Україна припинить своє існування, стане частиною Росії. Жінка поширювала фейки про воєнні злочини ЗСУ, агітувала очікувати приходу російських військових до Дніпропетровської області й подальшу співпрацю з окупантами. Її обвинувачують у виправдовуванні агресії РФ. Справа № 185/5139/23. Засідання призначено на 16 січня о 10:30 у Павлоградському міськрайонному суді.

Ще десять справ із Дніпропетровщини — у таблиці МІПЛ: зґвалтування в окупації, призов у “ЛНР”, організатор катівні, дані про ЗСУ, коригування по Хортиці, дані для коханого з “ДНР” і “парад” військовополонених в окупації.

Харківщина

Переобладнання лікарень. Ігор Капленко ― колишній депутат Куп’янської районної ради. У 2022 році під час окупації міста, каже слідство, наказав переобладнати українські лікарні під військові госпіталі російських окупантів. Був “керівником відділу охорони здоров’я військово-цивільної адміністрації Куп‘янського району РФ”. У 2023 році СБУ затримала Капленка. Під час оголошення підозри повністю визнав свою провину. Його обвинувачують у колабораційній діяльності. Справа № 646/2068/23. Засідання призначено на 13 січня об 11:00 у Червонозаводському районному суді Харкова.

Ще 19 справ з Харківщини — у таблиці МІПЛ: намісник монастиря, племінник Кадирова, катівні, поліція в окупації, коригування обстрілів, фермерка, пропозиція грошей за неповнолітню від росіян, агропідприємець із Куп’янська, вивезення зерна, комендант Балаклії, розстріл, викрадення і зґвалтування цивільних, посадовці в окупації та придушення руху опору.

Сумщина

Здача координат. Сергій Холщов був посадовцем від Партії регіонів у Тростянці. Його затримали поблизу лінії оборони на території Сумщини. Холщов нібито проводив дорозвідку для коригування авіабомбардування Росією. Слідство заявляє, що чоловіка завербували дистанційно. Він приховано фотографував військові об’єкти та фіксував їхні координати, а на своїй сторінці в соціальних мережах виправдовував дії російської влади. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 588/1534/24. Засідання призначено на 16 січня о 14:00 у Лебединському районному суді.

Ще дві справи з Сумщини — у таблиці МІПЛ: допомога росіянам від депутата і терор в окупації.

Київщина

Керівник Харківської СБУ. Роман Дудін — колишній голова Управління СБУ в Харківській області. У 2022 році Володимир Зеленський звільнив Дудіна і сказав, що той не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав лише про себе. СБУ повідомила йому про підозру у державній зраді та самовільному залишенні місця служби без поважних причин. Він провину не визнає. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 953/5843/23. Засідання призначено на 13 січня о 13:00 у Шевченківському районному суді Києва.

Ще 19 справ з Київщини — у таблиці МІПЛ: справи Януковича й Азарова, депортація з Криму, співи в Лаврі, інформація про ЗСУ для росіян, пропаганда для дітей півдня, поплічник Монтян, шпигування для Китаю, антисемістські стріми, шипи перед ЗСУ, мародерство та грабунок в окупації, злочини проти цивільних і колишній суддя.

Херсонщина

Тероборонівці Херсонщини. Олег Оселедець — мешканець Білозерки Херсонської області. Як зазначає слідство, під час окупації села він з ідеологічних і корисливих мотивів здавав окупантам тероборонівців. Нібито за його наведенням окупанти викрали та вивезли до катівні місцевого. Також він ремонтував російську техніку. Чоловіка обвинувачують у пособництві державі-агресору. Справа № 766/2062/23. Засідання призначено на 16 січня об 11:00 у Херсонському міському суді.

Ще 12 справ з Херсонщини — у таблиці МІПЛ: оформлення бізнесу в окупації, обстріл центра Херсона, “референдум”, колонії в окупації, робота в окупаційній владі, коригування обстрілів та викрадення зерна.

Одещина

Власник агенції з працевлаштування. Олександр Чуйков з Одеси, власник підприємства, що працює як агенція з працевлаштування. Слідство стверджує, що з власної ініціативи він вийшов на зв’язок із представниками спецслужб РФ, а після збирав інформацію про військові склади з озброєнням, розміщення протиповітряної оборони, радіолокаційного обладнання, карт розміщення мінних загороджень. У квітні 2024 року Чуйков зняв адмінбудівлі одного з об’єктів. Його взяли під варту. Чоловіка обвинувачують у державній зраді. Справа № 522/18429/24. Засідання призначено на 14 січня о 12:30 у Приморському районному суді Одеси.

Ще чотири справи з Одещини — у таблиці МІПЛ: прихильник “ДНР”, фейкове інтерв’ю з ТЦК, поліцейський в окупації та обіцяна посада від росіян.

Миколаївщина

Вербування мера Очакова. Едуард Шевченко ― колишній командир 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. У березні 2023 року його затримала СБУ. За версією слідства, за завданням окупантів він передавав інформацію про наслідки обстрілів. А згодом нібито спробував завербувати міського голову Очакова, радником якого працював на той момент. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 483/1839/23. Засідання призначено на 15 січня о 15:00 у Заводському районному суді Миколаєва.

Ще чотири справи з Миколаївщини — у таблиці МІПЛ: дані для росіян із суднобудівного заводу, бази та склади Очакова, поштар із Миколаєва та перевезення в’язнів в окупації.

Кіровоградщина

Робота на ФСБ з “Укроборонпрому”. Сергій Копанєв, вважає слідство, збирав інформацію для ФСБ. Нібито за наказом російських спецслужб у червні 2023 року він влаштувався на ремонтний завод радіотехнічного обладнання “Укроборонпрому” і там сфотографував інформацію з обмеженим доступом, надіслав її спецслужбам РФ у Telegram. В інтерв’ю чоловік виправдовував збройну агресію РФ. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 404/9352/23. Засідання призначено на 14 січня о 14:00 у Кіровському районному суді.

Ще одна справа з Кіровоградщини — у таблиці МІПЛ: спроба надурити ТЦК, вдаючи військових.

Запоріжжя

Блогерка. Крістіна Ножкіна — 23-річна блогерка із Запоріжжя. За даними слідства, вона заперечувала воєнні злочини Росії. Наприклад, говорила, що вбивства у Бучі були “вкидом”, щоб зірвати домовленості у Стамбулі. Заявила, що Києву було набагато вигідніше підірвати Каховську ГЕС, ніж росіянам. Наразі її сторінку в соцмережі видалено, вона записала вибачення перед Україною. Її обвинувачують у виправдовуванні агресії РФ. Справа № 333/8198/23. Засідання призначено на 15 січня об 11:00 у Комунарському районному суді Запоріжжя.

Ще п’ять справ із Запоріжжя — у таблиці МІПЛ: депортація, дані про ЗСУ для росіян, окупаційна поліція та катування.

Джерело: Медійна ініціатива за права людини, МІПЛ