Анатомия Zла: как и зачем Россия делает врагами любой народ

Российской военной агрессии на Украину предшествовал всплеск информационной войны, продолжающийся в российских медиа уже восемнадцать лет. Московская пропаганда более полутора десятилетий убивала в главы российских граждан месседжи по поводу необходимости решения вопроса обеспечения интересов России на международной арене военной силой и мощью оружия.

Кремль обеспечил в головах многих россиян поддержку своим завоевательным войнам, считающимся в международном праве, как абсолютное Zло. Но символ этого слова Z сейчас главный на улицах российских городов и это знак российской оккупационной армии в Украине отмечает издание Realist.online.

Так, Совет Безопасности ООН, по предложению сейчас председательствующей в СБ Албании рассмотрел очень важную тему – «Поощрение к насилию, повлекшее тяжкие преступления», на котором были рассмотрены причины возникновения войны и российского нападения на Украину и роли в этом российской пропаганды и языка ненависти в российских медиа.

Надо понимать, что не будет достигнута победа в военных битвах Украины, пока Zло не будет изгнано с голов обманутых российских граждан. Речь идет об идеологии рашизма – российского фашизма, которая вытеснила из российского информационного и культурного поля все остальные идеи.

Рашизм вошел во все поры российского общественного организма, поэтому для уничтожения других народов Кремль получил легитимную поддержку в отравленных душах большинства представителей российского общества. Рашизм по своей конструкции похож на идеологию бывшей советской пропаганды, когда Советский Союз был во враждебном окружении и большевики готовили народ к войне и борьбе за мировую революцию и диктатуру пролетариата.

Эти догмы ввел еще Сталин, который уничтожал каждого, кто даже немного сомневался в правоте предложенной борьбы с мировым капитализмом на международной арене и внутренними врагами в рамках СССР. Так миллионы советских граждан были убиты НКВД как враги народа или сосланы на принудительные работы в Сибирь, как заключенные. Если возникало сомнение по поводу лояльности Кремля целых народов, тогда они подпадали под тотальное уничтожение.

Относительно украинцев в 1932-33 гг. был применен искусственный голодомор. Тогда за полтора года на советской части Украины от голода погибли семь миллионов человек и еще два — это украинцы, компактно проживавшие в регионах, отдельно на Кубани, Ставропольском крае и на Дону.

Да, украинцы, проживавшие в западной части Украины, которая была в составе Польши, вообще не почувствовали голода, а на советской части Украины был ужас планетарного масштаба. Плюс в регионах России, где украинцы были в абсолютном большинстве, как на Кубани, или в большом количестве, как на Дону. Как поется в украинском гимне – «Украина от Сяна до Дона», что является восточной ее этнической границей.

После голода в 1932-33 гг. украинцев практически не стало в этих российских регионах, а случайно выжившие были «русифицированы». Так, сейчас Кубанские казаки почти не вспоминают, что они по происхождению от Запорожских казаков, которые вынуждены были переселиться на Кубань на свободные территории в конце 18 в.. Так что эти земли были заселены украинскими казаками.

А все началось, когда немка Софья Августа Фредерика Ангальд-Цербстская, которая села на императорский престол и стала называть себя «российской царицей Екатериной II» неожиданно послала огромное войско на Сечь, возвращавшееся из крымского похода в 1774 г. и захватившее все земли Великого Запорожского войска, которое двести лет помогало России военно бороться с Крымским ханством.

Неподготовленные к битве с недавно союзнической армией россиян Запорожские казаки вынуждены были подчиниться Петербургу и принять присягу царице Екатерине II. Они были вынуждены оставить захваченные российской армией их большие и многочисленные земли в центральной и южной Украине и отправиться на свободные места на Кубани, ставшей следующим российским рубежом для распространения российской агрессии на Северный Кавказ.

Кавказская война продолжалась 50 лет и конечно, что без Запорожских (Кубанских) казаков вряд ли бы Россия ее выиграла. Но это урок для некоторых балканских народов, чьи лидеры заявляют об исторической дружбе с россиянами. Ведь вы интересны Кремлю только до тех пор, пока готовы воевать и умирать за его интересы в регионе.

Если нет, то будете врагами. Запорожские казаки и украинцы несколько сотен лет воевали за интересы Москвы как вроде бы дружеский славянский православный народ, даже в ущерб собственным национальным интересам. Но когда меняется ситуация, Кремль быстро меняет пластинку и от столетней дружбы не остается ничего, если вы решили что-нибудь сделать для собственных интересов.

Сегодняшняя война в Украине еще одно свидетельство подлости российской политики. Российская пропаганда быстро вас может перевернуть от ближайшего народа к величайшему врагу россиян. Сразу станете нацистами, чтобы российской армии было удобнее вас убивать. А если твой национальный интерес не совпадает с российским, тогда ты предатель, которого нужно наказать. Это сегодняшние сентенции российского фашизма – рашизма, как идеологии российского господства, ставшей наиболее опасной в современном мире.

Автор: Александр Левченко; Realist.online